Українську владу з радістю прийматимуть у Криму навіть ті, хто з "октябрятским значком" у душі, - Зеленський
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Українську владу з радістю прийматимуть у Криму, бо з Україною в Крим повернеться життя.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент України Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю кримським журналістам перед запуском Кримської платформи, яке публікує НВ.
Відповідаючи на запитання "Як відвоювати мізки людей?" , Президент сказав, що в Криму "це питання території".
"Що стосується саме Криму, то я вважаю, що це саме питання території. Так, інформаційно з кримчанами давно працювала Російська Федерація: і паспортизація, і телевізор; і люди, які приїжджали. Я пам’ятаю ще з "Кварталу" - із зірок ми були єдині українські. Однак місцеві жителі все одно не вважали себе росіянами, казали, що вони - кримчани. Тоді як російські зірки завжди казали: "Дуже приємно у вас бути в Криму"", - сказав Зеленський.
Тому, за словами глави держави, ситуація з ментальним поверненням така: "Мені здається, що вони зрозуміли, що сталося, побачили, що буде в Криму без України. Загалом люди хочуть бачити щось хороше в майбутньому. Тому жодних ментальних змін, я впевнений, не треба буде проводити".
"Українську владу з радістю прийматимуть у Криму. З радістю, повірте мені. Навіть ті, хто в душі з "октябрятским значком", хто його десь сховав, - і вони все одно будуть радіти. Тому що з Україною до Криму повернеться життя", - додав Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
https://www.youtube.com/watch?v=gi8YFppc63A&feature=emb_title
Кто-то этому верит (что квартал - Украинские?) Может, малоросские, хохляцкие, но никак не Украинские.
А вот это уже явная оговорка по Фрейду...
На линии огня
Какая-то муйня
скільки разів воно ще має доводити, що визначальним для нього, для його світосприйняття, для його діяльності є ковбаса, а не ідея?
воно проектує на весь навколишній світ своє світосприйняття - світосприйняття шлунку.
воно - шлунок, воно спирається на шлунки й воно виховує шлунки, які мають за нього голосувати.
Только высоким качеством жизни можно привлечь крымчан, а не лозунгами и обiсцянками.
нужно прочесть то что ты написал, мля и то первые две строчки
Чем хуже украинцам, тем лучше этим лжепатриотам
только военизированная помойка в Крыму
В жопе застрял пионерский значок.