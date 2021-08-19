ЦПК закликає Зеленського не проводити конкурс з відбору суддів КС: Вакансії юридично відсутні. Це поглибить кризу

Указ глави держави Володимира Зеленського про відбір кандидатур на посади суддів Конституційного суду не вирішує конституційної кризи в країні, а тільки посилить її.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр протидії корупції.

"Замість того, щоб вирішити конституційну кризу, президент Зеленський вирішив її поглибити. Саме так можна оцінювати рішення про відбір кандидатур на посади суддів Конституційного суду, які зараз не є вакантними. Ви добре знаєте, що ми думаємо про суддів Тупицького і Касмініна. І де їм місце. Але повноваження Тупицького й Касмініна закінчуються в травні та вересні наступного року. Чому не почекати, а вже тоді заповнити звільнені крісла новими суддями? Причому за новою конкурсною процедурою, як це радила Венеційська комісія", - підкреслюють в ЦПК.

Тому ЦПК закликає президента:

не проводити конкурс і не призначати суддів КСУ на вакансії, які юридично відсутні.

підтримати законопроєкт №4533 про очищення Конституційного Суду з правками депутата Юрчишина.

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Нагадаємо, 27 березня Глава держави підписав Указ № 124/2021 "Про деякі питання забезпечення національної безпеки України", яким скасував укази Президента з 2013 року про призначення суддями Конституційного Суду України Олександра Тупицького і Олександра Касмініна.

14 липня ЗМІ стало відомо, що Верховний Суд визнав протиправним указ Зеленського про скасування призначення Тупицького суддею КСУ.