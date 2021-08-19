УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12396 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
2 477 16
демографія (115) статистика (2134) життя (18) Держстат (237)

Тривалість життя українців скоротилася за 2020 рік більш ніж на пів року, - Держстат

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Тривалість життя українців скоротилася за 2020 рік більш ніж на пів року, - Держстат

За даними Державної служби статистики, середня очікувана тривалість життя при народженні в Україні в 2020 році становила 71,35 років. Для чоловіків вона становить 66,39 років, для жінок - 76,22 років.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Таким чином тривалість життя скоротилася порівняно з 2019 роком, коли вона становила 72,01 років, в т.ч. для чоловіків - 66,92 років, для жінок - 76,98 років.

За даними статистичного відомства, за останні 30 років очікувана тривалість життя українців зросла. У 1990 році вона становила 70,42 років (65,60 - для чоловіків і 74,82 - для жінок).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Смертність в Україні перевищила минулорічний рівень на 21,6%, - Держстат

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+7
Продолжительность жизни украинцев сократилась за 2020 год более чем на полгода, - Госстат - Цензор.НЕТ 1687 Продолжительность жизни украинцев сократилась за 2020 год более чем на полгода, - Госстат - Цензор.НЕТ 1896 Продолжительность жизни украинцев сократилась за 2020 год более чем на полгода, - Госстат - Цензор.НЕТ 4334 Сделали себя разом)))

Продолжительность жизни украинцев сократилась за 2020 год более чем на полгода, - Госстат - Цензор.НЕТ 5375
показати весь коментар
19.08.2021 17:00
+4
Хуженибудит, какаяразница ...
показати весь коментар
19.08.2021 17:30
+3
Продолжительность жизни украинцев сократилась за 2020 год более чем на полгода, - Госстат - Цензор.НЕТ 7104
показати весь коментар
19.08.2021 17:02
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Продолжительность жизни украинцев сократилась за 2020 год более чем на полгода, - Госстат - Цензор.НЕТ 1687 Продолжительность жизни украинцев сократилась за 2020 год более чем на полгода, - Госстат - Цензор.НЕТ 1896 Продолжительность жизни украинцев сократилась за 2020 год более чем на полгода, - Госстат - Цензор.НЕТ 4334 Сделали себя разом)))

Продолжительность жизни украинцев сократилась за 2020 год более чем на полгода, - Госстат - Цензор.НЕТ 5375
показати весь коментар
19.08.2021 17:00 Відповісти
Продолжительность жизни украинцев сократилась за 2020 год более чем на полгода, - Госстат - Цензор.НЕТ 7104
показати весь коментар
19.08.2021 17:02 Відповісти
пора снова повышать пенсионный возраст !
показати весь коментар
19.08.2021 17:08 Відповісти
Піднімуть. Саме цікаво, що зєйлюпінці навіть не заікаються про наміри скорегувати пенсійні перетворення попередників. внаслідок яких пенсія зменшилася у порівнянні з мінімальною та середньою відносно 2013 року у два з половиною рази.
показати весь коментар
19.08.2021 17:28 Відповісти
вчера читал шо у японцев ..... не так как унас, а вот зато у нас есть членозем или что ам, но надо гордіцца
показати весь коментар
19.08.2021 17:14 Відповісти
А шо они хотели?

Понад 80% усіх померлих від COVID-19 в Україні - люди старше 60 років, - МОЗ
показати весь коментар
19.08.2021 17:17 Відповісти
А они думали проживут по году за каждый процент за зеленского.
показати весь коментар
19.08.2021 17:26 Відповісти
Хуженибудит, какаяразница ...
показати весь коментар
19.08.2021 17:30 Відповісти
Нас 30 лет сокращают.. Успехи на лице..
показати весь коментар
19.08.2021 17:41 Відповісти
Мруть від щастя. Не всі витримують покращень нової влади.
показати весь коментар
19.08.2021 17:42 Відповісти
Продолжительность жизни украинцев сократилась за 2020 год более чем на полгода, - Госстат

Я так понимаю теперь возраст выхода на пенсию снизят? Или не с нашим счастьем? Тривалість життя українців скоротилася за 2020 рік більш ніж на пів року, - Держстат - Цензор.НЕТ 316
показати весь коментар
19.08.2021 18:05 Відповісти
Да певать он на это хотел, зелёной мрази это пофик. Он к украинцам относится с неуважением, ведь что для еврея украинец - ноль без палочки!!!
показати весь коментар
19.08.2021 22:31 Відповісти
Ну так логічно включаєш новини один позитив: вбили, згвалтували, розстріляли, ковід косить, дтп, топляться.
А де запобіжні заходи з боку держави?
Хіба уміють розкрадати і школи та лікарні закривати.
показати весь коментар
19.08.2021 18:26 Відповісти
Преступное бездействие Зели в борьбе с ковидом украло у КАЖДОГО украинца по полгода жизни. Ну, те 73% от избирателей, что пришли на прошлые выборы, это заслужили, а остальным такое счастье за что?
показати весь коментар
19.08.2021 18:33 Відповісти
Виходить що до 65 чоловік має працювати і як мінімум 35 років годувати "пенсійний фонд" а за два роки здохнути. Якось воно несправедливо. Якби людина 35 років відкладала собі на старість самостійно то вистачило б ще й внукам, а так все сжеруть чинуші призначивши собі колосальні пенсії на довгі, довгі роки...
показати весь коментар
19.08.2021 19:10 Відповісти
 
 