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Секретар Радбезу РФ Патрушев заявив, що на Україну чекає сценарій Афганістану і "розпад"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Секретар Радбезу РФ Патрушев заявив, що на Україну чекає сценарій Афганістану і "розпад"

Секретар Радбезу Росії Микола Патрушев заявив, що Україна може повторити сценарій Афганістану.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в інтерв'ю "Известиям".

На думку секретаря Радбезу РФ, Вашингтон продовжує приводити до влади лояльних до нього осіб, а також "накачує" Україну непотрібним самим американцям озброєнням.

Крім того, Патрушев зазначив, що скинутій владі в Кабулі не допоміг статус основного союзника США поза НАТО. Те саме, на його думку, очікує і Україну, оскільки "країна йде до розпаду".

"Але чи врятувало повалений проамериканський режим у Кабулі те, що Афганістан мав статус основного союзника США поза НАТО? Схожа ситуація чекає і прихильників американського вибору в Україні, де до влади здатні прийти неонацисти, країна йде до розпаду, а Білий дім у певний момент і не згадає про своїх київських прихильників", - сказав Патрушев.

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Нагадаємо, 15 серпня бойовики радикального ісламського руху "Талібан" увійшли до столиці Афганістану. Після цього уряд країни погодився мирно передати владу талібам, щоб уникнути штурму Кабула.

ЗМІ повідомили, що президент Афганістану Ашраф Гані подав у відставку і вилетів до Таджикистану. Пізніше він сам підтвердив цю інформацію.

16 серпня повітряний простір над Кабулом закрили для прольоту будь-яких цивільних літаків, літати там може тільки військова авіація.

Як повідомлялося, напередодні український літак вивіз 79 осіб з Афганістану: вісім громадян України, а також громадян Нідерландів, Хорватії, Білорусі, Афганістану. Тим часом, за інформацією МЗС, принаймні 50 громадян України продовжують залишатися в Афганістані.

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Топ коментарі
+84
Хе-хе. Все мечты кацапов сбываются наоборот Секретарь Совбеза РФ Патрушев заявил, что Украину ждет сценарий Афганистана и "распад" - Цензор.НЕТ 2039
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19.08.2021 11:21
+76
Больное воображение подпитывается страхом за собственную задницу, раша больше напоминает Афганистан, чем Украина
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19.08.2021 11:22
+68
Секретар Радбезу РФ Патрушев заявив, що на Україну чекає сценарій Афганістану і "розпад" - Цензор.НЕТ 8665
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19.08.2021 11:35
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Если Ссср распался значит был не Вяликае быдло.... Секретар Радбезу РФ Патрушев заявив, що на Україну чекає сценарій Афганістану і "розпад" - Цензор.НЕТ 3263Римская Империя отдыхает....
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20.08.2021 06:40 Відповісти
МИД РАБссии каже что Афганистан похорошел....ХАМАС поздравил талибанцев с захватом власти ,типа братва в братья набивается.... Секретар Радбезу РФ Патрушев заявив, що на Україну чекає сценарій Афганістану і "розпад" - Цензор.НЕТ 8989
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20.08.2021 06:43 Відповісти
Украина, в отличие от Афганистана, имеет армию, которая показала, что готова бороться с российским агрессором. И если есть страна, которая развалится, то это Российская Федерация. Каждая тирания всегда заканчивается катастрофой.
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20.08.2021 08:13 Відповісти
патрушев подлизывает Талибану ?
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20.08.2021 10:42 Відповісти
или парашка против Талибана ?
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20.08.2021 10:43 Відповісти
наверное кацапы не перделились, чешуть рэпу ...
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20.08.2021 10:44 Відповісти
при зеленском вполне может быть
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20.08.2021 13:42 Відповісти
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