Це ганьба на весь світ, коли Зеленський хизується кораблями, виробники яких сидять за ґратами, - нардепка "ЄС" Іонова
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Влада навмисно затягує розгляд апеляції на запобіжний захід у так званій справі "Кузні на Рибальському". У результаті люди, які побудували військові кораблі для ВМС ЗСУ, зустрічатимуть річницю Незалежності в СІЗО, а влада хизуватиметься плодами їхньої роботи на параді.
Про це під стінами Печерського суду сказала народна депутатка фракції "Європейська Солідарність" Марія Іонова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
"На жаль, Зеленський і його 100-відсоткова прокуратура не може навіть організувати судовий процес. Суддя так само звернула увагу прокурорів, що треба належно цей процес організувати. Мало того, що вони не змогли доставити людину в судове засідання, вони навіть не змогли встановити відео-зв’язок. Це знущання, насправді, з людини, з людської гідності", – обурилась Іонова.
"У той час, як Зеленський хизуватиметься бойовими кораблями, керівник цього виробництва і бойовий генерал Павловський перебуває за ґратами. І вони 30-річчя незалежності зустрічатимуть ув’язнені. Хоча я дуже сподіваюся, що на засіданні, яке перенесли на 20 серпня, буде змінено запобіжний захід. Тому що соромно за нашу країну, коли на весь світ показуватимуть, що бойовий генерал і людина, яка відповідала і зробила ці кораблі, сидітимуть за ґратами", – говорить Марія Іонова.
Вона переконана, що це помста Зеленського опозиційному лідеру Петру Порошенку.
"Державність, державотворення не виходить у Зеленського. Тобто не може він пробачити, що він не може зробити, а відновив і побудував армію, Збройні Сили, сектор безпеки і оборони президент Порошенко після Революції Гідності", – нагадала народна депутатка.
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Их, между прочим, строили люди, трудяги, квалифицированные специалисты .
Дай Бог, чтоб у нас таких заводов было как можно больше.
Заводов! А клоунов нам много не надо
До речі, ті специ хоча би на толкучках збереглися - а не роз'їхалися по заробіткам в і за інші моря-окіяни
А он их скотина рыгам продал. Повесить негодяя на первом суку.😀
Теперь Зеля отдувается за хотелки народа как может. Только может он немного, поскольку что? Правильно - квнщик и клоун.
п.с. Между тем тот же самый народ теперь посматривает в сторону Бойко )) Вот, за что переживать надо. А Зеля, посидит два срока, да и свалит.
Президент Владимир Зеленский анонсировал грандиозный парад как на суше, так и на воде на День Независимости.
При этом в МО подчеркнули, что парад будет проходить без советских стандартов. По мнению журналиста, власти Украины занимаются показухой и скрывают реалии украинской армии.
Он напомнил о ситуации на фронте и подчеркнул, что новым военным парадом руководство просто пытается прикрыть серьезные проблемы в Украине, а шествие делается лишь для того, чтобы угодить Зеленскому и ещё раз устроить для него праздник.
«Масштабы показухи и оторванности от реалий войны руководства страны просто поражают», - подчеркнул Бутусов.
Кроме того, он указал, что на этом шествии можно будет увидеть новую технику, однако этого вооружения нет на Донбассе. Помимо того, Бутусов уточнил, что никто не увидит на параде техники, которая действительно нужна украинской армии на Донбассе.
Журналист отметил, что в первую очередь, речь идет об антиснайперских комплексах и беспилотных летательных аппаратах.
У 1999 році закінчила Київський національний економічний університет, здобула базову вищу освіту та отримала диплом бакалавра з фінансів та кредиту, викладач економіки.
У 2000 році закінчила Київський національний економічний університет, здобула повну вищу освіту, магістр з страхового менеджменту.
У 2000 році закінчила Міжнародний науково-технічний університет (магістр міжнародної економіки).
У період 2001 року по 2005 рік - навчання в аспірантурі, здобувач за спеціальністю «світове господарство та міжнародна економіка», Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України.
У 2008 році закінчила Національну академію державного управління при Президентові України (магістр державного управління).
Куда уж ей до найвеличнышого...
Так в эти 30 років и Зюзя вкладывается. Что ж ты так про найвеличнішого?
Нет бы перечислил достижения найвеличнішого за 2 года его эпохального правления