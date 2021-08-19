Зеленський і Байден зустрінуться 31 серпня. Передбачено розширений формат і переговори віч-на-віч, - Кулеба. ВIДЕО

Зустріч президентів України і США Володимира Зеленського і Джозефа Байдена у Вашингтоні відбудеться 31 серпня.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на онлайн-брифінгу в четвер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

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"З огляду на розширення елементів програми візиту, зустріч глав держав України та США, президентів Байдена і Зеленського відбудеться 31 серпня", - сказавКулеба.

Передбачено розширений формат, а також зустріч віч-на-віч.

Міністр зазначив, що про перенесення дати зустрічі домовилися, зокрема, через те, що формат зустрічі президентів було розширено, і тепер передбачено не лише зустріч делегацій, а й зустріч у форматі віч-на-віч.

За його словами, глава української держави розпочне візит до США на запрошення президента США 30 серпня і відвідає не тільки столицю держави Вашингтон, а й штат Каліфорнія.

"Порядок денний міститиме низку важливих заходів у Вашингтоні і штаті Каліфорнія. Це дві базові точки для візиту президента. Жоден президент України до цього не залітав так далеко в Сполучених Штатах, ніколи не відвідував інше узбережжя США на Тихому океані, хоча саме в штаті Каліфорнія зосереджені найбільші IТ-компанії, високотехнологічна космічна індустрія і це саме те, в чому Україна має сильні козирі", - зазначив він.

Кулеба додав, що президент відвідає штат Каліфорнія, щоб створити нові можливості для взаємодії США і України в цих сферах і залучення нових американських інвестицій в українську економіку.

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