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Зеленський (17463) Крим (12757) Кримська платформа (314)

Українську владу з радістю прийматимуть у Криму навіть ті, хто з "октябрятским значком" у душі, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Українську владу з радістю прийматимуть у Криму навіть ті, хто з

Українську владу з радістю прийматимуть у Криму, бо з Україною в Крим повернеться життя.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент України Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю кримським журналістам перед запуском Кримської платформи, яке публікує НВ.

Відповідаючи на запитання "Як відвоювати мізки людей?" , Президент сказав, що в Криму "це питання території".

"Що стосується саме Криму, то я вважаю, що це саме питання території. Так, інформаційно з кримчанами давно працювала Російська Федерація: і паспортизація, і телевізор; і люди, які приїжджали. Я пам’ятаю ще з "Кварталу" - із зірок ми були єдині українські. Однак місцеві жителі все одно не вважали себе росіянами, казали, що вони - кримчани. Тоді як російські зірки завжди казали: "Дуже приємно у вас бути в Криму"", - сказав Зеленський.

Тому, за словами глави держави, ситуація з ментальним поверненням така: "Мені здається, що вони зрозуміли, що сталося, побачили, що буде в Криму без України. Загалом люди хочуть бачити щось хороше в майбутньому. Тому жодних ментальних змін, я впевнений, не треба буде проводити".

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ мілітаризує Крим. Він має вигляд авіаносця, а не перлини української землі біля моря. Потрібно щодня бити у дзвони, - Зеленський

"Українську владу з радістю прийматимуть у Криму. З радістю, повірте мені. Навіть ті, хто в душі з "октябрятским значком", хто його десь сховав, - і вони все одно будуть радіти. Тому що з Україною до Криму повернеться життя", - додав Зеленський.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+48
уже с утра дозу закинул ?
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19.08.2021 10:23
+33
Украинскую власть с радостью будут принимать в Крыму даже те, кто с "октябрятским значком" в душе, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3371
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19.08.2021 10:27
+33
Украинскую власть с радостью будут принимать в Крыму даже те, кто с "октябрятским значком" в душе, - Зеленский - Цензор.НЕТ 678
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19.08.2021 10:32
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уже с утра дозу закинул ?
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19.08.2021 10:23 Відповісти
цього не знаю..але у ватанів підгорає знатно Українську владу з радістю прийматимуть у Криму навіть ті, хто з "октябрятским значком" у душі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9342
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19.08.2021 10:42 Відповісти
Видно кокс качественный конфисковали)))))
https://www.youtube.com/watch?v=gi8YFppc63A&feature=emb_title
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19.08.2021 14:05 Відповісти
Я помню еще с "Квартала" - из звезд мы были единственные украинские.Источник: https://censor.net/ru/n3283554

Кто-то этому верит (что квартал - Украинские?) Может, малоросские, хохляцкие, но никак не Украинские.
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19.08.2021 10:24 Відповісти
Да и не звёзды
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19.08.2021 10:43 Відповісти
Классно троллит балалаечников😀
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19.08.2021 10:25 Відповісти
Украинскую власть с радостью будут принимать в Крыму даже те, кто с "октябрятским значком" в душе, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4760
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19.08.2021 10:26 Відповісти
Украинскую власть с радостью будут принимать в Крыму даже те, кто с "октябрятским значком" в душе, - Зеленский - Цензор.НЕТ 678
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19.08.2021 10:32 Відповісти
рапан с октябирьским значком хочет газировки с газ автомата
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19.08.2021 12:29 Відповісти
Украинскую власть с радостью будут принимать в Крыму даже те, кто с "октябрятским значком" в душе, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3371
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19.08.2021 10:27 Відповісти
Украінську владу - так , сприйматиме, тільки ти , так званий презЕдент , не маєш жодного відношення до українців😡
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19.08.2021 10:28 Відповісти
Господи,да за что ж Украине это непотребство в виде зекретина и идиотов,за это голосивших...
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19.08.2021 10:29 Відповісти
Это за олигарха в один. )
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19.08.2021 10:37 Відповісти
тур.)
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19.08.2021 10:37 Відповісти
Даже те, кто в душе с "октябрятским значком", кто его где-то спрятал...

А вот это уже явная оговорка по Фрейду...
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19.08.2021 10:30 Відповісти
косточки косточки звездочки в ряд трамвай переехал отряд октябрят
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19.08.2021 11:37 Відповісти
Неее это по Менделю ( генетик)
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19.08.2021 14:06 Відповісти
Украинскую власть с радостью будут принимать в Крыму.-Продолжает верещать на публику четыреждыуклонист-главнокомандующий. Никто не думал о возвращении Крыма с 2014 года и до моего прихода к власти, - Зеленский / Зеленский: Крым - это моя земля. Он никогда не будет российской территорией. /Россиянам будет стыдно за Крым, - Зеленский/ Зеленский: Крым вернем, и людей вернем. Но как это сделает кодлан Коломойского, гражданина Израиля, военного союзника Путина? Реально и конкретно? - Шмыгаль про стратегию деоккупации Крыма: "Озвучивать сегодня нельзя. Это определенный элемент государственной тайны (!) ". -При том что Ермак-Козырь в ФСБ уважаемый человек.
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19.08.2021 10:31 Відповісти
"Люди с октябрьским значком в душе" это новый подвид "лишнехромосомных"?
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19.08.2021 10:32 Відповісти
ні, це старий вид совкопітеків
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19.08.2021 10:33 Відповісти
Нееее, просто бубочка опять ширнулся и его понесло. Щас еще вспомнит о миллиарде деревьев, которые он уже посадил.
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19.08.2021 11:31 Відповісти
🤫https://www.youtube.com/watch?v=gi8YFppc63A&feature=emb_title😂
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19.08.2021 14:07 Відповісти
зв'язати душ та жовтенятський значок - це геніально!
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19.08.2021 10:32 Відповісти
Да ты вообще очень популярный вовик ...если выйдешь на линию огня ,то тебе с обеих сторон расстреляют...
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19.08.2021 10:33 Відповісти
а пісня Бі-2 буде звучати так:
На линии огня
Какая-то муйня
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19.08.2021 10:38 Відповісти
Украинскую власть с радостью будут принимать в Крыму даже те, кто с "октябрятским значком" в душе, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1832
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19.08.2021 10:34 Відповісти
Украинскую власть с радостью будут принимать в Крыму даже те, кто с "октябрятским значком" в душе, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3491
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19.08.2021 10:38 Відповісти
Ось це його 🤣🤣🤣
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19.08.2021 10:49 Відповісти
60 кгhttps://www.youtube.com/watch?v=gi8YFppc63A&feature=emb_title
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19.08.2021 14:07 Відповісти
"Загалом люди хочуть бачити щось хороше в майбутньому. Тому жодних ментальних змін, я впевнений, не треба буде проводити". Джерело: https://censor.net/ua/n3283554
скільки разів воно ще має доводити, що визначальним для нього, для його світосприйняття, для його діяльності є ковбаса, а не ідея?
воно проектує на весь навколишній світ своє світосприйняття - світосприйняття шлунку.

воно - шлунок, воно спирається на шлунки й воно виховує шлунки, які мають за нього голосувати.
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19.08.2021 10:56 Відповісти
идиот...
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19.08.2021 11:03 Відповісти
...заявив піонер, у коротких штанцях та сандаліках...
Українську владу з радістю прийматимуть у Криму навіть ті, хто з "октябрятским значком" у душі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4710
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19.08.2021 11:14 Відповісти
з жовтеняцькою зіркою в дупі ... і залишками борошна на носі
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19.08.2021 11:20 Відповісти
Колумбійського борошна.
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19.08.2021 11:54 Відповісти
Найсвіжішого конфікованого 3 доби тому
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19.08.2021 14:08 Відповісти
Пионер, не будь говном, собирай металолом. Українську владу з радістю прийматимуть у Криму навіть ті, хто з "октябрятским значком" у душі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5061 Українську владу з радістю прийматимуть у Криму навіть ті, хто з "октябрятским значком" у душі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5061
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19.08.2021 11:33 Відповісти
пианерважатый зебаранов
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19.08.2021 13:38 Відповісти
Какая жизнь вернется ? Дороженная коммуналка ? Нищенские пенсии ? Отсталая медицина ?
Только высоким качеством жизни можно привлечь крымчан, а не лозунгами и обiсцянками.
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19.08.2021 11:24 Відповісти
по серьезному-нет. это цивилизованных людей можно, а там переселенцы из засРашки в 70х-2000х, они в дерьме всю жизнь сидели, там для них итак рай.
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19.08.2021 11:40 Відповісти
К сожалению именно украинская власть сделала очень многое для того, чтобы крымчане с радостью побежали на референдум. Дикая коррупция и нищета, незаконная застройка, захват пляжей, завоз татарвы, безнаказанность чиновников и еще много чего, все это у крымчан ассоциируется с Украиной. И переубедить их будет очень сложно, да и нас тоже.
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19.08.2021 13:39 Відповісти
а тебе откуда это известно. например у меня дом в АРК, я все видел своими глазами. а ты каким местом, телевизором?
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19.08.2021 14:04 Відповісти
Для того, чтобы знать что происходило в Крыму надо иметь там дом ? А для того чтобы узнать что земля круглая надо в космос слетать ? Логика ребенка.
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19.08.2021 14:13 Відповісти
для того, чтобы знать, "нужно видеть своими глазами", а ты повторяешь телевизор. 1.тебе завтра начешут противоположное, и будешь повторять другое фуфло, типа как "знаешь". 2.кто такие крымчане? кто выбирал тех жутких коррупционеров, если у них была полная автономия? там где "татарва", там чистота и порядок, все работает, приятно и культурно. где рюзьке быдло, срач, грязь, вонь, и скулёж -как все плохо. на пляже, после туристов из засРатова, всегда гора бутылок, окурки, пакеты, банки, блевотина, хотя контейнер 20м.
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19.08.2021 14:35 Відповісти
Ну вот крымчане и "увидели своими глазами". После чего аж бегом на референдум, так что в ушах свистело. Или вы будете утверждать что и они ничего не видели ? "А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать". (с)
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19.08.2021 14:51 Відповісти
ты слепой? был вопрос- кто такие крымчане? рюзьке быдло, заселенное в 70х, свинота грязная. оно конечно и побежало, хочется жить на скотном дворе. Крым-земля татар, Украина-земля украинцев. крымчане-сброд.
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19.08.2021 17:28 Відповісти
для того чтобы узнать, чем ты дышишь и что ты не "паша мироненко" - а , окацапленный гнидёныш-
нужно прочесть то что ты написал, мля и то первые две строчки
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19.08.2021 14:43 Відповісти
это он о себе сейчас? Українську владу з радістю прийматимуть у Криму навіть ті, хто з "октябрятским значком" у душі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2414
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19.08.2021 11:35 Відповісти
Строить крупные корабли - преступление. Нужен москитный флот.
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19.08.2021 11:39 Відповісти
Слава Украине!
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19.08.2021 12:23 Відповісти
Ага, с октябрятскім значьком ф душе, і ватой в ґалавє
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19.08.2021 12:41 Відповісти
Що це було?
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19.08.2021 13:00 Відповісти
примитивная бредятина
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19.08.2021 13:30 Відповісти
крымвернётсясам!!! помним и такую мантру.......
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19.08.2021 13:32 Відповісти
Да, так оно и будет, но только после отдания Россией Крыма Талибану, вот будет потеха....
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19.08.2021 13:42 Відповісти
Что сказать? - Если человек глуп и не образован - то это очень надолго!
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19.08.2021 14:25 Відповісти
пика гундосноi шмарклi - це живе блювотне...
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19.08.2021 14:50 Відповісти
А порохоботы и медведчуковцы, как всегда, против! Деоккупация им, как серпом...

Чем хуже украинцам, тем лучше этим лжепатриотам
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19.08.2021 14:51 Відповісти
Таки да, такую мерзкую и брехливую зевласть даже ростов не примет.
только военизированная помойка в Крыму
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19.08.2021 15:04 Відповісти
Тупое сравнение. А вот скаЗать .что МИ РОСИЧI (видео) ума не хватает . В долине реки Рось.что под Киевом. жил могучий народ РОС. Рассея украла наше название. а мы запроданцы.что приняли на себя слово украинец. этимология -у страна. А страна наша Рос!!!
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19.08.2021 15:15 Відповісти
это наш придурок - о себе так прошелся.....
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19.08.2021 15:26 Відповісти
Українську владу з радістю прийматимуть у Криму навіть ті, хто з "октябрятским значком" у душі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1606Українську владу з радістю прийматимуть у Криму навіть ті, хто з "октябрятским значком" у душі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5701
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19.08.2021 17:55 Відповісти
Долго кряхтел крокодил-старичок:
В жопе застрял пионерский значок.
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19.08.2021 19:37 Відповісти
Как раз именно эти держатели значков октябрятских будут падлика морозова на плакатах нести и петь песню *...взвейтесь кострами---дети рабочих*! Тут я категорически настаиваю. Железная 5 колона навеки.
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19.08.2021 19:50 Відповісти
всё верно сказал.
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20.08.2021 02:32 Відповісти
 
 