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МОЗ наказало місцевій владі посилити контроль за дотриманням протиепідемічних заходів: ми бачимо зростання захворюваності, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

МОЗ наказало місцевій владі посилити контроль за дотриманням протиепідемічних заходів: ми бачимо зростання захворюваності, - Ляшко

У всіх регіонах України посилять контроль за дотриманням протиепідемічних заходів для стримування поширення COVID-19.

Про це повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров'я в четвер, передає Цензор.НЕТ.

Відповідний лист МОЗ направило головам обласних та Київської міської державних адміністрації, керівникам обласних структурних підрозділів з питань охорони здоров’я, Національної поліції України, Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів і захисту споживачів.

"Зараз ситуація із коронавірусною хворобою в Україні контрольована, але ми бачимо тенденцію до зростання і маємо розуміти, що не час розслаблятися. Перемогти епідемію можна, лише докладаючи спільних зусиль", — наголосив Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Відомство зазначило, що громадяни повинні дотримуватися протиепідемічних обмежень, зокрема носити маски, дотримуватися фізичної дистанції, вимог щодо кількості пасажирів в громадському транспорті, а особи, які підлягають режиму самоізоляції, повинні дотримуватися і цього заходу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Епідзонування України: у 10 областях перевищено коефіцієнт виявлення нових випадків COVID-19, у двох - COVID-госпіталізацію, - МОЗ

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+3
Я знаю что вы там видите Минздрав приказал местным властям усилить контроль за соблюдением противоэпидемических мер: мы видим рост заболеваемости, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2932
Минздрав приказал местным властям усилить контроль за соблюдением противоэпидемических мер: мы видим рост заболеваемости, - Ляшко - Цензор.НЕТ 704
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19.08.2021 16:55
+2
Так все контрольные функции не у местного самоуправления, а у исполнительной власти.. Там и полиция и держспоживслужба и держпраци. Ребята не перекладывайте свои обязанности на других. Кстати и штрафы тоже идут не в местные бюджеты , в Державный.
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19.08.2021 16:55
+1
Минздрав ПНХ ! Вы не знали что после курортного сезона будет рост заболеваемости?
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19.08.2021 17:53
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Ляшко некогда, он пошив курточки примеряет.
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19.08.2021 16:54 Відповісти
Так все контрольные функции не у местного самоуправления, а у исполнительной власти.. Там и полиция и держспоживслужба и держпраци. Ребята не перекладывайте свои обязанности на других. Кстати и штрафы тоже идут не в местные бюджеты , в Державный.
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19.08.2021 16:55 Відповісти
Я знаю что вы там видите Минздрав приказал местным властям усилить контроль за соблюдением противоэпидемических мер: мы видим рост заболеваемости, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2932
Минздрав приказал местным властям усилить контроль за соблюдением противоэпидемических мер: мы видим рост заболеваемости, - Ляшко - Цензор.НЕТ 704
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19.08.2021 16:55 Відповісти
ну ну и шо - захожу в магазин где все были в масках = никто не них. Ляшко?, а это типок шо стращал шо в парках нельзя даже собаке вылизать дерево или там ногу рыбака?
так думаю шо телбе все скажут - Минздрав приказал местным властям усилить контроль за соблюдением противоэпидемических мер: мы видим рост заболеваемости, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6963
обозвался блин, уй Кличку что то скажи такое, кто там... а, ты же держишь травматологии? вот и хорошо - прверишь на своем опыте
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19.08.2021 16:56 Відповісти
Заяви В. ЗелЬОнського про те, що Україна має отримати вакцину однією з перших держав не справдилися.
Упродовж тривалого часу темпи вакцинації в Україні були найнижчими в Європі 🙁
У травні 2021 р. В. Зеленський заявив, що в України немає відчуття солідарності з боку ЄС у питанні вакцинації населення проти коронавірусу.
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19.08.2021 17:13 Відповісти
А за работой лабораторий где сдают анализы (в одной очереди и ковидникам и всем остальным) эта падла не хочет установить контроль?
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19.08.2021 17:19 Відповісти
Минздрав ПНХ ! Вы не знали что после курортного сезона будет рост заболеваемости?
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19.08.2021 17:53 Відповісти
Ніякого росту не має..А курортний сезон розпочався ще з квітня....
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19.08.2021 18:17 Відповісти
Ты снова врешь.
19 июля было 10561 болеющих ковидом (Active Cases in Ukraine https://www.worldometers.info/coronavirus/country/ukraine/ ) в Украине, а 19 августа 17110.
За месяц рост почти в 1,6 раза.
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19.08.2021 18:50 Відповісти
В квiтнi было 400-500 в сутки. Сегодня 1600. Росту не має?
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20.08.2021 09:41 Відповісти
Делайте прививку . Всё неудобство - пару дней рука болит . Поможет или нет , но это единственный вариант .
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19.08.2021 18:02 Відповісти
 
 