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Афганістан (385) Талібан (130) евакуація (561)

12 осіб загинули упродовж останніх днів у районі аеропорту Кабула, - Sky News

Новини Цензор.НЕТ Події

12 осіб загинули упродовж останніх днів у районі аеропорту Кабула, - Sky News

Принаймні 12 людей загинули з неділі біля міжнародного аеропорту Кабула, через який триває евакуація з Афганістану іноземців та деяких афганців.

Про це телеканалу Sky News заявили представники руху "Талібан", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Причиною смертей стали вогнепальні рани або тиснява.

Таліби вимагають від громадян, у яких немає правильних документів, покинути територію аеропорту.

Sky News зазначає, що в районі аеропорту фіксували серйозну напруженість через спроби людей, які бояться влади талібів, втекти з країни. Вранці в четвер надходила інформація про постріли поблизу натовпу, також були чутні вибухи.

Раніше в серпні рух "Талібан" узяв під контроль територію Афганістану, зокрема Кабул. У цій ситуації багато іноземців та афганці прагнуть залишити територію країни через кабульський міжнародний аеропорт. США і деякі їхні союзники гарантують безпеку аеропорту та організовують евакуацію людей.

Також читайте: Ситуація в аеропорту Кабула напружена, але стабільна, - Пентагон

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Топ коментарі
+8
Насчёт ситуации в Афганистане. Очевидно, что путинские бандиты облизываются на то, чтобы договориться о сотрудничестве со своими братьями по разуму из "Талибана". Очевидно, что ранее путинские гопники тайно спонсировали "Талибан", просто из желания нагадить США и всему цивилизованному миру. Поэтому никак нельзя говорить, что "США и западная коалиция не смогли бороться против кучки партизан-моджахедов". Нет, они боролись против мирового терроризма, а именно: афганских моджахедов и нынешних кремлёвских бандитов, которые имеют сейчас возможность вкладывать в спонсирование различных террористов и экстремистов по миру сотни миллионов и даже миллиарды нефтегазовых долларов, благо, что бюджет страны России путинской ОПГ уже давно используется как собственный общак. Всё это ради желания нагадить цивилизованному миру, к которому российские правители испытывают многовековую, концептуальную зависть. И вот сейчас на них обрушились баснословные деньги благодаря удачной внешнеэкономической конъюнктуре. Конечно, в силу своей многовековой хамоватой сущности они не могут не воспользоваться этим подарком судьбы, чтобы в очередной раз попытаться показать по-петушачьи истерично Кузькину мать цивилизованному миру. Поэтому я утверждаю, что нынешние кремлёвские правители - это гибридный "Талибан", оккупировавший своим зловонием северную часть Евразии. И человечеству к ним надо относиться так же нетерпимо как к южному "Талибану".
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19.08.2021 11:34
+6
Вот жеж Трампу больше заняться нечем 12 человек погибли за последние дни в районе аэропорта Кабула, - Sky news - Цензор.НЕТ 6839
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19.08.2021 11:33
+1
это демократия и свобода слова 12 человек погибли за последние дни в районе аэропорта Кабула, - Sky news - Цензор.НЕТ 6358
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19.08.2021 11:37
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12 человек погибли за последние дни в районе аэропорта Кабула, - Sky news - Цензор.НЕТ 8710
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19.08.2021 11:29 Відповісти
Вот жеж Трампу больше заняться нечем 12 человек погибли за последние дни в районе аэропорта Кабула, - Sky news - Цензор.НЕТ 6839
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19.08.2021 11:33 Відповісти
это демократия и свобода слова 12 человек погибли за последние дни в районе аэропорта Кабула, - Sky news - Цензор.НЕТ 6358
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19.08.2021 11:37 Відповісти
Это фотожоп и чиь-то кривые руки))
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19.08.2021 12:24 Відповісти
Насчёт ситуации в Афганистане. Очевидно, что путинские бандиты облизываются на то, чтобы договориться о сотрудничестве со своими братьями по разуму из "Талибана". Очевидно, что ранее путинские гопники тайно спонсировали "Талибан", просто из желания нагадить США и всему цивилизованному миру. Поэтому никак нельзя говорить, что "США и западная коалиция не смогли бороться против кучки партизан-моджахедов". Нет, они боролись против мирового терроризма, а именно: афганских моджахедов и нынешних кремлёвских бандитов, которые имеют сейчас возможность вкладывать в спонсирование различных террористов и экстремистов по миру сотни миллионов и даже миллиарды нефтегазовых долларов, благо, что бюджет страны России путинской ОПГ уже давно используется как собственный общак. Всё это ради желания нагадить цивилизованному миру, к которому российские правители испытывают многовековую, концептуальную зависть. И вот сейчас на них обрушились баснословные деньги благодаря удачной внешнеэкономической конъюнктуре. Конечно, в силу своей многовековой хамоватой сущности они не могут не воспользоваться этим подарком судьбы, чтобы в очередной раз попытаться показать по-петушачьи истерично Кузькину мать цивилизованному миру. Поэтому я утверждаю, что нынешние кремлёвские правители - это гибридный "Талибан", оккупировавший своим зловонием северную часть Евразии. И человечеству к ним надо относиться так же нетерпимо как к южному "Талибану".
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19.08.2021 11:34 Відповісти
я бы сидя в англии нё сидел бы тут, а работал
или ёсли получал пособие, то тоже не смердел бы тут
так шо, "англиец", ну вы понял?... 12 человек погибли за последние дни в районе аэропорта Кабула, - Sky news - Цензор.НЕТ 2912
а со спичем согласен кстати
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19.08.2021 11:41 Відповісти
наши бы солдики быстро навели порядок там. просто там знают что если Украина гнала русню, то Талибы нашим просто как семочко, ой, семечки кусать и потом плевать и ждать в окопах пока прилетит артиллерия
12 человек погибли за последние дни в районе аэропорта Кабула, - Sky news - Цензор.НЕТ 2901или не прилетит и тогда... ну шо уж тут уж, прорывались бы от периметра - и до победы(захихикал командур и спаковал пакунки)
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19.08.2021 11:38 Відповісти
«Каким ты был...»
http://ehorussia.com/new/node/24087

В 1975-м году президенту Форду пришлось столкнуться с проблемами, связанными с окончанием войны во Вьетнаме. Президент обратился в Конгресс за выделением помощи, позволяющей американскому персоналу и нашим союзникам эвакуироваться. Однако был ОДИН СЕНАТОР, который выступил против такой помощи.
Результатом стала постыдная и поспешная эвакуация с крыши американского посольства в Сайгоне (на фото). Сенатор упивался этим позором и делал все возможное, чтобы использовать его политически против Форда. Несмотря на все усилия этого американского сенатора, президенту Форду удалось до падения страны спасти 1500 южно вьетнамских союзников. Если бы президент Форд не действовал быстро, эти люди были бы подвергнуты преследованиям и убиты за их поддержку Америки. Когда они прибыли в Америку, президент Форд попросил у Конгресса средства, чтобы помочь этим беженцам интегрироваться в американское общество.
ТОТ ЖЕ САМЫЙ проблемный СЕНАТОР ЗАБЛОКИРОВАЛ ЛЮБУЮ ПОМОЩЬ этим антикоммунистическим, проамериканским беженцам.
Вместо этого президенту Форду пришлось привлекать христианские организации для оказания помощи на добровольной основе. При этом сенатор всячески принижал такие усилия. Что за человек мог противостоять неустанной работе президента Форда, направленной на то, чтобы делать правильные и гуманные дела? Кто захотел поиграть в политику на благополучии невинных людей, которые поддержали Америку в трагической войне во Вьетнаме?
ЭТИМ СЕНАТОРОМ БЫЛ ДЖО БАЙДЕН.
Из книги Дональда Рамсфельда "When the Center Held", 2018-й год.
Vladimir Frumkin
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19.08.2021 11:45 Відповісти
ссылка на эхо мацквы....

Не верю я этим брехливым уродам.
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19.08.2021 12:09 Відповісти
Кому - Рамсфельду? Чи пацакам? Від того, що ти не віриш, факт залишається фактом: бідон - мерзенне безпринципне чмо і ворог України.
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19.08.2021 14:41 Відповісти
для тупых рузькэ он враг
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19.08.2021 16:50 Відповісти
Ось так буде і з лаптемордими в Криму, але там для цього навіть побудували міст. 12 осіб загинули упродовж останніх днів у районі аеропорту Кабула, - Sky News - Цензор.НЕТ 7535
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19.08.2021 12:11 Відповісти
 
 