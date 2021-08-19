В Україні стартувала освітня платформа Edufy: 1-2 вересня відбудеться 24-годинний міжнародний форум "З порожнечі у достаток"

В Україні стартував проєкт Edufy - це світова освітня інноваційна платформа, заснована Андреасом Тіссеном, міжнародним коучем і тренером із 29-річним досвідом роботи.

На Edufy представлено контент трьома мовами від відомих спікерів та експертів, які навчають сучасним навичкам, передає Цензор.НЕТ.

Головною подією від Edufy стане міжнародний глобальний форум "З порожнечі в достаток". У ньому візьмуть участь, також українські відомі тренери, коучі та інфлюенсери.

Захід відбудеться онлайн і оффлайн 1 вересня о 15:24 (за Києвом).

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Мета Форуму - трансформація в реальному часі 5 сфер життя кожного учасника: бізнес, відносини, особистісний ріст, здоров'я, усвідомленість.

"Це будуть 24 години якісного контенту нон-стоп від 24 спікерів зі світовим ім’ям. Також буде зафіксовано Рекорд у Книзі Гіннеса. Трансляція події буде по всьому світу з перекладом трьома мовами і сурдоперекладом", - розповіли організатори.

Серед спікерів: Андреас Тіссен, Аллан Піз, Іцхак Пінтосевіч, Нік Вуйчич, Керолайн Лів, Олена Адамова, Андрій Шатирко, Радислав Гандапас, Джон Максвелл, Світлана Співакова, Наталія Самойленко, Андреас Бур, Бауржан Касимбегерабаєв, Дмитро Васильєв та інші.

"Ви переживете на Форумі доленосні теми від більш ніж 50-ти спікерів, кастинг-шоу висхідних експертів "BE A GENIUS", пізнавальні панельні дискусії з експертами світового рівня, презентацію інноваційних технологій в освітньому секторі, насичений інтерактив і якісний нетворкінг в оффлайн і онлайн просторі, заряд енергією від популярних зірок шоу-бізнесу та ді-джеїв, розіграш мега-призів на суму 50 000$, токшоу з найвідомішим ведучим України", - анонсували організатори.

Зареєструватися можна за посиланням: fullnessforum.edufy.zone.