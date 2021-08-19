В Україні до 2035 року планується побудувати новий військово-морський флот, - Зеленський

В Україні до 2035 року планують реалізувати велику програму з розвитку військово-морського флоту.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю українським журналістам із Криму, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Щодо нашого військово-морського флоту – зараз у нас є три етапи. До 2035 року – будівництво великого флоту. Перший етап ми будемо бачити в реальності – він точно буде до 2024 року. Другий етап вкладається до 2030 року, третій – до 2035 року", – розповів Зеленський.

Президент зауважив, що в Україні створюється інфраструктура для будівництва військово-морського флоту: малих підводних човнів, корветів і військових катерів. Крім того, планують розпочати розбудову військово-морських баз.

"Першою будуватиметься (військово-морська база. – Ред.) у Бердянську. Ідея – в підтримці цього проекту з боку Європейського Союзу, з боку Великої Британії, США. Ми точно отримали повну підтримку цього проекту з боку Великої Британії. У мене буде зустріч з Президентом США, і це (розбудова Військово-Морських сил України. – Ред.) є частиною нашої зустрічі і частиною Кримської платформи", – повідомив Володимир Зеленський.

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Глава держави також зазначив, що питання розблокування Чорноморського й Азовського узбереж є частиною деокупації Криму.

За його словами, Україна збільшує присутність флоту союзників із країн НАТО в акваторії Чорного й Азовського морів.

"Це не тільки питання Sea Breeze, це і ставлення, і постійна робота, співпраця нашого Міністерства оборони зі США та країнами Євросоюзу. Також у нас є реальні домовленості в цьому напрямі з Туреччиною та Великою Британією", – наголосив Зеленський.