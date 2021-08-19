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Новини Політика України Окуповані території - Крим і Донбас
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Зеленський (17463) Крим (12757) Росія (47263) санкції (6855) деокупація (927) Кримська платформа (314)

РФ мілітаризує Крим. Він має вигляд авіаносця, а не перлини української землі біля моря. Потрібно щодня бити у дзвони, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

РФ мілітаризує Крим. Він має вигляд авіаносця, а не перлини української землі біля моря. Потрібно щодня бити у дзвони, - Зеленський

Ініціатива "Кримська платформа" охоплюватиме всі найважливіші проблеми півострова, насамперед гуманітарні та безпекові.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю українським журналістам із Криму, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

За словами глави держави, ідеологія "Кримської платформи" полягає в тому, щоб кожну тему робити гострою та актуальною не тільки в українському суспільстві, а й на світовому рівні. Зокрема порушено питання мілітаризації Криму в цілому.

"Поки що Крим виглядає, як авіаносець. Поки що це не та перлина української землі біля моря. Сьогодні це мілітаризований півострів, і виглядає це, як авіаносець Російської Федерації зі щоденним збільшенням озброєння, зменшенням корінного населення, зменшенням привабливості – природної, екологічної, туристичної, будь-якої", – зазначив президент.

"Що можна зробити? Треба щодня бити у дзвони. Вважаю, що до появи Кримської платформи не було того дзвона. Є люди, які хочуть повернення Криму, але покажіть, будь ласка, куди їм бити та хто це робитиме щоденно, окрім дописів у фейсбуці: "Наш Крим шкода, але нічого, ми повернемося", – додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія агресивно сприймає "Кримську платформу" і вимагає від інших країн відмовитися від участі в саміті, - Кулеба

Зеленський зауважив, що на саміт Кримської платформи прибуде близько 40 іноземних делегацій. Президент наголосив на важливості участі представників інших держав у відкритті Кримської платформи. Водночас, за його словами, цей майданчик діятиме щодня.

"На сьогодні Кримська платформа – це перший єдиний інституціональний майданчик, який буде працювати не раз на рік, а щодня в офісі Кримської платформи", – повідомив глава держави.

Крім того, Володимир Зеленський вважає, що стосовно Росії має продовжуватися санкційна політика допоки не відбуватиметься деокупація українських територій. Україна звертається до країн, які своїми санкціями дійсно впливають на російський бізнес, нерухомість чи рахунки за кордоном.

"В цілому санкції повинні бити по руках тих людей, які забирають щось чуже... Такі держави, як США, Німеччина, Франція, Велика Британія, які можуть своїми санкціями реально, рішуче діяти проти тих чи інших чиновників РФ та тимчасових чиновників у Криму, у яких є щось за кордоном. Ми з ними пропрацьовуємо, щоб вони впроваджували такі санкції. Така санкційна політика дієва", – наголосив глава держави.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+15
РФ милитаризирует Крым. Он выглядит, как авианосец, а не жемчужина украинской земли у моря. Нужно ежедневно бить в колокола, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7455
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19.08.2021 09:42
+8
Ось я на це чекав! Дійсно було цікаво, як зедебіли у цій маячні членограя звинуватять Пороха. Браво одноклітинні!
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19.08.2021 09:51
+6
Грай члено-членограй, грай для нас грай!
На посаду президента не поглядай!
Хай посміються з клоуна всі!
Більшого в членограя не проси!



РФ милитаризирует Крым. Он выглядит, как авианосец, а не жемчужина украинской земли у моря. Нужно ежедневно бить в колокола, - Зеленский - Цензор.НЕТ 623
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19.08.2021 09:42
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Хіба що головою.
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19.08.2021 09:36 Відповісти
Як священник в "Укрощении строптивой"
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19.08.2021 09:59 Відповісти
РФ милитаризирует Крым. Он выглядит, как авианосец, а не жемчужина украинской земли у моря. Нужно ежедневно бить в колокола, - Зеленский - Цензор.НЕТ 33
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19.08.2021 09:36 Відповісти
Шанс "прихватити" щоб і внукам вистачило. "Великого крадівництва" малувато.
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19.08.2021 09:40 Відповісти
Начинаем бить в колокола!!!!
РФ милитаризирует Крым. Он выглядит, как авианосец, а не жемчужина украинской земли у моря. Нужно ежедневно бить в колокола, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7653
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19.08.2021 09:41 Відповісти
Людям властиво змінюватися.Почитайте підручник з історії України за 8 клас., період Руїни. Б.Хмельницький, Виговський, Ю. Хмельницький , Тетеря і т. д. всі вони починали з лозунгу "Навіки з московитами!!" А через 2 роки повставали проти них. Так що Зє просто повторює їх шлях. А от соціальна політика... Повторює шлях всіх українських президентів - Грабуй бідних на користь найбагатших. Це його і зведе у політичну могилу.
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19.08.2021 09:55 Відповісти
Проте це не завадило одній криворізький родині зареєструвати там будинок за кацапськими законами.
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19.08.2021 09:37 Відповісти
А чому ж ти втекло від призову і не захищало Крим?
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19.08.2021 09:40 Відповісти
Зайчик пересрав.
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19.08.2021 09:41 Відповісти
РФ милитаризирует Крым. Он выглядит, как авианосец, а не жемчужина украинской земли у моря. Нужно ежедневно бить в колокола, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7455
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19.08.2021 09:42 Відповісти
зеля! бей не в колокола а в газированые автоматы
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19.08.2021 11:39 Відповісти
А ви знаєте тих хто захищав Крим? Такі є взагалі? І щодо призову, то його не було в той час коли йшла підготовка до анексіїі Криму та відбулася сама анексія.
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19.08.2021 09:49 Відповісти
Та прям не было призыва. А где военных брали? Кстати подготовка к аннексии началась гаразд о раньше. Да и бегал от повесток недопрезедент ещё до анексии
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19.08.2021 10:15 Відповісти
Сыграй что-то на рояле лучше,артист.
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19.08.2021 09:40 Відповісти
Грай члено-членограй, грай для нас грай!
На посаду президента не поглядай!
Хай посміються з клоуна всі!
Більшого в членограя не проси!



РФ милитаризирует Крым. Он выглядит, как авианосец, а не жемчужина украинской земли у моря. Нужно ежедневно бить в колокола, - Зеленский - Цензор.НЕТ 623
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19.08.2021 09:42 Відповісти
Майбутній президент мудрого наріду. РФ мілітаризує Крим. Він має вигляд авіаносця, а не перлини української землі біля моря. Потрібно щодня бити у дзвони, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8087
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19.08.2021 09:55 Відповісти
Шо уже матросы паркетом камин топят? Спасай недвижимость!
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19.08.2021 09:40 Відповісти
Ему текст пишет тот же чел, что и порошенку.
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19.08.2021 09:41 Відповісти
Точно. Может, вообще, сам Петрусь.. РФ милитаризирует Крым. Он выглядит, как авианосец, а не жемчужина украинской земли у моря. Нужно ежедневно бить в колокола, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6853
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19.08.2021 09:46 Відповісти
Ось я на це чекав! Дійсно було цікаво, як зедебіли у цій маячні членограя звинуватять Пороха. Браво одноклітинні!
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19.08.2021 09:51 Відповісти
Когда каждый день читаешь , как отлавливают чиновников за взятки!!!! Сложно верить ,что в колокола, вы, Пан Президент бьете не в одиночку!!!! Остальные просто ржут и пилят!!!! Кто бить будет????
У всех все хорошо!!!! Все чики пуки!!!!!!
Хоть русские прийдут , хоть талибы - всем ровно!!!!
Обидно!!!! Может мне кажется - но!!!! Мне так кажется!!!!
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19.08.2021 09:43 Відповісти
Ахахаха)))зекретин - звонарь
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19.08.2021 10:24 Відповісти
Нужно ежедневно бить в колокола, - Зеленский

Иллюстрация к слову "исполнять". Валера, а шо в них бить? Это, как на пожаре: звонят, чтобы поняли, что пожар. Так это уже 7 лет известно. А потом, как ни странно, надо тушить. Пока что никто не тушит. (Запад вылил кружку воды своими куцыми санкциями). Предполагается, если будем громче орать и звонить, он, как-то сам собой потухнет? РФ милитаризирует Крым. Он выглядит, как авианосец, а не жемчужина украинской земли у моря. Нужно ежедневно бить в колокола, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5473
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19.08.2021 09:45 Відповісти
нужно бить в колокола, не снимая браслетиков
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19.08.2021 10:14 Відповісти
"Нужно ежедневно бить в колокола, - Зеленский" - Володя, а ти виставку совкового дрантя розмісти біля Криму, тоді може й Крим сам по собі демілітаризується.
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19.08.2021 09:45 Відповісти
Зелин наставник уже гудел на Донбассе всеми заводами...
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19.08.2021 09:49 Відповісти
А перестать стрелять уже не надо РФ мілітаризує Крим. Він має вигляд авіаносця, а не перлини української землі біля моря. Потрібно щодня бити у дзвони, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4654
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19.08.2021 09:49 Відповісти
А як же ? У нас же Велике Перемир'я!
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19.08.2021 10:31 Відповісти
РФ мілітаризує Крим. Він має вигляд авіаносця, а не перлини української землі біля моря. Потрібно щодня бити у дзвони, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4993
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19.08.2021 09:51 Відповісти
А здорово было бы, если бы наш исполин украинской демократии, Владимир Александрович, предварил бы открытие саммита "Крымская платформа" исполнением в свойственной ему феноменальной манере жизнеутверждающей увертюры на рояле. И тут же, не зачехляя разогретую музицированием по клавишам рояля часть своего организма, приступил бы к практическому действу, олицетворяющему саму суть Крымской платформы, - к окалачиванию груш.
Слава президенту Зеленскому!
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19.08.2021 09:54 Відповісти
цей звонар своїм дзвоном вже задовбав
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19.08.2021 09:59 Відповісти
Лучше головой о стенку трахнись!
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19.08.2021 10:03 Відповісти
Украина по тупизне народа схожа с Афганистаном

Когда Афганистану дали помощь и всячески поддерживали что б стоилась нормальная, демократическая страна, афганцы просто перестали стрелять и сдались талибам

То же самое было в Украине в 19м года, когда Украина развивалась как демократическая страна с Европейскими ценностями, народ Украины выбрал клоуна и популиста и теперь сам же страдает от этого

Вывод какой? Все беды народов от их же тупости и не образованности
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19.08.2021 10:10 Відповісти
У нас усе попереду. Ми від Афганістана не відрізняємось. Відсутність середнього класу. Неприборкана корупція. Повзучий наступ об'єднаних зради, олігархії, РПЦ МП, і корупції
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19.08.2021 10:29 Відповісти
пад личный кантроль вазьми - Вазелин. У тебя только получается бить у свои колокола и то под микроскопом...
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19.08.2021 10:13 Відповісти
Нужно ежедневно бить в колокола.-Зеленский вспомнил свои похабные хохмы в 95-м квартале о колокольчиках.
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19.08.2021 10:14 Відповісти
Якщо в країні Велике Крадівництво, то усе в цій країні має бути Великим.
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19.08.2021 10:21 Відповісти
Ага.. Воды им туда еще дайте - шоп той авианосец жажду утолил...
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19.08.2021 10:31 Відповісти
Ты всем руководителям государств дал укаэания? Звонить в колокола собрался? Ты уже стучал по клавишам, и что из этого вышло - хуже некуда, а твои "колокольчики" может услышать только мандель.
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19.08.2021 10:37 Відповісти
Вже один такий "стратєг" гудів сєпарам кожен день, вже бачимо як сильно "помогло".
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19.08.2021 10:46 Відповісти
Что можно сделать? Нужно ежедневно бить в колокола.

"―Когда плоть восстает и требует своего. Эти импульсы трудно подавлять в себе. Бренность своего требует. Ей невозможно противиться. Ты вспомни, тебе должны быть знакомы такие мгновения.
―Знакомы, конечно.
―Ага. И что ты делаешь?
―Да просто в сарае колю дрова.
―А...
―А ты что?
―Звоню в колокола.
―И часто звонишь?
―..."
РФ мілітаризує Крим. Він має вигляд авіаносця, а не перлини української землі біля моря. Потрібно щодня бити у дзвони, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7751
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19.08.2021 11:18 Відповісти
надо было просто начать стрелять
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19.08.2021 11:52 Відповісти
Крымская платформа-это конечно здорово...Но тут дело в лишней хромосоме москалей отвечающей за мракобесие,воинственность и скрепы.Нужно искать формулу лекарства,которое блокирует ген носящий скрепы москалей РФ мілітаризує Крим. Він має вигляд авіаносця, а не перлини української землі біля моря. Потрібно щодня бити у дзвони, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7302
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19.08.2021 12:35 Відповісти
Так має бути !
І тут ... РФ мілітаризує Крим. Він має вигляд авіаносця, а не перлини української землі біля моря. Потрібно щодня бити у дзвони, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6981
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19.08.2021 16:13 Відповісти
 
 