"Зараз нічого не плануємо", - прессекретарка Кравчука про участь першого президента України в заходах до Дня Незалежності
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На сьогодні участь першого президента України Леоніда Кравчука в заходах, приурочених до 30-ї річниці незалежності України, не планується.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Фокусу повідомила його прессекретарка Оксана Сибірцева.
"Зараз нічого не плануємо", - сказала вона.
На запитання про самопочуття першого президента, якому в першій половині літа зробили операцію на серці і який відтоді не з'являвся на публіці, Сибірцева відповісти не змогла.
"Новин, на жаль, немає", - заявила Сибірцева.
Примітно, що це вже не перший захід, який Кравчук може не відвідати через стан здоров'я. Так, у червні він був відсутній на урочистому засіданні Верховної Ради з нагоди 25-річчя української Конституції.
Перший глава держави стабільно присутній на парадах, приурочених до річниці незалежності країни разом з іншими експрезидентами. День незалежності 2020 року не став винятком.
Нагадаємо, що саме під головуванням Кравчука Верховна Рада Української РСР 24 серпня 1991 року ухвалила Акт проголошення незалежності України.
Варто зазначити, що 12 серпня спікер української команди переговорників у Тристоронній контактній групі з питань Донбасу Олексій Арестович в ефірі телеканалу "Україна 24" заявляв, що Кравчук, який очолює її, ймовірно, зможе повернутися до роботи в ТКГ лише через кілька місяців або зовсім до кінця року.
Главою делегації від України в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу до кінця 2021 року може залишитися міністр з питань тимчасово окупованих територій Олексій Резніков. Про це повідомив спікер української команди переговорників у ТКГ Олексій Арестович в ефірі телеканалу "Україна 24".
Будь ласка, зачекайте...
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"Здесь упокоился Кравчук-христопродавец,
Козёл, подлец, обманщик, казнокрад.
Кладбищенские черви жрут тебя, мерзавец,
Что б из могилы ты не вылез, гад."®
Та зараз , через 30 років та купку інших "призидентів" ... я не побоюся ствежувати - Леонід Макарович зробив найбільше для України , ніж кожен з його наступників !!!
Що хорошого зробив Кучма ?
Що хорошого зробив Ющенко ? Прем"ерша Юлька-жулька сралися з Порохом і ... ніц ...
Про втікшого президента - взагалі нема що говорити ...
Що хорошого зробив Порох ? Навіть не наказані убивці людей , а там - сотні Героїв ...
Нонішній - пробує з клоуна таки стати президентом ... , ще має трохи часу побачимо...