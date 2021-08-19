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Офіцери ФСБ РФ Демченко і Картавцев намагалися завербувати співробітника СБУ: цікавила інформація про Запорізьку АЕС. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Служба безпеки України встановила особи двох співробітників ФСБ, які спеціалізуються на підривній діяльності проти України. Зловмисники намагалися завербувати офіцера СБУ.

За наявними даними, російська спецслужба хотіла отримати інформатора саме серед співробітників СБУ в Запорізькій області. Це зумовлено тим, що, крім секретних документів української спецслужби, ФСБ цікавила також інформація про Запорізьку атомну електростанцію, повідомляється на сайті СБУ, передає Цензор.НЕТ.

"Росіяни вирішили завербувати співробітника СБУ через тиск на його батька, який під час відвідування РФ в особистих справах був затриманий співробітниками ФСБ. Утім, незважаючи на шантаж та погрози, а також обіцянки грошової винагороди з боку ФСБ, співробітник української спецслужби залишився вірним присязі та категорично відмовився від співпраці зі спецслужбою країни-агресора", - наголошується в повідомленні.

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"Встановлено кадрових офіцерів ФСБ РФ, які безпосередньо реалізовували операцію із вербування співробітника СБУ. Це - Олексій Демченко та Дмитро Картавцев", - акцентували в СБУ.

Заходи із викриття зловмисників проводило Головне управління внутрішньої безпеки СБУ у співпраці із Запорізькою спеціалізованою прокуратурою у військовій та оборонній сфері Південного регіону.

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Топ коментарі
+29
и вот накуя ездить в принципе в московию, да еще если у тебя сын в спецслужбе работает? Зачем подставлять всех? Какая такая важная причина?
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19.08.2021 11:52
+13
думаю, что такой факт нужно придать как можно большей огласке, в том числе и в ООН, что бы весь мир обратил на это пристальное внимание на террористов из расейского ФСБ.
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19.08.2021 11:37
+11
А зачем? У ФСБ тут есть свой человек которого Аваков сделал командиром охраны стратегических обьектов- Коротких (малюта,боцман).
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19.08.2021 11:58
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кацапы жадные, вместо бабла обещаниями кормят.
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19.08.2021 11:35 Відповісти
кацапы жадные,
более того они - очень жадные...
их матери отправляют своих детей на войну в Украину,
за несколько сот тысяч рублёв ( если подохнет), даже не задумываясь
что они в этом случае - животные ,
кровожадные ,
но - смертные
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19.08.2021 16:32 Відповісти
Злоумышленники пытались завербовать офицера СБУ. Источник: https://censor.net/ru/v3283568
а что!? они ещё не все завербованы!? Офіцери ФСБ РФ Демченко і Картавцев намагалися завербувати співробітника СБУ: цікавила інформація про Запорізьку АЕС - Цензор.НЕТ 3823
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19.08.2021 11:36 Відповісти
как видишь - нет, ватная ты падла.
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19.08.2021 12:56 Відповісти
думаю, что такой факт нужно придать как можно большей огласке, в том числе и в ООН, что бы весь мир обратил на это пристальное внимание на террористов из расейского ФСБ.
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19.08.2021 11:37 Відповісти
и шо?де вербовщики?
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19.08.2021 11:39 Відповісти
и вот накуя ездить в принципе в московию, да еще если у тебя сын в спецслужбе работает? Зачем подставлять всех? Какая такая важная причина?
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19.08.2021 11:52 Відповісти
ездил за офицерской линейкой 4 реактора
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19.08.2021 12:23 Відповісти
На московії третина мешканців наші родичі. (адіннарот)
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19.08.2021 13:22 Відповісти
Был летом прошлого года на отдыхе в Эстонии на курорте в Усть-Нарве: в 90 метрах от Ленинградской области: противно было даже смотреть в сторону Мордора с его берегом заросшим сорняками и заваленным мусором, не то, что ехать туда... Всякий раз, когда читаю, что в Моцковии арестовали приехавшего туда украинца типа Карпюка и прочих, то испытываю только лишь изумление по поводу идиотизма едущих в Мордор.
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20.08.2021 03:00 Відповісти
А зачем? У ФСБ тут есть свой человек которого Аваков сделал командиром охраны стратегических обьектов- Коротких (малюта,боцман).
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19.08.2021 11:58 Відповісти
И бонус-новость.
В Астраханской области потерпел крушение самолет МиГ-29.
Хорошего дня всем.
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19.08.2021 12:42 Відповісти
уже третья птичка за неделю
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19.08.2021 13:05 Відповісти
Дякуємо, а посилання на подробиці можна?
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19.08.2021 15:22 Відповісти
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Истребитель МиГ-29 потерпел крушение во время планового полета в Астраханской области, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Летчик погиб.

"Самолет упал в безлюдном месте на территории полигона Ашулук. Полет выполнялся без боекомплекта", - отметили в военном ведомстве.

Для установления причин катастрофы к месту падения направили комиссию Главного командования Воздушно-космических сил.
Офіцери ФСБ РФ Демченко і Картавцев намагалися завербувати співробітника СБУ: цікавила інформація про Запорізьку АЕС - Цензор.НЕТ 1964
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19.08.2021 12:47 Відповісти
Це, мабуть, в Кап. Ярі. Там школа льотчиків - випробовувачів колись за срср-ії була?
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19.08.2021 15:26 Відповісти
да, Ахтубинск. там ГЛИЦ находится.
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20.08.2021 03:39 Відповісти
Пока мы не перекроем границу с рашкой и не запретим туда ездить гражданам Украины такая фигня будет продолжатся.
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19.08.2021 14:34 Відповісти
в Энергодар маршрутка ходит, что там секретного то?)
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19.08.2021 20:36 Відповісти
одне залишається незрозумілим - чому батько карового співробітника спецслужби поїхав "в особистих справах" до країни агресора - расєйской підєраціі, знаючи, що його син служить в СБУ????? це те саме, що наклеїти на лоба наліпку "завєрбуйтє мєня пажалуста" та рушити до московської орди ...
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19.08.2021 21:57 Відповісти
Спроба вербування провалилась, бо більшість СБУ -шників давно завербовано Росією. А на чолі спецслужби - лейтенант запасу Баканов - друг дитинства Зеленського і керівник "Кварталу 95".
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19.08.2021 22:27 Відповісти
А з батьком що ?
Якого біса він їздив на рашку, коли його син працює в СБУ ?
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20.08.2021 08:03 Відповісти
 
 