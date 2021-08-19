Декларація "Кримської платформи" буде відкритою для підписання іншими країнами. Працюємо над залученням нових учасників, - Кулеба

Декларація установчого саміту "Кримської платформи", який відбудеться 23 серпня, буде відкритою для підписання іншими країнами.

Про це повідомив сьогодні на онлайн-брифінгу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Декларація, яку ухвалять за результатами саміту "Кримської платформи", буде відкритою для підписання іншими державами. Ми працюватимемо над залученням нових країн до нашого формату, і їхня кількість у подальшому зростатиме", - сказав Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На відкриття "Кримської платформи" приїдуть 14 глав держав, загалом буде 44 іноземні делегації, - Кулеба