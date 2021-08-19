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Декларація "Кримської платформи" буде відкритою для підписання іншими країнами. Працюємо над залученням нових учасників, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Декларація "Кримської платформи" буде відкритою для підписання іншими країнами. Працюємо над залученням нових учасників, - Кулеба

Декларація установчого саміту "Кримської платформи", який відбудеться 23 серпня, буде відкритою для підписання іншими країнами.

Про це повідомив сьогодні на онлайн-брифінгу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Декларація, яку ухвалять за результатами саміту "Кримської платформи", буде відкритою для підписання іншими державами. Ми працюватимемо над залученням нових країн до нашого формату, і їхня кількість у подальшому зростатиме", - сказав Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На відкриття "Кримської платформи" приїдуть 14 глав держав, загалом буде 44 іноземні делегації, - Кулеба

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Чудова робота наших дипломатів.
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19.08.2021 13:21 Відповісти
дебилы зелножопо-рукожопо-головожопые. в 2017, на уровне ведущих лидеров, уже обсуждался вопрос введения миротворцев на бамбас, решалось только из каких стран, #уйло хотел одни, Украина другие. крымская платформа должна была стать следующим этапом освобождения, и засРашка готова была садиться "обсуждать", естественно заговаривать тему, что бы начали снимать санкции. и тут....быдло73 выбрало чмо. что дает сегодняшняя тупая возня, кроме как цирк наркомана?
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19.08.2021 13:24 Відповісти
Разногласия были не из каких стран, а где будут стоять миротворцы. Хотя мы слышали только Петины хотелки. Другая сторона вела себя более сдержанно в высказываниях.
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19.08.2021 13:32 Відповісти
во первых, при существовании анти#уйловской коалиции, у "другой стороны" никто не спрашивал, пока не появилось чмо в кресле. ниже "петиныхателки" от всех нормальных, и последняя уже при дефективном, когда его дружно все послали НХ.

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19.08.2021 14:02 Відповісти
Европа и Америка стонут от восхищения министром Кулебой..
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19.08.2021 13:45 Відповісти
те подписи , шо мёртвому припарка
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19.08.2021 15:08 Відповісти
 
 