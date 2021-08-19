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Новини Економіка
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металобрухт (98) Каленков Олександр (44)

Заборону на експорт металобрухту потрібно ухвалювати вже зараз, інакше Україна втратить стратегічну сировину, - експерт

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Заборону на експорт металобрухту потрібно ухвалювати вже зараз, інакше Україна втратить стратегічну сировину, - експерт

Влада має негайно заборонити експорт брухту, інакше металурги залишаться без сировини і змушені будуть скорочувати виробництво.

Про це заявив президент ОП "Укрметалургпром" Олександр Каленков.

"Вивозиться приблизно по 100 тисяч тонн брухту. Такими темпами ми, звісно, до кінця року маємо перевищити мільйон тонн. І це дуже погано, тому що, в будь-якому разі, це створить дефіцит на підприємствах. І той лом, який міг би бути перероблений в Україні, просто буде вивезений. На останні дати, за липень уже понад 300 тисяч тонн вивезли", - розповів Каленков. Він також підкреслив: лом як сировину використовують метпідприємства, що працюють на більш сучасних екологічних технологіях. І розвиток цього напряму забезпечить виконання стратегічної мети України - зниження викидів.

"Ми рухаємося всі шляхом екологізації, по суті декарбонізації, зменшення викидів СО2 і шкідливих речовин. Це все належить до електрометалургії, до прямого відновлення заліза. У будь-якому разі це велике споживання брухту. І всі країни, які це розуміють, куди ми рухаємося, так чи інакше замислюються над тим, щоб обмежувати експорт брухту. Навіть Європейський Союз", - пояснив Каленков.

За його словами, глобальний рух до декарбонізації промисловості призводить до зростання конкуренції за лом, яка з кожним роком зростатиме, і Україні варто запровадити заборону на вивезення цієї сировини якомога раніше, оскільки від цього залежить і майбутнє галузі, і розвиток економіки країни в цілому. "Рішення про заборону експорту брухту має бути ухвалено вже зараз. Кожна тонна брухту, яка вивезена, могла б бути і повинна була б бути перероблена в цьому році, в наступному, все одно, будь-яка тонна брухту має бути перероблена в Україні. Це принесе економічний ефект у рази більший, ніж ця ж тонна брухту, вивезена на експорт", - вважає Каленков. Раніше народний депутат Сергій Магера заявив, якщо Україна не заборонить експорт металобрухту, почнуть зупинятися вітчизняні металургійні заводи і різко знизиться приплив валюти в країну, що негативно позначиться на курсі гривні. Своєю чергою Федерація роботодавців України звернулася до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з вимогою запровадити до 2024 року заборону на експорт металобрухту, в зв'язку з тим, що зростання світових цін на брухт призвело до його різкого експорту і вітчизняні підприємства відчувають дефіцит сировини. У ФРУ при цьому підкреслили, що металобрухт є критичною сировиною для декарбонізації української металургії.

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Топ коментарі
+15
Хоть бы день чтобы Ахметов не вонял в СМИ со своими лоббистскими заявлениями. Хочет запретить прием металолома другими чтобы ему холопы несли бесплатно. Кто тебе запрещает покупать метал по рыночным ценам?
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19.08.2021 12:13
+13
ахметовское враньё
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19.08.2021 12:13
+12
Надо срочно запретить а то Ахметову слишком дорого лом покупать
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19.08.2021 12:13
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19.08.2021 12:10 Відповісти
ахметовское враньё
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19.08.2021 12:13 Відповісти
Потрібно заборонити експорт сояшникової олії. Збережемо грунти і впадуть внутрішні ціни.
І ніяка єкспєрьдівська блєядь таке не напише. Не заплатять. а оштрафують.
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19.08.2021 12:44 Відповісти
глупый ты, совок.
просто будут сажать меньше, а внутренние цены поднимут, чтобы компенсировать убытки
запреты это политика 19го века
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19.08.2021 13:17 Відповісти
Соняшникова олiя в Европi коштуе копiйки )))
1 ЛИТР нормального масла = 1 евро ...
Сахар = мировые цены 0.45 доллара за кило
Во всем мире и Европе ЛИТР настоящего молока = 15 гривен
В Польше сливочное масло = пачка 200 грамм по акции 15 гривен ...
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19.08.2021 18:21 Відповісти
Надо срочно запретить а то Ахметову слишком дорого лом покупать
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19.08.2021 12:13 Відповісти
металобрухт до 7000 грн/т
металопрокат від 35000 грн/т
різниця у 5 разів!!
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19.08.2021 12:18 Відповісти
Еще попробуй сдать за 7000грн. То в рекламе у них 7000грн. А приедешь на место будет 5500. На весах еще обманут, да еще -10% высчитают за якобы примеси без разницы сдаешь емалированные ржавые ведра или полнотелые чурки. Аккамуляторы вообще принимают за копейки лучше в кусты выкинуть чтобы не возиться
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19.08.2021 12:29 Відповісти
На місці може і по 5 за кг, а по селах і в нелегальних прийомках скуповують по 3.
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19.08.2021 14:10 Відповісти
ГТС ломать будем, там лома на миллиарды будет, Ахметка всё может ********!.
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19.08.2021 15:59 Відповісти
Вот интересно: а почему лом вывозят? Может потому, что за рубежом за него больше платят? Ахметом завоняло. Запрет на экспорт металлолома нужно принимать уже сейчас, иначе Украина потеряет стратегическое сырье, – эксперт - Цензор.НЕТ 9701
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19.08.2021 12:13 Відповісти
Хоть бы день чтобы Ахметов не вонял в СМИ со своими лоббистскими заявлениями. Хочет запретить прием металолома другими чтобы ему холопы несли бесплатно. Кто тебе запрещает покупать метал по рыночным ценам?
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19.08.2021 12:13 Відповісти
Ну а как тогда ему оставаться самым богатым? Не хочет быть обычным бизнесменом местного разлива. Запрет на экспорт металлолома нужно принимать уже сейчас, иначе Украина потеряет стратегическое сырье, – эксперт - Цензор.НЕТ 6707
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19.08.2021 12:15 Відповісти
Грех называть бандитов и воров бизнесменами. Весь их *бизнес* шарить по карманам народа и воровать из казны. Как только партия такого *бизнесмена* отодвинута от бюджетной кормушки сразу весь их *бизнесс* накрывается медным тазом. Делайте выводы.
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19.08.2021 12:18 Відповісти
100%.
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19.08.2021 12:19 Відповісти
А цену повысить шоб было выгодно продавать его в Украине жаба давит?
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19.08.2021 12:15 Відповісти
Экспэрд, ты не в курсе, что такое рыночная экономика? Болезный, твой высер - заказная статейка от Ахметова и Пинчука. Короче, чтобы тебе дошло, твои хозяева хотят выкакаться и не надуться. Пусть эти олигархи поднимут закупочную цену на металолом и не надо будет никаких запретов.
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19.08.2021 12:16 Відповісти
Чтобы вывезти металлолом за границу - это же надо оформлять документы, платить пошлину и т. д., и т. п. И всё равно это выгодно. Так что же у нас такая металлургическая промышленность отсталая? Олигархи её за всё время владения не удосужились модернизировать?
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19.08.2021 12:21 Відповісти
При КучмЕ етим уродцам Ахмету и Пинчуку выделили $1,8 лярда на модернизацию металургических заводов. Ето на то время бешенные деньги были. Куда они деньги дели?
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19.08.2021 12:47 Відповісти
Почему то иностранные компании покупают металолом дороже, а потом завозят в Украину металл дешевле и качественнее чем у Ахметова и Пинчука. Может кто то не может нажраться? Вместо того чтобы начать работать кто то хочет просто как в совке запрещать людям покупать качественнее и дешевле. Как раньше жигулях забивали шурупы молотком все равно никуда холоп не денется еще и в очереди подерутся чтобы в тридорога купить етот хлам.
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19.08.2021 12:22 Відповісти
Как же достал этот Ахметов.
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19.08.2021 12:44 Відповісти
Головний пендреж про металолом має одну мету- грабувать народ країни монополіями на збір металобрухту.Як тількизаборонять вивіз за кордон зразу ціну на збір металобрухту опустять до 2-3 грн за кіло,а не 7-8 як кой де зараз, апо скільки збір- мільйони тон за рік,а здають брухт не самі багаті порахуйте масштаби грабунку.
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19.08.2021 13:50 Відповісти
Головний пендреж про металолом має одну мету- грабувать народ країни монополіями на збір металобрухту.Як тількизаборонять вивіз за кордон зразу ціну на збір металобрухту опустять до 2-3 грн за кіло,а не 7-8 як кой де зараз, апо скільки збір- мільйони тон за рік,а здають брухт не самі багаті порахуйте масштаби грабунку.
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19.08.2021 13:53 Відповісти
Ferrexpo работает на экспорт занимает 9% мирового рынка и тишина...заказной этот эксперд
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19.08.2021 14:29 Відповісти
Если г
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19.08.2021 14:34 Відповісти
Какой же это "эксперт" - чистой воды лоббист.
"Создание не конкурентных преимуществ, для извлечения персональной прибыли"..
"Проблема нашего общества не в том, что мы не можем обеспечить потребности бедных - мы не можем удовлетворить аппетиты богатых" Жак Фреско
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19.08.2021 14:41 Відповісти
Ценой конкурировать за лом не пробовали ? Ахметов хочет и дальше жиреть на горбу простых людей, которые от безработицы спасаются заготовкой лома. 58 евро пошлина с тонны лома мало вам, уроды ?
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19.08.2021 18:09 Відповісти
Очередная проплаченная статья .
Надо цены на ВСЕ ставить роотердам+ - на сегодня мировая цена 440 долларов за тонну черного лома = 11.8 грн за килограмм ....
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19.08.2021 18:28 Відповісти
А, що ахмет не може купувати металолом по схемі "Ротердам +"
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19.08.2021 22:01 Відповісти
 
 