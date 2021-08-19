На відкриття "Кримської платформи" приїдуть 14 глав держав, загалом буде 44 іноземні делегації, - Кулеба
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На установчому саміті Кримської платформи будуть присутні 14 глав держав, загалом на ньому будуть присутні делегації 44 держав і міжнародних організацій.
Про це повідомив сьогодні на онлайн-брифінгу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"23 серпня засновниками "Кримської платформи" стануть 44 держави та міжнародні організації. Це 14 глав держав, урядів і ЄС. На рівні президентів будуть представлені Латвія, Литва, Естонія, Польща, Словаччина, Угорщина, Молдова, Словенія, Фінляндія", - сказав Кулеба.
За словами Кулеби, на рівні прем'єр-міністрів будуть представлені: Румунія, Грузія, Хорватія, Швеція.
Дві держави будуть представлені на рівні глав парламентів: Швейцарія, Чехія.
Чотирнадцять держав будуть представлені на рівні міністрів закордонних справ: Туреччина, Франція, Німеччина, Іспанія, Італія, Бельгія, Австрія, Нідерланди, Люксембург, Ірландія, Данія, Болгарія, Чорногорія, Північна Македонія.
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Дерзкий ход, ****. Представляю, как сейчас кацапский Вова заметался.
В саммите Крымской платформы примут участие уже 44 страны. На лицо антипутинская коалиция. Цивилизованный мир вместе с Украиной.
Россия вместе с Путинном оказалась в изоляции. Такого в Кремле не ожидали. Полный провал внешней политики Кремля, неспособность существовать в современном мире. Скоро Россия, как государство перестанет существовать. И никто этого не заметит, не станет горевать, все с облегчением вздохнут.
19.08.2021
Глава ХСС (партия правящей коалиции в Германии) Horst Seehofer назвал предложения которые везет Меркель Украине "политическим цинизмом", но подробностей не раскрыл.
на пару месяцев для запода аж никак не критичен а вот параше всё это гавно девать
некуда прийдётся за шыворот своему ордынству сбрасывать поскольку добычу останав
ливать нииикак низзззя и за пару-тройку раз кремлядская мишпуха уже стояла на вытяжку
значит цели на самом деле у запода другие вот в чём дело
Оочень интересует вопрос: Кто отказался? А еще больше интересует: Почему?
Про це свідчить опитування, яке проводилось фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова.
Питання було відкритим, тобто респонденти мали самі назвати імена одного чи кількох політиків. Результати вийшли наступними (наведено лише ті варіанти відповіді, які назвали 1% і більше респондентів): Петро Порошенко 10,2%; Леонід Кучма 10,0%; В'ячеслав Чорновіл 8,5%; Леонід Кравчук 6,1%; Володимир Зеленський 5,6%; Віктор Ющенко 5,4%; Юлія Тимошенко 4,6%; Віктор Янукович 2,2%; Юрій Бойко 2,0%;