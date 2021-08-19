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обстріл (21149) Донбас (21733) втрати (3826) операція Об'єднаних сил (4158)

Український воїн загинув сьогодні внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. Війська РФ били зі 120-мм мінометів та СПГ, - штаб ООС

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Український воїн загинув сьогодні внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. Війська РФ били зі 120-мм мінометів та СПГ, - штаб ООС

Минулої доби, 18 серпня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 3 обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації. 19 серпня найманці РФ відкривали вогонь тричі, загинув воїн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

Так, поблизу Широкиного противник відкривав вогонь із мінометів 82-мм калібру.

Біля Водяного, що на Приазов’ї, російські найманці обстрілювали позиції українських захисників з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів.

Неподалік Опитного ворог вів вогонь із мінометів 120-мм калібру.

"Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що станом на 7:00 ранку 19 серпня зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.

Також дивіться: Викрито посадовця, який вимагав у військовослужбовців, відправлених в ООС, 50% відкату за премії, - СБУ. ФОТО

У напрямку Новоолександрівки російські найманці вели вогонь зі стрілецької зброї.

Біля Кримського противник обстріляв позиції ЗСУ з мінометів 120-мм калібру.

Неподалік Нью-Йорку ворог вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

"В результаті ворожого обстрілу один військовий дістав вогнепальне поранення, несумісне з життям. Командування Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого", - йдеться в повідомленні.

У штабі наголосили, що на обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

"Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення Операції об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - додали в пресцентрі ОС.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+26
Украинский воин погиб сегодня в результате вражеского обстрела на Донбассе. Войска РФ били из 120-мм минометов и СПГ, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9779
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19.08.2021 08:35
+22
Це називається режим тиші..
Давно немає добрих слів про такого трусоватого головнокомандувача.

Вічна пам'ять полеглому за Україну Воїнові.
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19.08.2021 08:46
+21
Вічна пам'ять герою....

Украинский воин погиб сегодня в результате вражеского обстрела на Донбассе. Войска РФ били из 120-мм минометов и СПГ, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9873
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19.08.2021 08:45
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Украинский воин погиб сегодня в результате вражеского обстрела на Донбассе. Войска РФ били из 120-мм минометов и СПГ, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9779
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19.08.2021 08:35 Відповісти
Так что теперь уже будет закончено "перемирие"?
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19.08.2021 08:39 Відповісти
Нет. Еще не все кацапские снайперы (гореть им в Огне) натренировались!
Царствие Небесное воину...
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19.08.2021 09:05 Відповісти
Воно ( перемир'я) і не починалося 🙁
Це в тупій бошці потерпілого війни вже нема і залишилось тільки відсвяткувати ,, перемогу" 😡
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19.08.2021 09:34 Відповісти
Президент Украины Владимир Зеленский наградит канцлера Германии Ангелу Меркель во время ее визита в Киев "Орденом Свободы", высшим орденом, которым могут быть награждены иностранцы в Украине.

Об этом сообщила пресс-служба немецкого правительства, которая опубликовала график Меркель в Киеве, пишет "Европейская правда"
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19.08.2021 08:41 Відповісти
Такую чтоле?
Український воїн загинув сьогодні внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. Війська РФ били зі 120-мм мінометів та СПГ, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8327
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19.08.2021 08:54 Відповісти
Зато парад з собаками
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19.08.2021 08:42 Відповісти
І парашутисти танцюватимуть в небі. Шоу кварталу продовжується.
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19.08.2021 08:46 Відповісти
А как можно танцевать гопак в воздухе? Они что будут отталкиваться от купола соседа параШУТиста? Український воїн загинув сьогодні внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. Війська РФ били зі 120-мм мінометів та СПГ, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 1881
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19.08.2021 08:48 Відповісти
Якщо буде відео, то обов"язково зроблю гіфку як вони дриґатимуть ногами. Український воїн загинув сьогодні внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. Війська РФ били зі 120-мм мінометів та СПГ, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7558
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19.08.2021 08:52 Відповісти
С фронта на Донбассе вывели большинство контрснайперских подразделений, - журналист
Мнения / Общество 18-авг, 08:399 3 902 0
С фронта на Донбассе вывели большинство контрснайперских подразделений, - журналист

По данным журналиста Юрия Бутусова, из зоны боевых действий на Донбассе вывели большинство контрснайперских подразделений. Соответствующий приказ якобы отдал новый командующий Операции Объединенных сил.

Он также заявил, что данные о количестве обстрелов занижаются.

Кроме того, Бутусов утверждает, что адекватных ответов на обстрелы со стороны вооруженных формирований России нет.

"Как это не прискорбно звучит, новое командование ООС распространяет, скажу пока мягко, неполную информацию об обстановке на фронте. Проблема в том, что количество обстрелов явно занижается. Проблема номер 2: адекватных ответов на российские обстрелы давать перестали вообще. Проблема номер 3: по приказу командующего ООС с фронта выведено большинство контрснайперских подразделений", - сказано в сообщении.

Он также обратил внимание, что в сводках ООС за 13, 14 и 15 августа говорится об отсутствии обстрелов со стороны оккупантов. Хотя 16 и 17 числа погибли двое украинских военных.
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19.08.2021 08:43 Відповісти
Є бажання перевірити на достовірність інформацію що подає Бутусов??
Підписуй контракт і почуєш що таке режим тиші!
Особливо коли настає ніч!
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19.08.2021 09:22 Відповісти
Контракт я підписав ще в 2015 році. І не тобі мені розповідати хто, де, як воює і звідки інформація в Бутусова, щоб її ставити під сумнів.
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22.08.2021 12:21 Відповісти
))) За якимось ну дуже дивним збігом обставин мене блокують одразу після твоєї відповіді та видалення мого коментаря. )))
Був би тобі дуже вдячний як би ти навів приклади де я тобі розповідаю хто, де і як воює - по-перше, а також розповідаю про джерело інформації Бутусова- це по-друге. Кажу одразу що не наведеш як би не намагався жодного приклада. Це щодо маніпуляції.
Щодо ставити під сумнів... ще Декарт сказав "Піддавай" все сумніву". Чому я маю вірити, що наказ 330 скасували, коли я свідок того, що ще в липні по ньому отримували кошти?
Ти до якого тактичного угрупування належиш? "Ганебні" отримуєш?
А якщо я тобі скажу що я підписав контракт ще в 2005 році, що ти защебечиш? Тут є "ветерани-розвідники" чи то 5-ї, чи то 6-ї хвилі що в травні 2015 року десь там на мітингу солдатських матерів виступали, в вересні по якомусь місцевому телебаченню, а в грудні вже були кореспондентом та якимось там експертом теж на телебаченні. Є "ветерани АТО", що АТО бачили як волонтерський рух госпітальєрів... проте в профайлі вони всі "ветерани АТО"
То чому я тобі, такому собі з комплексом гордині маю вірити, га?
Тут є багато чого що надо було би просто не пускати до опубліковання як фейк та маніпуляцію(це стосовно Клічка), проте ці статейки себе вольготно почувають.
Проте блокують тих, хто піддає сумніву те, що каже главред.
Отака маячня, "співробітник" Бутусова.
І останне: якщо правда що ти уклав контракт в 2015 році, запам'ятай: гординя - смертний гріх

QUAE QUAESTIO, адвокат Бутусова
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26.08.2021 06:28 Відповісти
Що ти мелеш взагалі???
Розмова йде про втрати і ти піддаєш сумніву інформацію яку наводить Бутусов. А я не піддаю її сумніву тому що знаю що там і як там.
А ти далі собі щось вигадуй!
По друге, те що тебе блокують, це ніяк не пов'язано зі мною. Ні разу ні на кого не писав адміністраторам.
Гординя гріх😂😂😂. (Шедеврально)
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26.08.2021 11:14 Відповісти
Я не про втрати. Їїх не приховаєш, про них як раз і кажуть. І не Бутусов, а командовання ООС.
Ти на питання відповідь даси, чи будешь і дали морозиться?
До якого тактичного угрупування ти належиш?
Ти "ганебні" отримуєш? Чи тобі підказати що це таке?
Наказ 330 скасували, чи ні? Чому Бутусов каже що наказ скасували та як доказ посилається на власне обурення річної давності. В той час, коли по ньому отримують гроши
Осья про що. З'ясував, "знаток"?
хххх
Гординя гріх😂😂😂. (Шедеврально)

ххх
Це смертний гріх під номером 1. Запам'ятай це
Чекаю на свої відповіді
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26.08.2021 19:43 Відповісти
За станом здоров'я я звільнився у 2018р. Ще питання будуть?
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26.08.2021 22:13 Відповісти
ЧТД російською(что требовалось доказать) - так пишуть в математиці при доказі якої-небудь теореми.
Питань взагалі більше немає, крім одного уточнення.

ххх
Розмова йде про втрати і ти піддаєш сумніву інформацію яку наводить Бутусов. А я не піддаю її сумніву тому що знаю що там і як там.(твоя мова)
ххх
Знати що там я як через три роки після звільнення ти не можеш за замовчанням. Тому залиш при собі свій пафос, на мене ніякого враження він не складе.
Я, юначе, із зони вийшов нещодавно. Проте я вже не берусь і не можу казати що знаю що там і як. Тому що ситуація постійно змінюється і знати може тільки ті, хто зараз там знаходиться, а ні ти, ні я, ні тим паче Бутусов, який до війни армію бачив лише по телевізору.
Отакая вона селява, "знаток"
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26.08.2021 22:43 Відповісти
На, любуйся, чмо.
https://censor.net/ua/resonance/3220133/nakaz_330_ministr_oborony_taran_zobovyazav_shtrafuvaty_i_pozbavlyaty_premiyi_viyiskovoslujbovtsiv_za

Тут обурення наказом
А тут ствердження що, завдяки разголосу наказ було скасовано. Правда посилання на себе самого згодом вилучили
https://censor.net/ua/resonance/3278747/chomu_zelenskyyi_prybrav_troh_zastupnykiv_ministra_oborony_za_odyn_den
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28.08.2021 08:49 Відповісти
А тут ствердження який Таран хороший
https://censor.net/ua/resonance/3178659/hto_takyyi_andriyi_taran

А тут який він поганий
https://censor.net/ua/resonance/3278747/chomu_zelenskyyi_prybrav_troh_zastupnykiv_ministra_oborony_za_odyn_den
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28.08.2021 08:53 Відповісти
Так де посилання що завдяки Бутусову наказ було скасовано???
Яке відношення має Таран до цієї дискусії.
І взагалі тобі було дано відповідь, ****** з під Покровська для якого 55 км це не далеко, що Бутусов знає реальну кількість втрат за добу, яку ти поставив під сумнів тому що прес-центр ООС в тебе за показник.уйобіще мало того що почало за гріхи так ще і інші свої недодрочені фантазії починаєш малювати😂😂😂.
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28.08.2021 12:38 Відповісти
Чмо, ти по розумовій інвалідності звільнилось? )))
Ти взагалі на бачиш, а як бачиш, то не розумієш написаного? А написано було наступне: "посилання на самого себе було згодом вилучене".
Таран має таке відношення, що півтора року назад він у Бутусова був саме тою людиною, що потрібна країні, а зараз він людина Єрмака, тобто "казачек засланий". Ото і вся ***** про Тарана і тебе. Що ти взагалі не в темі як крутиться флюгером Бутусов в розрахунку на щось.
І чого це ти, раптом знов на сковородці вужиком завертивіся? Яж тобі, розумовову інваліду, вже писав, що під сумнів я ставлю не кількість поранених та загиблих, а щірість Бутусова - раз, його компетентність(приблизно як у тебе) - два.
Так зо завалі своє *****, чмошнік, ти ніхто, звати тебе ніяк
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28.08.2021 23:24 Відповісти
Так що не тобі мене вчити.
Якщо тебе відправили в бан, то і добре зробили
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28.08.2021 08:54 Відповісти
Вчив,вчу і буду вчити дегенератів твого виду!
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28.08.2021 12:41 Відповісти
Когут походу докукарікався! 😂😂😂
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28.08.2021 16:17 Відповісти
Мою писю сосать ты будешь, чмошник )))
Таких як ты вчителів я на своєму *** вертів.

Усохни, чмошник )))
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28.08.2021 23:06 Відповісти
Вічна пам'ять герою....

Украинский воин погиб сегодня в результате вражеского обстрела на Донбассе. Войска РФ били из 120-мм минометов и СПГ, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9873
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19.08.2021 08:45 Відповісти
Це називається режим тиші..
Давно немає добрих слів про такого трусоватого головнокомандувача.

Вічна пам'ять полеглому за Україну Воїнові.
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19.08.2021 08:46 Відповісти
А найкоротший през роздає медальки і готується до шоу 24 серпня.
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19.08.2021 08:49 Відповісти
Український воїн загинув сьогодні внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. Війська РФ били зі 120-мм мінометів та СПГ, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3885
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19.08.2021 08:58 Відповісти
Військо не повинне виконувати злочинні накази московського ставленика лохдауна. Має бути шквал вогню у відповідь і взяття пункту звідки москалі вели вогонь. Це ж очевидні речі, коли ж почнемо звільнення своєї землі???!!!
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19.08.2021 09:15 Відповісти
Вічна пам'ять нашому Герою 😪😪😪
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19.08.2021 09:36 Відповісти
Вічна память герою. Дякуючи таким патріотам зірваний проект "новоросія",зупинена агресія путлеровської росії. Слава героям!!
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19.08.2021 11:24 Відповісти
даже в праздник людей убивают, ничего святого у сепаров нет
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19.08.2021 12:34 Відповісти
За останні три дні російськи снайпери вбили двох наших бійців (з 28-ї бригади сарший солдат Мазур та з 24-ї бригади сьогодні вранці, призвище ще не відоме), ще декілька поранені. Це результат наказу про виведення з фрону контрснайперського підрозділу - злочинне політичне рішення, продиктоване або тупістю, або зрадою.
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19.08.2021 13:07 Відповісти
Тільки не тупістю, а ЗРАДОЮ.
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19.08.2021 14:19 Відповісти
Ти чуєш?! Плаче. Чую, друже!
Той плач стоїть в душі у мене.
То мати Україна тужить
За сином тужить моя Нене.
За тим, кого колись родила.
За тим, кого любила й любить.
За тим, кого вона зростила
Й не думала, що скоро згубить.
Навіки втратила синочка,
що був родини майбуттям,
що був готовий для країни
Пожертвувати і життям.
Душа і в мене, друже, плаче!
Плач серце крає щохвилини,
що над померлим ворон кряче,
що плаче рідна Україна,
що вже ніколи той синочок
свого життя не буде мати,
що не посадить він садочок
й ніколи не збудує хати.
Єдине, що я знаю точно,
що пам'ять у моєї Нені
не втратить імені героя.
Не дасть собі! Не дасть і ме́ні!!!
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19.08.2021 13:48 Відповісти
Царство Небесне Захиснику!
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19.08.2021 14:50 Відповісти
Треба парад - ней буде ...
А після нього - усе це добро на схід і вогень ! Український воїн загинув сьогодні внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. Війська РФ били зі 120-мм мінометів та СПГ, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 339
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19.08.2021 15:21 Відповісти
одним Янголом світла там...у Вічності ...стало більше ...
Український воїн загинув сьогодні внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. Війська РФ били зі 120-мм мінометів та СПГ, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7497

... співчуття родині і побратимам....
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19.08.2021 15:24 Відповісти
Остання новина . Офіс президента (Єрмак) наказав приховувати втрати на фронті від Зеленського , щоб не розчаровувати і не травмувати Головнокомандуючого напередодні свята відновлення Незалежності України ! ! !
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19.08.2021 16:53 Відповісти
Остання новина . Офіс президента (Єрмак) наказав приховувати втрати на фронті від Зеленського , щоб не розчаровувати і не травмувати Головнокомандуючого напередодні свята відновлення Незалежності України ! ! !
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19.08.2021 16:54 Відповісти
Шмаркля вже виперднуло щось з цього приводу, чи "проста пєрєсталі стрєлять і вайна закончілася" ? Ворог. Воно ще й на другий термін милить дупу...

Вічна пам'ять загиблому за Україну воїну.
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19.08.2021 18:10 Відповісти
Трагично.
Но, всё же сейчас гибнет втрое меньше, чем в 2017 году.
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20.08.2021 02:26 Відповісти
 
 