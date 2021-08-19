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діти (4410) МВС (2880) розшук (492) ДСНС (4463) Монастирський (369)

"Усі живі, здорові, хоч і налякані": на Закарпатті знайшли чотирьох дітей, які провели в лісі всю ніч. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Рятувальники ДСНС знайшли заблукалих на Закарпатті чотирьох дітей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Станом на 9:15 співробітники ДСНС знайшли заблукалих дітей у задовільному стані, вони транспортовані в населений пункт і передані представникам поліції", - йдеться в повідомленні.

Своєю чергою глава МВС Денис Монастирський на своїй сторінці у Facebook написав, що діти здорові, але налякані.

"Микола, Людмила, Марійка та Даніела пробули в лісі цілу ніч, але Слава Богу, живі і здорові, хоча і налякані. Дякую всім поліцейським, рятувальникам, Нацгварідійцям та волонтерам, хто долучився до пошуків! Це справжня командна робота щодо рятуванню дітей - найважливішого, що у нас є! Ключову роль зіграло одночасне залучення багатьох людей до пошуків, а також використання техніки", - написав він.

Усі живі, здорові, хоч і налякані: на Закарпатті знайшли чотирьох дітей, які провели в лісі всю ніч 01
Фото: Монастырский/Facebook

"Батьки! Не залишайте своїх малолітніх дітей без догляду! Не завжди це закінчується так добре, як цього разу", - додав глава МВС.

Зазначається, що загалом до пошукових робіт залучалося 73 людини і 8 од. техніки, 2 собаки, а саме: від ДСНС - 23 людини і 3 од. техніки; від Нацполіції - 22, 4 од. техніки та 2 собаки; місцеве населення - 20 осіб; працівники лісового господарства - 8 осіб та 1 од. техніки.

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Нагадаємо, 19 серпня о 1:10 від чергового Нацполіції до ДСНС надійшло повідомлення, що 18 серпня під час збору ягід та грибів у лісовому масиві поблизу с. Порошкове Ужгородського району втратили орієнтир та заблукали 4 дітей ромської національності.

Усі живі, здорові, хоч і налякані: на Закарпатті знайшли чотирьох дітей, які провели в лісі всю ніч 02
Усі живі, здорові, хоч і налякані: на Закарпатті знайшли чотирьох дітей, які провели в лісі всю ніч 03
Фото: сайт ДСНС

Усі живі, здорові, хоч і налякані: на Закарпатті знайшли чотирьох дітей, які провели в лісі всю ніч 04

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+13
Там діти з народження в лісі гуляють і граються, навкруги ліс.
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19.08.2021 09:54
+9
Хорошая новость!...
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19.08.2021 09:47
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Отпускать в лес 5 летних детей...
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19.08.2021 09:46 Відповісти
Там діти з народження в лісі гуляють і граються, навкруги ліс.
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19.08.2021 09:54 Відповісти
З якого віку, повзати почало і відразу в ліс?
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19.08.2021 09:56 Відповісти
Как бы в лесу и живут
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19.08.2021 09:59 Відповісти
...Гензель і Гретель...
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19.08.2021 10:04 Відповісти
Ледва ходити починає і вже з собою беруть по ягоди, гриби. На трасі діти 5-6 років сидять і продають)))
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19.08.2021 10:06 Відповісти
Скорее всего их и не отпускали,среди детей кто-то был инициатором (скорее всего старшая девочка) и потащила младших за собой
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19.08.2021 10:06 Відповісти
Для циган діти - перш за все робоча сила, і спосіб отримання грошей від держави після їх народження. По містах лазять і менші їхні виплодки, мало не з 2-річного віку. Говорити ще толком не вміють, але смикати перехожих за кишеню і казати "дядя, дай!" вже навчені. Постає питання: чому на пошуки циганських бастардів не вийшов весь ромський табір, а цим мали займатись МНС-ники, витрачаючи на це немалі людські ресурси і час?
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19.08.2021 10:28 Відповісти
Оштрафовать родителей, если денег нет, на общественные работы, может думать начнут в следующий раз.
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19.08.2021 10:32 Відповісти
Хорошая новость!...
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19.08.2021 09:47 Відповісти
Данила видать, какая разница, плохо что родители без мозгов...
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19.08.2021 09:52 Відповісти
Ну , роми з мізками - це рідкість)
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19.08.2021 09:55 Відповісти
мизгами как раз думают, мизг есть для этого, а ты и я - платим им за то шо мизговики рожают детей без мизгов
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19.08.2021 09:57 Відповісти
Так чем думают, тем и рожают))) оптом. Это ж меньшина. Их жалеть надо, хотя раньше табор в щепки разносили
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19.08.2021 10:02 Відповісти
какаяразніца ето же дєті
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19.08.2021 10:06 Відповісти
Там один справжній ром, а всі інші кражені?
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19.08.2021 10:38 Відповісти
Даніель. Це помилка редактора.
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19.08.2021 10:52 Відповісти
да.. повилазило
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19.08.2021 11:58 Відповісти
"заблудились 4 детей ромской национальности"
Ассимиляция
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19.08.2021 09:54 Відповісти
"Николай, Людмила, Маша и Даниэла пробыли в лесу всю ночь, но Слава Богу, живы и здоровы, Источник: https://censor.net/ru/n3283544\\\\\\\\
слово Боку, твои псы монастирские как от...дубасили мужиков которые совковую херню сносили? Слово Бобу, не сломали ли рук, получили ли премию?
утырок, ты за детей базаришь которые бы и так вышли на ближайшее село сами, заблудиться в трех верховинах это надо уметь
иди вна.... монастырь
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19.08.2021 09:55 Відповісти
Русоволосые - ромы/цыгане? Серьёзно?
Это скорее всего украденные дети. Копы, трясите "родителей" этих детей.
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19.08.2021 09:55 Відповісти
Да))) таке є. Як і темношкірий українець або вузькоокий англієць)))
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19.08.2021 09:59 Відповісти
Повезло, что история хорошо закончилась и отделались только испугом. Родителей на профилактическую беседу в орган опеки и попечительства.
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19.08.2021 09:57 Відповісти
В интернет не больше часа в сутки- ввредно, в лес опасно!!!! Так постройте для детей лагеря детские - а то распродали все лагеря бывшим ментам ,генералам да судьям!!!! Усадьбы настроили как дворцы!!!! Попросите коломойского ,с Ахметова - там МИЛИАРДЫ!!!!!!!
МИЛИАРДЫ!!!!!!!!!! Просто сделайте свою работу!!!
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19.08.2021 10:02 Відповісти
Так эти дети с лагеря за грибами пошли..ой, с табора. Ну, почти лагерь
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19.08.2021 10:08 Відповісти
да, не жарко там уже, судя по одежде спасателей, слава богу, что дети живы/здоровы
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19.08.2021 10:16 Відповісти
ЦЫГАНЕ-ВоЛОХИ,( альбиносы)
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19.08.2021 10:17 Відповісти
А вёдра у детей пустые. Не до ягод, видать, было.
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19.08.2021 10:18 Відповісти
поїли, бачив малий який замурзаний
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19.08.2021 10:29 Відповісти
Якісь дивні роми - Марійка, Микола, Людмила.
І білобрисі.
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19.08.2021 10:27 Відповісти
то називаються Волохи, вони жиють як цигани,но они не цигани и по циганський нерозмовляють
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19.08.2021 10:37 Відповісти
сігарети в них закончилися "Усі живі, здорові, хоч і налякані": на Закарпатті знайшли чотирьох дітей, які провели в лісі всю ніч - Цензор.НЕТ 7525
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19.08.2021 10:35 Відповісти
Судя по личикам, черники наелись от души. "Усі живі, здорові, хоч і налякані": на Закарпатті знайшли чотирьох дітей, які провели в лісі всю ніч - Цензор.НЕТ 6962
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19.08.2021 10:42 Відповісти
Слава Богу "Усі живі, здорові, хоч і налякані": на Закарпатті знайшли чотирьох дітей, які провели в лісі всю ніч - Цензор.НЕТ 7842
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19.08.2021 10:53 Відповісти
Які біляві роми....
А по темі- вночі вони добряче перемерзли. 9 градусів- якось прохолодно...
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19.08.2021 12:24 Відповісти
Подарите им по компасу. "Усі живі, здорові, хоч і налякані": на Закарпатті знайшли чотирьох дітей, які провели в лісі всю ніч - Цензор.НЕТ 490
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19.08.2021 12:38 Відповісти
Ну,по-перше,слава Богу,що діти знайшлись жмві і здорові,але по-друге: щось оті ромські діти дуже вже світленьки й білявенькі.От що буває,коли чоловіки-роми відправляються до Києва,вірніше на київські вокзали, на "заробітки",а дружини закарпатців-чоловіків -до Германії,Франції,Італії і т.д.,але уже на справжні заробітки...
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19.08.2021 12:58 Відповісти
 
 