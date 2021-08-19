Убивство офіцера УДО Хмелюка: колишнього боксера Очеретяного засудили до 7 років в'язниці
Новини Цензор.НЕТ Події
Колишнього професійного боксера Петра Очеретяного, який під час конфлікту завдав смертельну травму киянину, співробітнику охорони президента Василю Хмелюку, засуджено до 7 років позбавлення волі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури у Facebook.
Так, судом ухвалено обвинувальний вирок чоловікові, який під час вуличного конфлікту завдав смертельної травми киянину (ч. 2 ст. 121 КК України).
У відомстві нагадали, що інцидент стався вночі 2 січня 2019 року на Саперному полі в Печерському районі столиці.
"Чоловік, вигулюючи собак, переходив дорогу та побачив автомобіль, який проїжджав позаду нього. У подальшому між чоловіком, водієм та пасажирами автомобіля виник словесний конфлікт з приводу того, що їхній автомобіль ледь не збив його собаку.
У ході конфлікту чоловік завдав удару одному з пасажирів автомобіля в ділянку правої частини обличчя – голову, чим заподіяв йому тілесні ушкодження у вигляді внутрішньочерепної травми. Від травми потерпілий помер на місці", - йдеться в повідомленні.
Зловмисник з місця події зник. Ним виявився місцевий житель, колишній професійний боксер.
Як встановлено пізніше, потерпілий був співробітником Управління державної охорони.
За результатами досудового слідства обвинувальний акт скеровано до Печерського районного суду міста Києва.
У ході судового розгляду обвинувачений свою винуватість в інкримінованому злочині не визнавав.
Під час дебатів прокурор підтримав весь обсяг наведених у суді доказів та попросив суд призначити обвинуваченому покарання у виді 9 років позбавлення волі.
"18.08.2021 Печерським районним судом винесено обвинувальний вирок, яким боксера визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 КК України та засуджено до реальної міри покарання - позбавлення волі строком на 7 років. Після вивчення тексту вироку буде вирішено питання щодо його оскарження", - додали у відомстві.
Детальніше з убивством офіцера УДО можна ознайомитися в матеріалах видання Цензор.НЕТ "Вбивство офіцера УДО Хмелюка: як арештовували підозрюваного Очеретяного", а також "Нові подробиці загибелі співробітника Управління держохорони Василя Хмелюка: поки боксера Петра Очеретяного призначили вбивцею, його знайомі кажуть про самооборону"
Будь ласка, зачекайте...
Вот допустим. Темно , поздно. На улице к тебе подходят , выйдя из машины три пьяных бугая , явно не для раздачи комплиментов , не просто так. Просто так ночью , лично к тебе из машины трое здоровенных бугая выходить не будут.
Скажи теперь. Какие бы были твои действия? Ну так , навскидку.
вызови, попробуй.
Ты в Украине живешь. Здесь закон джунглей, или ты - или тебя.
Убийство и отсидка из-за собачьего хвоста
рух загиблого рукою в сторону собачника. Що в умовах теплої дружньої розмови викликало спрацювання рефлексу.
Скорее всег тут давили менты из корпоративной солидарности...
Пассажиры из салона автомобиля, начали угрожать боксеру, после замечания, что они чуть не раздавили собаку. Двое вышли из автомобиля и продолжили угрозы на улице. Боксер привязал собаку, т.к. понял, что конфликт переходит в неконтролируемый. Самый физически крупный из компании, продолжал угрозы держа руки в карманах. От него звучали фразы типа: - ты же не знаешь, что у меня в кармане？! Я сейчас достану ствол, завалю тебя и мне за это ничего не будет！ Когда нападавший начал доставать руку из кармана, Петр Очеретяный его ударил. Друзья нападавшего бросились помогать упавшему. Когда боксер уходил, то упавший дышал и все признаки жизни у него были. Завершение, узнал утром из сми. Занялся поиском адвоката и с ним вместе пошел сдаваться. Полицию, как оказалось, вызвала скорая прибывшая на место.
В любой стране , это какой? В штатах бы оправдали 100%. Там направь на полицейского игрушечный пистолет , он тебя пристрелит и будет прав.
Ещё раз: убитый офицер УГО пальцем не притронулся к своему убийце. Это видно на видеозаписи. Следовательно, убийство в чистом виде. Не самооборона. Что тут непонятного?
В любой стране, где существует независимая система правосудия. в США, в том числе.
Кстати, если бы убитый офицер УГО ещё и при исполнении был, убийца присел бы лет на 15.
Прямо противоположная ситуация с нападением на танцора. За это уже уволенный дурак будет сидеть.
И при чем тут при исполнении? При исполнении в форме ходят. Ну по крайней мере в нормальных странах. И судебная система и адвокаты в нормальных странах не такие как у нас. В нормальных странах был бы суд присяжных , и ой не факт, что они боксера бы засудили. Скорей наоборот, оправдали. Сами люди , ходят по тем же улицам, и ни кому из них не захочется схлестнуться ночью с тремя упоротыми отморозками.
По каким признакам ты определил, что они "отморозки"?
Открываешь УК Украины и читаешь ст. 36.
А то будешь идти по улице, засунув руки в карманы и недобро поглядывая на прохожего, а он хлоп - и рубанёт тебя в висок. Ты ж недобро на него посмотрел, да ещё и руки в карманах, мало ли что там лежит. "Самообоорона", ага.
* УГО и МВД - два разных ведомства, не имеющих практически ничего общего.
Элементарного не знаешь.
А вот в том , что зацепить меня в висок могут такие ублюдки , как эти трое быков , так это точно. Тот кто в темноте толпой идет на сближение с человеком, сокращает дистанцию, делает это не просто так. А с целью. И ты сам знаешь какой. Человек , выгуливающий свою собаку, такой херней заниматься не будет. Это тебе мой ответ на вопрос о признаках. Надеюсь ты все понял.
Теперь, ты можешь приводить мне сколько угодно в пример статей из УК , и формально конечно будешь прав , но в нормальной стране (ты сам кстати об этом начал, за язык ни кто не тянул). Так вот в нормальной стране , например в штататах, инструкции специальные есть, что в таких конфликтных ситуациях ни в коем случае человек не должен лезть в карман , или за пояс. Ну просто очень легко может получить пуль в живот. И стрелявшего с большой вероятностью оправдают. Реагировал на угрозу применения оружия, которое там разрешено. И оправдает его суд присяжных , а не шаражкина контора как у нас. Надеюсь , и тут все обьяснил доходчиво.
Последнее, на счет разницы между уго и мвд. Да знаю, знаю про разницу. Но в подробностях и деталях не силен , в отличии от тебя. Ты видно конторский , что и обьясняет твою такую завзятую заинтересованность и информированность. Поэтому , у нас с тобой разные взгляды на ситуацию , и прийти нам к общему знаменателю невозможно.
Будь здоров , и не попадать в такие хреновые ситуации , о которых мы тут спорили. Жизнь такая штука , бывает боксеры гибнут на улице от пули отморозков , например как Кори Сандерс , бывает наоборот. Лотерея., но лучше в нее не играть. Еще раз , будь здоров.
Цивилизованная страна на то и цивилизованная, что в ней верховенствует Закон, а не понятия.
На обсуждаемом примере: если бы тот, кого убили, первым ударил, то максимум его убийство расценивалось бы как превышение пределов самообороны. А так, убийство в чистом виде, не самооборона. Видеозапись произошедшего тому подтверждение.
Нет, не конторский. Всего лишь отличаю тёплое от мягкого.
Без обид.
Будь здоров!
"Если человеку отрубить две руки или выбить два глаза ― это тяжкое преступление, а если отломать одну руку или ногу ― среднее. Я хочу, чтобы преступники понимали, что я могу отломать им одну ногу полностью и мне за это ничего не будет ", - уверен Жилин.
"Больше скажу, если на моего человека кто-то будет замахиваться палкой, то закон позволяет мне его [размахивающего палкой] убить. Если в ходе задержания преступника его убили, превысив полномочия, то уголовная ответственность за это предусмотрена до трех лет, то есть никакая", - сказал он.
"Человека могут убить просто так, и за это практически ничего не будет. Эти законы стимулируют меня как гражданина к пресечению нарушения общественного порядка, эти законы говорят мне: "Женя, делай все, что хочешь, но пресеки преступление". С таким настроем мы собираемся и ждем, когда они начнут совершать преступления", - заявил Жилин.
Жилин сполна ответил за предательство Украины.
А резюме - так має право зробити кожен українець !
Бо правоохоронці - для нас , а не ми для них