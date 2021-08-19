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Афганістан (385) візит (515) Зеленський (9969) США (6671) Кулеба Дмитро (1721)

Події в Афганістані поки не вплинули на здійснення візиту Зеленського до США, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Події в Афганістані поки не вплинули на здійснення візиту Зеленського до США, - Кулеба

Події в Афганістані, що відбулися після виведення іноземного військового контингенту з цієї країни, не змінили планів візиту президента України Володимира Зеленського до США, зокрема, відвідування столиці Вашингтона і штату Каліфорнія.

Про це сьогодні на онлайн-брифінгу повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Те, що відбувається в Афганістані нині, може вплинути на все. Але станом на зараз у нас немає жодних індикаторів про те, що ці події у якийсь спосіб негативно впливають на підготовку і здійснення візиту президента України до Сполучених Штатів", - сказав Кулеба.

Дивіться також: Зеленський і Байден зустрінуться 31 серпня. Передбачено розширений формат і переговори віч-на-віч, - Кулеба. ВIДЕО

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Топ коментарі
+9
Байден вывел войска с Афганистана, что бы не встречаться с Зеленским. Шах и Мат События в Афганистане пока не повлияли на осуществление визита Зеленского в США, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1298
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19.08.2021 11:13
+4
а чего тогда воняет традиционно от кацапни? Події в Афганістані поки не вплинули на здійснення візиту Зеленського до США, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9265
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19.08.2021 11:27
+2
не пускайте это зиленое позорище в Америку
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19.08.2021 11:17
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Байден вывел войска с Афганистана, что бы не встречаться с Зеленским. Шах и Мат События в Афганистане пока не повлияли на осуществление визита Зеленского в США, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1298
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19.08.2021 11:13 Відповісти
да,таки наш неперевершаный влияет на мировую политику,заставляя байдена чего то делать Події в Афганістані поки не вплинули на здійснення візиту Зеленського до США, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7932
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19.08.2021 11:26 Відповісти
А жаль, теперь вживую в США удостоверятся в том что Зеля прокацапский зебил
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19.08.2021 11:15 Відповісти
Тропический шторм «Фред» нацелился на Флориду
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19.08.2021 11:24 Відповісти
не пускайте это зиленое позорище в Америку
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19.08.2021 11:17 Відповісти
спокойно!
америка только что обосралась еще больше, чем зе!
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19.08.2021 11:22 Відповісти
а чего тогда воняет традиционно от кацапни? Події в Афганістані поки не вплинули на здійснення візиту Зеленського до США, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9265
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19.08.2021 11:27 Відповісти
..а должны были? "повлиять" ?
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19.08.2021 11:18 Відповісти
Значит 99%,что могут "повлиять",раз этот раскудахтался и зекрыса снова запросилась к пуйлу...
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19.08.2021 11:19 Відповісти
Та о нём в США просто забыли. События в Афганистане пока не повлияли на осуществление визита Зеленского в США, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3333
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19.08.2021 11:19 Відповісти
...срочно так БАЙДА - встречу перенсли на 31 число аугуста
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19.08.2021 11:20 Відповісти
это на украинской правде распростроняют
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19.08.2021 11:20 Відповісти
Билборды на границе американского Уилмингтона

События в Афганистане пока не повлияли на осуществление визита Зеленского в США, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9469
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19.08.2021 11:21 Відповісти
Билборды на границе американского Уилмингтона

Події в Афганістані поки не вплинули на здійснення візиту Зеленського до США, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8699
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19.08.2021 11:25 Відповісти
На кацапии их уже повесили,эти милые сердцу недоимперцев фантазии?
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19.08.2021 11:40 Відповісти
лаптеногие их теперь везде повесят у себя для мастурбации.
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19.08.2021 11:45 Відповісти
Объективно не во время Зеленский в США с визитом едет.. там сейчас явно не до него.
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19.08.2021 11:27 Відповісти
ДБР до сих пор "расследует дело Байдена"-там никогда не будет до него
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19.08.2021 12:57 Відповісти
...ключевое слово ПОКА. А ведь на 10 дней могут так мир трахануть, что мама в лес не ходи вокруг да около и не лежало...
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19.08.2021 11:34 Відповісти
Здесь ключевое слово "ПОКА".
Одному Аллаху Милостивому и Милосердному ведомо, чего ещё талибы за недельку наталибанят.
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19.08.2021 11:37 Відповісти
Так от чим Зеля і його команда відміну поїздки обгрунтовувати будуть.
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19.08.2021 11:44 Відповісти
События в Афганистане пока не повлияли на осуществление визита Зеленского в США

Так на него пока вообще ничего не повлияло. Как был клованом , так и остался
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19.08.2021 11:57 Відповісти
 
 