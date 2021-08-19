МОЗ наказало місцевій владі посилити контроль за дотриманням протиепідемічних заходів: ми бачимо зростання захворюваності, - Ляшко
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У всіх регіонах України посилять контроль за дотриманням протиепідемічних заходів для стримування поширення COVID-19.
Про це повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров'я в четвер, передає Цензор.НЕТ.
Відповідний лист МОЗ направило головам обласних та Київської міської державних адміністрації, керівникам обласних структурних підрозділів з питань охорони здоров’я, Національної поліції України, Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів і захисту споживачів.
"Зараз ситуація із коронавірусною хворобою в Україні контрольована, але ми бачимо тенденцію до зростання і маємо розуміти, що не час розслаблятися. Перемогти епідемію можна, лише докладаючи спільних зусиль", — наголосив Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.
Відомство зазначило, що громадяни повинні дотримуватися протиепідемічних обмежень, зокрема носити маски, дотримуватися фізичної дистанції, вимог щодо кількості пасажирів в громадському транспорті, а особи, які підлягають режиму самоізоляції, повинні дотримуватися і цього заходу.
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так думаю шо телбе все скажут -
обозвался блин, уй Кличку что то скажи такое, кто там... а, ты же держишь травматологии? вот и хорошо - прверишь на своем опыте
Упродовж тривалого часу темпи вакцинації в Україні були найнижчими в Європі 🙁
У травні 2021 р. В. Зеленський заявив, що в України немає відчуття солідарності з боку ЄС у питанні вакцинації населення проти коронавірусу.
19 июля было 10561 болеющих ковидом (Active Cases in Ukraine https://www.worldometers.info/coronavirus/country/ukraine/ ) в Украине, а 19 августа 17110.
За месяц рост почти в 1,6 раза.