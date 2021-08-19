51% громадян виступають за відновлення смертної кари в Україні, - опитування групи "Рейтинг"

51% опитаних громадян України підтримують ідею відновлення смертної кари в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані соціологічного опитування "Покоління незалежності: цінності та мотивації", проведеного Соцгрупою "Рейтинг".

Зазначається, що 45% - проти цього, а 4% - не змогли відповісти Найбільше таку ідею підтримують літні люди, бідніші, з низьким рівнем освіти, чоловіки, а також ті, хто відчуває негативні емоції до себе (сором, гнів, печаль, байдужість і страх).

Аудиторія: населення України віком від 16 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова сукупність: 20000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: по Україні – не більше 1,0%, по області – не більше 4%. Терміни проведення: 20 липня – 9 серпня 2021 року

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Нагадаємо, страта Україні перейшла у спадок від СРСР разом з його Кримінальним кодексом 1961 року. Тих, хто отримав такий вирок, розстрілювали. Мораторій на виконання смертних вироків набув чинності 1995 року. Ухвалено його було без належної процедури, тому вже через кілька місяців страти поновилися. 29 грудня 1999 року Конституційний Суд ухвалив остаточне рішення, що стосується скасування смертних вироків. А в лютому 2000 року Верховна Рада більшістю голосів внесла відповідні зміни до Кримінального кодексу.