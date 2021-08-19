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Новини Політика України
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Зеленський (17463) корабель (1422) суд (8046) Павловський_Ігор (107) Іонова (30)

Це ганьба на весь світ, коли Зеленський хизується кораблями, виробники яких сидять за ґратами, - нардепка "ЄС" Іонова

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Це ганьба на весь світ, коли Зеленський хизується кораблями, виробники яких сидять за ґратами, - нардепка

Влада навмисно затягує розгляд апеляції на запобіжний захід у так званій справі "Кузні на Рибальському". У результаті люди, які побудували військові кораблі для ВМС ЗСУ, зустрічатимуть річницю Незалежності в СІЗО, а влада хизуватиметься плодами їхньої роботи на параді.

Про це під стінами Печерського суду сказала народна депутатка фракції "Європейська Солідарність" Марія Іонова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"На жаль, Зеленський і його 100-відсоткова прокуратура не може навіть організувати судовий процес. Суддя так само звернула увагу прокурорів, що треба належно цей процес організувати. Мало того, що вони не змогли доставити людину в судове засідання, вони навіть не змогли встановити відео-зв’язок. Це знущання, насправді, з людини, з людської гідності", – обурилась Іонова.

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"У той час, як Зеленський хизуватиметься бойовими кораблями, керівник цього виробництва і бойовий генерал Павловський перебуває за ґратами. І вони 30-річчя незалежності зустрічатимуть ув’язнені. Хоча я дуже сподіваюся, що на засіданні, яке перенесли на 20 серпня, буде змінено запобіжний захід. Тому що соромно за нашу країну, коли на весь світ показуватимуть, що бойовий генерал і людина, яка відповідала і зробила ці кораблі, сидітимуть за ґратами", – говорить Марія Іонова.

Вона переконана, що це помста Зеленського опозиційному лідеру Петру Порошенку.

"Державність, державотворення не виходить у Зеленського. Тобто не може він пробачити, що він не може зробити, а відновив і побудував армію, Збройні Сили, сектор безпеки і оборони президент Порошенко після Революції Гідності", – нагадала народна депутатка.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+37
Это позор на весь мир, когда Зеленский щеголяет кораблями, производители которых сидят за решеткой, - нардеп "ЕС" Ионова - Цензор.НЕТ 5718
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19.08.2021 10:47
+34
Это позор на весь мир, когда Зеленский щеголяет кораблями, производители которых сидят за решеткой, - нардеп "ЕС" Ионова - Цензор.НЕТ 1307
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19.08.2021 10:51
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"из построенным Пецей на "Кузне" корыт "

Их, между прочим, строили люди, трудяги, квалифицированные специалисты .
Дай Бог, чтоб у нас таких заводов было как можно больше.
Заводов! А клоунов нам много не надо
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19.08.2021 15:07 Відповісти
Дык я о том же. Какого хрена строить речные корыта на "Кузне" , когда в Николаеве местные верфи пустуют? В Николаеве там действительно спецы и вся инфраструктура для строительства настоящих морских военных кораблей ,а не речных барж и лоханок.
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19.08.2021 15:12 Відповісти
а вони, ті специ, що за останній час побудували?* Хоч одну лоханку?
До речі, ті специ хоча би на толкучках збереглися - а не роз'їхалися по заробіткам в і за інші моря-окіяни
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19.08.2021 16:22 Відповісти
И разьехались все спецы у город Киев , к Пятру на его "Кузню".😀
А он их скотина рыгам продал. Повесить негодяя на первом суку.😀
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19.08.2021 16:54 Відповісти
Сиди на бутылке молча - за умного сойдешь Це ганьба на весь світ, коли Зеленський хизується кораблями, виробники яких сидять за ґратами, - нардепка "ЄС" Іонова - Цензор.НЕТ 2783
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19.08.2021 16:55 Відповісти
Как ты? Давно сидишь???😀😁😂
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19.08.2021 16:59 Відповісти
Ииии????😀
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19.08.2021 14:34 Відповісти
Зе - не має, ні честі, ні гідності, ні розуму.
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19.08.2021 11:12 Відповісти
если не на чем кататься на параде - можно ж было конфисковать яхты у Медвечука, Ахметова и т.п. или они не захотят?
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19.08.2021 11:25 Відповісти
Какие деньги нужны для конфискации? совсем умом поехал, квартальный юморист?
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19.08.2021 11:28 Відповісти
По сравнению с тем, как ты далек от разума...Ты б, пожалуй, не отсвечивал собюственной тупостью
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19.08.2021 11:58 Відповісти
Всё еще проще... Народу 5 лет внушали всеми способами, что Порошенко - обитель зла, ситх, кровосос, барыга и хуже гитлера, сталина, путина вместе взятых. Народ поверил, выбрал квнщика клоуна президентом, поскольку тот в числе прочего обещал посадить "злодея".
Теперь Зеля отдувается за хотелки народа как может. Только может он немного, поскольку что? Правильно - квнщик и клоун.
п.с. Между тем тот же самый народ теперь посматривает в сторону Бойко )) Вот, за что переживать надо. А Зеля, посидит два срока, да и свалит.
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19.08.2021 11:27 Відповісти
«Масштабы оторванности от реалий поражают»: Бутусов прокомментировал подготовку к параду на День Независимости
Президент Владимир Зеленский анонсировал грандиозный парад как на суше, так и на воде на День Независимости.

При этом в МО подчеркнули, что парад будет проходить без советских стандартов. По мнению журналиста, власти Украины занимаются показухой и скрывают реалии украинской армии.
Он напомнил о ситуации на фронте и подчеркнул, что новым военным парадом руководство просто пытается прикрыть серьезные проблемы в Украине, а шествие делается лишь для того, чтобы угодить Зеленскому и ещё раз устроить для него праздник.

«Масштабы показухи и оторванности от реалий войны руководства страны просто поражают», - подчеркнул Бутусов.
Кроме того, он указал, что на этом шествии можно будет увидеть новую технику, однако этого вооружения нет на Донбассе. Помимо того, Бутусов уточнил, что никто не увидит на параде техники, которая действительно нужна украинской армии на Донбассе.
Журналист отметил, что в первую очередь, речь идет об антиснайперских комплексах и беспилотных летательных аппаратах.
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19.08.2021 11:34 Відповісти
Це ганьба на весь світ, коли Зеленський хизується кораблями, виробники яких сидять за ґратами, - нардепка "ЄС" Іонова - Цензор.НЕТ 2670
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19.08.2021 11:34 Відповісти
Суда еще не было, а она его уже посадила.
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19.08.2021 11:37 Відповісти
Дунька , «позор на весь мир» це те що країна за 30 років (!) не провела курва жодної значущої реформи, 30 років країну тупо розкрадають , крадуть все і на всіх рівнях (!!) - від голови сільради (або як він зараз називаеться) до міністерства оборони, рейдерські захоплення як були 30 років назад так і до сих пір. Ось це і є реальний «позор на весь мир» а то що там промимрив Зеля то «весь мир« і не помітить цього
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19.08.2021 11:38 Відповісти
"Дунька" Марія Іонова

У 1999 році закінчила Київський національний економічний університет, здобула базову вищу освіту та отримала диплом бакалавра з фінансів та кредиту, викладач економіки.
У 2000 році закінчила Київський національний економічний університет, здобула повну вищу освіту, магістр з страхового менеджменту.
У 2000 році закінчила Міжнародний науково-технічний університет (магістр міжнародної економіки).
У період 2001 року по 2005 рік - навчання в аспірантурі, здобувач за спеціальністю «світове господарство та міжнародна економіка», Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України.
У 2008 році закінчила Національну академію державного управління при Президентові України (магістр державного управління).

Куда уж ей до найвеличнышого...
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19.08.2021 11:54 Відповісти
"те що країна за 30 років (!)..."

Так в эти 30 років и Зюзя вкладывается. Что ж ты так про найвеличнішого?
Нет бы перечислил достижения найвеличнішого за 2 года его эпохального правления
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19.08.2021 11:50 Відповісти
Зелябеня закрив тих, хто хоч щось робив для армії, для оборони. Бо сам Зеля показував свої "квартальні" ООО збитковими і дуже мало платив податків у бюджет. А чому Зеля і його регокомунокоманда не закрили братів Чуркіних і дружбана Новінського, які реально знищили три судобудівні заводи в Миколаїві. Де ті заводи, що будували авіаносці? Чи то свої, вони все роблять на користь росії, а ці бачиш, не дають своїми катерами захопити сто відсотків Азовського і Чорного морів?
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19.08.2021 13:07 Відповісти
Пустой треп от "ЕС".
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19.08.2021 13:26 Відповісти
ніякий це не позор на весь світ, це трагедія України, що вона має такого президента.
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19.08.2021 13:51 Відповісти
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