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Біля кордону з Румунією знайшли тіло застреленого прикордонника, - Чернівецький прикордонний загін

Новини Цензор.НЕТ Події

Біля кордону з Румунією знайшли тіло застреленого прикордонника, - Чернівецький прикордонний загін

Сьогодні біля кордону з Румунією знайшли тіло застреленого прикордонника. Відкрито кримінальне провадження, триває слідство.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав спікер Чернівецького прикордонного загону Сергій Бровко, передає Цензор.НЕТ.

Тіло прикордонника знайшли з вогнепальним пораненням, до того він перебував на чергуванні.

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"Так, сталася неприємна ситуація. Знайшли тіло прикордонника. Тривають слідчі дії", - повідомив речник Чернівецького прикордонного загону.

Загиблому було 24 роки. Обставини цього випадку з'ясовують правоохоронці.

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Топ коментарі
+19
Неприятная ситуация???
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19.08.2021 11:02
+13
Отношения к сослуживцам говорит в одной фразе! Произошла неприятная ситуация.Разве это не трагедия в погран отряде ,убит Пограничник?
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19.08.2021 11:07
+11
почему один? емнип, непосредственно на границе нет одиночных нарядов, кроме оператора тех.средств и нарядов в пунктах пропуска?
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19.08.2021 11:07
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Неприятная ситуация???
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19.08.2021 11:02 Відповісти
Для пограничника.
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19.08.2021 11:10 Відповісти
для начальства...а погранцу уже до лампочки ситуация.
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19.08.2021 11:16 Відповісти
Разберутся...
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19.08.2021 11:04 Відповісти
Разборки контрабандистов наверное...
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19.08.2021 11:05 Відповісти
Отношения к сослуживцам говорит в одной фразе! Произошла неприятная ситуация.Разве это не трагедия в погран отряде ,убит Пограничник?
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19.08.2021 11:07 Відповісти
Это не просто трагедия, это ЧП
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19.08.2021 11:18 Відповісти
почему один? емнип, непосредственно на границе нет одиночных нарядов, кроме оператора тех.средств и нарядов в пунктах пропуска?
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19.08.2021 11:07 Відповісти
Скорее всего канал контрабанды,потому и сам пошел.
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19.08.2021 11:13 Відповісти
Вова, не тупи! На канал контабанды не ходють, а наежжають на жыпах с БТРами!
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19.08.2021 11:32 Відповісти
Кино американского пересмотрел?
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19.08.2021 11:44 Відповісти
Сын служив в ДПСУ на срочной в Чопском отряде Да нарад по 2 чел..а в секрете на тропах...по одному!!!Особенно ночь. щикарно..когда пробешают кабаны или лоси...или нрод из Бангладешь хочет попасть в Словакию ..проводники могут и завалить,если матерые
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19.08.2021 11:47 Відповісти
Мода в последнее время пошла стреляться. Что ни день,то новость.
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19.08.2021 11:08 Відповісти
Люди гибнут за табак...
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19.08.2021 11:14 Відповісти
ничего себе неприятность
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19.08.2021 11:15 Відповісти
возможно, это фсбшная провокация, и специально на западной границе...
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19.08.2021 11:15 Відповісти
там своих мудаков хватает
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19.08.2021 11:22 Відповісти
Одиночный наряд на калитке сидел ...
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19.08.2021 11:18 Відповісти
спорим что это случилось возле села красноильск?
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19.08.2021 11:39 Відповісти
Контрабандисты скорей всего а может пьяные СБУшники в этот раз просто перестарались.
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19.08.2021 11:40 Відповісти
Двояка ситуаці. Застреленим під час несіння служби (патрулювання)??? Як що так то яб зробивби так всіх контрабандисті нахрін розстрілювати пр спробі перетину кордону .. саджати з конфівскацією макйна його і найближчих родичів.. Як що він був застрелений не на службі питання чому один то щось тут не чисто пахне корупцією і кришуванням
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19.08.2021 12:13 Відповісти
некомфортная ситуация
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19.08.2021 12:40 Відповісти
За каждого убитого пограничника, должен быть адекватный ответ по всем контробандистам.
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19.08.2021 14:35 Відповісти
Главный вопрос - кто пересек границу ликвидировав нашего пограничника? Может пора признать погранвойска самой уязвимой военизированной единицей и перевооружить их на более современные системы?
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19.08.2021 14:43 Відповісти
Знаю одно - если украинцы взбесятся, то все имущество контробандистов сгорит вместе с хозяевами
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19.08.2021 14:44 Відповісти
Скоріш за все шось не поділили з контрабандистами...
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19.08.2021 15:11 Відповісти
 
 