Рожкова спростовує повідомлення ЗМІ про програш апеляції у справі про догану: Все прямо навпаки

Шостий Апеляційний суд, посилаючись на процесуальні норми судочинства, відмовився розглядати апеляційну скаргу Національного банку про визнання протиправним рішення Ради Нацбанку про винесення догани і висловлення недовіри Катерині Рожковій і Дмитру Сологубу. Після цього Київський апеляційний суд відмовив НБУ в задоволенні відповідної апеляційної скарги.

Про це повідомила на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук заступниця глави Нацбанку Катерина Рожкова, інформує Цензор.НЕТ.

"З великим подивом прочитала у ЗМІ про програш у Шостому Апеляційному суді у справі стосовно догани, яку винесла мені та Дмитру Сологубу Рада НБУ. Чому з подивом? Дуже просто: я УВАЖНО читала рішення Шостого Апеляційного Суду, і суть його в абсолютно іншому. Шостий Апеляційний Суд, посилаючись на законодавчі норми та процесуальні норми судочинства, прийняв рішення, що він не може розглядати цю справу, і тому відмовився розглядати її по суті. Але, враховуючи, що згідно із Конституцією кожен громадянин має право на захист, Шостий Апеляційний суд визначив, що ця справа знаходиться в компетенції іншого суду, а саме Київського Апеляційного", - пише Рожкова.

За її словами, вже після цього Київський Апеляційний суд ухвалив постанову, якою ВІДМОВИВ НБУ У ЗАДОВОЛЕННІ АПЕЛЯЦІЙНОЇ СКАРГИ, залишивши рішення першої інстанції (Солом'янського районного суду) без змін.

"Іншими словами, ми НЕ ПРОГРАЛИ в Шостому Апеляційному суді. Шостий Апеляційний суд відмовився розглядати цю справу по суті і передав її в Київський Апеляційний, в якому рішення на нашу користь як позивачів залишилося без змін. Не лише Суд першої інстанції визнав незаконною догану, винесену Радою НБУ, – а й друга інстанція (апеляція) підтвердила незаконність цього рішення. Рішення Київського апеляційного суду вступило в силу з моменту оголошення, з 12.08.2021", - підкреслює вона.

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"Я не розумію, як так вийшло, що українські ЗМІ одночасно вийшли з однаковими, і, головне, однаково не зовсім коректними тезами. Я вважаю, що в даному конкретному випадку теза "програла в суді" не відповідає дійсності. Тим паче не відповідають дійсності ствердження, що "суд визнав догану законною", бо все прямо навпаки. Я звертаюся до медіа, редакторів та авторів, і прошу всіх, хто розібрався в ситуації, звернути на це увагу та привести заголовки і тексти у відповідність фактам", - резюмувала Рожкова.