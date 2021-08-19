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опитування (1405) смертна кара (53)

51% громадян виступають за відновлення смертної кари в Україні, - опитування групи "Рейтинг"

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

51% громадян виступають за відновлення смертної кари в Україні, - опитування групи

51% опитаних громадян України підтримують ідею відновлення смертної кари в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані соціологічного опитування "Покоління незалежності: цінності та мотивації", проведеного Соцгрупою "Рейтинг".

Зазначається, що 45% - проти цього, а 4% - не змогли відповісти Найбільше таку ідею підтримують літні люди, бідніші, з низьким рівнем освіти, чоловіки, а також ті, хто відчуває негативні емоції до себе (сором, гнів, печаль, байдужість і страх).

51% громадян виступають за відновлення смертної кари в Україні, - опитування групи Рейтинг 01

Аудиторія: населення України віком від 16 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова сукупність: 20000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: по Україні – не більше 1,0%, по області – не більше 4%. Терміни проведення: 20 липня – 9 серпня 2021 року

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Нагадаємо, страта Україні перейшла у спадок від СРСР разом з його Кримінальним кодексом 1961 року. Тих, хто отримав такий вирок, розстрілювали. Мораторій на виконання смертних вироків набув чинності 1995 року. Ухвалено його було без належної процедури, тому вже через кілька місяців страти поновилися. 29 грудня 1999 року Конституційний Суд ухвалив остаточне рішення, що стосується скасування смертних вироків. А в лютому 2000 року Верховна Рада більшістю голосів внесла відповідні зміни до Кримінального кодексу.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+34
При відсутності судової системи та правосуддя в країні, можно сказати що кілкість дегенератів в країні 51%
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19.08.2021 14:46
+25
Тільки упороті совкодрочери можуть бажати введення смертної кари. Доки не попався Чикатило, між іншим, було страчено 3 невинні людини і ще біля 18 відсиділи за скоєне ним.
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19.08.2021 14:51
+14
Смєтуни перезбудились?
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19.08.2021 14:46
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в принципе, после президентских выборов 2019 г украинские соц опросы можно не читать.... И так все понятно. А проводить всенародные референдумы просто категорически нельзя ... ибо это опасно для целостности страны.
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19.08.2021 17:01 Відповісти
Отмена смертной казни связана с тем, что бывает (особенно при громких серийных убийствах) требую срочного раскрытия и хватают кого попало....
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19.08.2021 18:00 Відповісти
І по перше,це за Державну Зраду,що призвела до найтяжчих наслідків. А сюди підтянеться вся путінська гвардія в Україні: Янук-падлюшний, Азіров-схемник, всі депутати,що повтікалм до росії, Добкін з Мурвєвим -за антмдержавний переворот і підтримку окупантів в Харкові, шарії, ордловські сепаратисти,міліціянти та беркутяни-зрадники, диверсанти Єрмака-Зеленського за підрив обороноздатності країни. І т.д. і т.п. Готовий бути КАТОМ ( народ Український)!
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19.08.2021 18:01 Відповісти
Потрібно скласти реєстр осіб, які підтримують смертну кару і до них її застосовувати. Любой каприз за ваш счет.
А до решти - ні.
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19.08.2021 20:14 Відповісти
Доверяете ли вы судебной системе, в том числе прокурорам, судьям, да и просто полиции - нет кАнечна... Вы за введение смертной казни - да стопудА ))
Ох и бараны господи прости...
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19.08.2021 23:17 Відповісти
Я против! Всех ПЖ и тех кто заслуживает смертную казнь - на Марс, в один конец. И страшно, и науке послужат., и есть шанс на обратный билет(если оправдают)
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20.08.2021 01:31 Відповісти
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