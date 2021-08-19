Ми все ще перебуваємо в стані "пандемії нещеплених", - Байден закликав активно вакцинуватися проти коронавірусу
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Президент США Джо Байден заявив, що нині, за даними його персоналу, відповідального за боротьбу з коронавірусом, 85 млн осіб у країні ще не вакциновані проти COVID-19.
Про це він сказав у зверненні до нації, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Я щойно провів тривалу нараду з моєю командою стосовно COVID. Останні дані підтверджують, що ми все ще перебуваємо в стані "пандемії нещеплених" - сказав Байден.
Він додав: "Як і раніше, 85 мільйонів американців, які мають право на вакцинацію, залишаються не вакцинованими і піддаються реальному ризику".
За словами американського президента, "в усій країні практично всі випадки госпіталізації і смерті від COVID-19, як і раніше, припадають на тих, хто не вакцинувався".
Водночас він повідомив: "Є і гарні новини: все більше людей отримують щеплення. Загалом, кількість щотижневих нових щеплень зросла більш ніж на 80% порівняно з тим, що було місяць тому".
Байден повідомив, що вводить нову вимогу про обов'язкову вакцинацію співробітників будинків для літніх людей.
"Сьогодні я оголошую про новий крок. Якщо ви працюєте в будинку для літніх людей і обслуговуєте людей за програмою Medicare, вам також буде потрібно зробити щеплення", - сказав він.
За його словами, за час пандемії в будинках для людей похилого віку померли понад 130 тис. мешканців, а показники вакцинації серед персоналу будинків престарілих значно відстають від показників загалом у країні.
Будь ласка, зачекайте...
А если они просто не хотят вакцЫнироваться, то что?
чадры, паранджи и хиджабамасок, кто откажется - побитие камнямиувольнение.
зокрема 27 січня 2021 році Рада Європи прийняла резолюцію про те, що вакцинація може бути виключно добровільною без жодного типу примусу (у тому числі залякування звільненням з роботи)
І так, пустоголові - це ті, хто пише "международні" та не вміє правильно коми розставити!
1 марта 2020 года в Германии вступил в силу новый закон об обязательной вакцинации против кори. "Мы, педиатры, конечно, очень рады, что такой закон был принят, - говорит в интервью DW Херман Йозеф Каль (Hermann Josef Kahl), детский врач и представитель Союза педиатров Германии (Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte). - С ним мы связываем большие надежды, что мы, наконец-то, сможем заполнить все пробелы, а они еще есть в статистике прививок от кори".
Почему нужна обязательная вакцинация от кори
В какой-то степени это знаковое событие, ведь до принятия закона обязательной вакцинации в Германии не было. Однако, как подчеркивает немецкий педиатр, Германия далеко не первая страна, принявшая такие меры: во Франции, в Италии и в ряде других стран обязательная вакцинация уже практикуется.
Сразу отметим, что большинство детей в Германии привиты. Наиболее полную картину можно получить по первоклассникам: паспорт прививок есть примерно у 92 процентов детей в Германии. Интересно, что уровень вакцинации почти по всем базовым прививкам за последние четыре года снизился. Исключение составляет только прививка от кори. Около 97 процентов детей имеют первичную прививку, но меньше 92 процентов прошли повторную вакцинацию. Это последние данные Института Роберта Коха (Robert Koch-Institut) по вакцинации детей, которые пошли в школу в 2017 году.
"Но и среди детей, которые идут в школу, далеко не во всех федеральных землях достигнута необходимая квота в 95 процентов", - подчеркивает Херман Йозеф Каль. Например - в Баден-Вюртемберге. Главная головная боль врачей - показатели по повторным прививкам (от кори, ветрянки, краснухи). Они в целом недостаточно высокие по всей стране. И это не антипрививочники, которые вдруг решили не делать больше прививок своим детям. Они "просто забыли", "перенесли и не назначили новую дату для прививки", "не успели", а еще "помешали обстоятельства", "заболел ребенок".
Поэтому именно недостаточно высокие показатели по повторным прививкам и вспышки кори, которые наблюдались в последние годы по всему миру, являются для большинства немецких врачей вескими аргументами в пользу нового закона. Ведь корь - крайне заразная тяжелая болезнь вирусного происхождения. "Сама болезнь, а также ее последствия могут привести к летальному исходу. Без вакцинации мы рискуем здоровьем и даже жизнью детей. Поэтому большинство немецких врачей выступают за обязательную вакцинацию", - говорит представитель Союза педиатров Германии
Паша Кремлевский, вы для кого стараетесь на украинском-то? не был бы ты тролятиной, так знал бы, что у нас украинский язык - не признак какого-то особого патриотизма. Я заметил что чаще всего ольгинцы как раз вещают на украинском через гугл-переводчик.
Палитесь вы неимоверно при этом.
В Италии вступил в силу закон об обязательной вакцинации. 13 марта школы, ясли и детские сады перестали принимать детей, родители которых не предоставили справки о наличии прививок. Срок их подачи истек 11 марта.
Закон предусматривает 10 обязательных прививкок для несовершеннолетних в возрасте до 16 лет, в том числе, против кори, столбняка, полиомиелита и гепатита B. По данным итальянских властей, несколько тысяч школьников не прошли вакционацию. Родителям грозят штрафы в размере до 3,5 тысячи евро.
Между тем в стране уже зафиксирован ряд случаев предоставления родителями ложной информации о якобы проведенной вакцинации. В частности, в городе Беллуно начато расследование 17 подобных случаев, аналогичные инциденты произошли в ряде других областей Италии.
В феврале Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что число заразившихся корью людей выросло до самого высокого уровня за последние 10 лет. В марте ООН заявила, что корь возрождается во всем мире из-за "нерешительности в проведении вакцинации".
Потому насильно никто вакцинировать не будет, нет. Просто не будут пускать туда и сюда без прививки.
Идите лесом и колитесь своим Спутником, ольгинец по имени Павло Вильный))
у вас-то давно все подсчитаны и принудительно вакцинированы и чипированы.
"Просто не будут пускать туда и сюда без прививки."
И на каком основании?
Давай тебя не будут пускать туда и сюда без траха в жопу? Это же не принудительно, по желанию.
например, нельзя вакцинироваться детям и подросткам до 18 лет. Но болеть они могут и еще как.
В детском центре "Молодая гвардия" в Одессе коронавирус выявлен у 60 человек, 8 детей госпитализированы
В лікарнях з ковідом непривиті. Звідси і вираз - пандемія непривитих.
В больницах Израиля 73% госпитализированных - НЕ вакцинированы!
из оставшихся 27% большинство - дети или привитые 1 дозой.
Про заболеваемость в Израиле и эффективность вакцинации: вакцинировано около 80% населения. И если прошлой осенью на 2,5 тыс случаев Ковида в день (по стране) в больницу попадало 6-10%, то на сегодня при выявлении 2,5 тыс случаев в день в больницах находится.. тадам, аж 200 человек. НЕ В ДЕНЬ, а ВСЕГО!!!
Вы хотели статистику - вот вам реальная статистика, все легко проверить, т.к. полно русскоязычных сайтов по Израилю.
Воно й не дивно: діє антитілозалежне підсилення інфекції.
Итак, по данным Минздрава, из всех зарегистрированных случаев коронавируса у детей 10% - это тяжелая форма протекания болезни при которой необходима госпитализация.
При этом из указанных 10% около 1% приходится на крайне тяжелую форму - мультисистемный воспалительный синдром. Как объясняет эксперт, этот синдром является аналогом цитокинового шторма у взрослых.
«Это крайне тяжелое протекание болезни, когда организм начинает атаковать сам себя», - говорит врач. Для мультисистемного воспалительного синдрома характерно проявление тревожных симптомов у ребенка, который переболел коронавирусом от недели до трех месяцев назад. Среди них - температура до 40 градусов, вялость и красная сыпь на теле.
Таким образом, в течение 3 месяцев после COVID-19 нужно быть особенно внимательным к состоянию своего ребенка, подчеркивает врач.
По состоянию на 17:00 18 августа в детском центре "Молодая гвардия" в Одессе зарегистрировано 60 случаев инфицирования коронавирусом - 50 детей, 10 вожатых. Восемь детей госпитализированы в детскую больницу №3 Одессы, которая специализируется на помощи пациентам с COVID-19.Источник: https://censor.net/ru/n3283519
В Бразилии поднялся уровень смертности от коронавируса среди детей. Вопреки распространенному ранее мнению, что дети не так уязвимы перед этим вирусом, число жертв среди детей уже приблизилось к 2 тысячам человек.
вам их не жалко?
ну туда и тебе дорога. в АД.
Что я виновата, что у меня клеточный иммунитет, видимо, не зря хлеб ест?
Яким чином можна визначити цей ризик (навіть не вказав, який) для окремо взятої людини?
Близько 1% від заражених їдуть на кладовище.
Серед груп ризику (вік, хронічні хвороби, ожиріння) до 20%
до речі, Ви забули вказати, що середній вік померлих начебто від ковіду складає близько 80 років, а якщо б в лікарнях та притулках для літніх людей масово не вбивали б старих протягом останнього року, то цей показник був би ще вищий
А как-нибудь нашей "херовой" Модерной и Пфайзером вакцинируемся без вас москалей, эффективность 87% от дельта-штамма.