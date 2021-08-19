Президент Афганістану Гані заявив, що "його змусили залишити Кабул": Я поїхав в одній сорочці, тюрбані і туфлях. Взяв лише кілька книг
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Президент Афганістану Ашраф Гані, який втік після захоплення країни талібами, записав відеозвернення. Він пообіцяв повернутися до країни.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, відповідне відео політик опублікував у Facebook.
За його словами, він не крав гроші з державної скарбниці.
"Мене звинувачують у тому, що я забрав із собою гроші. Але це все брехня. Я поїхав з країни в одній сорочці, тюрбані та туфлях. Зміг взяти лише кілька книг в одній сумці", - розповів Гані.
При цьому він зазначив, що поїхав з Афганістану не з власної волі, а його "змусили покинути Кабул". Гані зазначив, що "не хотів стати причиною кровопролиття в столиці". Також він повідомив, що перебував у палаці, коли бойовики "Талібану" зайшли в Кабул.
Гані пообіцяв, що найближчим часом повернеться в країну і докладатиме зусиль "для досягнення справедливості для афганців". Президент Афганістану підкреслив, що афганський народ бажає миру.
Нагадаємо, 15 серпня бойовики радикального ісламського руху "Талібан" увійшли до столиці Афганістану. Після цього уряд країни погодився мирно передати владу талібам, щоб уникнути штурму Кабула.
ЗМІ повідомили, що президент Афганістану Ашраф Гані подав у відставку і вилетів до Таджикистану. Пізніше він сам підтвердив цю інформацію.
16 серпня повітряний простір над Кабулом закрили для прольоту будь-яких цивільних літаків, літати там може тільки військова авіація.
Як повідомлялося, напередодні український літак вивіз 79 осіб з Афганістану: вісім громадян України, а також громадян Нідерландів, Хорватії, Білорусі, Афганістану. Тим часом, за інформацією МЗС, принаймні 50 громадян України продовжують залишатися в Афганістані.
Будь ласка, зачекайте...
Долбое...ы))
При ней все зарабатывали
А ты в то время еще на горшок ходило с разрешения мамки
Ты попутало ресурсы
тикток с дрочилами из детского сада не сдесь
Еще одно дитя с горшка обсуждает то, чего не знает
Може якось невдобно вийти...
как овосча в 2014 -м
https://www.youtube.com/watch?v=S1naS8UNzmQ
"Меня обвиняют в том, что я забрал с собой деньги. Но это все ложь. Я уехал из страны в одной рубашке, тюрбане и туфлях. Смог взять только одну книгу " кремлёвского Фюрера «Об историческом единстве русских и афганцев» в одной сумке", - рассказал Гани..
Источник: https://censor.net/ru/n3283626
У соседа хата горит, грех не воспользоваться ситуацией, цапы!
Чи у процесі втечі обхарамився у гузичник, що довелося терміново викидати?
"Лучшее из того, что я видел про войну в Афганистане - документальный фильм «Рестрепо». Я, как бывший военный репортер, оценил. Там двое журналистов несколько месяцев торчали на передовом посту в долине Коренгал. Это провинция Кунар, самая вотчина талибов - место совершенно прОклятое. О том, что там творилось, говорит один простой факт - за то время, что пост существовал, его гарнизон (взвод) отстрелял примерно половину боеприпасов, истраченных за тот же период всем американским контингентом в Афгане. Весь фильм - это какой то непрерывный бой. То с востока лезут, то с севера палят, то ночью, то утром. Снайперы, пулеметы, минометы, артиллерия, авиация... Кошмар.
Так я собственно, к чему: этот фильм - отличная иллюстрация к вопросу, на кой ляд они вообще туда поперлись, но, главное, какого … они там все это время делали? Вот эти ребята из Калифорнии или Массачусетса отстреливаются неделями от талибов, даже не видя противника. Только трассеры вылетают из зеленки и рвутся бомбы на склонах соседней горы. Вот офицеры ведут переговоры со старейшинами - давайте, уважаемые, мы вам тут построим дорогу, вы сможете развиваться, вот тут школу поставим, у вас появятся бизнесы. Пожилые афганцы сидят и смотрят на них, как на марсиан. Какая школа, какая дорога, что за нелепицу несет эта белая обезьяна, с какой Луны он вообще свалился? За 20 лет до американцев так и не дошло, что они прилетели на другую планету. Где дышат другим воздухом, другой обмен веществ и другая мораль - то, что у нас плохо, у них хорошо и наоборот. Назад в будущее - из 21 века в 10-й. Как можно было этого не понимать - после Вьетнама или советского вторжения в Афганистан.
Вся эта сраная социальная инженерия, которую так полюбили люди Запада, оказалась просто дьявольским экспериментом, причем изначально обреченным на провал. Ну, не прививаются груши на осину, хоть ты тресни. Не приживается демократия в Афганистане или Африке. Доллары и автоматы - да, отлично, тащи. Свободная пресса, права женщин и открытые геи - упс... Вот намедни какая-то британская журналистка (для этого ей пришлось надеть хиджаб!) писала интервью с представителями талибов и спросила их про избирательные права женщин, чем вызвала приступ гомерического хохота. Причем, искреннего - ну, как если бы у русских спрашивать, как вы там на медведях в магазин ездите?
- Ну, ваш режим предусматривает сохранение избирательного права для женщин?
- Изби... чего? Для кого? Ах-ха-ха-ха, ой, выключи камеру пожалуйста...
Эх, история - **** ты цикличная. Никто твои уроки не учит и как же больно ты наказываешь за это.
А «Рестрепо» посмотрите. "=========
- Та хз 3 вілли в Іспанії, особняк в США, офшори на Кіпрі, пару сотень біткоїнів прикупив, не могу определитса!