Пішли в ліс по ягоди: на Закарпатті зникли четверо малолітніх дітей. ФОТО

18 серпня під час збору ягід та грибів у лісовому масиві поблизу с. Порошкове Ужгородського району втратили орієнтир та заблукали 4 дітей. Пошуки тривають.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав глава МВС Денис Монастирський, передає Цензор.НЕТ.

"Вчора ввечері на Закарпатті, поблизу села Порошкове Ужгородського району, зникли четверо дітей, які пішли в ліс збирати чорницю.

Їхнє життя під загрозою. Вночі температура в лісі опускалася до 9 градусів по Цельсію", - написав він.

Глава МВС зазначив, що по тривозі піднято сили поліції, рятувальників та Національної гвардії. Створено штаб з пошуку дітей.

До пошуків залучені, крім правоохоронців, волонтери з місцевих жителів. Використовуються службові собаки та коптери.

Шукаємо: Миколу - 6 років, Людмилу - 5 років, Марійку - 7 років, Данієлу - 8 років.





Микола - чорноволосий, худощавий. Одягнений у чоботи, світер чорного кольору, чорні спортивні штани. Людмила - блондинка, худощава. Одягнена у синю сукню та чобітки. Марійка - блондинка, худощава. Одягнена у спортивку та чобітки. Данієла - світловолоса, худощава. Одягнена в чорну сукню та чобітки.

Всім, кому щось відомо про долю чотирьох діточок - терміново телефонуйте 101 або 102!" - написав глава МВС.

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Водночас у ДСНС зазначили, що станом на 7:00 19 серпня пошуки дітей тривають. Загалом до пошукових робіт залучено 61 осібу та 7 одиниць техніки, 2 собаки, а саме: від ДСНС - 11 осіб і 2 одиниці техніки; від Нацполіції - 22, 4 одиниці техніки та 2 собаки; місцеве населення - 20 осіб; працівники лісового господарства - 8 осіб і 1 одиниця техніки.



Фото: сайт поліції