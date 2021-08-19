"Усі живі, здорові, хоч і налякані": на Закарпатті знайшли чотирьох дітей, які провели в лісі всю ніч. ФОТОрепортаж

Рятувальники ДСНС знайшли заблукалих на Закарпатті чотирьох дітей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Станом на 9:15 співробітники ДСНС знайшли заблукалих дітей у задовільному стані, вони транспортовані в населений пункт і передані представникам поліції", - йдеться в повідомленні.

Своєю чергою глава МВС Денис Монастирський на своїй сторінці у Facebook написав, що діти здорові, але налякані.

"Микола, Людмила, Марійка та Даніела пробули в лісі цілу ніч, але Слава Богу, живі і здорові, хоча і налякані. Дякую всім поліцейським, рятувальникам, Нацгварідійцям та волонтерам, хто долучився до пошуків! Це справжня командна робота щодо рятуванню дітей - найважливішого, що у нас є! Ключову роль зіграло одночасне залучення багатьох людей до пошуків, а також використання техніки", - написав він.



Фото: Монастырский/Facebook

"Батьки! Не залишайте своїх малолітніх дітей без догляду! Не завжди це закінчується так добре, як цього разу", - додав глава МВС.

Зазначається, що загалом до пошукових робіт залучалося 73 людини і 8 од. техніки, 2 собаки, а саме: від ДСНС - 23 людини і 3 од. техніки; від Нацполіції - 22, 4 од. техніки та 2 собаки; місцеве населення - 20 осіб; працівники лісового господарства - 8 осіб та 1 од. техніки.

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Нагадаємо, 19 серпня о 1:10 від чергового Нацполіції до ДСНС надійшло повідомлення, що 18 серпня під час збору ягід та грибів у лісовому масиві поблизу с. Порошкове Ужгородського району втратили орієнтир та заблукали 4 дітей ромської національності.





Фото: сайт ДСНС