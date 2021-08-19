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Танки, "Гради", БМП і ЗРК: війська РФ розмістили на Донбасі десятки одиниць військової техніки, - звіт ОБСЄ. ТАБЛИЦЯ

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Танки,

Війська РФ розмістили в Луганській і Донецькій області "Гради", ЗРК, гаубиці та інше озброєння.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті спецмісії ОБСЄ від 18 серпня.

Так, місія зафіксувала озброєння, розміщене в порушення ліній відведення в непідконтрольних уряду районах Донецької області: 6 реактивних систем залпового вогню (включно із 3 імовірно РСЗВ), 6 танків і 6 мінометів на полігоні і біля нього в зоні, де відповідно до пункту 5 Меморандуму від 19 вересня 2014 року розміщення важкого озброєння і військової техніки заборонено.

Крім того, за лініями відведення, але поза виділених місць зберігання озброєння СММ зафіксувала 27 танків, 12 гаубиць, 6 протитанкових гармат, 1 міномет і 10 зенітних ракетних комплексів на двох полігонах у непідконтрольних уряду районах Донецької і Луганської області.

Також читайте: Спецмісія ОБСЄ зафіксувала розміщення 419 одиниць озброєння і військової техніки терористів на Донбасі

Танки, Гради, БМП і ЗРК: війська РФ розмістили на Донбасі десятки одиниць військової техніки, - звіт ОБСЄ 01
Танки, Гради, БМП і ЗРК: війська РФ розмістили на Донбасі десятки одиниць військової техніки, - звіт ОБСЄ 02

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+13
Танки, "Гради", БМП і ЗРК: війська РФ розмістили на Донбасі десятки одиниць військової техніки - Цензор.НЕТ 9958
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19.08.2021 08:11
+8
Главное, чтобы об этом не сообщили главкому, а то сильно расстроится - он щас занят декорациями совка......
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19.08.2021 08:01
+7
Все це повинно бути знищено. Афганістан показав, що треба стрєлять. Інакше - чемодан, аеропорт, взлєт на колєсє і - жмур
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19.08.2021 08:20
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И что далее? Фиксаторы и озабоченные. Хотя какие к ним претензии, у самих 73 процента идиотов и предателей
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19.08.2021 07:33 Відповісти
Танки, "Гради", БМП і ЗРК: війська РФ розмістили на Донбасі десятки одиниць військової техніки - Цензор.НЕТ 6565 Танки, "Гради", БМП і ЗРК: війська РФ розмістили на Донбасі десятки одиниць військової техніки - Цензор.НЕТ 820
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19.08.2021 08:48 Відповісти
Ничего страшного будет только больше 200х кацапов.
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19.08.2021 07:34 Відповісти
И скольких ты уже лично зажмурил,"ничего страшного"?
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19.08.2021 07:38 Відповісти
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ВОТ ТАК ВНАГЛУЮ ЛЕЗУТ МОСКАЛИ В УКРАИНУ
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19.08.2021 08:00 Відповісти
Главное, чтобы об этом не сообщили главкому, а то сильно расстроится - он щас занят декорациями совка......
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19.08.2021 08:01 Відповісти
Пол Сибири сгорело в огне,а это быдло ввсе не нажрется крови людской...,сгорели целые деревни поселки ,а КГБист все в войнушку играется...,зато выдасть компенсацию 30 тыщ рублев...что можно купить на РАБссии за эту сумму? Новое жилье типа Берлога ведмедя? Танки, "Гради", БМП і ЗРК: війська РФ розмістили на Донбасі десятки одиниць військової техніки - Цензор.НЕТ 1412
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19.08.2021 08:09 Відповісти
Шамана Габышева закрыли,вот он и шаманит.Сегодня под Астраханью очередной МИГ-29 и жмур.
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19.08.2021 08:23 Відповісти
Танки, "Гради", БМП і ЗРК: війська РФ розмістили на Донбасі десятки одиниць військової техніки - Цензор.НЕТ 9958
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19.08.2021 08:11 Відповісти
Все це повинно бути знищено. Афганістан показав, що треба стрєлять. Інакше - чемодан, аеропорт, взлєт на колєсє і - жмур
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19.08.2021 08:20 Відповісти
І ..., що знову - глубоке занепокоєння ?
Зафіксоване порушення - є потреба знищити !
На законній підставі !
Танки, "Гради", БМП і ЗРК: війська РФ розмістили на Донбасі десятки одиниць військової техніки, - звіт ОБСЄ - Цензор.НЕТ 3658

А інакше - будуть знову порушення ...
Москаль інакше не розуміє.
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19.08.2021 14:49 Відповісти
 
 