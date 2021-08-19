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Саакашвілі: закон про спрощення приєднання до електромереж знімає перепони на шляху до розвитку бізнесу та економіки

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Саакашвілі: закон про спрощення приєднання до електромереж знімає перепони на шляху до розвитку бізнесу та економіки

Голова виконкому Національного комітету реформ Міхеіл Саакашвілі вважає, що закон №5009 суттєво полегшить життя бізнесу.

Про це він написав у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Це закон, який ми ініціювали разом з комітетом Верховної Ради з енергетики та енергокомпаніями. Він істотно полегшує підключення до електроенергії для всіх бізнесів, спрощує процедури, здешевлює саме підключення і взагалі знімає перепони на шляху до розвитку бізнесу і економіки", - зазначив Саакашвілі.

Він також подякував усім, хто допомагав реалізувати цю реформу.

Нагадаємо, раніше закон про спрощення приєднання до електромереж для бізнесу підписав президент Володимир Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін із 1 жовтня знизить тарифи на електроенергію для українців, які споживають менш як 250 кВт-год, - Шмигаль


Саакашвілі: закон про спрощення приєднання до електромереж знімає перепони на шляху до розвитку бізнесу та економіки 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+10
Саакашвили: закон об упрощении присоединения к электросетям снимает препоны на пути к развитию бизнеса и экономики - Цензор.НЕТ 4097
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19.08.2021 17:36
+8
как там "реформы за 70 дней" поживают? Кстати! Есть ещё одна праздничная дата.
Саакашвили: закон об упрощении присоединения к электросетям снимает препоны на пути к развитию бизнеса и экономики - Цензор.НЕТ 4930
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19.08.2021 17:35
+7
О, Карлсон из кокаиновой комы вышел...
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19.08.2021 17:36
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Лять.это сюр какой то...))))))
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19.08.2021 17:34 Відповісти
Почитал коментариии понял что тут одни бизнесмены собрались !
Вы яду хоть имеете представление о том сколько стоит
бизнесмену подвести электричество к предприятию которое он хочет запустить?

Купи трансформатор за сотни тысяч,сделай проект за десятки тысяч а то и сотни тысяч а когда подключимся безвозмездно передай в ДТЕК И ЗАБУДЬ это уже не твоё!
Я когда узнал просто охренел ! Узаконенный рекет ! Ахметка сидит дома а бабло вагонами просто так течёт! Подарки Подарки Подарки Капитализация растёт миллиарды растут !
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19.08.2021 22:38 Відповісти
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/GI04227A.html
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19.08.2021 22:44 Відповісти
О бизнесе и экономике вспомнил , о людях забыл .
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19.08.2021 17:35 Відповісти
Люди у михи -это он сам любимый)
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19.08.2021 17:36 Відповісти
как там "реформы за 70 дней" поживают? Кстати! Есть ещё одна праздничная дата.
Саакашвили: закон об упрощении присоединения к электросетям снимает препоны на пути к развитию бизнеса и экономики - Цензор.НЕТ 4930
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19.08.2021 17:35 Відповісти
40 дней . Саакашвили: закон об упрощении присоединения к электросетям снимает препоны на пути к развитию бизнеса и экономики - Цензор.НЕТ 9043 Саакашвили: закон об упрощении присоединения к электросетям снимает препоны на пути к развитию бизнеса и экономики - Цензор.НЕТ 9043
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19.08.2021 17:36 Відповісти
Та краще б він віддав Медведчуку другу половину українського ринку дизпалива, як його колишній однопартієць Порошенко, який віддав першу половину. Статтю за даним фактом на
"Радіо Свобода" самі знайдете.
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19.08.2021 17:49 Відповісти
Не звизди свино-собака!
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19.08.2021 18:21 Відповісти
Доля зла, колись може побачимось... спробуєш повторити. Потім погавкаєш легенями і порохкаєш печінкою.
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19.08.2021 18:25 Відповісти
Не погрожуй , свинособака 🤣🤣🤣
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19.08.2021 18:48 Відповісти
Свинособака - так твоя сьогоднішня посада називається.
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19.08.2021 21:35 Відповісти
Саакашвили: закон об упрощении присоединения к электросетям снимает препоны на пути к развитию бизнеса и экономики - Цензор.НЕТ 4097
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19.08.2021 17:36 Відповісти
О, Карлсон из кокаиновой комы вышел...
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19.08.2021 17:36 Відповісти
Туфли вернули ? Саакашвили: закон об упрощении присоединения к электросетям снимает препоны на пути к развитию бизнеса и экономики - Цензор.НЕТ 9028
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19.08.2021 17:37 Відповісти
Миша .иди взад а мну возьми туда на свое кресло, обещаю что багато базарить не буду как вы(найму секретаршу из Чехии), а буду заниматься... ээээ, что там за посада у вас? вот и буду этим заниматься с посадой и с кресла прямо .... в бумаги - очень люблю видите ли - подписывать всякие обращения... не, реально - пока сто подписей оставишь, то уже.... оп, да, машина остыла на морозе то Саакашвили: закон об упрощении присоединения к электросетям снимает препоны на пути к развитию бизнеса и экономики - Цензор.НЕТ 510
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19.08.2021 17:39 Відповісти
Почему бы ему не поехать на родину ? Там его ждут , в стране есть проблемы , которые надо срочно решать .
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19.08.2021 17:43 Відповісти
Михо противостоял кацапам без международных "партнеров", так что ему не стоит советовать куда ему ехать... а то что его ждет на родине все и так прекрасно понимают.
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19.08.2021 18:05 Відповісти
Ага, отговорил Буша мл. ******* крылатыми ракетами по Рокскому тоннелю! Саакашвілі: закон про спрощення приєднання до електромереж знімає перепони на шляху до розвитку бізнесу та економіки - Цензор.НЕТ 5006 Хотя тот предлагал! И Грузия была без оккупированных территорий и присутствия рашковойск Саакашвілі: закон про спрощення приєднання до електромереж знімає перепони на шляху до розвитку бізнесу та економіки - Цензор.НЕТ 5006
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19.08.2021 21:05 Відповісти
а грузины сказали,шо как только михо пересечет границу грузии,то сразу в тюрьму Саакашвили: закон об упрощении присоединения к электросетям снимает препоны на пути к развитию бизнеса и экономики - Цензор.НЕТ 241
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19.08.2021 17:46 Відповісти
Можно подумать, что раньше кто-то вёл бизнес без электричества!
Упростили присоединение - значит усложнят налоговый кодекс, удешевили подключение - значит удорожает передача э/энергии и она сама....
Легче и лучше не будет !
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19.08.2021 17:54 Відповісти
Это все из области благих пожеланий. Ни один закон не может поменять экономические реалии. А реалии таковы, что хоть в лоб, хоть по лбу, частные облэнерго свои деньги возьмут. В Киевской области,например, где распределительные сети развиты слабо расценки таковы 1 мегаватт-1 миллион долларов. И шо с грузином Карлсоном,шо без оного, смету на подключение Суркис и Ахметов составит такую как надо.
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19.08.2021 20:38 Відповісти
Задовбав Мухаїл так ,что дажє кушать не магу.
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19.08.2021 17:59 Відповісти
Ура, это наш Карлсончик дорогой! Очень дорогой, если судить по зарплате. Он уже отреформировал, теперь просто шалит.
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19.08.2021 18:11 Відповісти
Міхо , Родина ждёт тебя , так как ты не заменим в буцегарне за коррупцию и прочее ,,,,)
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19.08.2021 18:50 Відповісти
Вот те на ! Главный рехформатор напомнил , что зряплату получает исправно и готов к новым рехформациям. А мы уже стали забывать лихого джигита....Жив курилка! И жива надежда ,что с его помощью всех победим!
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19.08.2021 19:44 Відповісти
Опа на , так що в Обленерго вже можна без хабаря заходити ?
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19.08.2021 20:00 Відповісти
ну да упрощают! и одновременно поднимают цены на электроэнергию! Саакашвілі: закон про спрощення приєднання до електромереж знімає перепони на шляху до розвитку бізнесу та економіки - Цензор.НЕТ 3731
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19.08.2021 20:18 Відповісти
"Председатель исполкома Национального комитета реформ" - WTF?! Саакашвілі: закон про спрощення приєднання до електромереж знімає перепони на шляху до розвитку бізнесу та економіки - Цензор.НЕТ 1855 Саакашвілі: закон про спрощення приєднання до електромереж знімає перепони на шляху до розвитку бізнесу та економіки - Цензор.НЕТ 8890
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19.08.2021 21:07 Відповісти
Молодец Саакашвили, всё верно делает.
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20.08.2021 03:36 Відповісти
 
 