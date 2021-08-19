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В Україні за добу від COVID-19 померли 32 людини, зафіксовано 1560 нових випадків зараження, 898 осіб одужали

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

В Україні за добу від COVID-19 померли 32 людини, зафіксовано 1560 нових випадків зараження, 898 осіб одужали

В Україні зафіксовано 1560 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 19 серпня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"За добу 18 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 1560 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 90, медпрацівників – 35).

Також за минулу добу:

В Україні за добу від COVID-19 померли 32 людини, зафіксовано 1560 нових випадків зараження, 898 осіб одужали 01 госпіталізовано – 665 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 32 людини, зафіксовано 1560 нових випадків зараження, 898 осіб одужали 01 летальних випадків – 32;

В Україні за добу від COVID-19 померли 32 людини, зафіксовано 1560 нових випадків зараження, 898 осіб одужали 01 одужало – 898 осіб.

За добу протестовано:

В Україні за добу від COVID-19 померли 32 людини, зафіксовано 1560 нових випадків зараження, 898 осіб одужали 01 методом ПЛР – 23 612 осіб,

В Україні за добу від COVID-19 померли 32 людини, зафіксовано 1560 нових випадків зараження, 898 осіб одужали 01 методом ІФА – 7968 осіб,

В Україні за добу від COVID-19 померли 32 людини, зафіксовано 1560 нових випадків зараження, 898 осіб одужали 01 експрес-тестами – 19 013 осіб.

Також читайте: У дитячому центрі "Молода гвардія" в Одесі коронавірус виявлено у 60 осіб, 8 дітей госпіталізовано, - МОЗ

За весь час пандемії в Україні:

В Україні за добу від COVID-19 померли 32 людини, зафіксовано 1560 нових випадків зараження, 898 осіб одужали 01 захворіло – 2 270 226 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 32 людини, зафіксовано 1560 нових випадків зараження, 898 осіб одужали 01 одужало – 2 199 118 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 32 людини, зафіксовано 1560 нових випадків зараження, 898 осіб одужали 01 летальних випадків – 53 368;

В Україні за добу від COVID-19 померли 32 людини, зафіксовано 1560 нових випадків зараження, 898 осіб одужали 01 проведено ПЛР-тестувань – 11 749 847.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (245), Харківській (130), Одеській (105), Тернопільській (87) та Чернівецькій (82) областях", - розповіли в МОЗ.

В Україні за добу від COVID-19 померли 32 людини, зафіксовано 1560 нових випадків зараження, 898 осіб одужали 11
В Україні за добу від COVID-19 померли 32 людини, зафіксовано 1560 нових випадків зараження, 898 осіб одужали 12
В Україні за добу від COVID-19 померли 32 людини, зафіксовано 1560 нових випадків зараження, 898 осіб одужали 13
В Україні за добу від COVID-19 померли 32 людини, зафіксовано 1560 нових випадків зараження, 898 осіб одужали 14

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+1
Статистика по заражениям -угрожающе нарастающая.Жаль молодых .Дельта бьет и по ним!
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19.08.2021 08:17
+1
Ну и сколько молодых умерло?
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19.08.2021 08:39
+1
Маски ніяк не впливають на поширення вірусних інфекцій. Це просто символ, що Ви прийняли умови гри під назвою ПЛАНдемія.
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19.08.2021 10:16
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Статистика по заражениям -угрожающе нарастающая.Жаль молодых .Дельта бьет и по ним!
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19.08.2021 08:17 Відповісти
Ну и сколько молодых умерло?
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19.08.2021 08:39 Відповісти
8 детей из 60 заразившихся Дельтой в Одессе на сегодня лежат в инфекционных изоляторах..Вам мало?
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19.08.2021 10:34 Відповісти
От обычной пневмонии тоже люди на больничку попадают.
Но я имел другое ввиду. Все болезни бьют по здоровью, некоторые похлеще коронавирусов всяких. А судя по интонации вашего предложения - дельта звучит как приговор просто, вот и всё
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19.08.2021 10:38 Відповісти
Я регулярно спилкуюсь с переболевшими.Результат болезни ужасен.Особенно влиянием на мозги ,жизненно важные органы.Списывать только на пневмонию, бронхит и тп неразумно.У меня очень много родственников и знакомых переболело и постковидные проблемы видны даже дилетантам,таким ,.как я.
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19.08.2021 10:56 Відповісти
В жодній країні світу немає засобів визначати, який "штам домінує". Це глобальна брехня. Погано, що більшість населення так ніколи і не прийде до тями.
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19.08.2021 10:15 Відповісти
расслабились
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19.08.2021 09:03 Відповісти
Сьогодні їхав на роботу тролейбусом #5 ((Київ): тролейбус заповнений , 20% людей взагалі без масок, ще приблизно у стількох ніс не закритий маскою!
З таким ставленням - епідемія буде вічною!
Поки в транспорті були кондуктори (їхні посади скоротили в середині липня 2021) - вони хоч якось слідкували, робили зауваження, а зараз всім байдуже
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19.08.2021 09:20 Відповісти
Маски ніяк не впливають на поширення вірусних інфекцій. Це просто символ, що Ви прийняли умови гри під назвою ПЛАНдемія.
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19.08.2021 10:16 Відповісти
Никак не пойму...ты платный провокатор или просто дурак? Если второе, то тебе вакцинироваться категорически нельзя ! У нас своих хватает с избытком!
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19.08.2021 10:57 Відповісти
Монастырский, "...ко-ко-ко...", у тебя коронавирусная статистика растет.
Монастырский работай, пока то, что вы с Зеленским считаете работой, вас всех вместе "на комфорт и покой не отправило", раньше,чем ваши служебные полномочия закончатся.
У тебя нет других заданий, кроме этого, потому больше ни тебя, ни Зеленского, ни вашу умственно-кастрованную сборную нигде не ждут и видеть не хотят, более того, вас всех "вернули домой", с клеймом позора на лбу.
Прислушайся, к ПС Украины Монастырский. Тебе же лучше будет. Не веришь, можешь у своего протеже умственно-кастрированного распрость ( авакова) , как оно , когда в глазах мирового политического олимпа ни раз и ни два опускают.
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19.08.2021 10:14 Відповісти
Снова путанность речи и сознания, завязывайте с тяжёлыми наркотиками!
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19.08.2021 12:11 Відповісти
Призываю всех зэбаранов и пiд-рашек НЕ вакцинироваться! Обманите систему! Снимите нагрузку со здравоохранения и пенсионного фонда! В Україні за добу від COVID-19 померли 32 людини, зафіксовано 1560 нових випадків зараження, 898 осіб одужали - Цензор.НЕТ 4899
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19.08.2021 10:24 Відповісти
 
 