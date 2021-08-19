УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13312 відвідувачів онлайн
Новини Політика УкраїниЕкономіка Газова війна
4 675 94
Зеленський (17467) Меркель (1027) транзит газу (308)

Після візиту в Москву Меркель може привезти певні гарантії щодо транзиту газу територією України, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Після візиту в Москву Меркель може привезти певні гарантії щодо транзиту газу територією України, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський передбачає, що федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель після візиту в Росію може прибути до Києва з певними гарантіями енергетичної безпеки для України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю виданням "НВ", Washington Post, Liberation, "Нова Газета" і Funke Media, повідомляє пресслужба глави держави.

Відповідаючи на питання, чи непокоїть його поїздка Меркель в РФ перед візитом в Україну, Зеленський повідомив, що він повністю спокійний щодо цього.

"Я надзвичайно прагматичний у своїх поглядах та можу реалістично оцінювати свої очікування. Йдеться насамперед про реальні результати. Я не очікую, що канцлер приїде з подарунками в Київ. Цього вона не робила навіть у минулі роки. Я сподіваюся, що Ангела Меркель та Володимир Путін досягнуть певної згоди, з якою вона прибуде до Києва. Це можуть бути гарантії для України. Наприклад те, що Росія погодиться на постачання мінімальних обсягів газу, що транспортуватиметься газопровідною системою України в ЄС", – пояснив він.

Президент також зазначив, що Меркель у відносинах з Росією керується прагматичними міркуваннями, але він вважає цей підхід занадто м'яким.

Також читайте: Зеленський: Жодна країна не вільна від корупції, це не привід не брати нас в НАТО

"Зрозуміло, що вона намагається підтримувати відносини з Москвою. Це можна назвати прагматичним підходом. І вона хоче уникнути того, щоб під час виборів до Бундестагу 26 вересня дійшло до якихось сюрпризів. Росія має, як і раніше, вплив. Моя особиста думка, що канцлер просуває дуже делікатний шлях балансування. Як на мене, то це аж занадто м’яко", - підкреслив Зеленський.

Як повідомлялося, Меркель прибуде з візитом в Україну 22 серпня. Перед цим, 20 серпня, вона зустрінеться з президентом РФ Володимиром Путіним в Москві.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+18
После визита в Москву Меркель может привезти некоторые гарантии по транзиту газа по территории Украины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8921
показати весь коментар
19.08.2021 19:06
+16
Слышишь о гарантиях, вспоминаешь меморандумы После визита в Москву Меркель может привезти некоторые гарантии по транзиту газа по территории Украины, -Зеленский - Цензор.НЕТ 4484
показати весь коментар
19.08.2021 19:02
+12
Дурень думкою багатіє.Формулу Штайнмаєра вона буде продавлювати.
показати весь коментар
19.08.2021 19:45
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Слышишь о гарантиях, вспоминаешь меморандумы После визита в Москву Меркель может привезти некоторые гарантии по транзиту газа по территории Украины, -Зеленский - Цензор.НЕТ 4484
показати весь коментар
19.08.2021 19:02 Відповісти
После визита в Москву Меркель может привезти некоторые гарантии по транзиту газа по территории Украины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5891
показати весь коментар
19.08.2021 19:04 Відповісти
Гарантії путін нічого не варті, путін відключить газ коли будуть морози і половина України замерзне, тому потрібно готуватись до відключення газу, вибивати з Німеччини мільярди доларів на переведення котелень з газу на біопаливо, продавати зараз газ по максимальній ціні, щоб збити ціну путіну і не дати його заробити на дефіциті, а виручені кошти вкладати в біопаливні пальники і переобладнання міських котелень! На щастя Україна лідер в світі по виробництву біопаливних пальників і може забезпечити себе та інші країни цим обладнанням! Сьогодні Україна експортує біопаливні пальники потужністю до 20 МВт та більше ніж в 10 країн, а також робить для внутрішнього використання біопаливні пальники до 100-300 МВт та більше. Ми здатні обійтись без газу, бо в Україні щороку виробляється 1 трлн. тон біопалива, нам той газ взагалі не потрібен!
показати весь коментар
19.08.2021 19:05 Відповісти
После визита в Москву Меркель может привезти некоторые гарантии по транзиту газа по территории Украины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8461 ............Як збсь шо ти не міністр енергетики . Хоч одне радує . После визита в Москву Меркель может привезти некоторые гарантии по транзиту газа по территории Украины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 117 .
показати весь коментар
19.08.2021 19:26 Відповісти
Коли Ви будете замерзати взимку без газу, електрики та опалення, Вам буде байдуже хто міністр енергетики. У нас лишилось всього лише пару місяців щоб частково перевести котельні українських міст на біопаливо. В Одесі є завод який виробляє біопаливні пальники, потрібно викупити у них креслення та технологію і організувати масове виробництво пальників на всіх підприємствах України, щоб за два місяці можна було оснастити максимальну кількість котелень хоча б 2-3 біопаливними пальниками замість газових пальників, щоб підтримували температуру в котлах без газу протягом кількох місяців.
показати весь коментар
19.08.2021 19:30 Відповісти
Чувак , ніколи не розказуй мені цієї маячні про холодомор . Знайди когось іншого .
показати весь коментар
19.08.2021 19:37 Відповісти
Детка! Украина добывает до 20 млрд кубов газа. по цене 1500 грн за куб Солидные дяди продают его в 10 раз дороже и тут появляется Игорь предлагает дядя идти нафиг и отказаться от денег... Ты вообще нормальный?
показати весь коментар
19.08.2021 21:25 Відповісти
Газ використовується не лише для обгріву , але ще для вироблення електроенергиї. Там не обійдешься поки біопаливними пальниками.
показати весь коментар
20.08.2021 05:46 Відповісти
19.‎08.‎2021
Германские предложения, которые будут озвучены Зеленскому во время визита Меркель в Украину. 1. Украина не поднимает вопрос сертификации "Северного потока-2" во время визита Зеленского в США. 2. Украина не поднимает вопрос о работе германских компаний в Крыму3. Украина получает 1,6 млрд. евро компенсации, 500 млн. евро на "реинтеграцию Донбасса" и кредитные гарантии на 3 млрд. евро. 4. Украина получает договорные гарантии обусловленного объема прокачки газа в Европу через свою газотранспортную систему в случае согласования российских требований. Содержание российских требований пока неизвестно. (Информация группы внешнего мониторинга tZE inform)
показати весь коментар
19.08.2021 19:08 Відповісти
но с клованом эти "гарантии" абсолютно бессмысленны: деньги все равно выведут в офшоры шута и слуг урода
показати весь коментар
19.08.2021 19:09 Відповісти
Дурень думкою багатіє.Формулу Штайнмаєра вона буде продавлювати.
показати весь коментар
19.08.2021 19:45 Відповісти
от пукина исходит лишь одна гарантия - он будет давить на Украину где сможет и при любых раскладах , и это мы и без меркелихи хорошо усвоили ..
показати весь коментар
19.08.2021 19:56 Відповісти
Просто Леонид Макарович ,когда подписывал меморандум ,забыл наставление Отто Фон Бисмарка,о договорах с Россией которые не стоят и бумаги на которой они написаны.
показати весь коментар
19.08.2021 20:35 Відповісти
Вовандеру привезуть інструкції, в якій позі він повинен стати, щоб зручніше було обслуговувати клієнтів ззаду і спереду
показати весь коментар
20.08.2021 12:14 Відповісти
"некоторые гарантии" из уст политика звучит,
как "небольшой меморандумик" из уст кловуна....
показати весь коментар
19.08.2021 19:02 Відповісти
Это он готовит публику к тому что сам готов подарить ей обещание выполнять бредни Штанмайера
показати весь коментар
19.08.2021 19:10 Відповісти
в обмен на чтО?
показати весь коментар
19.08.2021 19:02 Відповісти
Гарантии бубочке, без слов
После визита в Москву Меркель может привезти некоторые гарантии по транзиту газа по территории Украины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3148

После визита в Москву Меркель может привезти некоторые гарантии по транзиту газа по территории Украины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1492
показати весь коментар
19.08.2021 19:07 Відповісти
після візиту в кацапстан , вона хіба що ********** московських привезе !
показати весь коментар
19.08.2021 19:03 Відповісти
Може й так, а може й ні...
показати весь коментар
19.08.2021 19:03 Відповісти
Иди еще поклянчи, клоун После визита в Москву Меркель может привезти некоторые гарантии по транзиту газа по территории Украины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1621
показати весь коментар
19.08.2021 19:03 Відповісти
Нахер эту кремлёвскую крысу вместе с ейными "гарантиями"! После визита в Москву Меркель может привезти некоторые гарантии по транзиту газа по территории Украины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6462 Людоедка проклятая.
показати весь коментар
19.08.2021 19:04 Відповісти
Чета Зеля несет ахинею. Не гарантии по газу она привезет, а акт капитуляции на подпись.
показати весь коментар
19.08.2021 19:05 Відповісти
Ой как мило! расее давать гарантии, шо дураку с горы катиться!
показати весь коментар
19.08.2021 19:05 Відповісти
Не кот рые гарантие ... Шариков !
показати весь коментар
19.08.2021 19:05 Відповісти
Гарантии от ***** ?
Она нас что, всех за лохов держит ?)
показати весь коментар
19.08.2021 19:05 Відповісти
дурень думкою багатіє, а піарщик піаром
показати весь коментар
19.08.2021 19:08 Відповісти
Вона нам формулу Штанмаєра привезе..а ми її нагороду дамо за це)
показати весь коментар
19.08.2021 19:05 Відповісти
зе-бил, просто зе-банат, прости Господи.
показати весь коментар
19.08.2021 19:06 Відповісти
Меркельше вручать орден... Она прослезится.. И пообещает аж целых три раза.. Не один раз, Карл... а целых три, Это успех!!!
показати весь коментар
19.08.2021 19:06 Відповісти
После визита в Москву Меркель может привезти некоторые гарантии по транзиту газа по территории Украины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8921
показати весь коментар
19.08.2021 19:06 Відповісти
П'ятий президент Петро Порошенко і другий президент Леонід Кучма очолили рейтинг політиків, які, на думку громадян України, зробили найбільше для зміцнення державності та суверенітету України.
Про це свідчить опитування, яке проводилось фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова.
Питання було відкритим, тобто респонденти мали самі назвати імена одного чи кількох політиків. Результати вийшли наступними (наведено лише ті варіанти відповіді, які назвали 1% і більше респондентів): Петро Порошенко 10,2%; Леонід Кучма 10,0%; В'ячеслав Чорновіл 8,5%; Леонід Кравчук 6,1%; Володимир Зеленський 5,6%; Віктор Ющенко 5,4%; Юлія Тимошенко 4,6%; Віктор Янукович 2,2%; Юрій Бойко 2,0%;
показати весь коментар
19.08.2021 19:22 Відповісти
...не нарід, а насєлєніє - какаяразніца.
показати весь коментар
19.08.2021 22:34 Відповісти
взамін визнання де-юре в українському та міжнародному законодавстві анексії Криму та відчудження окупованих територій Донбасу шляхом впровадження т.зв. "формули Штанмайєра" - та йди ти в сраку! Ти, Голобородько, колись посилав в сраку міжнародну структуру... не ту, яку потрібно було... так от, в реалі - це наразі та міжнародна структура, яку і слід послати.
показати весь коментар
19.08.2021 19:06 Відповісти
Так он уже согласился подписать формулу Штанмаера в Париже. Но просто пока ссытся ее выносить в ВР. Меркель приедет требовать ускорения процесса. А он ее за это орденом отоварит.
показати весь коментар
19.08.2021 19:10 Відповісти
Может Зеле ее прокатить , сказать что заболел ...)))все равно она уже все... а так хоть сигнал будет о том что таким меркелям тут не рады..)
показати весь коментар
19.08.2021 19:06 Відповісти
Он уже подал сигнал. Сигнальнее некуда. Награждает ее орденом "Свободы".
показати весь коментар
19.08.2021 19:12 Відповісти
а если ей 2 ордена захрипачить, то надежда укрепится - правда мозгов не прибавится...
показати весь коментар
19.08.2021 19:07 Відповісти
кацы сча малчат
ани думу думают как кантролировать афганский хаос и скоко это будет стоить их бабам в какашниках... каторые ишо наражают...
показати весь коментар
19.08.2021 19:07 Відповісти
Меркель это не выгодно.. тут уж чем меньше газа пройдет через Украину тем больше через Германию.
показати весь коментар
19.08.2021 19:07 Відповісти
Эти "некоторые гарантии" от Мордора, такие же как и от талибов "гарантии". Всё-равно что от людоедов гарантии получить, что они вас на обед не будут кушать...
показати весь коментар
19.08.2021 19:09 Відповісти
Ми уже "гарантії" отримували... У Будапешті!!!
показати весь коментар
19.08.2021 19:26 Відповісти
А может и не привезти...да осел?? А что ты потом запоешь??
показати весь коментар
19.08.2021 19:09 Відповісти
Вона може привезти гарантії лише одному Зєлєнскому. Гарантії безпеки за зраду. І то гарантвґм на місці Зєлєнского я б не вірив. По-перше - Мєркєль - "збитий льотчик", по друге - вона лише пемедає гарантії від пуцина. Тут теж буде кидок. Як завжди.
показати весь коментар
19.08.2021 19:09 Відповісти
Меркель ЗЕляди окрытку от ***** к "Дню российского кино" привезет. После визита в Москву Меркель может привезти некоторые гарантии по транзиту газа по территории Украины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6169

ЗЕ ж внес свою лепту в российское кино своими сраными сватами, как никак.
показати весь коментар
19.08.2021 19:09 Відповісти
А може вже досить тих гарантій, ціна їм буде як і "гарантіям" по Будапештському меморандуму. Ця "солодка парочка" може наобіцяти сім мішків вовни і ті неповні. Як висловлювався Остап Бендер - торг здєсь неумєстен. А він точно був не лох.
показати весь коментар
19.08.2021 19:11 Відповісти
А тем временем ЗЕляди готовят законопроект о ПОЛНОЙ АМНИСТИИ ВСЕХ СЕПАРАТИСТОВ.

Ну чисто в подарок тем, кто защищал Украину.
показати весь коментар
19.08.2021 19:11 Відповісти
_Чепухню тиснешь. Нет никаких сепаратистов - борящихся за независимость народов или наций Донбасса и Луганщины - есть агрессор и коллаборанты.
показати весь коментар
19.08.2021 19:38 Відповісти
Зе, как ни странно, прав! Гарантии МИНИМАЛЬНЫХ поставок газа Ангела, вполне вероятно, привезет.
Кое-какие поставки по ГТС Газпрому, таки, надо.
1. 10 млрд кубов, потребляемых Украиной (тот самый европейский реверсный газ).
2. 6 млрд кубов, потребляемых Словакией - просто географически ближе, невзирая на более дорогой транзит.
3. Приднестровье (кажется, 3 млрд кубов). Кроме как через Украину никак не получается.
Итого, Газпром заинтересован в прокачке через ГТС около 20 млрд кубов, но легко может согласиться и на большие объемы, если Макогон немного "подвинется" по тарифам.
показати весь коментар
19.08.2021 19:11 Відповісти
Очередной бред от Зели, ну какие гарантии может дать Меркель, да ей и править то осталось до октября.
показати весь коментар
19.08.2021 19:14 Відповісти
Гарантії дає не Меркель як політик, а Німеччина як країна через свого представника - Меркель.
показати весь коментар
19.08.2021 19:22 Відповісти
После визита в Москву Меркель может привезти некоторые гарантии по транзиту газа по территории Украины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9227
показати весь коментар
19.08.2021 19:39 Відповісти
Да за те "гарантии"уже весь интернет знает...
показати весь коментар
19.08.2021 19:15 Відповісти
Уже известно и самому непросвященному дубу в политике, что старая ШЛЮХА-Шмакрель делает то, что ей велит кремлядьское КУЙло и ничего она никому не привезет, пока ей не скажет КУЙло!!! Только вот, до ЗЕленого чмыря это никак не дойдет.

Чо ОНО поперлось в политику??? Прыгало бы с микрофоном и в труселях и дальше по сцене, веселя своих ЛОХов!!!! Ну какого ОНО поперлось????? После визита в Москву Меркель может привезти некоторые гарантии по транзиту газа по территории Украины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2391
показати весь коментар
19.08.2021 19:15 Відповісти
Може Меркель і кине якусь обгризену кісточку
показати весь коментар
19.08.2021 19:15 Відповісти
Гарантии от Рашки? После визита в Москву Меркель может привезти некоторые гарантии по транзиту газа по территории Украины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8844 Только на мягкой бумаге пускай везет чтобы жопу не порезать когда вытирать
показати весь коментар
19.08.2021 19:18 Відповісти
буба безнадежный тунеядец....
хто то шо то должен привезти, хто то должен ответить на детские впросики
типа мы почему здесь, а не тут.
а от петухов на детской площадке надувать? - от тут он верховно главнокомандствует...
показати весь коментар
19.08.2021 19:18 Відповісти
Старуха Меркель привезет из Масквы только венеричку и план капитуляции Украины.
показати весь коментар
19.08.2021 19:19 Відповісти
Здача інтересів України в усіх сферах - пріоритет роботи Зе влади! Про це говорить результат діяльності за два роки!
показати весь коментар
19.08.2021 19:21 Відповісти
Одним словом дембельский аккорд Адольфовны...
показати весь коментар
19.08.2021 19:29 Відповісти
После визита в Москву Меркель может привезти некоторые гарантии по транзиту газа по территории Украины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1102
показати весь коментар
19.08.2021 19:29 Відповісти
После визита в Москву Меркель может привезти некоторые гарантии по транзиту газа по территории Украины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2014
показати весь коментар
19.08.2021 19:30 Відповісти
После визита в Москву Меркель может привезти некоторые гарантии по транзиту газа по территории Украины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8066
- Анегела, а что ты скажешь Зеленскому, когда сейчас у нему приедешь?
- Как что? Без лоха, жизнь плоха...
показати весь коментар
19.08.2021 19:32 Відповісти
ви тільки вдумайтесь у цю галіматню від вовочки-кловуна - гарантії від ху.йла через треті руки.
показати весь коментар
19.08.2021 19:33 Відповісти
" Ни один договор подписанный Россией, не стоит даже той бумаги на которой он написан" Отто фон Бисмарк Канцлер Германии, министр иностранных дел Германии.(1815-1898)
показати весь коментар
19.08.2021 19:36 Відповісти
пряника тульського тобі привезуть, дурник сраний.
показати весь коментар
19.08.2021 19:37 Відповісти
Там гарантії одні, це - ціна....... После визита в Москву Меркель может привезти некоторые гарантии по транзиту газа по территории Украины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6710
показати весь коментар
19.08.2021 19:44 Відповісти
может привезти некоторые , а может и не привезти некоторые. Хрен её знает-философствует комик.
показати весь коментар
19.08.2021 19:46 Відповісти
Экс-полковник КГБ, долго работавший в Германии договорился с экс-комсоргом и агентом Штази о том, что Украине будет хорошо. Похоже на циничные хохмы стендап комиков.
показати весь коментар
19.08.2021 19:46 Відповісти
Германские предложения, которые будут озвучены Зеленскому во время визита Меркель в Украину.
1. Украина не поднимает вопрос сертификации "Северного потока-2" во время визита Зеленского в США.
2. Украина не поднимает вопрос о работе германских компаний в Крыму
3. Украина получает 1,6 млр. евро компенсации, 500 млн. евро на "реинтеграцию Донбасса" и кредитные гарантии на 3 млрд. евро.
4. Украина получает договорные гарантии обусловленного объема прокачки газа в Европу через свою газотранспортную систему в случае согласования российских требований.
Содержание российских требований пока неизвестно.
показати весь коментар
19.08.2021 20:07 Відповісти
Он действительно такой неумный, или прикалывается?
показати весь коментар
19.08.2021 20:08 Відповісти
наверно ей еще и сумочку с этими гарантиями нужно будет помочь поднести, а то сама не дотащит
показати весь коментар
19.08.2021 20:09 Відповісти
А еще она привезет пожелания *****. В довесок к гарантиям, ну, чтобы скучно не было ...
показати весь коментар
19.08.2021 20:12 Відповісти
рашистский ахент Меркель ,с мацкваабада для Украины и ее народа может привести очередное ********* ,типа Будапештской бумаги Після візиту в Москву Меркель може привезти певні гарантії щодо транзиту газу територією України, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7811
показати весь коментар
19.08.2021 20:18 Відповісти
Некоторые гарантии Вова мы получили еще в 1994 году , когда ты еще под стол пешком ходил . Теперь тебе предлагают очередные некоторые гарантии ? Если ты на них согласишься то ты полный дурак . Вот зачем ты согласился на эту встречу именно сейчас ? Раз уже согласился то дай фрау медальку (это меньшее зло) и отправь домой иначе не досидишь до конца своего срока и это не угроза, а констатация ситуации.
показати весь коментар
19.08.2021 20:34 Відповісти
Ключове слово "может...".(((
показати весь коментар
19.08.2021 20:36 Відповісти
а на балалайке ?
показати весь коментар
19.08.2021 20:41 Відповісти
Вона привезе узгоджені з нею вказівки від ***** для ZE.
показати весь коментар
19.08.2021 20:49 Відповісти
яке воно, кривороге, дурне, аж вертиться
показати весь коментар
19.08.2021 20:52 Відповісти
Після візиту в Москву Меркель може привезти певні гарантії щодо транзиту газу територією України, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2303
показати весь коментар
19.08.2021 20:55 Відповісти
,,Якби ми вчились, так як треба", то пам'ятали б ,,меморандум".
показати весь коментар
19.08.2021 20:56 Відповісти
Украина обеспечивает потребности населения полностью своим газом.
То, что его перепродают в три дорога нам же, либо еще кому то, это уже вопросы к олигархической Системе Украины.
показати весь коментар
19.08.2021 22:07 Відповісти
Мальчік янєлох...
показати весь коментар
19.08.2021 22:09 Відповісти
мєреєль може привезти хіба свою стару дриглисту задницю
показати весь коментар
19.08.2021 23:03 Відповісти
Якщо пам'ятаєте той відомий вираз:
я господар свого слова: хочу - даю, хочу - беру назад.
Як з тим пріснопам'ятним Будапештським меморандумом.
показати весь коментар
19.08.2021 23:49 Відповісти
это какой то позор бабка где в стране одни негры и вашим и нашим..стара хвойда...гитлер щас в шоке ...дурепа
показати весь коментар
20.08.2021 00:53 Відповісти
Енергетична безпека України ніяким чином і ніяким боком не повязана з кацапською транзитною трубою. Труба це залежність від **********. Завжди! Це можливість шантажу, гешефту, крадійства, перерозподілу з відкатами і т.п.. Тому будь який транзит потрібно припинити і раз і назавжди відмовитись від "халявних грошей за транзит". Закрити тему. І нехай вже європейці мають справу з ***************** зобовязаннями. Думаю мало їм не здасться і дуже скоро до них дійде в яке лайно вони влізли. Але вони до цього, схоже, добре підготувалися і розробили стратегію повного переходу на альтернативні джерела енергозабезпечення. І в той час коли кацапи дрочили на трубу в Європі приймалось відповідне законодавство і мільярди вкладалися в розробку енергетичної безпеки. Відмова від труби вивільнила б мільярди ***** і він витратив би їх на війну в Україні. А так ми отримали відстрочку якою бездарно скористались. І тепер зелене лайно гелгоче "та бєз труби нам піздєц..." І ми маємо цей кацапський меседж слухати?! У нас при нинішньому рівні споживання розвіданих запасів газу на 600 років, уран, титан, рідкоземельні метали, родюча земля і головне! працьовиті українці а не кацапське бидло! Тому, кацапів на фуй - "нам своє робить!" і "в своїй хаті і правда і сила".
показати весь коментар
20.08.2021 01:12 Відповісти
Если бы этот недоумок реалистично оценивал визит фрау фюрер, то он бы понял, что она привезет ему хрен на блюдечке в обмен на обещанную медальку.
показати весь коментар
20.08.2021 13:20 Відповісти
Зеленый наивный лох....
показати весь коментар
20.08.2021 16:38 Відповісти
 
 