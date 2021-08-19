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Рожкова спростовує повідомлення ЗМІ про програш апеляції у справі про догану: Все прямо навпаки

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Рожкова спростовує повідомлення ЗМІ про програш апеляції у справі про догану: Все прямо навпаки

Шостий Апеляційний суд, посилаючись на процесуальні норми судочинства, відмовився розглядати апеляційну скаргу Національного банку про визнання протиправним рішення Ради Нацбанку про винесення догани і висловлення недовіри Катерині Рожковій і Дмитру Сологубу. Після цього Київський апеляційний суд відмовив НБУ в задоволенні відповідної апеляційної скарги.

Про це повідомила на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук заступниця глави Нацбанку Катерина Рожкова, інформує Цензор.НЕТ.

"З великим подивом прочитала у ЗМІ про програш у Шостому Апеляційному суді у справі стосовно догани, яку винесла мені та Дмитру Сологубу Рада НБУ. Чому з подивом? Дуже просто: я УВАЖНО читала рішення Шостого Апеляційного Суду, і суть його в абсолютно іншому. Шостий Апеляційний Суд, посилаючись на законодавчі норми та процесуальні норми судочинства, прийняв рішення, що він не може розглядати цю справу, і тому відмовився розглядати її по суті. Але, враховуючи, що згідно із Конституцією кожен громадянин має право на захист, Шостий Апеляційний суд визначив, що ця справа знаходиться в компетенції іншого суду, а саме Київського Апеляційного", - пише Рожкова.

За її словами, вже після цього Київський Апеляційний суд ухвалив постанову, якою ВІДМОВИВ НБУ У ЗАДОВОЛЕННІ АПЕЛЯЦІЙНОЇ СКАРГИ, залишивши рішення першої інстанції (Солом'янського районного суду) без змін.

"Іншими словами, ми НЕ ПРОГРАЛИ в Шостому Апеляційному суді. Шостий Апеляційний суд відмовився розглядати цю справу по суті і передав її в Київський Апеляційний, в якому рішення на нашу користь як позивачів залишилося без змін. Не лише Суд першої інстанції визнав незаконною догану, винесену Радою НБУ, – а й друга інстанція (апеляція) підтвердила незаконність цього рішення. Рішення Київського апеляційного суду вступило в силу з моменту оголошення, з 12.08.2021", - підкреслює вона.

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"Я не розумію, як так вийшло, що українські ЗМІ одночасно вийшли з однаковими, і, головне, однаково не зовсім коректними тезами. Я вважаю, що в даному конкретному випадку теза "програла в суді" не відповідає дійсності. Тим паче не відповідають дійсності ствердження, що "суд визнав догану законною", бо все прямо навпаки. Я звертаюся до медіа, редакторів та авторів, і прошу всіх, хто розібрався в ситуації, звернути на це увагу та привести заголовки і тексти у відповідність фактам", - резюмувала Рожкова.

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дафай досвиданье..
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19.08.2021 12:23 Відповісти
" Кирило Шевченко рятує Коломойського у Лондонському суді. І це державна зрада."

https://www.youtube.com/watch?v=kc8M--pX7Mc&t=118s
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19.08.2021 12:55 Відповісти
В сентябре 2020 года в Совет НБУ ввели Васю Горбаля. Помните УкрГазБанк и Януковича? У Рожковой нет шансов.
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19.08.2021 13:12 Відповісти
Зелены брешуть, як дишуть. Ні дня без брехні, ні дня без зашквару. СКА ми котимося до рівня кацапстану. Вони це зробили разом
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19.08.2021 12:28 Відповісти
Хто перший із ЗМІ почав розностит новину про "програш" Рожкової?
Напевно, Бєніни шістки.
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19.08.2021 12:34 Відповісти
* розносити новину
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19.08.2021 12:35 Відповісти
Рожкову - в Президенты!
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19.08.2021 13:13 Відповісти
ніт, президента в рожковуРожкова спростовує повідомлення ЗМІ про програш апеляції у справі про догану: Все прямо навпаки - Цензор.НЕТ 9273
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19.08.2021 22:45 Відповісти
Рожкова спростовує повідомлення ЗМІ про програш апеляції у справі про догану: Все прямо навпаки - Цензор.НЕТ 9389
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19.08.2021 22:46 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=6D8wtv50ih4
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19.08.2021 13:42 Відповісти
 
 