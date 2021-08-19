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Туркменістан надає свій повітряний простір для евакуації громадян з Афганістану, - МЗС країни

Новини Цензор.НЕТ Події За кордоном

Туркменістан надає свій повітряний простір для евакуації громадян з Афганістану, - МЗС країни

Туркменістан дозволив використовувати свій повітряний простір закордонним літакам для евакуації громадян з Афганістану.

Про це повідомила в четвер пресслужба МЗС Туркменістану, інформує Цензор.НЕТ.

"Як відомо, нині низка країн розпочали евакуацію своїх громадян, які перебувають в Афганістані. У зв'язку з цим, Туркменістан, виконуючи міжнародні зобов'язання, зокрема ті, що випливають з норм міжнародного гуманітарного права, надає свій повітряний простір для перевезення вищезазначеної категорії осіб повітряними суднами іноземних держав", - йдеться в повідомленні пресслужби МЗС Туркменістану.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+2
дуже змістовний коментар)
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19.08.2021 10:14
+1
Талібан прийде, порядок наведе....
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19.08.2021 10:13
+1
все равно возьмутся
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19.08.2021 10:51
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Талібан прийде, порядок наведе....
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19.08.2021 10:13 Відповісти
дуже змістовний коментар)
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19.08.2021 10:14 Відповісти
..дійсно змістовний..бо до вчорашнього вечора Туркменістан не пропустив ні одного військового літака НАТО. Навіть наш Іл-76..який міг чекати дозволу на посадку в Кабулі, перебуваючи у Баку .. був змушений летіти через Ірак до Маскату (Оман) де зараз і перебуває. Дозвіл Туркменістану, це значно коротший шлях з Афганістану до Європи.
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19.08.2021 10:26 Відповісти
конечно змистовный

Туркменістан надає свій повітряний простір для евакуації громадян з Афганістану, - МЗС країни - Цензор.НЕТ 7265
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19.08.2021 10:51 Відповісти
китайцам немного металлолома прибудет в ближайшее время.
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19.08.2021 10:58 Відповісти
талибы - религиозные фанатики
они это оружие используют по прямому назначению в Средней Азии
это ж не вороватые украинские прапорщики и генералы!
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19.08.2021 11:01 Відповісти
весь этот парк, пусть и древней, но все же довольно сложной техники, требует обученных специалистов и не только для эксплуатации, но и для обслуживания, наладки, ремонта. у этих диких муслимских баранов "специалистов" хватит только для доставки всего этого в виде металлолома на границу с Китаем. причем не своим ходом, а волоком.
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19.08.2021 11:06 Відповісти
напоминаю, что афганская армия в практически ПОЛНОМ составе (со всеми складами) перешла на сторону талибов

привыкай, что Талибан - это уже не какие-то горные партизаны, а ГОСУДАРСТВО с 300-тысячной прекрасно вооруженной армией (Украина о такой может только мечтать)
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19.08.2021 11:10 Відповісти
через полгода-год эта "прекрасно вооруженная армия" будет делать то же, что делала всегда: сидеть в пещере, доказывая, что их аллах круче, чем у сидящих в соседней пещере, резать при малейшем удобном случае всех, кто не из их пещеры и продавать горы наркоты всем, кто захочет купить, потому как аллах без поддержки пулемета долго не продержится, а пулемет стоит денег.
все их ГОСУДАРСТВО не имеет инфраструктуры для содержания сложной техники, у них нет пилотов, техников, инженеров, нет учебных заведений для их обучения, вся та техника, фоточки которой ты бездумно копируешь, обслуживалась иностранными специалистами и для талибов представляет ценность только в качестве металлолома. все с твоей фоточки, ну разве только кроме минометов и "градов", идет в утиль в ближайшие месяцы.
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19.08.2021 11:19 Відповісти
Неочікувано.
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19.08.2021 10:20 Відповісти
Этот потешный диктатор сейчас предоставит что угодно,лишь бы талибы не взялись за него самого
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19.08.2021 10:51 Відповісти
все равно возьмутся
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19.08.2021 10:51 Відповісти
нахрена он им сдался? браться за него еще. он сам к ним прибежит с прайсом доставки дури через Таджикистан на паРашу.
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19.08.2021 11:00 Відповісти
- джихад, уничтожение крестоносцев
- возрождение Халифата правоверных
- триллионы баксов за захваченный туркменский газок
- десятки миллионов новых подданых, которые родят сотни тысяч воинов Уммы Пророка!
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19.08.2021 11:02 Відповісти
фантазер ты еще тот
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19.08.2021 11:07 Відповісти
ты - безусловно
а к тому еще и невежда, неспособный подучить минимальную матчасть по проблематике радикального ислама
не пиши, если нихрена не знаешь
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19.08.2021 11:11 Відповісти
 
 