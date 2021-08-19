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Львів (1117) Нацполіція (7744) стрілянина (992)

Чоловік влаштував стрілянину в кафе у центрі Львова. Зловмисника затримано, йому загрожує до 7 років в'язниці, - поліція. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Події

Поліцейські затримали зловмисника, який стріляв у кафе в центрі Львова. Постраждалих урезультаті події немає, за скоєне затриманому загрожує покарання - до семи років позбавлення волі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба поліції Львівської області.

У поліції нагадали, що 18 серпня на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення від директора одного з закладів громадського харчування, розташованого у центрі Львова. Чоловік повідомив, що близько 16:30 один з відвідувачів кафе здійснив кілька пострілів з невідомої зброї, після чого втік. Постраждалих внаслідок події немає. Також заявник надав опис та прикмети зловмисника.

Невдовзі на перехресті вулиць Валової-Галицької патрульні поліцейські виявили перехожого, який підпадав під орієнтування, та затримали його. Із собою чоловік мав предмет, схожий на пістолет, та набої до нього.

Чоловік влаштував стрілянину в кафе у центрі Львова. Зловмисника затримано, йому загрожує до 7 років вязниці, - поліція 01

На місці події працювала слідчо-оперативна група Львівського районного управління поліції №1. Особу зловмисника встановлено – ним виявився 39-річний львів’янин. Зброю та боєприпаси правоохоронці вилучили та скерували на експертне дослідження.

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За фактом слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст.296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Зловмисник затриманий у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України, невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Чоловік влаштував стрілянину в кафе у центрі Львова. Зловмисника затримано, йому загрожує до 7 років вязниці, - поліція 02
Фото: поліція/Facebook

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Топ коментарі
+10
навіть не гумових - це стартовий. І набої холості (зелений пиж).
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19.08.2021 12:22
+4
это не важно..даже если ты придешь, грабить банк с муляжом - получишь, как огнестрелом...
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19.08.2021 12:29
+4
7 лет тюрьмы?
Убийство офицера УГО Хмелюка: бывшего боксера Очеретяного приговорили к 7 годам тюрьмы
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19.08.2021 12:39
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Це не вогнпальна зброя
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19.08.2021 12:15 Відповісти
Пристрій для відстрілу гумових куль...
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19.08.2021 12:16 Відповісти
навіть не гумових - це стартовий. І набої холості (зелений пиж).
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19.08.2021 12:22 Відповісти
это не важно..даже если ты придешь, грабить банк с муляжом - получишь, как огнестрелом...
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19.08.2021 12:29 Відповісти
за факт пограбування - так, і це правильно. але "*********** із застосуванням зброї" грамотний адвокат в суді розмаже по стінці, бо зброї - не було (але є одне "но" - це якщо експерт не зможе швидко зняти втулку)
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19.08.2021 13:57 Відповісти
точно? А шо за пикаль, вроде беретта, не?
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19.08.2021 12:25 Відповісти
Не совсем Беретта, ето силуминовый стартовый турок Retay 84.
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19.08.2021 13:32 Відповісти
из рогатки опасней. лоху дадут подсрачник и отпустят.
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19.08.2021 12:28 Відповісти
7 лет тюрьмы?
Убийство офицера УГО Хмелюка: бывшего боксера Очеретяного приговорили к 7 годам тюрьмы
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19.08.2021 12:39 Відповісти
Странно что столько лет дали за непреднамеренное. Его ж трое грузили, была явная угроза. Чоловік влаштував стрілянину в кафе у центрі Львова. Зловмисника затримано, йому загрожує до 7 років в'язниці, - поліція - Цензор.НЕТ 7773
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19.08.2021 17:17 Відповісти
Семейство угошника видимо платит судейским козлам. Свидетелей подкупают. Не выгодно давать сдачи с пустыми карманами.
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19.08.2021 19:42 Відповісти
Кава була холодна
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19.08.2021 12:46 Відповісти
Джигит
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19.08.2021 13:04 Відповісти
Абрек
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19.08.2021 16:59 Відповісти
газовый шмурдяк и холостые -у лохмандеев шо обострение...
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19.08.2021 13:44 Відповісти
А вот если бы посетители кафе были не рабами, то они бы ходили в заведения общественного питания с собственными огнестрелами. И сразу бы их выхватили и сделали нарушителю сиесты пиф-паф с летальным исходом. Стволы народу!
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19.08.2021 15:35 Відповісти
фантазуй і бійся далі, раб Чоловік влаштував стрілянину в кафе у центрі Львова. Зловмисника затримано, йому загрожує до 7 років в'язниці, - поліція - Цензор.НЕТ 9041
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19.08.2021 17:04 Відповісти
Ага, дуже страшна погроза від нікчеми, яка вважає, що зброя зробить його особистістю
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19.08.2021 18:10 Відповісти
погроза..? господи, вийди на вулицю, повітрям подихай. вже закис на дивані
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19.08.2021 18:28 Відповісти
Вони собі накручують ... Чоловік влаштував стрілянину в кафе у центрі Львова. Зловмисника затримано, йому загрожує до 7 років в'язниці, - поліція - Цензор.НЕТ 9879
Тут максимум - 15 діб КПЗ за *********** Чоловік влаштував стрілянину в кафе у центрі Львова. Зловмисника затримано, йому загрожує до 7 років в'язниці, - поліція - Цензор.НЕТ 2356
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19.08.2021 16:31 Відповісти
какой загорелый львовянин. а он умеет цитировать Шевченка?
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19.08.2021 18:12 Відповісти
стартовый пикаль.
чувак дал старт пьянке и понеслась.
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20.08.2021 02:47 Відповісти
 
 