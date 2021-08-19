Туркменістан надає свій повітряний простір для евакуації громадян з Афганістану, - МЗС країни
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Туркменістан дозволив використовувати свій повітряний простір закордонним літакам для евакуації громадян з Афганістану.
Про це повідомила в четвер пресслужба МЗС Туркменістану, інформує Цензор.НЕТ.
"Як відомо, нині низка країн розпочали евакуацію своїх громадян, які перебувають в Афганістані. У зв'язку з цим, Туркменістан, виконуючи міжнародні зобов'язання, зокрема ті, що випливають з норм міжнародного гуманітарного права, надає свій повітряний простір для перевезення вищезазначеної категорії осіб повітряними суднами іноземних держав", - йдеться в повідомленні пресслужби МЗС Туркменістану.
Топ коментарі
+2 Alex K 8d0b77c0
показати весь коментар19.08.2021 10:14
+1 Valeriy Koniukhovskiy
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+1 Дилетант Дилетантов
показати весь коментар19.08.2021 10:51
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они это оружие используют по прямому назначению в Средней Азии
это ж не вороватые украинские прапорщики и генералы!
привыкай, что Талибан - это уже не какие-то горные партизаны, а ГОСУДАРСТВО с 300-тысячной прекрасно вооруженной армией (Украина о такой может только мечтать)
все их ГОСУДАРСТВО не имеет инфраструктуры для содержания сложной техники, у них нет пилотов, техников, инженеров, нет учебных заведений для их обучения, вся та техника, фоточки которой ты бездумно копируешь, обслуживалась иностранными специалистами и для талибов представляет ценность только в качестве металлолома. все с твоей фоточки, ну разве только кроме минометов и "градов", идет в утиль в ближайшие месяцы.
- возрождение Халифата правоверных
- триллионы баксов за захваченный туркменский газок
- десятки миллионов новых подданых, которые родят сотни тысяч воинов Уммы Пророка!
а к тому еще и невежда, неспособный подучить минимальную матчасть по проблематике радикального ислама
не пиши, если нихрена не знаешь