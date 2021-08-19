Біля кордону з Румунією знайшли тіло застреленого прикордонника, - Чернівецький прикордонний загін

Сьогодні біля кордону з Румунією знайшли тіло застреленого прикордонника. Відкрито кримінальне провадження, триває слідство.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав спікер Чернівецького прикордонного загону Сергій Бровко, передає Цензор.НЕТ.

Тіло прикордонника знайшли з вогнепальним пораненням, до того він перебував на чергуванні.

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"Так, сталася неприємна ситуація. Знайшли тіло прикордонника. Тривають слідчі дії", - повідомив речник Чернівецького прикордонного загону.

Загиблому було 24 роки. Обставини цього випадку з'ясовують правоохоронці.