Причетну до угруповання найманців РФ громадянку затримано на блокпосту на Луганщині, - штаб ООС
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Гвардійці зі складу Об'єднаних сил на одному з блокпостів Луганщини затримали особу, яка обґрунтовано підозрюється у причетності до незаконних збройних формувань.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.
Здійснюючи обов’язкову перевірку документів під час переміщення через блокпост, гвардійці обмежили пересування 32-річної громадянки, жительки одного із сіл Луганщини. Перевірка за допомогою бази даних підтвердила, що особа підозрюється у причетності до незаконних збройних формувань.
Громадянку, 1989 року народження, затримано та доставлено до місцевого відділу поліції. Їй інкримінують вчинення злочину передбаченого ст.260 Кримінального кодексу України – "Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань".
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Встретил знакомого, любителя "днр", лаптей и их мира.
До войны работал в стройфирме, зарплата под $2 тыс была, Тойота Камри, кв-ра на Пушкина. Сейчас ни работы, ни машины и ходит как бомж.
Вот что ему не хватало? Ватаголовые, ну вот откуда у вас маниакальное желание жить в говне?
-хорошо ! но потом уничтожить при попытке к бегству !)