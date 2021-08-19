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За добу в Києві виявили 245 хворих на COVID-19. Летальних випадків немає, - Кличко. КАРТА

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

У Києві виявили за минулу добу 245 хворих на коронавірус. Летальних випадків від вірусу немає.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА, про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у Facebook.

"245 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. Летальних випадків від вірусу не зареєстровано. Загалом, з початку пандемії, в Києві від коронавірусу померли 5264 людини. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 221828", – повідомив Кличко.

Так, захворіли 137 жінок віком від 19 до 85 років та 94 чоловіки віком від 19 до 80 років. А також 5 дівчаток віком від 4 до 15 років та 9 хлопчиків від 10 місяців до 15 років.

До лікарень столиці госпіталізували 63 хворих на коронавірус. А також 19 осіб із підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

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Одужали минулої доби 187 людей. Загалом коронавірус подолали 214 393 мешканці столиці.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Солом’янському районі – 77, у Святошинському – 51 та в Дарницькому районі – 36 випадків", – зазначив Кличко.

За добу в Києві виявили 245 хворих на COVID-19. Летальних випадків немає, - Кличко 01

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Пішла очікувана хвиля! За сутки в Киеве выявили 245 больных COVID-19. Летальных случаев нет, - Кличко - Цензор.НЕТ 2061 Питання щодо статистики:
- чи є відомості про захворюваність вакцинованих людей (в Україні)!
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19.08.2021 12:52 Відповісти
Вопрос не верный. Вакцины не презерватив, они не предотвращают заражение, а учат организм эффективно бороться с вирусным заражением.
Таким образом, верный вопрос - о смертности людей от КОВИДа среди вакцинированных и НЕ вакцинированных. Смотрим нижний график:
За сутки в Киеве выявили 245 больных COVID-19. Летальных случаев нет, - Кличко - Цензор.НЕТ 1991 За сутки в Киеве выявили 245 больных COVID-19. Летальных случаев нет, - Кличко - Цензор.НЕТ 7878

https://www.reuters.com/world/europe/italy-says-99-covid-deaths-since-feb-were-not-fully-vaccinated-2021-07-27/
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19.08.2021 12:58 Відповісти
1. Я питав про "захворюваність вакцинованих людей"
2. Стосовно попередження захворювання. Я, особисто не знаю як насправді, але от читаю, наприклад, "Moderna ... ПОПЕРЕДЖУЄ зараження в 90% випадків, а важкий перебіг хвороби - в 95%". Чи от: " Согласно последним данным, два укола вакцины от BioNTech/Pfizerили Moderna(обе одобрены в ЕС) ЗАЩИЩАЮТ от заражения коронавирусом в 95% случаев".
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19.08.2021 15:20 Відповісти
1) Этот вопрос не имеет смысла, т.к. не соответствует тем принципам, по которым работают ВСЕ вакцины (не только от КОВИДа, а ВСЕ).
2) Никакая вакцина не предотвращает заражение, но учит организм эффективно с ним справиться.
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19.08.2021 15:27 Відповісти
Удивляет то, что людей нужно заманивать на прививки. Потом эти же антипирививочники будут громче всех орать, что власть ничего не сделала, чтоб защитить их от ковида. За добу в Києві виявили 245 хворих на COVID-19. Летальних випадків немає, - Кличко - Цензор.НЕТ 5684
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19.08.2021 13:08 Відповісти
 
 