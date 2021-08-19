Після візиту в Москву Меркель може привезти певні гарантії щодо транзиту газу територією України, - Зеленський
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Президент України Володимир Зеленський передбачає, що федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель після візиту в Росію може прибути до Києва з певними гарантіями енергетичної безпеки для України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю виданням "НВ", Washington Post, Liberation, "Нова Газета" і Funke Media, повідомляє пресслужба глави держави.
Відповідаючи на питання, чи непокоїть його поїздка Меркель в РФ перед візитом в Україну, Зеленський повідомив, що він повністю спокійний щодо цього.
"Я надзвичайно прагматичний у своїх поглядах та можу реалістично оцінювати свої очікування. Йдеться насамперед про реальні результати. Я не очікую, що канцлер приїде з подарунками в Київ. Цього вона не робила навіть у минулі роки. Я сподіваюся, що Ангела Меркель та Володимир Путін досягнуть певної згоди, з якою вона прибуде до Києва. Це можуть бути гарантії для України. Наприклад те, що Росія погодиться на постачання мінімальних обсягів газу, що транспортуватиметься газопровідною системою України в ЄС", – пояснив він.
Президент також зазначив, що Меркель у відносинах з Росією керується прагматичними міркуваннями, але він вважає цей підхід занадто м'яким.
"Зрозуміло, що вона намагається підтримувати відносини з Москвою. Це можна назвати прагматичним підходом. І вона хоче уникнути того, щоб під час виборів до Бундестагу 26 вересня дійшло до якихось сюрпризів. Росія має, як і раніше, вплив. Моя особиста думка, що канцлер просуває дуже делікатний шлях балансування. Як на мене, то це аж занадто м’яко", - підкреслив Зеленський.
Як повідомлялося, Меркель прибуде з візитом в Україну 22 серпня. Перед цим, 20 серпня, вона зустрінеться з президентом РФ Володимиром Путіним в Москві.
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Германские предложения, которые будут озвучены Зеленскому во время визита Меркель в Украину. 1. Украина не поднимает вопрос сертификации "Северного потока-2" во время визита Зеленского в США. 2. Украина не поднимает вопрос о работе германских компаний в Крыму3. Украина получает 1,6 млрд. евро компенсации, 500 млн. евро на "реинтеграцию Донбасса" и кредитные гарантии на 3 млрд. евро. 4. Украина получает договорные гарантии обусловленного объема прокачки газа в Европу через свою газотранспортную систему в случае согласования российских требований. Содержание российских требований пока неизвестно. (Информация группы внешнего мониторинга tZE inform)
как "небольшой меморандумик" из уст кловуна....
Она нас что, всех за лохов держит ?)
Про це свідчить опитування, яке проводилось фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова.
Питання було відкритим, тобто респонденти мали самі назвати імена одного чи кількох політиків. Результати вийшли наступними (наведено лише ті варіанти відповіді, які назвали 1% і більше респондентів): Петро Порошенко 10,2%; Леонід Кучма 10,0%; В'ячеслав Чорновіл 8,5%; Леонід Кравчук 6,1%; Володимир Зеленський 5,6%; Віктор Ющенко 5,4%; Юлія Тимошенко 4,6%; Віктор Янукович 2,2%; Юрій Бойко 2,0%;
ани думу думают как кантролировать афганский хаос и скоко это будет стоить их бабам в какашниках... каторые ишо наражают...
ЗЕ ж внес свою лепту в российское кино своими сраными сватами, как никак.
Ну чисто в подарок тем, кто защищал Украину.
Кое-какие поставки по ГТС Газпрому, таки, надо.
1. 10 млрд кубов, потребляемых Украиной (тот самый европейский реверсный газ).
2. 6 млрд кубов, потребляемых Словакией - просто географически ближе, невзирая на более дорогой транзит.
3. Приднестровье (кажется, 3 млрд кубов). Кроме как через Украину никак не получается.
Итого, Газпром заинтересован в прокачке через ГТС около 20 млрд кубов, но легко может согласиться и на большие объемы, если Макогон немного "подвинется" по тарифам.
Чо ОНО поперлось в политику??? Прыгало бы с микрофоном и в труселях и дальше по сцене, веселя своих ЛОХов!!!! Ну какого ОНО поперлось?????
хто то шо то должен привезти, хто то должен ответить на детские впросики
типа мы почему здесь, а не тут.
а от петухов на детской площадке надувать? - от тут он верховно главнокомандствует...
- Анегела, а что ты скажешь Зеленскому, когда сейчас у нему приедешь?
- Как что? Без лоха, жизнь плоха...
1. Украина не поднимает вопрос сертификации "Северного потока-2" во время визита Зеленского в США.
2. Украина не поднимает вопрос о работе германских компаний в Крыму
3. Украина получает 1,6 млр. евро компенсации, 500 млн. евро на "реинтеграцию Донбасса" и кредитные гарантии на 3 млрд. евро.
4. Украина получает договорные гарантии обусловленного объема прокачки газа в Европу через свою газотранспортную систему в случае согласования российских требований.
Содержание российских требований пока неизвестно.
То, что его перепродают в три дорога нам же, либо еще кому то, это уже вопросы к олигархической Системе Украины.
я господар свого слова: хочу - даю, хочу - беру назад.
Як з тим пріснопам'ятним Будапештським меморандумом.