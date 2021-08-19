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діти (4410) Закарпаття (1581) МВС (2880) розшук (492) Монастирський (369)

Пішли в ліс по ягоди: на Закарпатті зникли четверо малолітніх дітей. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Події Суспільство

18 серпня під час збору ягід та грибів у лісовому масиві поблизу с. Порошкове Ужгородського району втратили орієнтир та заблукали 4 дітей. Пошуки тривають.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав глава МВС Денис Монастирський, передає Цензор.НЕТ.

"Вчора ввечері на Закарпатті, поблизу села Порошкове Ужгородського району, зникли четверо дітей, які пішли в ліс збирати чорницю.

Їхнє життя під загрозою. Вночі температура в лісі опускалася до 9 градусів по Цельсію", - написав він.

Глава МВС зазначив, що по тривозі піднято сили поліції, рятувальників та Національної гвардії. Створено штаб з пошуку дітей.

До пошуків залучені, крім правоохоронців, волонтери з місцевих жителів. Використовуються службові собаки та коптери.

Шукаємо: Миколу - 6 років, Людмилу - 5 років, Марійку - 7 років, Данієлу - 8 років.

Пішли в ліс по ягоди: на Закарпатті зникли четверо малолітніх дітей 01
Пішли в ліс по ягоди: на Закарпатті зникли четверо малолітніх дітей 02

Микола - чорноволосий, худощавий. Одягнений у чоботи, світер чорного кольору, чорні спортивні штани. Людмила - блондинка, худощава. Одягнена у синю сукню та чобітки. Марійка - блондинка, худощава. Одягнена у спортивку та чобітки. Данієла - світловолоса, худощава. Одягнена в чорну сукню та чобітки.

Пішли в ліс по ягоди: на Закарпатті зникли четверо малолітніх дітей 03

Всім, кому щось відомо про долю чотирьох діточок - терміново телефонуйте 101 або 102!" - написав глава МВС.

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Водночас у ДСНС зазначили, що станом на 7:00 19 серпня пошуки дітей тривають. Загалом до пошукових робіт залучено 61 осібу та 7 одиниць техніки, 2 собаки, а саме: від ДСНС - 11 осіб і 2 одиниці техніки; від Нацполіції - 22, 4 одиниці техніки та 2 собаки; місцеве населення - 20 осіб; працівники лісового господарства - 8 осіб і 1 одиниця техніки.

Пішли в ліс по ягоди: на Закарпатті зникли четверо малолітніх дітей 04
Фото: сайт поліції

Пішли в ліс по ягоди: на Закарпатті зникли четверо малолітніх дітей 05

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+5
Вот где войска тренировать .Разведке и ориентированию.Вертолеты аваковские где? Ишаки в погонах?
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19.08.2021 08:20
+4
Родители с голоду умирают, что малых детей самих в лес по грибы отпускают?
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19.08.2021 08:50
+3
Боже, поможи
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19.08.2021 08:59
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Вот где войска тренировать .Разведке и ориентированию.Вертолеты аваковские где? Ишаки в погонах?
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19.08.2021 08:20 Відповісти
"Ишаки" тут лише батьки цих дітей. Які мають нести кримінальну відповідальність за таке нехлюйство в догляді за малолітніми.
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19.08.2021 09:04 Відповісти
А предыдущего мальчика нашли ?
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19.08.2021 08:34 Відповісти
да
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19.08.2021 08:42 Відповісти
Да, через сутки
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19.08.2021 08:47 Відповісти
Родители с голоду умирают, что малых детей самих в лес по грибы отпускают?
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19.08.2021 08:50 Відповісти
Новина про Закарпаття. Ти з якої планети взагалі?
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19.08.2021 08:53 Відповісти
А в Закарпатті батьки не мають піклуватися про дітей? Чи ти про що зараз?
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19.08.2021 09:00 Відповісти
Цыгане - волохи,но как бэ светловолосые большинство у них
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19.08.2021 09:08 Відповісти
які до чорта цигани, люди живуть в горах і діти не як у містах до цицьки маман до 18 років привязані.
Значйдуться нічого з ними не буде.
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19.08.2021 11:45 Відповісти
собаки должны помочь..., а кто вообще отпустил детей в лес одних, кто эти горе-родители
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19.08.2021 08:54 Відповісти
Ідіоти.
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19.08.2021 09:01 Відповісти
Родители ромы)
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19.08.2021 09:49 Відповісти
Це одне й теж
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19.08.2021 10:19 Відповісти
Боже, поможи
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19.08.2021 08:59 Відповісти
...хоть бы у одного был бы сотовый
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19.08.2021 09:05 Відповісти
Телефон з GPS важко було дітям дати? Ідіоти.
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19.08.2021 09:24 Відповісти
Ну так! С. Порошкове настільки заможне що там в кожній хаті по три телефона причому навіть з навігатором. " Через 15 метрів поверніть направо там буде гриб". А ще зона покриття 5 G
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19.08.2021 09:38 Відповісти
Село - не печера, у людей є смартфони.
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20.08.2021 06:42 Відповісти
Особливо в циган з с. Порошкове
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20.08.2021 08:32 Відповісти
Звичайно, особливо у циган. Вони у людей телефонів немало повикрадали.
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20.08.2021 11:19 Відповісти
21 век, неужели нельзя на всех часы одеть с GPS, хотя бы детей, законодательно закрепить.
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19.08.2021 09:27 Відповісти
Можна! Особливо в с. Порошкове
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19.08.2021 09:39 Відповісти
вже здорові підлітки їх повинні вже були навчити як виходити з таких ситуацій-орієнтуватися по компасу по струмках по стежках
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19.08.2021 09:38 Відповісти
Чи батьки взагалі за дітьми не слідкують!
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19.08.2021 09:39 Відповісти
Вже знайшли.
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19.08.2021 09:47 Відповісти
Не иначе как правосеки замешаны. Помнит кто, "стремительно стареющего шестилетнего пятиклассника" в изложении "товарища Сабакова"? А я помню. И йовбаков помню.. И перестрелку правосеков с бандитами порошенковского тадепута Ланьо помню.
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19.08.2021 10:05 Відповісти
 
 