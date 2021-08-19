Ми все ще перебуваємо в стані "пандемії нещеплених", - Байден закликав активно вакцинуватися проти коронавірусу

Президент США Джо Байден заявив, що нині, за даними його персоналу, відповідального за боротьбу з коронавірусом, 85 млн осіб у країні ще не вакциновані проти COVID-19.

Про це він сказав у зверненні до нації, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я щойно провів тривалу нараду з моєю командою стосовно COVID. Останні дані підтверджують, що ми все ще перебуваємо в стані "пандемії нещеплених" - сказав Байден.

Він додав: "Як і раніше, 85 мільйонів американців, які мають право на вакцинацію, залишаються не вакцинованими і піддаються реальному ризику".

За словами американського президента, "в усій країні практично всі випадки госпіталізації і смерті від COVID-19, як і раніше, припадають на тих, хто не вакцинувався".

Водночас він повідомив: "Є і гарні новини: все більше людей отримують щеплення. Загалом, кількість щотижневих нових щеплень зросла більш ніж на 80% порівняно з тим, що було місяць тому".

Байден повідомив, що вводить нову вимогу про обов'язкову вакцинацію співробітників будинків для літніх людей.

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"Сьогодні я оголошую про новий крок. Якщо ви працюєте в будинку для літніх людей і обслуговуєте людей за програмою Medicare, вам також буде потрібно зробити щеплення", - сказав він.

За його словами, за час пандемії в будинках для людей похилого віку померли понад 130 тис. мешканців, а показники вакцинації серед персоналу будинків престарілих значно відстають від показників загалом у країні.