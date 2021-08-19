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В Україні до 2035 року планується побудувати новий військово-морський флот, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

В Україні до 2035 року планується побудувати новий військово-морський флот, - Зеленський

В Україні до 2035 року планують реалізувати велику програму з розвитку військово-морського флоту.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю українським журналістам із Криму, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Щодо нашого військово-морського флоту – зараз у нас є три етапи. До 2035 року – будівництво великого флоту. Перший етап ми будемо бачити в реальності – він точно буде до 2024 року. Другий етап вкладається до 2030 року, третій – до 2035 року", – розповів Зеленський.

Президент зауважив, що в Україні створюється інфраструктура для будівництва військово-морського флоту: малих підводних човнів, корветів і військових катерів. Крім того, планують розпочати розбудову військово-морських баз.

"Першою будуватиметься (військово-морська база. – Ред.) у Бердянську. Ідея – в підтримці цього проекту з боку Європейського Союзу, з боку Великої Британії, США. Ми точно отримали повну підтримку цього проекту з боку Великої Британії. У мене буде зустріч з Президентом США, і це (розбудова Військово-Морських сил України. – Ред.) є частиною нашої зустрічі і частиною Кримської платформи", – повідомив Володимир Зеленський.

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Глава держави також зазначив, що питання розблокування Чорноморського й Азовського узбереж є частиною деокупації Криму.

За його словами, Україна збільшує присутність флоту союзників із країн НАТО в акваторії Чорного й Азовського морів.

"Це не тільки питання Sea Breeze, це і ставлення, і постійна робота, співпраця нашого Міністерства оборони зі США та країнами Євросоюзу. Також у нас є реальні домовленості в цьому напрямі з Туреччиною та Великою Британією", – наголосив Зеленський.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+49
Это до посадки миллиарда деревьев или после??😀
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19.08.2021 09:13
+35
Что оно несет???
В Украине к 2035 году планируется построить новый военно-морской флот, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4705
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19.08.2021 09:13
+27
В Украине к 2035 году планируется построить новый военно-морской флот, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2908
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19.08.2021 09:10
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А к 2050 - создать военно-морскую базу на Луне...
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19.08.2021 14:17 Відповісти
Отчётливо бросается в глаза, как возбудились разные прочие боты - порохоботы и медведчукоботы.
Не нравится им все это. Зачем Украине Флот? Это ж им как серпом по яйцам
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19.08.2021 14:58 Відповісти
а какая разница шо будет в 2035 году или зебил мечтает аж три срока отсидеть В Україні до 2035 року планується побудувати новий військово-морський флот, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8153
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19.08.2021 15:42 Відповісти
придурок......
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19.08.2021 15:22 Відповісти
А почему бы и нет .... Большой флот в смартфоне В Україні до 2035 року планується побудувати новий військово-морський флот, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9476 В Україні до 2035 року планується побудувати новий військово-морський флот, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9476.... Космический В Україні до 2035 року планується побудувати новий військово-морський флот, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3284
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19.08.2021 15:37 Відповісти
Мало замахнулися. Давайте вже космічний флот
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19.08.2021 15:47 Відповісти
Він, мабуть, те і мав на увазі. Просто обмовився - накрило ...
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19.08.2021 17:25 Відповісти
Классика строителя коммунизма: обещания будущего. Чтобы сейчас народ не допекал своими вопросами про деньги, которые при этом деваются неизвестно в какой карман(левый или правый) зеленского. С другой стороны нарид не должен потерять веру в светлое будущее(которого по факту у него нет) поскольку без веры он может прийти с расспросами. А оно им надо? Потому и выбирается период лет на 10-15. И прибарахлиться хватит и никто вопросов лишних не задаст. Проверено практикой. А потом придет новое поколение, которое будет наступать на грабли, оставленные им в наследство папередниками. И так по кругу. Уже которому...
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19.08.2021 16:32 Відповісти
Військовий флот і Квартал-95 ...
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19.08.2021 16:35 Відповісти
Прежде,чем ляпать языком,надо было хотя бы парудней в армии послужить,
а не становится предаделем народа.
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19.08.2021 17:53 Відповісти
дешевый популизм... самый дешевый... дешевле семечек.... в разы!
у меня все)
п.с. а хотелось бы что б так и стало, но мы же взрослые люди)
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19.08.2021 20:42 Відповісти
В Україні до 2035 року планується побудувати новий військово-морський флот, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7367
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19.08.2021 20:49 Відповісти
В Україні до 2035 року планується побудувати новий військово-морський флот, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7378
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20.08.2021 01:14 Відповісти
в добрый час.
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20.08.2021 02:35 Відповісти
В Україні до 2035 року планується побудувати новий військово-морський флот, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8784
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20.08.2021 17:14 Відповісти
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