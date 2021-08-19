Президент Афганістану Гані заявив, що "його змусили залишити Кабул": Я поїхав в одній сорочці, тюрбані і туфлях. Взяв лише кілька книг

Президент Афганістану Ашраф Гані, який втік після захоплення країни талібами, записав відеозвернення. Він пообіцяв повернутися до країни.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, відповідне відео політик опублікував у Facebook.

За його словами, він не крав гроші з державної скарбниці.

"Мене звинувачують у тому, що я забрав із собою гроші. Але це все брехня. Я поїхав з країни в одній сорочці, тюрбані та туфлях. Зміг взяти лише кілька книг в одній сумці", - розповів Гані.

При цьому він зазначив, що поїхав з Афганістану не з власної волі, а його "змусили покинути Кабул". Гані зазначив, що "не хотів стати причиною кровопролиття в столиці". Також він повідомив, що перебував у палаці, коли бойовики "Талібану" зайшли в Кабул.

Гані пообіцяв, що найближчим часом повернеться в країну і докладатиме зусиль "для досягнення справедливості для афганців". Президент Афганістану підкреслив, що афганський народ бажає миру.

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Нагадаємо, 15 серпня бойовики радикального ісламського руху "Талібан" увійшли до столиці Афганістану. Після цього уряд країни погодився мирно передати владу талібам, щоб уникнути штурму Кабула.

ЗМІ повідомили, що президент Афганістану Ашраф Гані подав у відставку і вилетів до Таджикистану. Пізніше він сам підтвердив цю інформацію.

16 серпня повітряний простір над Кабулом закрили для прольоту будь-яких цивільних літаків, літати там може тільки військова авіація.

Як повідомлялося, напередодні український літак вивіз 79 осіб з Афганістану: вісім громадян України, а також громадян Нідерландів, Хорватії, Білорусі, Афганістану. Тим часом, за інформацією МЗС, принаймні 50 громадян України продовжують залишатися в Афганістані.