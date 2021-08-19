Україна отримає противірусні ліки прямої дії на COVID-19: їх призначають пацієнтам на амбулаторному лікуванні, - МОЗ
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Державне підприємство "Медичні закупівлі України" (МОЗ) закупило 2,784 тис. флаконів препарату "Тоцилізумаб" для лікування тяжкохворих з COVID-19.
Про це повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.
Згідно з повідомленням, партію препарату поставили на національний склад. Незабаром він буде розподілений по регіонах.
Крім цього, повідомляє Міністерство охорони здоров'я, триває закупівля 18,4 тис. упаковок препарату "Ремдесивір".
Є також домовленості про постачання інноваційного противірусного препарату прямої дії, який призначають пацієнтам, які перебувають на амбулаторному лікуванні, щоб уникнути ускладнень і госпіталізацій. Зараз препарат на третій (останній) стадії клінічних досліджень. МОЗ попередньо домовився про квоту на поставку препарату для лікування 300 тис. пацієнтів.
Будь ласка, зачекайте...
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а через це ніякі пояснення на нього не діють, хай навіть попри дуже вагомі доводи
якщо не офіційна думка - значить лайно
Вереск стояв в газетках і піпл бився в істериці, що все - кінець.
Нічого. Жодних спалахів. А дистанції ніхто не дотримувався, навпаки.
Я помню когда Тимошенко была премьером, то тогда пытались разогнать тему, то ли свинного, то ли птичьего гриппа. Вроде птичьего. То уже тогда по телевизору кто-то из ее партии говорил о том, что нужно открывать карантинные учреждения для тех, кто отказывается прививаться от страшного птичьего гриппа. Но тогда эта тема не взлетела. Вирус раньше времени помер или что то там еще у них не сложилось. А вот сейчас похоже на вторую попытку. разогнать тему повального карантина и вакцинации.
Вспомнить печально известные Новые Санджары, запрет на продажу батареек, вакцЫны при которых все равно можно заболеть и быть носителем вируса...
Состав препарата Кардиомагнил
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой белого цвета, в форме стилизованного "сердца".1 таб.
ацетилсалициловая кислота 75 мг
магния гидроксид15.2 мг
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Інтервал тільки зберігайте.
Еще раз про пневмонию: если каждые деннь-два делать анализ мокроты и крови, которые не подтверждает бактериальную инфекцию, нехрен бить по организму антибиотиками, у которых куча побочных эффектов, и это не только дисбактериоз. Применение любого лекарства всегда должно быть оправданным, то есть потенциальная польза должна превышать потенциальный ущерб.
шукаю про препарат:
Фармакологічні властивості рекомбінантне гуманізоване моноклональне антитіло до людського рецептора ІЛ-6 з підкласу імуноглобулінів IgG1, що одержують за допомогою ДНК-технології у клітинах яєчників китайського хом'ячка (СНО); селективно зв'язується та пригнічує як розчинні, так і мембранні рецептори ІЛ-6 (sIL- 6R і mIL-6R), ІЛ-6 залучений у такі процеси, як стимуляція секреції Ig, активація Т-клітин, стимуляція продукування білків г. фази в печінці та стимуляція гемопоезу, у патогенез захворювань, у тому числі запальних захворювань, остеопорозу та новоутворень.
Джерело: https://compendium.com.ua/uk/akt/84/139417/tocilizumab/
Показання ТОЦИЛІЗУМАБ РА: у комбінації з метотрексатом для лікування важкого, активного і прогресуючого Ревматоїдний Артрит у дорослих, які раніше не отримували лікування метотрексатом; лікування РА із середнім чи високим ст. активності у дорослих, у яких спостерігалася неналежна відповідь або непереносимість попередньої терапії одним або більше захворювання-модифікуючим протизапальним препаратом або антагоністом фактора некрозу пухлини, у таких пацієнтів можна призначати у вигляді монотерапії у випадку непереносимості метотрексату або якщо продовження лікування метотрексатом є недоречним
Джерело: https://compendium.com.ua/uk/akt/84/139417/tocilizumab/
взяли ліки для лікування артриту і пропонують ними лікувати ковідних
це - повний полярний лис