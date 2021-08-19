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"Зараз нічого не плануємо", - прессекретарка Кравчука про участь першого президента України в заходах до Дня Незалежності

Новини Цензор.НЕТ Політика України

На сьогодні участь першого президента України Леоніда Кравчука в заходах, приурочених до 30-ї річниці незалежності України, не планується.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Фокусу повідомила його прессекретарка Оксана Сибірцева.

"Зараз нічого не плануємо", - сказала вона.

На запитання про самопочуття першого президента, якому в першій половині літа зробили операцію на серці і який відтоді не з'являвся на публіці, Сибірцева відповісти не змогла.

"Новин, на жаль, немає", - заявила Сибірцева.

Примітно, що це вже не перший захід, який Кравчук може не відвідати через стан здоров'я. Так, у червні він був відсутній на урочистому засіданні Верховної Ради з нагоди 25-річчя української Конституції.

Перший глава держави стабільно присутній на парадах, приурочених до річниці незалежності країни разом з іншими експрезидентами. День незалежності 2020 року не став винятком.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Моя найбільша помилка - те, що я вірив Росії", - Кравчук

Нагадаємо, що саме під головуванням Кравчука Верховна Рада Української РСР 24 серпня 1991 року ухвалила Акт проголошення незалежності України.

Варто зазначити, що 12 серпня спікер української команди переговорників у Тристоронній контактній групі з питань Донбасу Олексій Арестович в ефірі телеканалу "Україна 24" заявляв, що Кравчук, який очолює її, ймовірно, зможе повернутися до роботи в ТКГ лише через кілька місяців або зовсім до кінця року.

Главою делегації від України в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу до кінця 2021 року може залишитися міністр з питань тимчасово окупованих територій Олексій Резніков. Про це повідомив спікер української команди переговорників у ТКГ Олексій Арестович в ефірі телеканалу "Україна 24".

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+4
Завдяки оцій істоту УКраїна й досі має ВВП на 30% менший ніж в 1991 році. Світовий рекорьд. Молись за нього разумнік.
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19.08.2021 08:46
+3
Як класно при Косоворотці всі пристроїлися. Всі дуполизи мають посади і навіть своїх секретарш. Головно, щоб гавкали в бік Порошенко. Я не знаю, скільки у радника Косоворотки Єрмака є офіційних радників? Мабуть в США у всіх сенаротів менше. А це все за наші з вами кошти.
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19.08.2021 08:25
+3
У него еще и пресс секретарь, та вы издеваетесь !!!! С какого хера , я должен за это платить !
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19.08.2021 08:33
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Леонид Макарович! Здоровья Вам...Молимся.
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19.08.2021 07:58 Відповісти
Завдяки оцій істоту УКраїна й досі має ВВП на 30% менший ніж в 1991 році. Світовий рекорьд. Молись за нього разумнік.
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19.08.2021 08:46 Відповісти
"Сейчас ничего не планируем", - пресс-секретарь Кравчука об участии первого президента Украины в мероприятиях ко Дню Независимости - Цензор.НЕТ 8383
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19.08.2021 08:04 Відповісти
🙄🤔не матюкайся, реально не можу зрозуміти малюнок.😔
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19.08.2021 08:42 Відповісти
Льоня на концерт Кобзона зібрався?
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19.08.2021 08:07 Відповісти
Ти там будеш зустрічати,?
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19.08.2021 08:44 Відповісти
Ні, я надам таку честь якомусь совкодрочеру.
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19.08.2021 09:32 Відповісти
А по іншому сказати не можеш? Мабуть Коюзон підсазав🧐
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19.08.2021 11:40 Відповісти
Кобзон🤗
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19.08.2021 11:42 Відповісти
"Я вам нічіво нє должен!" "Зараз нічого не плануємо", - прессекретарка Кравчука про участь першого президента України в заходах до Дня Незалежності - Цензор.НЕТ 9829
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19.08.2021 11:44 Відповісти
Як класно при Косоворотці всі пристроїлися. Всі дуполизи мають посади і навіть своїх секретарш. Головно, щоб гавкали в бік Порошенко. Я не знаю, скільки у радника Косоворотки Єрмака є офіційних радників? Мабуть в США у всіх сенаротів менше. А це все за наші з вами кошти.
показати весь коментар
19.08.2021 08:25 Відповісти
У него еще и пресс секретарь, та вы издеваетесь !!!! С какого хера , я должен за это платить !
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19.08.2021 08:33 Відповісти
Леня столько наворовал в свое время, что может позволить себе секретаря и за свой счет. Ты только представь, он стоял у истоков великого деребана.
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19.08.2021 08:40 Відповісти
"кожен день лічно повинен заносити.Ладно,місяць.А при обуренні значків повинно бути більше.
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19.08.2021 08:47 Відповісти
Дядя жора, ты дурак ?(с)
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19.08.2021 09:14 Відповісти
Жора?😆 Я ні,це ти дурак🤣
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19.08.2021 10:15 Відповісти
Оказывается ты Дурак , еще и без чувства юмора, да ты страшен ...))
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19.08.2021 20:27 Відповісти
Какое, нахрен, участие Кравчука в мероприятиях ко Дню Независимости? Кравчуку надлежит думать о полотенечном. А секретарю, коль у Кравчука таковой имеется, хорошо бы камнерезам заблаговременно "кравчучку" из чёрного гранита предоплатить, чтоб потом не суетиться. Не лишнее заказать эпитафию на вышеупомянутую гранитную кравчучку. От себя предлагаю безвозмездно:
***
"Здесь упокоился Кравчук-христопродавец,
Козёл, подлец, обманщик, казнокрад.
Кладбищенские черви жрут тебя, мерзавец,
Что б из могилы ты не вылез, гад."®
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19.08.2021 09:28 Відповісти
Блін , я також не любив Кравчука у час його "призеденства" ...
Та зараз , через 30 років та купку інших "призидентів" ... я не побоюся ствежувати - Леонід Макарович зробив найбільше для України , ніж кожен з його наступників !!!
Що хорошого зробив Кучма ?
Що хорошого зробив Ющенко ? Прем"ерша Юлька-жулька сралися з Порохом і ... ніц ...

Про втікшого президента - взагалі нема що говорити ...
Що хорошого зробив Порох ? Навіть не наказані убивці людей , а там - сотні Героїв ...

Нонішній - пробує з клоуна таки стати президентом ... , ще має трохи часу "Зараз нічого не плануємо", - прессекретарка Кравчука про участь першого президента України в заходах до Дня Незалежності - Цензор.НЕТ 7804 побачимо...
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19.08.2021 15:13 Відповісти
 
 