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Декларація "Кримської платформи" буде відкритою для підписання іншими країнами. Працюємо над залученням нових учасників, - Кулеба
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Декларація установчого саміту "Кримської платформи", який відбудеться 23 серпня, буде відкритою для підписання іншими країнами.
Про це повідомив сьогодні на онлайн-брифінгу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Декларація, яку ухвалять за результатами саміту "Кримської платформи", буде відкритою для підписання іншими державами. Ми працюватимемо над залученням нових країн до нашого формату, і їхня кількість у подальшому зростатиме", - сказав Кулеба.
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