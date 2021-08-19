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Саакашвілі: закон про спрощення приєднання до електромереж знімає перепони на шляху до розвитку бізнесу та економіки
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Голова виконкому Національного комітету реформ Міхеіл Саакашвілі вважає, що закон №5009 суттєво полегшить життя бізнесу.
Про це він написав у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Це закон, який ми ініціювали разом з комітетом Верховної Ради з енергетики та енергокомпаніями. Він істотно полегшує підключення до електроенергії для всіх бізнесів, спрощує процедури, здешевлює саме підключення і взагалі знімає перепони на шляху до розвитку бізнесу і економіки", - зазначив Саакашвілі.
Він також подякував усім, хто допомагав реалізувати цю реформу.
Нагадаємо, раніше закон про спрощення приєднання до електромереж для бізнесу підписав президент Володимир Зеленський.
Топ коментарі
+10 Прощай немытая раССея
показати весь коментар19.08.2021 17:36
+8 Bogdan_
показати весь коментар19.08.2021 17:35
+7 Maxim Ak-Murza
показати весь коментар19.08.2021 17:36
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Будь ласка, зачекайте...
Вы яду хоть имеете представление о том сколько стоит
бизнесмену подвести электричество к предприятию которое он хочет запустить?
Купи трансформатор за сотни тысяч,сделай проект за десятки тысяч а то и сотни тысяч а когда подключимся безвозмездно передай в ДТЕК И ЗАБУДЬ это уже не твоё!
Я когда узнал просто охренел ! Узаконенный рекет ! Ахметка сидит дома а бабло вагонами просто так течёт! Подарки Подарки Подарки Капитализация растёт миллиарды растут !
"Радіо Свобода" самі знайдете.
Упростили присоединение - значит усложнят налоговый кодекс, удешевили подключение - значит удорожает передача э/энергии и она сама....
Легче и лучше не будет !