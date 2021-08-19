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затримання (2109) Луганщина (1432) блокпост (82) операція Об'єднаних сил (2938)

Причетну до угруповання найманців РФ громадянку затримано на блокпосту на Луганщині, - штаб ООС

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Причетну до угруповання найманців РФ громадянку затримано на блокпосту на Луганщині, - штаб ООС

Гвардійці зі складу Об'єднаних сил на одному з блокпостів Луганщини затримали особу, яка обґрунтовано підозрюється у причетності до незаконних збройних формувань.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Здійснюючи обов’язкову перевірку документів під час переміщення через блокпост, гвардійці обмежили пересування 32-річної громадянки, жительки одного із сіл Луганщини. Перевірка за допомогою бази даних підтвердила, що особа підозрюється у причетності до незаконних збройних формувань.

Громадянку, 1989 року народження, затримано та доставлено до місцевого відділу поліції. Їй інкримінують вчинення злочину передбаченого ст.260 Кримінального кодексу України – "Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань".

Також читайте: Нацгвардійці затримали ймовірного найманця РФ, - пресцентр ОС

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Топ коментарі
+14
Да там через одного причастные к бандгруппировкам ходоки через КПП. Почти у каждой бл*** или сын или муж воюет против Украины.
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19.08.2021 11:40
+11
Наверно к фошиздам за жратвой и социальной помощью ехала, руцкий мир не кормит.
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19.08.2021 11:43
+11
Угу..Старший сын воюет против Украины,а младший поступает вне конкурса в украинский ВУЗ.Но оба одинаково ненавидят Украину.
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19.08.2021 11:44
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Да там через одного причастные к бандгруппировкам ходоки через КПП. Почти у каждой бл*** или сын или муж воюет против Украины.
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19.08.2021 11:40 Відповісти
Угу..Старший сын воюет против Украины,а младший поступает вне конкурса в украинский ВУЗ.Но оба одинаково ненавидят Украину.
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19.08.2021 11:44 Відповісти
Считаете что у нас гражданская война?
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19.08.2021 11:50 Відповісти
Причетну до угруповання найманців РФ громадянку затримано на блокпосту на Луганщині, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 488
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19.08.2021 11:55 Відповісти
кремлевские сказки про гражданскую войну.
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19.08.2021 11:53 Відповісти
Хотя если объективно то основная масса воюющих в ОРДЛО действительно местные.. это четко видно по обменам пленными https://korrespondent.net/ukraine/3735589-hde-plennye-rossyiane-armyia-rf-y-donbass
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19.08.2021 12:01 Відповісти
Причетну до угруповання найманців РФ громадянку затримано на блокпосту на Луганщині, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 4076
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19.08.2021 12:04 Відповісти
гвардейцы ограничили передвижение 32-летней гражданки, жительницы одного из сел Луганщины.
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19.08.2021 12:52 Відповісти
так распните ее!)
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19.08.2021 11:42 Відповісти
Монтажна піна надійніше.
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19.08.2021 11:44 Відповісти
Причетну до угруповання найманців РФ громадянку затримано на блокпосту на Луганщині, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 1616
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19.08.2021 11:56 Відповісти
Мужик не собака, на такі кістки не накинеться.
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19.08.2021 11:59 Відповісти
Наверно к фошиздам за жратвой и социальной помощью ехала, руцкий мир не кормит.
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19.08.2021 11:43 Відповісти
за паспортом...лугандонский то не котируется
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19.08.2021 11:48 Відповісти
Я знаю її . Ось її сторінка "Вконтакте" :
Причетну до угруповання найманців РФ громадянку затримано на блокпосту на Луганщині, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3163
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19.08.2021 11:59 Відповісти
ОпоЧленочка.
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19.08.2021 12:01 Відповісти
Вони на запах їжі лізуть. Причастная к группировке наемников РФ гражданка задержана на блокпосту на Луганщине, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9178
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19.08.2021 11:46 Відповісти
NEWS UA Причастная к группировке наемников РФ гражданка задержана на блокпосту на Луганщине, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3444 Ми ж Вас попереджали!

Встретил знакомого, любителя "днр", лаптей и их мира.
До войны работал в стройфирме, зарплата под $2 тыс была, Тойота Камри, кв-ра на Пушкина. Сейчас ни работы, ни машины и ходит как бомж.
Вот что ему не хватало? Ватаголовые, ну вот откуда у вас маниакальное желание жить в говне?
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19.08.2021 11:49 Відповісти
В кацапських генах.
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19.08.2021 12:00 Відповісти
Причетну до угруповання найманців РФ громадянку затримано на блокпосту на Луганщині, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7894
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19.08.2021 12:03 Відповісти
Уничтожить при попытке к бегству !
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19.08.2021 11:54 Відповісти
-но она же красивая !
-хорошо ! но потом уничтожить при попытке к бегству !)
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19.08.2021 12:07 Відповісти
Хотілось написати: стара,гілляста,висока груша,мотузка,мило,стілець і -"Прощай, мы расстаемся навсегда...",але потім подумалось,що "...при попытке к бегству" таки краще.
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19.08.2021 12:27 Відповісти
Эх, добраться бы до тех ,кто глумился над нашими пленными ...припоминаете активисток? И подержаться чуть-чуть за горло!
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19.08.2021 12:08 Відповісти
Так,за горлянку потриматись і отим псам,що глумились у Донецьку над прив"язаною до ліхтаревого стовпа жіночкою-активісткою.
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19.08.2021 12:31 Відповісти
Причетну до угруповання найманців РФ громадянку затримано на блокпосту на Луганщині, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7915
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19.08.2021 12:34 Відповісти
 
 