В Україні за добу від COVID-19 померли 32 людини, зафіксовано 1560 нових випадків зараження, 898 осіб одужали
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В Україні зафіксовано 1560 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 19 серпня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.
"За добу 18 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 1560 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 90, медпрацівників – 35).
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 665 осіб;
летальних випадків – 32;
одужало – 898 осіб.
За добу протестовано:
методом ПЛР – 23 612 осіб,
методом ІФА – 7968 осіб,
експрес-тестами – 19 013 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 270 226 осіб;
одужало – 2 199 118 осіб;
летальних випадків – 53 368;
проведено ПЛР-тестувань – 11 749 847.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (245), Харківській (130), Одеській (105), Тернопільській (87) та Чернівецькій (82) областях", - розповіли в МОЗ.
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Но я имел другое ввиду. Все болезни бьют по здоровью, некоторые похлеще коронавирусов всяких. А судя по интонации вашего предложения - дельта звучит как приговор просто, вот и всё
З таким ставленням - епідемія буде вічною!
Поки в транспорті були кондуктори (їхні посади скоротили в середині липня 2021) - вони хоч якось слідкували, робили зауваження, а зараз всім байдуже
Монастырский работай, пока то, что вы с Зеленским считаете работой, вас всех вместе "на комфорт и покой не отправило", раньше,чем ваши служебные полномочия закончатся.
У тебя нет других заданий, кроме этого, потому больше ни тебя, ни Зеленского, ни вашу умственно-кастрованную сборную нигде не ждут и видеть не хотят, более того, вас всех "вернули домой", с клеймом позора на лбу.
Прислушайся, к ПС Украины Монастырский. Тебе же лучше будет. Не веришь, можешь у своего протеже умственно-кастрированного распрость ( авакова) , как оно , когда в глазах мирового политического олимпа ни раз и ни два опускают.