УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15399 відвідувачів онлайн
Новини Політика УкраїниЗдоров'я Коронавірус і карантин
689 12
вакцина (3528) карантин (16095) МОЗ (3881) статистика (2134) COVID-19 (18065) коронавірус (16711)

За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 120 004 особи, загалом - 4 914 255, - МОЗ

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 120 004 особи, загалом - 4 914 255, - МОЗ

В Україні завершили вакцинацію проти коронавірусу (отримали дві дози) 2 908 748 осіб.

Про це повідомляє МОЗ, передає Цензор.НЕТ.

"120 004 людини вакциновано проти COVID-19 за добу 18 серпня 2021 року. Одну дозу отримали 62 714 людей, повністю імунізовані - 57 290 людей.

Протягом доби працювали: 843 мобільні бригади, 2745 пунктів щеплення; 326 центрів вакцинації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні за добу від COVID-19 померли 32 людини, зафіксовано 1560 нових випадків зараження, 898 осіб одужали

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 4 914 255 людей, з них отримали одну дозу – 4 914 253 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 908 748 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 7 823 001 щеплення", - розповіли в МОЗ.

За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 120 004 особи, загалом - 4 914 255, - МОЗ 01
За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 120 004 особи, загалом - 4 914 255, - МОЗ 02
За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 120 004 особи, загалом - 4 914 255, - МОЗ 03

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ЯНССЕН это шо? вакцына от тов. Ким вынь ссена шоле? За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 120 004 человека, всего - 4 914 255, - Минздрав - Цензор.НЕТ 9498
Немецкие ученые подсчитали шо смертность от вируса - 0.37 процента.
так шо трамп скорее прав, хотя и по глупости, но по глупости было даже например - угробили 800000 дидов, но зато поймали этого, Паулюса и его боевиков с румынами.
Дурак при "руле" - это иногда правильно - это как разбомбить деревню и радоваться что убил не всех. не только лишь всех, мало кто увидел утро За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 120 004 человека, всего - 4 914 255, - Минздрав - Цензор.НЕТ 5786
показати весь коментар
19.08.2021 08:52 Відповісти
Джонсон и Джонсон походу, это как зубна паста Солдате от компаний Прапор и Дембель (проктор енд гембел) Хотя тот же пФайзер выпускает и виагру, так шо то просто опечатка За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 120 004 человека, всего - 4 914 255, - Минздрав - Цензор.НЕТ 9913
показати весь коментар
19.08.2021 09:00 Відповісти
Pfizer нет в списке а у нас все село им вакцинировалось ..А пиво можно пить после вакцинации ?
показати весь коментар
19.08.2021 08:57 Відповісти
Вакциновано 12%, а найкоротший нахвалявся вакцинувати більшість населення до 24 серпня. Тріпло криворогате.
показати весь коментар
19.08.2021 09:03 Відповісти
А бажаючих вакцинуватись багато !?
показати весь коментар
19.08.2021 09:22 Відповісти
Хто всрався невістка.. Ну та що може бути нове від ідіотів
показати весь коментар
19.08.2021 09:53 Відповісти
Проблем з вакцинами немає. Я сам в суботу вмазався. Проблема в тому, що у нас більшість населення досі із середньовіччя і несе якусь мракобісну хрвнь про вакцинацію.
показати весь коментар
19.08.2021 10:01 Відповісти
Щодо вакцинаціїї.. Люди раджу пошукати інформацію з країн де гуляє дельта штам... Осінь буде капець яка важка... Мене мої відчуття рідко підводили... Явже повністю вакцинувався . Тому люди вакцинуйтесь....життя важливіще ніж глупий страх набалаканий ідіотами
показати весь коментар
19.08.2021 10:05 Відповісти
Призываю всех зэбаранов и пiд-рашек НЕ вакцинироваться! Обманите систему! Снимите нагрузку со здравоохранения и пенсионного фонда! За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 120 004 особи, загалом - 4 914 255, - МОЗ - Цензор.НЕТ 4096
показати весь коментар
19.08.2021 10:21 Відповісти
 
 