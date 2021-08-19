Заборону на експорт металобрухту потрібно ухвалювати вже зараз, інакше Україна втратить стратегічну сировину, - експерт

Влада має негайно заборонити експорт брухту, інакше металурги залишаться без сировини і змушені будуть скорочувати виробництво.

Про це заявив президент ОП "Укрметалургпром" Олександр Каленков.

"Вивозиться приблизно по 100 тисяч тонн брухту. Такими темпами ми, звісно, до кінця року маємо перевищити мільйон тонн. І це дуже погано, тому що, в будь-якому разі, це створить дефіцит на підприємствах. І той лом, який міг би бути перероблений в Україні, просто буде вивезений. На останні дати, за липень уже понад 300 тисяч тонн вивезли", - розповів Каленков. Він також підкреслив: лом як сировину використовують метпідприємства, що працюють на більш сучасних екологічних технологіях. І розвиток цього напряму забезпечить виконання стратегічної мети України - зниження викидів.

"Ми рухаємося всі шляхом екологізації, по суті декарбонізації, зменшення викидів СО2 і шкідливих речовин. Це все належить до електрометалургії, до прямого відновлення заліза. У будь-якому разі це велике споживання брухту. І всі країни, які це розуміють, куди ми рухаємося, так чи інакше замислюються над тим, щоб обмежувати експорт брухту. Навіть Європейський Союз", - пояснив Каленков.

За його словами, глобальний рух до декарбонізації промисловості призводить до зростання конкуренції за лом, яка з кожним роком зростатиме, і Україні варто запровадити заборону на вивезення цієї сировини якомога раніше, оскільки від цього залежить і майбутнє галузі, і розвиток економіки країни в цілому. "Рішення про заборону експорту брухту має бути ухвалено вже зараз. Кожна тонна брухту, яка вивезена, могла б бути і повинна була б бути перероблена в цьому році, в наступному, все одно, будь-яка тонна брухту має бути перероблена в Україні. Це принесе економічний ефект у рази більший, ніж ця ж тонна брухту, вивезена на експорт", - вважає Каленков. Раніше народний депутат Сергій Магера заявив, якщо Україна не заборонить експорт металобрухту, почнуть зупинятися вітчизняні металургійні заводи і різко знизиться приплив валюти в країну, що негативно позначиться на курсі гривні. Своєю чергою Федерація роботодавців України звернулася до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з вимогою запровадити до 2024 року заборону на експорт металобрухту, в зв'язку з тим, що зростання світових цін на брухт призвело до його різкого експорту і вітчизняні підприємства відчувають дефіцит сировини. У ФРУ при цьому підкреслили, що металобрухт є критичною сировиною для декарбонізації української металургії.