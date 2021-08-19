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Деякі педагоги під час педради і батьківських зборів все ще спілкуються недержавною мовою, - Кремінь

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Деякі педагоги під час педради і батьківських зборів все ще спілкуються недержавною мовою, - Кремінь

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь заявляє, що в деяких навчальних закладах на сході і півдні України освітній процес, зокрема, в позаурочний час все ще здійснюється недержавною мовою.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє пресслужба мовного омбудсмена.

"Для ліквідації останніх "пароксизмів" російськомовного навчання пройшло не так багато часу. І сьогодні у деяких закладах освіти з українською мовою навчання, особливо на сході та півдні України, освітній процес, зокрема в позаурочний час, все ще може здійснюватися недержавною мовою" , - йдеться в повідомленні.

За словами Кременя, про це свідчать ті скарги і звернення, що надходять на адресу Секретаріату уповноваженого.

Зокрема, за останні пів року до Секретаріату надійшло 2 тис. 126 повідомлень про порушення мовного закону, з них 80 звернень, а це 3,8%, стосувалися сфери освіти і науки. Серед іншого, надійшли звернення щодо застосування недержавної мови в освітньому процесі в Одесі, Черкасах, Києві, Харкові, Херсоні.

"Ми продовжуємо фіксувати доволі резонансні факти порушення мовного законодавства викладачами й професорами різних національних університетів, які у своїх публічних виступах ігнорують державну мову", - додав він.

Також читайте: За місяць дії нових норм "мовного закону" їх порушили 7 телеканалів, - Кремінь

Окрім того, мають місце факти, коли під час навчально-виховного процесу вчителі, педагогічні працівники спілкуються з учнями державною мовою, а в перервах, у позашкільний час, під час засідань педагогічних рад, проведення батьківських зборів користуються недержавною мовою.

"Сподіваюсь, що ця тенденція буде зменшуватися, і вчителі відчують свою відповідальність за утвердження української мови як державної", - заявив Кремінь.

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Топ коментарі
+5
Креминь сам не помнит Закон и свои собственные слова (см. ниже). Если родители (по Закону) просят преподавателя говорить на русском или венгерском не понимая украинского и Кремень это осуждает, получается что Кремень препятствует контакту родителей и преподавателя. Что потом вырастет из детей которые вырастут в условиях искусственного конфликта, неизвестно.

https://ukraine.segodnya.ua/ukraine/esli-klient-zahochet-obshchatsya-na-russkom-to-nikto-etogo-ne-zapreshchaet-intervyu-s-kulturno-ombudsmenom-1501050.html

"Если клиент захочет общаться на русском, венгерском, румынском - никто этого не запрещает."
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19.08.2021 10:49
+5
Русский язык в Украине -инвазивный,как амброзия.Как турки обходятся без русской терминологии в науке литературе и тд?Диву даюсь Деякі педагоги під час педради і батьківських зборів все ще спілкуються недержавною мовою, - Кремінь - Цензор.НЕТ 5009
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19.08.2021 11:11
+4
Креминь честно выполняет свою роботу. В отличие от Дробовича.Которого юморист Коломойский назначил директором Украинского института национальной памяти потому что Дробович-еврей. И Ткаченко, укравшего культурное достояние Украины-Одесскую киностудию . За что юмористом Коломойским назначен министром культуры.
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19.08.2021 10:49
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Ну... тогда Вам придется осудить примерно 40% населения, то есть порядка 16млн. чел.
Кроме того, Вам стоит изучить законодательство, прежде чем делать такие смелые заявления.
Вы ведь Законом прикрываетесь, когда требуете от чужого Вам человека говорить в магазине на Вашем языке? Так отчего же Вы не пользуетесь им сейчас?
Русскоязычие - как Вы выразились - всего лишь язык родителей, дедов... предков в общем. На каком языке говорили они - на таком говорят их дети. Уточнение: дети, которые не готовы предать память родителей и Рода во имя желаний кучки чиновников.
(Меня опять забанят за отличное от "правильного" мнение. Демократия и свобода слова в деле...)
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19.08.2021 12:05 Відповісти
Ти русскій?
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19.08.2021 12:20 Відповісти
Я - украинец.
А на каком языке говорили твои родители?
Федорович - русское отчество. Так, что...
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19.08.2021 12:30 Відповісти
Украінєц та українець є словами близькими за звучанням і протилежні за значенням. Ще років 100 назад вашого п.дерастичного русскава язика майже ніхто в Україні не знав.
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19.08.2021 12:45 Відповісти
Серьезно? В 1921 году? Ну-ну))
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19.08.2021 13:53 Відповісти
...схоже, що ти взагалі не з України...
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19.08.2021 14:02 Відповісти
Конкретно - из Запорожья. А что тебе там кажется, то не мои проблемы.
Просто историю знаю лучше, изучаю не один источник, который мне "большой брат" скажет, а из разных.
И главное - в каждом случае САМ принимаю решения и по любому вопросу прежде всего САМ составляю СВОЁ мнение.
А не тупо говорю то что сказал Креминь например.
Это называется "критическое мышление". Попробуй, гарантирую - тебе понравится.
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19.08.2021 14:05 Відповісти
Російськомовність є свідченням деградації головного мозку. В когось цей процес зворотній, в когось незворотній. Достатньо одного лише такого недолугого російського технічного терміну, як "электрическая цепь"...у політ Гагаріна віриш?
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19.08.2021 14:18 Відповісти
Опять штампованные оскорбления. Ты неоригинален.
Ну да. Его последствия мы наблюдаем сейчас. Спутниковая связь например. МКС еще есть - слыхал о таком.
А что, есть сомневающиеся? Удивительно. Даже на уровне США в этом не было сомнений.
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19.08.2021 14:30 Відповісти
В тебе релігійна свідомість. Як і у всіх російськомовних. Відрізнити електричне коло від елєктрічєскай цепі ти не в змозі...проаналізувати "політ" Гагаріна також...
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19.08.2021 14:53 Відповісти
Я вообще не религиозен.
А анализировали полет Гагарина и в США и в других странах Запада. У них сомнений нет. Приглашали его даже...
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19.08.2021 16:48 Відповісти
...тоєсьть ти самастаятєльна прінял рєшеніє бить русскаязичьним...долга думал?
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19.08.2021 14:24 Відповісти
Недолго. Предки русскоязычные. Разве может быть выбор? О чем тут думать?
Это все равно если б у тебя были украиноязычные предки и ты такой "а не побыть ли мне русскоязычным"?
Хотя... ФЕДОРОВИЧ, они у тебя были русскоязычными скорее всего. Учитывая то, что папу звали Фёдор, типично русское имя.
Ты пойми правильно. Если завтра к власти придет допустим Кива и допустим сделает русский единственным государственным - мое мнение относительно вмешательства в частную жизнь не изменится.
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19.08.2021 14:32 Відповісти
...Майдан підтримував?
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19.08.2021 14:54 Відповісти
Нет. Но бывал там. Потому и не поддерживал... потому что слишком много видел.
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19.08.2021 16:48 Відповісти
Ах да. И тогда Вам нужно будет осудить по этой статье ВСЕХ президентов Украины, потому как Конституция гарантирует... в плане языков. А они - гарантируют исполнение Конституции.
Удачи Вам в этом начинании.
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19.08.2021 12:07 Відповісти
Точно русскій...
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19.08.2021 12:23 Відповісти
Нет. Просто умный и знаю законы. В отличие от...
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19.08.2021 12:30 Відповісти
Російськомовні українських законів знати не можуть. Знаєш, що таке звичаєве право?
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19.08.2021 12:41 Відповісти
Серьезно, "не могут"? Очевидно, преподаватели университета имели другое мнение. Ну те, которые мне диплом выдали соответствующий. В Украине).
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19.08.2021 13:35 Відповісти
ааа...ти закінчив університет дружби народів імені патріса лулумби...раша лайв мете...
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19.08.2021 13:41 Відповісти
Ты невнимателен. Диплом, выданный в Украине. В одном из национальных университетов Украины.
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19.08.2021 14:03 Відповісти
...є такий, імені Ківи...твій рускаязичьний друг, таваріщь і брат. Можливо, що ти й є Ківа.
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19.08.2021 14:21 Відповісти
Нет. Не угадал. Если бы ты был внимателен, ты бы вспомнил, что я писал тебе что сам из Запорожья. Нетрудно догадаться, какой национальный универ я заканчивал. Там их всего-то три.
Знаешь... ты даже не оригинален. Все, кому нечего возразить по существу - пытаются оскорбить. Это - забавляет.
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19.08.2021 14:23 Відповісти
большева аскарблєнія чєм бить названим русскаязичьним нє сущєствуєт...паетаму аскарбіть тібя діствітільна нівазможна.
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19.08.2021 14:56 Відповісти
неоригинально... обнови методичку-то))
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19.08.2021 16:47 Відповісти
як би ти розумів закон, то ти б тут не воняв.
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19.08.2021 13:16 Відповісти
Если бы ты его знал...
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19.08.2021 13:35 Відповісти
так конституція як раз за держмову. а пункт про вільний ровиток узької зовсім не означає, що скрізь на узьком говорити! вчи у школі як факультатив, вчи з репетитором, вчи на мовних курсах, говори у приватномку житті, як то роблять узькомовні у Європі, а на роботі будь добр державною, як у Європі говорите і не воняєте про своє прітіснєніє.
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19.08.2021 13:15 Відповісти
Не "везде". А ВНЕ образовательного процесса. Учи терминологию и законодательство. Просто рекомендация.
В законе привязка не к месту (например в школе в буфете за стаканом чая два преподавателя могут говорить хоть на ханьском) а к функции. К процессу, если угодно.
На уроке - то есть во время образовательного процесса он обязан вести его на украинском языке, как государственном. Тут ты прав.
Но вот родительские собрания частью образовательного процесса не являются. И педсоветы тоже. Это формы самоорганизации / самоуправления - но не формы учебного процесса.
В статье же ясно написано - вне учебно-воспитательного (автор путает с образовательным) процесса было на негосударственном языке общение. А г-н Креминь и ты - предъявляете как раз к этому претензии. К частному общению. На что - не имеете права)
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19.08.2021 13:39 Відповісти
А якщо тобі заборонять гаваріть па русскі будь де - що ти будеш робити?
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19.08.2021 14:57 Відповісти
Я найду выход. Поверь.
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19.08.2021 16:47 Відповісти
По зубах потрібно давати. І боляче давати. Україномовні колеги могли би стьобом ставити на місце тих,хто з неправильною щелепою.
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19.08.2021 12:18 Відповісти
це не так просто. там панти і воплі про "не погрожуйте мені" ховайся в жито.
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19.08.2021 13:20 Відповісти
але глузування працює. Одна літня пані,що так пишається своїм походженням (між іншим, дочьАфицера) випросила у мене запрошення пройти тест IQ при свідках. Але гордо вийшла з учительської. Чомусь мовчки Деякі педагоги під час педради і батьківських зборів все ще спілкуються недержавною мовою, - Кремінь - Цензор.НЕТ 7972.
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19.08.2021 21:51 Відповісти
Ну родители и учителя вне рабочего времени могут разговаривать на любом языке
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19.08.2021 12:31 Відповісти
как в Бєларуссіі?
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19.08.2021 12:35 Відповісти
справа в тому, що у головах педкоронованих немає різниці між роботою і приватним життям. тому вони лізуть своїм колгоспним рилом у життя сімей навіть у неробочий час, розказуючи кому що робити і що хто правильно зробив за педкоронованими стандартами.
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19.08.2021 13:22 Відповісти
Россії абсолютно не важливо, що говорять та пишуть в Україні. Россії важливо, щоб це говорилося та писалось державною мовою Російської Федерації. І тоді Російська Федерація зможе на весь світ заявити, що Україна це ніяка не Україна, бо нічого українського в неї не має, а є все російське, і що Україна це лише частина Російської Федерації. Що вже успішно втілюється у Криму та на Донбасі саме через російськомовність цих регіонів. І всі ж це чудово розуміють...
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19.08.2021 12:32 Відповісти
Кто-то может подсказать в какой еще стране есть такая должность как языковой омбудсмен ?
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19.08.2021 12:51 Відповісти
в інших країнах просто вивчення і застосування держмови вирішено вже давно. в Україні просто такий варіант вирішення існуючої проблеми узькомозглості населення.
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19.08.2021 13:24 Відповісти
в країнах Балтії були схожi посадовцi...в Українi зкацаплення та перетворення українцiв-русинiв на хАхлiв-малоросiв зайшло надто далеко, тому необхiднi рiшучi хiрургiчнi методи...
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19.08.2021 22:04 Відповісти
Був недавно у Варшаві...всі говорять російською...злотий рублем називають...я їх питаю - а чого це у вас так??...а вони сміються і відповідають - а какая разніца?!...сколька язиков знаєш, столька раз ти чєлавєк! у Римі та Токіо та ж сама картина...
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19.08.2021 13:07 Відповісти
ага, какая разніца, але чогось у центрі лише узькій язик.
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19.08.2021 13:25 Відповісти
...але позитивний вектор таки спостерігається...вже мало хто в Україні називає себе русскім. Влада має знайти у собі сили вимовити слово "дерусифікація".
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19.08.2021 13:38 Відповісти
декацапiзацiя, повернення до свого...а що Ви хотiли пiсля 350 рокiв знищення кацапо-ордою всього українського?
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19.08.2021 22:06 Відповісти
Штандартеномбудчлен, не забывай, учи Русский! А то скоро власть поменяется, снова переобуться придется!))) Speak Russian or die!!!
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20.08.2021 17:36 Відповісти
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