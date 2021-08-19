Деякі педагоги під час педради і батьківських зборів все ще спілкуються недержавною мовою, - Кремінь
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Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь заявляє, що в деяких навчальних закладах на сході і півдні України освітній процес, зокрема, в позаурочний час все ще здійснюється недержавною мовою.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє пресслужба мовного омбудсмена.
"Для ліквідації останніх "пароксизмів" російськомовного навчання пройшло не так багато часу. І сьогодні у деяких закладах освіти з українською мовою навчання, особливо на сході та півдні України, освітній процес, зокрема в позаурочний час, все ще може здійснюватися недержавною мовою" , - йдеться в повідомленні.
За словами Кременя, про це свідчать ті скарги і звернення, що надходять на адресу Секретаріату уповноваженого.
Зокрема, за останні пів року до Секретаріату надійшло 2 тис. 126 повідомлень про порушення мовного закону, з них 80 звернень, а це 3,8%, стосувалися сфери освіти і науки. Серед іншого, надійшли звернення щодо застосування недержавної мови в освітньому процесі в Одесі, Черкасах, Києві, Харкові, Херсоні.
"Ми продовжуємо фіксувати доволі резонансні факти порушення мовного законодавства викладачами й професорами різних національних університетів, які у своїх публічних виступах ігнорують державну мову", - додав він.
Окрім того, мають місце факти, коли під час навчально-виховного процесу вчителі, педагогічні працівники спілкуються з учнями державною мовою, а в перервах, у позашкільний час, під час засідань педагогічних рад, проведення батьківських зборів користуються недержавною мовою.
"Сподіваюсь, що ця тенденція буде зменшуватися, і вчителі відчують свою відповідальність за утвердження української мови як державної", - заявив Кремінь.
Будь ласка, зачекайте...
Кроме того, Вам стоит изучить законодательство, прежде чем делать такие смелые заявления.
Вы ведь Законом прикрываетесь, когда требуете от чужого Вам человека говорить в магазине на Вашем языке? Так отчего же Вы не пользуетесь им сейчас?
Русскоязычие - как Вы выразились - всего лишь язык родителей, дедов... предков в общем. На каком языке говорили они - на таком говорят их дети. Уточнение: дети, которые не готовы предать память родителей и Рода во имя желаний кучки чиновников.
(Меня опять забанят за отличное от "правильного" мнение. Демократия и свобода слова в деле...)
А на каком языке говорили твои родители?
Федорович - русское отчество. Так, что...
Просто историю знаю лучше, изучаю не один источник, который мне "большой брат" скажет, а из разных.
И главное - в каждом случае САМ принимаю решения и по любому вопросу прежде всего САМ составляю СВОЁ мнение.
А не тупо говорю то что сказал Креминь например.
Это называется "критическое мышление". Попробуй, гарантирую - тебе понравится.
Ну да. Его последствия мы наблюдаем сейчас. Спутниковая связь например. МКС еще есть - слыхал о таком.
А что, есть сомневающиеся? Удивительно. Даже на уровне США в этом не было сомнений.
А анализировали полет Гагарина и в США и в других странах Запада. У них сомнений нет. Приглашали его даже...
Это все равно если б у тебя были украиноязычные предки и ты такой "а не побыть ли мне русскоязычным"?
Хотя... ФЕДОРОВИЧ, они у тебя были русскоязычными скорее всего. Учитывая то, что папу звали Фёдор, типично русское имя.
Ты пойми правильно. Если завтра к власти придет допустим Кива и допустим сделает русский единственным государственным - мое мнение относительно вмешательства в частную жизнь не изменится.
Удачи Вам в этом начинании.
Знаешь... ты даже не оригинален. Все, кому нечего возразить по существу - пытаются оскорбить. Это - забавляет.
В законе привязка не к месту (например в школе в буфете за стаканом чая два преподавателя могут говорить хоть на ханьском) а к функции. К процессу, если угодно.
На уроке - то есть во время образовательного процесса он обязан вести его на украинском языке, как государственном. Тут ты прав.
Но вот родительские собрания частью образовательного процесса не являются. И педсоветы тоже. Это формы самоорганизации / самоуправления - но не формы учебного процесса.
В статье же ясно написано - вне учебно-воспитательного (автор путает с образовательным) процесса было на негосударственном языке общение. А г-н Креминь и ты - предъявляете как раз к этому претензии. К частному общению. На что - не имеете права)