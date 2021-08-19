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Новини За кордоном Захоплення влади в Афганістані
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Афганістан (450) втеча (193) Президент (753)

Президент Афганістану Гані заявив, що "його змусили залишити Кабул": Я поїхав в одній сорочці, тюрбані і туфлях. Взяв лише кілька книг

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Президент Афганістану Гані заявив, що

Президент Афганістану Ашраф Гані, який втік після захоплення країни талібами, записав відеозвернення. Він пообіцяв повернутися до країни.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, відповідне відео політик опублікував у Facebook.

За його словами, він не крав гроші з державної скарбниці.

"Мене звинувачують у тому, що я забрав із собою гроші. Але це все брехня. Я поїхав з країни в одній сорочці, тюрбані та туфлях. Зміг взяти лише кілька книг в одній сумці", - розповів Гані.

При цьому він зазначив, що поїхав з Афганістану не з власної волі, а його "змусили покинути Кабул". Гані зазначив, що "не хотів стати причиною кровопролиття в столиці". Також він повідомив, що перебував у палаці, коли бойовики "Талібану" зайшли в Кабул.

Гані пообіцяв, що найближчим часом повернеться в країну і докладатиме зусиль "для досягнення справедливості для афганців". Президент Афганістану підкреслив, що афганський народ бажає миру.

Також дивіться: Таліби розстріляли колишнього начальника поліції афганської провінції Бадгис Хаджі Муллу. ВІДЕО 18+

Нагадаємо, 15 серпня бойовики радикального ісламського руху "Талібан" увійшли до столиці Афганістану. Після цього уряд країни погодився мирно передати владу талібам, щоб уникнути штурму Кабула.

ЗМІ повідомили, що президент Афганістану Ашраф Гані подав у відставку і вилетів до Таджикистану. Пізніше він сам підтвердив цю інформацію.

16 серпня повітряний простір над Кабулом закрили для прольоту будь-яких цивільних літаків, літати там може тільки військова авіація.

Як повідомлялося, напередодні український літак вивіз 79 осіб з Афганістану: вісім громадян України, а також громадян Нідерландів, Хорватії, Білорусі, Афганістану. Тим часом, за інформацією МЗС, принаймні 50 громадян України продовжують залишатися в Афганістані.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+37
Президент Афганистана Гани заявил, что "его заставили покинуть Кабул": Я уехал в одной рубашке, тюрбане и туфлях. Взял только несколько книг - Цензор.НЕТ 1773
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19.08.2021 15:05
+17
Когото мне он напоминает Президент Афганистана Гани заявил, что "его заставили покинуть Кабул": Я уехал в одной рубашке, тюрбане и туфлях. Взял только несколько книг - Цензор.НЕТ 6482
Президент Афганистана Гани заявил, что "его заставили покинуть Кабул": Я уехал в одной рубашке, тюрбане и туфлях. Взял только несколько книг - Цензор.НЕТ 9971
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19.08.2021 15:04
+11
...и кредитную карточку. Президент Афганистана Гани заявил, что "его заставили покинуть Кабул": Я уехал в одной рубашке, тюрбане и туфлях. Взял только несколько книг - Цензор.НЕТ 564
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19.08.2021 15:03
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...и кредитную карточку. Президент Афганистана Гани заявил, что "его заставили покинуть Кабул": Я уехал в одной рубашке, тюрбане и туфлях. Взял только несколько книг - Цензор.НЕТ 564
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19.08.2021 15:03 Відповісти
Скорей всего депозитную карточку.
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19.08.2021 15:20 Відповісти
Ну или. Президент Афганістану Гані заявив, що "його змусили залишити Кабул": Я поїхав в одній сорочці, тюрбані і туфлях. Взяв лише кілька книг - Цензор.НЕТ 5259
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19.08.2021 15:22 Відповісти
самолёт забил деньгами под завязку .даже не смог все загрузить
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19.08.2021 16:14 Відповісти
И видео есть?)
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21.08.2021 21:16 Відповісти
ну таки я и видео того как янык грузил деньги в машины при сь..бе не встречал а казна пустая оказалась . так же и в афгане - 169 млн зелёными с казны вместе с президентом исчезли .
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21.08.2021 21:39 Відповісти
Мдя, как все запущено))) В казне деньги пачками лежат?) Кто делал аудит афганской казны?) Кто получил доступ к СЧЕТАМ и смог проверить их?) Талибы?) Гы-гы))) Не читайте кацапский бред и тем более не повторяйте его)))
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21.08.2021 21:48 Відповісти
при чём здесь талибы. это озвучили те кто заменили \согласно закона \ сбежавшего президента бросившего свою страну и кстати подали в интерпол на него за это
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21.08.2021 22:29 Відповісти
И можете ссылочку на их заявление дать?)
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21.08.2021 23:21 Відповісти
И по яныку))) Кто вам сказал, что пустая казна и деньги в машине это одни и те же деньги?)
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21.08.2021 21:51 Відповісти
Когото мне он напоминает Президент Афганистана Гани заявил, что "его заставили покинуть Кабул": Я уехал в одной рубашке, тюрбане и туфлях. Взял только несколько книг - Цензор.НЕТ 6482
Президент Афганистана Гани заявил, что "его заставили покинуть Кабул": Я уехал в одной рубашке, тюрбане и туфлях. Взял только несколько книг - Цензор.НЕТ 9971
показати весь коментар
19.08.2021 15:04 Відповісти
Президент Афганистана Гани заявил, что "его заставили покинуть Кабул": Я уехал в одной рубашке, тюрбане и туфлях. Взял только несколько книг - Цензор.НЕТ 1773
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19.08.2021 15:05 Відповісти
Президент Афганістану Гані заявив, що "його змусили залишити Кабул": Я поїхав в одній сорочці, тюрбані і туфлях. Взяв лише кілька книг - Цензор.НЕТ 1102
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19.08.2021 15:15 Відповісти
😂👍🏽
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19.08.2021 15:17 Відповісти
Да вас тут много)))
Долбое...ы))
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19.08.2021 15:25 Відповісти
73% Президент Афганістану Гані заявив, що "його змусили залишити Кабул": Я поїхав в одній сорочці, тюрбані і туфлях. Взяв лише кілька книг - Цензор.НЕТ 753
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19.08.2021 15:29 Відповісти
Президент Афганістану Гані заявив, що "його змусили залишити Кабул": Я поїхав в одній сорочці, тюрбані і туфлях. Взяв лише кілька книг - Цензор.НЕТ 4524
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19.08.2021 16:55 Відповісти
ЮВТ красава
При ней все зарабатывали

А ты в то время еще на горшок ходило с разрешения мамки
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19.08.2021 15:24 Відповісти
Лазаренко, ты чтоли? Президент Афганістану Гані заявив, що "його змусили залишити Кабул": Я поїхав в одній сорочці, тюрбані і туфлях. Взяв лише кілька книг - Цензор.НЕТ 2789
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19.08.2021 15:25 Відповісти
Нубяря малолетнее)))
Ты попутало ресурсы
тикток с дрочилами из детского сада не сдесь
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19.08.2021 15:27 Відповісти
Ти нанюханий? Бо людина в адекватному стані не напише такої дурні як ти.
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19.08.2021 15:31 Відповісти
Мнение больного из Павловки меня вообще не колышет
Еще одно дитя с горшка обсуждает то, чего не знает
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19.08.2021 15:34 Відповісти
скільки ж тобі рочків сірожику?
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19.08.2021 15:44 Відповісти
Ви, друже, теє... обережніше. А що, коли Сірожик - онук (чи племінник) нашого Почесного Хранителя Колекції Перук Блідої Пані?
Може якось невдобно вийти...
Президент Афганістану Гані заявив, що "його змусили залишити Кабул": Я поїхав в одній сорочці, тюрбані і туфлях. Взяв лише кілька книг - Цензор.НЕТ 725
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19.08.2021 17:14 Відповісти
Він з того самого тікток-ресурса. 😁 чюток пєрєвозбуждьон
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19.08.2021 15:39 Відповісти
Юляфилы отличаются перевозбудимостью. Белое братство
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19.08.2021 16:17 Відповісти
Лиш Іванові то не кажіть.
Президент Афганістану Гані заявив, що "його змусили залишити Кабул": Я поїхав в одній сорочці, тюрбані і туфлях. Взяв лише кілька книг - Цензор.НЕТ 8813
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19.08.2021 18:15 Відповісти
И кто-то вместо второго строка может пойти по его пути.
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19.08.2021 15:41 Відповісти
И полный самолет денег =)
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19.08.2021 15:05 Відповісти
кацапы и гани научили звиздеть,
как овосча в 2014 -м
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19.08.2021 15:05 Відповісти
Потом будет писать мемуары на Западе о том, как он строил хороший просвещённый Афганистан, но местные неблагодарные папуасы его старания не оценили и не захотели биться за него.
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19.08.2021 15:05 Відповісти
Он напишет книгу "Как на глазах всего мира передать американское оружие Талибану и не понести за это ответственность"
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19.08.2021 15:08 Відповісти
Взял только несколько книг. Сбер-книг))
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19.08.2021 15:05 Відповісти
Только Коран с собой смог взять.
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19.08.2021 15:06 Відповісти
От бідося- примусили його...)))
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19.08.2021 15:07 Відповісти
а еще он ваивал как и рссукие))
https://www.youtube.com/watch?v=S1naS8UNzmQ
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19.08.2021 15:08 Відповісти
спіднього на заміну об*сраному не було?
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19.08.2021 15:08 Відповісти
Он же всё перечислил Президент Афганістану Гані заявив, що "його змусили залишити Кабул": Я поїхав в одній сорочці, тюрбані і туфлях. Взяв лише кілька книг - Цензор.НЕТ 9057
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19.08.2021 15:09 Відповісти
да, уехал голым, без трусов
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19.08.2021 15:41 Відповісти
Всё забрали, портсигар отечественный, шубу, магнитофон импортный...
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19.08.2021 15:10 Відповісти
та ладно, за 6 лет ************* к его липким рученкам прилип не один миллион американских президентов. в противном случае в ОАЭ ему сказали бы вали, друг, в Таджикистан, нам тут нищие не нужны.
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19.08.2021 15:10 Відповісти
Ворочали наркотиками по всьому світу, грошей там -- греблю гати.
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19.08.2021 16:38 Відповісти
бреше.., як циган... дойшло до придурка, що за свою зраду прийдеться відповыдати... чи перед своїм народом, чи перед американцями...
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19.08.2021 15:13 Відповісти
С&икло.
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19.08.2021 15:15 Відповісти
Чмо.
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19.08.2021 15:15 Відповісти
Тюрбан улетел , но ... обещал вернуться.😀 Где то похожее я уже видел.
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19.08.2021 15:18 Відповісти
Наджибулла був достойнішим.
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19.08.2021 15:18 Відповісти
Из того же самого племени, и того же рода.
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19.08.2021 15:27 Відповісти
Я не вивчав питання настільки глибоко.
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20.08.2021 10:42 Відповісти
Гани- интелегент! Учёный-антрополог.Вы бы послушали лучше его лекции. Это мы в Украине всех презиков меряем по нашим.
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19.08.2021 15:19 Відповісти
А он еще и лекции читает. Молодца. Теперь будет мемуары писать как успешно просрать страну за 35 дней.😀
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19.08.2021 15:24 Відповісти
Якщо зазирнути в історію, то Грушевський був ще й який інтелігент, і Винниченко теж, і багато хто із тих часів. Однак інтелігентна м'якість і надмірна захопленість питаннями, що були не на часі, зіграли з ними (і всією Україною) злющий жарт - злили новонароджену державу шаріковим і швондерам.
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19.08.2021 16:51 Відповісти
Президент Афганістану Гані заявив, що "його змусили залишити Кабул": Я поїхав в одній сорочці, тюрбані і туфлях. Взяв лише кілька книг - Цензор.НЕТ 1681
"Меня обвиняют в том, что я забрал с собой деньги. Но это все ложь. Я уехал из страны в одной рубашке, тюрбане и туфлях. Смог взять только одну книгу " кремлёвского Фюрера «Об историческом единстве русских и афганцев» Президент Афганістану Гані заявив, що "його змусили залишити Кабул": Я поїхав в одній сорочці, тюрбані і туфлях. Взяв лише кілька книг - Цензор.НЕТ 1681 в одной сумке", - рассказал Гани..
Источник: https://censor.net/ru/n3283626
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19.08.2021 15:23 Відповісти
درېدل !
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19.08.2021 15:25 Відповісти
ما وسله وال سړي ولیدل چې د جامو نښې نلري! Президент Афганістану Гані заявив, що "його змусили залишити Кабул": Я поїхав в одній сорочці, тюрбані і туфлях. Взяв лише кілька книг - Цензор.НЕТ 8028
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19.08.2021 16:45 Відповісти
Я уехал в одной рубашке, тюрбане и туфлях. Взял только несколько книг и несколько тонн баксов. (с) Ганюкович
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19.08.2021 15:30 Відповісти
Про мешки с долларами рассказывают российские средства массовой информации. Им обидна, что только Янукович перебежал к ним с тремя камазами наличных.
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19.08.2021 15:31 Відповісти
в тюрбане и рубашке без трусов? Президент Афганістану Гані заявив, що "його змусили залишити Кабул": Я поїхав в одній сорочці, тюрбані і туфлях. Взяв лише кілька книг - Цензор.НЕТ 6883
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19.08.2021 15:40 Відповісти
Зачем они под рубашкой? Главное - деьги не брал Президент Афганістану Гані заявив, що "його змусили залишити Кабул": Я поїхав в одній сорочці, тюрбані і туфлях. Взяв лише кілька книг - Цензор.НЕТ 4041
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19.08.2021 15:55 Відповісти
Уйлостан не собирается нападать на Афганистан изподтишка?
У соседа хата горит, грех не воспользоваться ситуацией, цапы!
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19.08.2021 15:59 Відповісти
Президент Афганистана Ашраф Гани, который сбежал из страны из-за наступления боевиков «Талибана», украл из казны $169 млн. Об этом заявил посол Афганистана в Таджикистане Мухаммад Зохир Агбар. Афганский лидер убегал вместе с машинами, набитыми деньгами. Наличных оказалось столько, что часть даже не поместилась в вертолёт и осталась в аэропорту.
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19.08.2021 16:05 Відповісти
Астанавитесь!!!!
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19.08.2021 16:06 Відповісти
Ці руки нічого не крали (Це ж було вже)
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19.08.2021 16:41 Відповісти
Що, навіть штані й трусєля не вдягнув?
Чи у процесі втечі обхарамився у гузичник, що довелося терміново викидати?
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19.08.2021 16:41 Відповісти
Президент Афганістану Гані заявив, що "його змусили залишити Кабул": Я поїхав в одній сорочці, тюрбані і туфлях. Взяв лише кілька книг - Цензор.НЕТ 1148Президент Афганістану Гані заявив, що "його змусили залишити Кабул": Я поїхав в одній сорочці, тюрбані і туфлях. Взяв лише кілька книг - Цензор.НЕТ 1926Президент Афганістану Гані заявив, що "його змусили залишити Кабул": Я поїхав в одній сорочці, тюрбані і туфлях. Взяв лише кілька книг - Цензор.НЕТ 1926
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19.08.2021 16:53 Відповісти
Интересная цитата:
"Лучшее из того, что я видел про войну в Афганистане - документальный фильм «Рестрепо». Я, как бывший военный репортер, оценил. Там двое журналистов несколько месяцев торчали на передовом посту в долине Коренгал. Это провинция Кунар, самая вотчина талибов - место совершенно прОклятое. О том, что там творилось, говорит один простой факт - за то время, что пост существовал, его гарнизон (взвод) отстрелял примерно половину боеприпасов, истраченных за тот же период всем американским контингентом в Афгане. Весь фильм - это какой то непрерывный бой. То с востока лезут, то с севера палят, то ночью, то утром. Снайперы, пулеметы, минометы, артиллерия, авиация... Кошмар.
Так я собственно, к чему: этот фильм - отличная иллюстрация к вопросу, на кой ляд они вообще туда поперлись, но, главное, какого … они там все это время делали? Вот эти ребята из Калифорнии или Массачусетса отстреливаются неделями от талибов, даже не видя противника. Только трассеры вылетают из зеленки и рвутся бомбы на склонах соседней горы. Вот офицеры ведут переговоры со старейшинами - давайте, уважаемые, мы вам тут построим дорогу, вы сможете развиваться, вот тут школу поставим, у вас появятся бизнесы. Пожилые афганцы сидят и смотрят на них, как на марсиан. Какая школа, какая дорога, что за нелепицу несет эта белая обезьяна, с какой Луны он вообще свалился? За 20 лет до американцев так и не дошло, что они прилетели на другую планету. Где дышат другим воздухом, другой обмен веществ и другая мораль - то, что у нас плохо, у них хорошо и наоборот. Назад в будущее - из 21 века в 10-й. Как можно было этого не понимать - после Вьетнама или советского вторжения в Афганистан.
Вся эта сраная социальная инженерия, которую так полюбили люди Запада, оказалась просто дьявольским экспериментом, причем изначально обреченным на провал. Ну, не прививаются груши на осину, хоть ты тресни. Не приживается демократия в Афганистане или Африке. Доллары и автоматы - да, отлично, тащи. Свободная пресса, права женщин и открытые геи - упс... Вот намедни какая-то британская журналистка (для этого ей пришлось надеть хиджаб!) писала интервью с представителями талибов и спросила их про избирательные права женщин, чем вызвала приступ гомерического хохота. Причем, искреннего - ну, как если бы у русских спрашивать, как вы там на медведях в магазин ездите?
- Ну, ваш режим предусматривает сохранение избирательного права для женщин?
- Изби... чего? Для кого? Ах-ха-ха-ха, ой, выключи камеру пожалуйста...
Эх, история - **** ты цикличная. Никто твои уроки не учит и как же больно ты наказываешь за это.
А «Рестрепо» посмотрите. "=========
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19.08.2021 16:48 Відповісти
Среди несколько книг была и эта:
Президент Афганістану Гані заявив, що "його змусили залишити Кабул": Я поїхав в одній сорочці, тюрбані і туфлях. Взяв лише кілька книг - Цензор.НЕТ 6527
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19.08.2021 17:07 Відповісти
- А жити де будеш?
- Та хз 3 вілли в Іспанії, особняк в США, офшори на Кіпрі, пару сотень біткоїнів прикупив, не могу определитса!
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19.08.2021 18:38 Відповісти
А Янык бежал также в одних трулях за Камазом с деньгам и в него и его семью стреляли !
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19.08.2021 19:35 Відповісти
 
 