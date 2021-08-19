12 осіб загинули упродовж останніх днів у районі аеропорту Кабула, - Sky News
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Принаймні 12 людей загинули з неділі біля міжнародного аеропорту Кабула, через який триває евакуація з Афганістану іноземців та деяких афганців.
Про це телеканалу Sky News заявили представники руху "Талібан", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Причиною смертей стали вогнепальні рани або тиснява.
Таліби вимагають від громадян, у яких немає правильних документів, покинути територію аеропорту.
Sky News зазначає, що в районі аеропорту фіксували серйозну напруженість через спроби людей, які бояться влади талібів, втекти з країни. Вранці в четвер надходила інформація про постріли поблизу натовпу, також були чутні вибухи.
Раніше в серпні рух "Талібан" узяв під контроль територію Афганістану, зокрема Кабул. У цій ситуації багато іноземців та афганці прагнуть залишити територію країни через кабульський міжнародний аеропорт. США і деякі їхні союзники гарантують безпеку аеропорту та організовують евакуацію людей.
Будь ласка, зачекайте...
или ёсли получал пособие, то тоже не смердел бы тут
так шо, "англиец", ну вы понял?...
а со спичем согласен кстати
или не прилетит и тогда... ну шо уж тут уж, прорывались бы от периметра - и до победы(захихикал командур и спаковал пакунки)
http://ehorussia.com/new/node/24087
В 1975-м году президенту Форду пришлось столкнуться с проблемами, связанными с окончанием войны во Вьетнаме. Президент обратился в Конгресс за выделением помощи, позволяющей американскому персоналу и нашим союзникам эвакуироваться. Однако был ОДИН СЕНАТОР, который выступил против такой помощи.
Результатом стала постыдная и поспешная эвакуация с крыши американского посольства в Сайгоне (на фото). Сенатор упивался этим позором и делал все возможное, чтобы использовать его политически против Форда. Несмотря на все усилия этого американского сенатора, президенту Форду удалось до падения страны спасти 1500 южно вьетнамских союзников. Если бы президент Форд не действовал быстро, эти люди были бы подвергнуты преследованиям и убиты за их поддержку Америки. Когда они прибыли в Америку, президент Форд попросил у Конгресса средства, чтобы помочь этим беженцам интегрироваться в американское общество.
ТОТ ЖЕ САМЫЙ проблемный СЕНАТОР ЗАБЛОКИРОВАЛ ЛЮБУЮ ПОМОЩЬ этим антикоммунистическим, проамериканским беженцам.
Вместо этого президенту Форду пришлось привлекать христианские организации для оказания помощи на добровольной основе. При этом сенатор всячески принижал такие усилия. Что за человек мог противостоять неустанной работе президента Форда, направленной на то, чтобы делать правильные и гуманные дела? Кто захотел поиграть в политику на благополучии невинных людей, которые поддержали Америку в трагической войне во Вьетнаме?
ЭТИМ СЕНАТОРОМ БЫЛ ДЖО БАЙДЕН.
Из книги Дональда Рамсфельда "When the Center Held", 2018-й год.
Vladimir Frumkin
Не верю я этим брехливым уродам.