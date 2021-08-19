В Україні за добу від COVID-19 померли 32 людини, зафіксовано 1560 нових випадків зараження, 898 осіб одужали

В Україні зафіксовано 1560 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 19 серпня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"За добу 18 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 1560 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 90, медпрацівників – 35).

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 665 осіб;

летальних випадків – 32;

одужало – 898 осіб.

За добу протестовано:

методом ПЛР – 23 612 осіб,

методом ІФА – 7968 осіб,

експрес-тестами – 19 013 осіб.

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За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 270 226 осіб;

одужало – 2 199 118 осіб;

летальних випадків – 53 368;

проведено ПЛР-тестувань – 11 749 847.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (245), Харківській (130), Одеській (105), Тернопільській (87) та Чернівецькій (82) областях", - розповіли в МОЗ.







