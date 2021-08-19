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Метро Києва в День Незалежності продовжить роботу і закриє вхід на частину станцій

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

Метро Києва в День Незалежності продовжить роботу і закриє вхід на частину станцій

У зв'язку зі святкуванням Дня державного прапора України та 30-ї річниці незалежності України в Києві в понеділок і вівторок, 23-24 серпня, заплановані зміни в роботі столичного метрополітену.

Про це повідомляє пресслужба метрополітену, інформує Цензор.НЕТ.

"23 серпня протягом дня закриють вхід і вихід станції метро "Золоті ворота", який розташований на вул. Володимирській, 24 серпня з початку руху до 13:00 закриють вхід і вихід станції метро "Майдан Незалежності" і перехід між станціями "Майдан Незалежності" і "Хрещатик"(проїзд потягів здійснювати без зупинки на станції "Майдан Незалежності")", - йдеться в повідомленні.

У ньому наголошується, що 24 серпня з 8:00 до 13:00 буде закритий вхід і вихід станції метро "Хрещатик", який розташований на Алеї Героїв Небесної Сотні.

При цьому, в ніч на 25 серпня метрополітен працюватиме на 2 години довше.

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"У разі необхідності 24 серпня перед початком урочистого концерту (початок концерту о 18:30), в залежності від пасажиропотоку, можливе обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станції метро "Олімпійська". Також після закінчення концерту, в залежності від пасажиропотоку, можливе обмеження (закриття) входу станцій метрополітену "Олімпійська", "Площа Льва Толстого" і "Палац Спорту"", - підкреслили в метрополітені.

Автор: Анастасія Потіха
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А пока Киев готовится к параду, по нему спокойно разъезжают сепары и называют парад ВСУ гейпарадом оккупантов: https://www.youtube.com/watch?v=wsvW7CYuRS0
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19.08.2021 18:52 Відповісти
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19.08.2021 19:02 Відповісти
 
 