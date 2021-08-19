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дороги (1505) Сорочинці (4) Укравтодор (489) Велике будівництво (718)

Траса, яка веде до Сорочинців, буде відремонтована цього року, - Укравтодор. ФОТО

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Цьогоріч у рамках програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" стартує ремонт розташованої на Полтавщині траси Р-42 Лубни - Миргород - Опішня в межах Лубенського району. Зараз тривають тендерні процедури на визначення підрядної організації

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Укравтодору в Facebook.

Загальна протяжність автодороги Р-42 Лубни - Миргород - Опішня - 121,9 км. Вона з'єднує три області - Полтавську, Сумську та Харківську, і райони області для під'їзду до санаторно-курортних зон і джерел мінеральних вод. Протягом останніх трьох років цю трасу оновили майже на 65 км.

Крім цього, Р-42 веде в село Великі Сорочинці, де щорічно проходить Національний Сорочинський ярмарок. Ярмарок цього року стартував у вівторок, 17 серпня.

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"Щодоби по дорозі Р-42 рухається близько 6000 транспортних засобів. В період проведення Сорочинського ярмарку ця цифра збільшується вдвічі", - розповіли в Укравтодорі.

Нагадаємо, раніше заступник глави Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко заявив, що в цьому році планується побудувати, реконструювати і відремонтувати 4500 км державних і 2000 км місцевих доріг.

Траса, яка веде до Сорочинців, буде відремонтована цього року, - Укравтодор 01
Траса, яка веде до Сорочинців, буде відремонтована цього року, - Укравтодор 02

Автор: Анастасія Потіха
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О це діло
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19.08.2021 18:55 Відповісти
Сколько украв тодор?
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19.08.2021 19:23 Відповісти
Зато участок Лохвица-Миргород (если туда же ехать через Пирятин, что ближе) совершенно непроездной (с 3-х метровыми ямами на асфальте).
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20.08.2021 10:48 Відповісти
 
 