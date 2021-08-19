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У міськраді Запоріжжя проводяться обшуки в рамках справи про розтрату майна

Новини Цензор.НЕТ Події

У міськраді Запоріжжя проводяться обшуки в рамках справи про розтрату майна

У Запорізькій міській раді протягом дня правоохоронці проводять обшуки кабінетів і автомобілів високопоставлених чиновників мерії, серед яких міський голова Запоріжжя.

Як передає Цензор.НЕТ, про це передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

Як зазначили в ГУ Нацполіції в Запорізькій області, слідчі дії в Запорізькій міськраді проводяться в рамках відкритого кримінального провадження за ст.191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Правоохоронці обшукали не тільки кабінети міського голови Запоріжжя Володимира Буряка і двох його радників, а також їхні особисті автомобілі у внутрішньому дворі мерії.

В ході обшуку автомобіля Буряка слідчі зачитали постанову слідчого судді, який санкціонував ці обшуки. У ній перераховано ряд правопорушень, в яких правоохоронці підозрюють чиновників.

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"Представники комунальних підприємств Запорізької міської ради, голови районних державних адміністрацій та невстановлені особи надають неправомірну вигоду запорізькому міському голові Буряку. В ході досудового розслідування встановлено, що міський голова Буряк разом зі своїми радниками та іншими невстановленими в ході слідства особами систематично планують розкрадання бюджету м. Запоріжжя через призначення директорів комунальних підприємств, керівників департаментів та голів районних адміністрацій м. Запоріжжя, які є розпорядниками бюджетних коштів. І в подальшому - із залученням призначених осіб здійснюють розкрадання коштів", - зазначалося в судовій ухвалі, зачитаній у ході обшуку слідчим.

Крім того, в поліції підтвердили, що в четвер обшуки також проводилися в запорізькому салоні краси "Персона", що належить особі, яку пов'язують з мером Запоріжжя.

Автор: Анастасія Потіха
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Буряка выгнать нахер. В городе жизнь застыла, соц сектор в запустении, город не развивается, провинцией отдаёт во всех районах, райисполкомы и горисполком живет своей жизнью.... Поляка жалко не стало, единственный который заботился о городе. В Запорожье просрали все что можно, своего производства , кроме метинвест ахметова, нет. Город , запорожсталь завонял и запылил , при этом, санстанция регулярно заявляет о повышенном загрязнения повітря... будто мы сами не видим этого, при этом ни чего , ни каких действий к запорожстали не принимаются. В спальных районах заброшены территории пустыри где можно было бы сделать для людей парки, похер, сидят в кабинетах.... короче.., ****** а не город, жизнь остановилась ... Буряк только губы дует...
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19.08.2021 18:38 Відповісти
Зате катали бабок на великих автобусах на різні видовища, а потім годували на халяву. Ось такі і обрали цього овоча.
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19.08.2021 18:55 Відповісти
Вдруг патруль, облава. Заштормило море.
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19.08.2021 18:38 Відповісти
В горсовете Запорожья проводятся обыски в рамках дела о растрате имущества - Цензор.НЕТ 6084
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19.08.2021 18:46 Відповісти
все (всі) или все (усе) ?
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19.08.2021 19:31 Відповісти
Жопоблоковец с компанией во всей красе, не успел бывший заммэра пустоваров " в прыжке переобуться" на новую должность, а тут пахана прессуют. "Напомним, Пустоваров - фигурант громкого уголовного дела о распиле бюджетных средств. Производство было начато в 2017 году, тогда в декабре по делу проводились обыски, в частности, у Пустоварова. Тогдашний генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что заместитель мэра бежал от обысков через окно в тапочках. Пустоваров тогда, действительно, исчез. Злые языки поговаривали, что бежал в родную Горловку, чиновника даже собирались объявлять в розыск. Но вскоре он нашелся - и не в Горловке, а в Харьковской областной клинической больнице." (Copyright)
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20.08.2021 09:00 Відповісти
 
 