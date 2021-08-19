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ЦПК закликає Зеленського не проводити конкурс з відбору суддів КС: Вакансії юридично відсутні. Це поглибить кризу

Новини Цензор.НЕТ Політика України

ЦПК закликає Зеленського не проводити конкурс з відбору суддів КС: Вакансії юридично відсутні. Це поглибить кризу

Указ глави держави Володимира Зеленського про відбір кандидатур на посади суддів Конституційного суду не вирішує конституційної кризи в країні, а тільки посилить її.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр протидії корупції.

"Замість того, щоб вирішити конституційну кризу, президент Зеленський вирішив її поглибити. Саме так можна оцінювати рішення про відбір кандидатур на посади суддів Конституційного суду, які зараз не є вакантними. Ви добре знаєте, що ми думаємо про суддів Тупицького і Касмініна. І де їм місце. Але повноваження Тупицького й Касмініна закінчуються в травні та вересні наступного року. Чому не почекати, а вже тоді заповнити звільнені крісла новими суддями? Причому за новою конкурсною процедурою, як це радила Венеційська комісія", - підкреслюють в ЦПК.

Тому ЦПК закликає президента:

  • не проводити конкурс і не призначати суддів КСУ на вакансії, які юридично відсутні.
  • підтримати законопроєкт №4533 про очищення Конституційного Суду з правками депутата Юрчишина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офіс Президента подав апеляцію на "поновлення" Тупицького. У Верховному Суді заявляють, що пріоритетності у цього питання немає

Нагадаємо, 27 березня Глава держави підписав Указ № 124/2021 "Про деякі питання забезпечення національної безпеки України", яким скасував укази Президента з 2013 року про призначення суддями Конституційного Суду України Олександра Тупицького і Олександра Касмініна.

14 липня ЗМІ стало відомо, що Верховний Суд визнав протиправним указ Зеленського про скасування призначення Тупицького суддею КСУ.

Автор: Анастасія Потіха
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Зеле чем хуже для страны, тем лучше. Он никогда не задумывался о последствиях своих действий.
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19.08.2021 16:07 Відповісти
он просто читает текст с экрана. а кукловоды работают на рашку
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19.08.2021 16:12 Відповісти
какой кризис судей , в эпоху линча?
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19.08.2021 16:07 Відповісти
Спочатку перевішати грьобану Веніціанська комісію, а потім повторити процедуру з КС.
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19.08.2021 16:33 Відповісти
Ну да, зачем жить как живут на Западе? Лучше жить как на Востоке. Так?
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19.08.2021 16:41 Відповісти
Неможливо проскочити за 30 років шлях, який захід йшов сотні років. Тому теоретично вірні поради В,К. дають практично надзвичайно шкідливі наслідки для нас. Незалежність судової влади привела до поголовної корупції судової влади. Захист одних суддів іншими.
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19.08.2021 16:56 Відповісти
Так может нужно чтобы народ менялся и не выбирал идиотов по приколу? Зеркало не виновато.
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19.08.2021 17:15 Відповісти
Украина скасувала крепостное право на двести лет раньше Австрийской импери,и пользоваласъ своим завоеванием 150 лет до падения Гетьманщины и ее законов. Раскажи это Африке где у 80% уровень жизни выше
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19.08.2021 20:48 Відповісти
Кто то уже видел рейтинг политиков,которые сделали больше всего для Украины?скажу сразу -с первым местом я согласна полностью,а потом идёт веселуха
...
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19.08.2021 16:18 Відповісти
Для Зели нарушить Конституцию, как два пальца ....

ЦПК закликає Зеленського не проводити конкурс з відбору суддів КС: Вакансії юридично відсутні. Це поглибить кризу - Цензор.НЕТ 1530
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19.08.2021 16:42 Відповісти
Ней буде суд присяжних - з учасників/інвалідав АТО !
І їм - уся Україна - повірить ЦПК закликає Зеленського не проводити конкурс з відбору суддів КС: Вакансії юридично відсутні. Це поглибить кризу - Цензор.НЕТ 326
А їхті внутрішні розборки - яку силу мають ?
Судова реформа запізніла на 30 років...
Пенсійна реформа запізніла на 30 років
Та у мене з "обраним ще у 90-х Прокуратом Львова" і який виносив вироки які усі були виконані
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19.08.2021 19:49 Відповісти
 
 