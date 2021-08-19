Зеленський і Байден зустрінуться 31 серпня. Передбачено розширений формат і переговори віч-на-віч, - Кулеба. ВIДЕО
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Зустріч президентів України і США Володимира Зеленського і Джозефа Байдена у Вашингтоні відбудеться 31 серпня.
Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на онлайн-брифінгу в четвер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"З огляду на розширення елементів програми візиту, зустріч глав держав України та США, президентів Байдена і Зеленського відбудеться 31 серпня", - сказавКулеба.
Передбачено розширений формат, а також зустріч віч-на-віч.
Міністр зазначив, що про перенесення дати зустрічі домовилися, зокрема, через те, що формат зустрічі президентів було розширено, і тепер передбачено не лише зустріч делегацій, а й зустріч у форматі віч-на-віч.
За його словами, глава української держави розпочне візит до США на запрошення президента США 30 серпня і відвідає не тільки столицю держави Вашингтон, а й штат Каліфорнія.
"Порядок денний міститиме низку важливих заходів у Вашингтоні і штаті Каліфорнія. Це дві базові точки для візиту президента. Жоден президент України до цього не залітав так далеко в Сполучених Штатах, ніколи не відвідував інше узбережжя США на Тихому океані, хоча саме в штаті Каліфорнія зосереджені найбільші IТ-компанії, високотехнологічна космічна індустрія і це саме те, в чому Україна має сильні козирі", - зазначив він.
Кулеба додав, що президент відвідає штат Каліфорнія, щоб створити нові можливості для взаємодії США і України в цих сферах і залучення нових американських інвестицій в українську економіку.
Будь ласка, зачекайте...
А там буде ... ну дай те, ну дай оте, "вы же нам обесЧали" ...
все то же со времен сына богдана хмельницкого.
и да,Украина выше зеленского.и пусть лучше встречается с байденом,чем каким то ******.
https://www.youtube.com/watch?v=060LtzidJ7U&t=101s
а уж о зелебобика вообще речи быть не может
зы дед совсем плох, туса с ****** наглядно это продемонстрировала.
19.08.2021
Глава ХСС (партия правящей коалиции в Германии) Horst Seehofer назвал предложения которые везет Меркель Украине "политическим цинизмом", но подробностей не раскрыл.
Байден з батогом, а бубочка з голою дупою...
Dagon
@Dagon04790320
·3 ч
Прекрасно сказала Оксана Забужко о нашем Зюзе Он не живёт в Украине нашей жизнью !!! Он тут на гастролях !!!!!!!
Краще розкажи як конкурси на САП, Нафтогаз, Укрзалізницю проводиш. Про зірване ДОЗ. Про конверти з кешом твоїм депутатам від олігархів. Є ж чим похвалитись....
Встречу Зеленского с Байденом перенесли на 31.08.2021.
Сильно планы Вовы это не нарушит, все равно он собирается неделю шляться по США.
За счет бюджета
tZE inform
@tZEinform
·48 мин
Встречу Зеленского с Байденом перенесли на 31.08.2021. Сильно планы Вовы это не нарушит, все равно он собирается неделю шляться по США. За счет бюджета
- Дядінька, ні нада, мінє больна!"
- Shut up, russian monkey!
Лично я не ожидаю ничего хорошего в реале для Украины от этой встречи.
На словах, может быть будет что то, т.к так принято преподносить СМИ, когда встречаются два балабола-говоруна на высшем уровне. Типа они такие важные шишки в мире и не могут попросту потерять свое драгоценное время.