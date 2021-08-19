УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15323 відвідувача онлайн
Новини Політика України
4 914 54
Байден (2326) Зеленський (17463) США (14488) Кулеба Дмитро (3179)

Зеленський і Байден зустрінуться 31 серпня. Передбачено розширений формат і переговори віч-на-віч, - Кулеба. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зустріч президентів України і США Володимира Зеленського і Джозефа Байдена у Вашингтоні відбудеться 31 серпня.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на онлайн-брифінгу в четвер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"З огляду на розширення елементів програми візиту, зустріч глав держав України та США, президентів Байдена і Зеленського відбудеться 31 серпня", - сказавКулеба.

Передбачено розширений формат, а також зустріч віч-на-віч.

Міністр зазначив, що про перенесення дати зустрічі домовилися, зокрема, через те, що формат зустрічі президентів було розширено, і тепер передбачено не лише зустріч делегацій, а й зустріч у форматі віч-на-віч.

За його словами, глава української держави розпочне візит до США на запрошення президента США 30 серпня і відвідає не тільки столицю держави Вашингтон, а й штат Каліфорнія.

"Порядок денний міститиме низку важливих заходів у Вашингтоні і штаті Каліфорнія. Це дві базові точки для візиту президента. Жоден президент України до цього не залітав так далеко в Сполучених Штатах, ніколи не відвідував інше узбережжя США на Тихому океані, хоча саме в штаті Каліфорнія зосереджені найбільші IТ-компанії, високотехнологічна космічна індустрія і це саме те, в чому Україна має сильні козирі", - зазначив він.

Кулеба додав, що президент відвідає штат Каліфорнія, щоб створити нові можливості для взаємодії США і України в цих сферах і залучення нових американських інвестицій в українську економіку.

Також читайте: Під час зустрічі Байден і Зеленський обговорять питання політики, безпеки та економіки, - Кулеба

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+22
Зеленский и Байден встретятся 31 августа. Предусмотрен расширенный формат и переговоры тет-а-тет, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2869
показати весь коментар
19.08.2021 10:46
+13



Dagon

@Dagon04790320

·3 ч

Прекрасно сказала Оксана Забужко о нашем Зюзе Он не живёт в Украине нашей жизнью !!! Он тут на гастролях !!!!!!!
показати весь коментар
19.08.2021 11:15
+8
А пианино в Белый дом уже привезли? Или то государственная тайна?
показати весь коментар
19.08.2021 10:54
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тет-а-зад... )
показати весь коментар
19.08.2021 10:38 Відповісти
А чого доброго нам чекати від дєда? Норд 2 і Афган нічого не навчили? Крім ненависного Зє, є ще і Україна. Чомусь про це забувають.
показати весь коментар
19.08.2021 10:56 Відповісти
Американці роблять свою справу. А нам треба свою. І бог допомагає лише тим кто сам собі допомогає...
А там буде ... ну дай те, ну дай оте, "вы же нам обесЧали" ...
показати весь коментар
19.08.2021 11:07 Відповісти
кацапию?нет,афган ничему не научил...
все то же со времен сына богдана хмельницкого.
и да,Украина выше зеленского.и пусть лучше встречается с байденом,чем каким то ******.
показати весь коментар
19.08.2021 11:09 Відповісти
Ви уявляєте , що воно буде нести ? Байден вже не молодий , не втече від , як Макрон . А з ху..ом воно й так на зв'язку .
показати весь коментар
19.08.2021 12:03 Відповісти
Може йому рота зашити?
показати весь коментар
19.08.2021 12:58 Відповісти
Воно смсками буде мочити .
показати весь коментар
20.08.2021 01:16 Відповісти
Галантерейщик и кардинал - это сила!
показати весь коментар
19.08.2021 11:10 Відповісти
Репетиция парада ко дню Независимости Украины 2021 (полное видео)
https://www.youtube.com/watch?v=060LtzidJ7U&t=101s
показати весь коментар
19.08.2021 10:38 Відповісти
Главное что бы зелня не спросил Байдена: "Пачиму мы еще не в НАТА и пачиму ваш сын Хантер побирался в Украине в Бурисме?" Зеленский и Байден встретятся 31 августа. Предусмотрен расширенный формат и переговоры тет-а-тет, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8820
показати весь коментар
19.08.2021 10:39 Відповісти
Зеленский и Байден встретятся 31 августа. Предусмотрен расширенный формат и переговоры тет-а-тет, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2869
показати весь коментар
19.08.2021 10:46 Відповісти
Встреча тет на тет , а как же без Ермака , он же будит не в Курсе , - не.
показати весь коментар
19.08.2021 10:40 Відповісти
можно ограничиться этим заглавным фото, встреча уже была, зеленский красавчик, байден на все согласен. "многие верят" (тм)
показати весь коментар
19.08.2021 10:42 Відповісти
Стоит просто посмотреть на фото президентов.Байден- сильный политик, взгляд простой но уверенный. ЗЕля- политик?,взгляд вызывающий,вроде на сцене с 95 НЕкварталом."А Шоо, я ж презедент, не лох какой то "🤐
показати весь коментар
19.08.2021 10:46 Відповісти
И сдаётся мне что Вовочка таких звездюлей получит от Байдена что ремень бати в детстве то так просто нитка. Интересно будет посматреть на зели гласки когда он вернётся в Украину.
показати весь коментар
19.08.2021 10:52 Відповісти
Байден сильний політик? Дєд що, тебе спонсірує?
показати весь коментар
19.08.2021 10:58 Відповісти
да уж посильнее *****....хотя бы потому,что не боится принимать непопулярные решения.
а уж о зелебобика вообще речи быть не может Зеленський і Байден зустрінуться 31 серпня. Передбачено розширений формат і переговори віч-на-віч, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7490
показати весь коментар
19.08.2021 11:11 Відповісти
Да,кожен ранок чашка кави🤗
показати весь коментар
19.08.2021 12:41 Відповісти
Погляд альфа-гуся, а що я такий молодець...
показати весь коментар
19.08.2021 10:55 Відповісти
))))))))
показати весь коментар
19.08.2021 11:11 Відповісти
"В связи с расширением элементов программы визита" - всё ж таки, рояль будет?
показати весь коментар
19.08.2021 10:51 Відповісти
А Калифорния каким боком?отдохнуть за гос счёт и по бутикам в L.A. с Ленкой пробежаться?
показати весь коментар
19.08.2021 10:51 Відповісти
от этой встречи ждать чего-то, не позитивного или негативного, а вообще просто чего-то, не стоит. встреча пустоты с вакуумом.
зы дед совсем плох, туса с ****** наглядно это продемонстрировала.
показати весь коментар
19.08.2021 10:53 Відповісти
ну почему пустым?встреча давления с зеленым вакуумом Зеленський і Байден зустрінуться 31 серпня. Передбачено розширений формат і переговори віч-на-віч, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7085.и зелебобик выйдет оттуда принудительно воодушевленным
показати весь коментар
19.08.2021 11:14 Відповісти
А пианино в Белый дом уже привезли? Или то государственная тайна?
показати весь коментар
19.08.2021 10:54 Відповісти
Хроника одного президента

‎19.‎08.‎2021

Глава ХСС (партия правящей коалиции в Германии) Horst Seehofer назвал предложения которые везет Меркель Украине "политическим цинизмом", но подробностей не раскрыл. ‎
показати весь коментар
19.08.2021 10:55 Відповісти
переговоры тет-а-тет.-Учителям, выучившим Буратину английскому слава и 4000 долларов зарплаты.
показати весь коментар
19.08.2021 10:58 Відповісти
Байдену мабуть затулять очі і вуха, щоб не бачити і не чути це стидобище.
показати весь коментар
19.08.2021 10:58 Відповісти
Та Байдена там і не буде.Клоун посидить,почекає і поїде в Дісней Ленд на каруселі кататись.Не вийде до нього старий,не вийде!
показати весь коментар
19.08.2021 11:08 Відповісти
Тет-а-тет:
Байден з батогом, а бубочка з голою дупою...
показати весь коментар
19.08.2021 11:09 Відповісти



Dagon

@Dagon04790320

·3 ч

Прекрасно сказала Оксана Забужко о нашем Зюзе Он не живёт в Украине нашей жизнью !!! Он тут на гастролях !!!!!!!
показати весь коментар
19.08.2021 11:15 Відповісти
Мне кажется, абсолютно не до того сейчас Байдену… Афгана выше крыши сейчас дедушке Зеленський і Байден зустрінуться 31 серпня. Передбачено розширений формат і переговори віч-на-віч, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7263
показати весь коментар
19.08.2021 11:23 Відповісти
а по моему то на рахе и в пекине засуетились Зеленський і Байден зустрінуться 31 серпня. Передбачено розширений формат і переговори віч-на-віч, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1637.у одних уйгуры,у других кавказ гремучий
показати весь коментар
19.08.2021 11:42 Відповісти
Тет-а-тет в расширенном формате, это как? Один клоун неделю перед встречей будет пробку доставать только когда посрать захочет?
показати весь коментар
19.08.2021 11:23 Відповісти
Вован, ти ж там не сильно кричи на дідуся Джо, вік як не як...
Краще розкажи як конкурси на САП, Нафтогаз, Укрзалізницю проводиш. Про зірване ДОЗ. Про конверти з кешом твоїм депутатам від олігархів. Є ж чим похвалитись....
показати весь коментар
19.08.2021 11:30 Відповісти
@tZEinform
Встречу Зеленского с Байденом перенесли на 31.08.2021.
Сильно планы Вовы это не нарушит, все равно он собирается неделю шляться по США.
За счет бюджета
показати весь коментар
19.08.2021 11:51 Відповісти



tZE inform

@tZEinform

·48 мин

Встречу Зеленского с Байденом перенесли на 31.08.2021. Сильно планы Вовы это не нарушит, все равно он собирается неделю шляться по США. За счет бюджета
показати весь коментар
19.08.2021 12:23 Відповісти
конферансьє у вигляді цілого "міністра" ...звучить !
показати весь коментар
19.08.2021 12:25 Відповісти
зустріч перенесено на 32 серпня!
показати весь коментар
19.08.2021 13:05 Відповісти
Що там у них, обмін досвідом як лайкать у Хy@la?
показати весь коментар
19.08.2021 13:31 Відповісти
Зелебобе надо ещё новые анекдоты выучить?
показати весь коментар
19.08.2021 13:34 Відповісти
Ни один президент Украины до этого не залетал так далеко в Соединенных Штатах Источник:https://censor.net/ru/n3283557 і до чого це? Хай зразу вже летить в ліси Амазонії. Як остогид цей їх блуд... все вперше..., ніхто до нас.
показати весь коментар
19.08.2021 14:14 Відповісти
Гундосый уже добубнелся с трампом про меркель. В рез- оскорблений и шуточек главзебила про канцлера- ускорение реализации ************ сп-2. Чем закончится беседа куклы коломы/ерьмака с Байденом - уже стрёмно представить.
показати весь коментар
19.08.2021 14:22 Відповісти
---Байден. / який так .щиро. переймався Майданом ГІДНОСТІ. що навіть приїздив. щоб безпосередньо--- переконатись у затятості українців. до СВОБОДИ.../ неодмінно став би учасником святкувань 30-- річчя Незалежності України ! Очевидно /від розвідки /достеменно знає : хто ж насправді є наш ЗЕ-- чудотворець ...А тому .щоб переконатися остаточно--- скористався відомою з часів Сократа та Діогена мудрістю :--- Заговори зі мною . щоб я тебе іще й побачив ... / Що ти за гусь ... / Уявляєте . як без оточення шептунів--науходоносерів.---тепер доводиться ЗЕ-- комедіанту--- зубрити. цитати на всі випадки . на всі запитання Байдена ??? Щиро співчуваймо нашому поводирю--- керманичу !!!
показати весь коментар
19.08.2021 15:25 Відповісти
Стыдно,что такое избрали президентом.
показати весь коментар
19.08.2021 15:55 Відповісти
Віч-на-віч:
- Дядінька, ні нада, мінє больна!"
- Shut up, russian monkey!
показати весь коментар
19.08.2021 16:21 Відповісти
31? А год, год какой!?
показати весь коментар
19.08.2021 17:15 Відповісти
С Байденом все понятно. С Зеленским тоже все понятно.
Лично я не ожидаю ничего хорошего в реале для Украины от этой встречи.
На словах, может быть будет что то, т.к так принято преподносить СМИ, когда встречаются два балабола-говоруна на высшем уровне. Типа они такие важные шишки в мире и не могут попросту потерять свое драгоценное время.
показати весь коментар
19.08.2021 18:28 Відповісти
Не дарма там єрмак потусовався, піарних хотєлок нахопати, а там(в штатах) інші уявлення про візити.
показати весь коментар
19.08.2021 20:48 Відповісти
 
 