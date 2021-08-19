Чоловік влаштував стрілянину в кафе у центрі Львова. Зловмисника затримано, йому загрожує до 7 років в'язниці, - поліція. ФОТОрепортаж

Поліцейські затримали зловмисника, який стріляв у кафе в центрі Львова. Постраждалих урезультаті події немає, за скоєне затриманому загрожує покарання - до семи років позбавлення волі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба поліції Львівської області.

У поліції нагадали, що 18 серпня на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення від директора одного з закладів громадського харчування, розташованого у центрі Львова. Чоловік повідомив, що близько 16:30 один з відвідувачів кафе здійснив кілька пострілів з невідомої зброї, після чого втік. Постраждалих внаслідок події немає. Також заявник надав опис та прикмети зловмисника.

Невдовзі на перехресті вулиць Валової-Галицької патрульні поліцейські виявили перехожого, який підпадав під орієнтування, та затримали його. Із собою чоловік мав предмет, схожий на пістолет, та набої до нього.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Львівського районного управління поліції №1. Особу зловмисника встановлено – ним виявився 39-річний львів’янин. Зброю та боєприпаси правоохоронці вилучили та скерували на експертне дослідження.

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За фактом слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст.296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Зловмисник затриманий у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України, невдовзі суд обере йому запобіжний захід.



Фото: поліція/Facebook