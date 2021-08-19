"Усі живі, здорові, хоч і налякані": на Закарпатті знайшли чотирьох дітей, які провели в лісі всю ніч. ФОТОрепортаж
Новини Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж
Рятувальники ДСНС знайшли заблукалих на Закарпатті чотирьох дітей.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
"Станом на 9:15 співробітники ДСНС знайшли заблукалих дітей у задовільному стані, вони транспортовані в населений пункт і передані представникам поліції", - йдеться в повідомленні.
Своєю чергою глава МВС Денис Монастирський на своїй сторінці у Facebook написав, що діти здорові, але налякані.
"Микола, Людмила, Марійка та Даніела пробули в лісі цілу ніч, але Слава Богу, живі і здорові, хоча і налякані. Дякую всім поліцейським, рятувальникам, Нацгварідійцям та волонтерам, хто долучився до пошуків! Це справжня командна робота щодо рятуванню дітей - найважливішого, що у нас є! Ключову роль зіграло одночасне залучення багатьох людей до пошуків, а також використання техніки", - написав він.
"Батьки! Не залишайте своїх малолітніх дітей без догляду! Не завжди це закінчується так добре, як цього разу", - додав глава МВС.
Зазначається, що загалом до пошукових робіт залучалося 73 людини і 8 од. техніки, 2 собаки, а саме: від ДСНС - 23 людини і 3 од. техніки; від Нацполіції - 22, 4 од. техніки та 2 собаки; місцеве населення - 20 осіб; працівники лісового господарства - 8 осіб та 1 од. техніки.
Нагадаємо, 19 серпня о 1:10 від чергового Нацполіції до ДСНС надійшло повідомлення, що 18 серпня під час збору ягід та грибів у лісовому масиві поблизу с. Порошкове Ужгородського району втратили орієнтир та заблукали 4 дітей ромської національності.
Будь ласка, зачекайте...
Ассимиляция
слово Боку, твои псы монастирские как от...дубасили мужиков которые совковую херню сносили? Слово Бобу, не сломали ли рук, получили ли премию?
утырок, ты за детей базаришь которые бы и так вышли на ближайшее село сами, заблудиться в трех верховинах это надо уметь
иди вна.... монастырь
Это скорее всего украденные дети. Копы, трясите "родителей" этих детей.
МИЛИАРДЫ!!!!!!!!!! Просто сделайте свою работу!!!
І білобрисі.
А по темі- вночі вони добряче перемерзли. 9 градусів- якось прохолодно...