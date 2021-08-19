За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 120 004 особи, загалом - 4 914 255, - МОЗ
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В Україні завершили вакцинацію проти коронавірусу (отримали дві дози) 2 908 748 осіб.
Про це повідомляє МОЗ, передає Цензор.НЕТ.
"120 004 людини вакциновано проти COVID-19 за добу 18 серпня 2021 року. Одну дозу отримали 62 714 людей, повністю імунізовані - 57 290 людей.
Протягом доби працювали: 843 мобільні бригади, 2745 пунктів щеплення; 326 центрів вакцинації.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 4 914 255 людей, з них отримали одну дозу – 4 914 253 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 908 748 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 7 823 001 щеплення", - розповіли в МОЗ.
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Немецкие ученые подсчитали шо смертность от вируса - 0.37 процента.
так шо трамп скорее прав, хотя и по глупости, но по глупости было даже например - угробили 800000 дидов, но зато поймали этого, Паулюса и его боевиков с румынами.
Дурак при "руле" - это иногда правильно - это как разбомбить деревню и радоваться что убил не всех. не только лишь всех, мало кто увидел утро