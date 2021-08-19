МОЗ наказало місцевій владі посилити контроль за дотриманням протиепідемічних заходів: ми бачимо зростання захворюваності, - Ляшко

У всіх регіонах України посилять контроль за дотриманням протиепідемічних заходів для стримування поширення COVID-19.

Про це повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров'я в четвер, передає Цензор.НЕТ.

Відповідний лист МОЗ направило головам обласних та Київської міської державних адміністрації, керівникам обласних структурних підрозділів з питань охорони здоров’я, Національної поліції України, Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів і захисту споживачів.

"Зараз ситуація із коронавірусною хворобою в Україні контрольована, але ми бачимо тенденцію до зростання і маємо розуміти, що не час розслаблятися. Перемогти епідемію можна, лише докладаючи спільних зусиль", — наголосив Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Відомство зазначило, що громадяни повинні дотримуватися протиепідемічних обмежень, зокрема носити маски, дотримуватися фізичної дистанції, вимог щодо кількості пасажирів в громадському транспорті, а особи, які підлягають режиму самоізоляції, повинні дотримуватися і цього заходу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Епідзонування України: у 10 областях перевищено коефіцієнт виявлення нових випадків COVID-19, у двох - COVID-госпіталізацію, - МОЗ