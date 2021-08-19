12 осіб загинули упродовж останніх днів у районі аеропорту Кабула, - Sky News

Принаймні 12 людей загинули з неділі біля міжнародного аеропорту Кабула, через який триває евакуація з Афганістану іноземців та деяких афганців.

Про це телеканалу Sky News заявили представники руху "Талібан", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Причиною смертей стали вогнепальні рани або тиснява.

Таліби вимагають від громадян, у яких немає правильних документів, покинути територію аеропорту.

Sky News зазначає, що в районі аеропорту фіксували серйозну напруженість через спроби людей, які бояться влади талібів, втекти з країни. Вранці в четвер надходила інформація про постріли поблизу натовпу, також були чутні вибухи.

Раніше в серпні рух "Талібан" узяв під контроль територію Афганістану, зокрема Кабул. У цій ситуації багато іноземців та афганці прагнуть залишити територію країни через кабульський міжнародний аеропорт. США і деякі їхні союзники гарантують безпеку аеропорту та організовують евакуацію людей.

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