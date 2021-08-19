Зеленський: Жодна країна не вільна від корупції, це не привід не брати нас в НАТО
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент України Володимир Зеленський заявив, що членство в НАТО забезпечить Україні захист від нового наступу Росії.
Про це він сказав в інтерв'ю The Washington Post і чотирьом іншим ЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Зеленський не погодився з коментарем президента США Джозефа Байдена про те, що Україна все ще має "покінчити з корупцією" перед тим, як можна буде розглядати її для членства у військовому альянсі. "Дуже популярно звинувачувати Україну в корупції, і це не означає, що я дотримуюся цих поглядів лише відтоді, як став президентом - мене завжди це ображало. Тому що знаєте що? Жодна країна не вільна від корупції", - сказав президент.
"Зеленський заявив, що членство в НАТО забезпечить Україні захист від нового наступу Росії. Країни в альянсі мають пакт про взаємний захист, а це означає, що якщо одна країна піддасться нападу, інші приєднаються до дій у відповідь. Але визнання України ризикує спровокувати Москву - президент Володимир Путін назвав це "червоною лінією" і підняв це питання на червневому саміті з Байденом в Женеві", - йдеться в статті The Washington Post.
Зеленський попередив, що нарощування сил триває, оскільки Росія залишила деяке обладнання біля кордону і може швидко збільшити присутність там своїх військ "в будь-який момент".
За словами глави держави, невизначеність щодо вступу України в НАТО є "сигналом для інших країн, що вам тут не раді, а Росія вже не за горами, посилюючи свій вплив".
Будь ласка, зачекайте...
А що, Агрохімія вже озвучує твої сигнали!
Тут тобі й ...! Ну, всі зрозуміли!😁
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Нынешнее состояние с коррупцией в Украине серьезное, но оно лучше, чем было у некоторых других стран тогда, когда они получали ПДЧ, и даже тогда, когда они становились полноценными членами НАТО.
По данным Transparency International, индекс коррупции в Украине в 2020 г. составил 3,3 (чем больше - тем лучше). Однако Боснии и Герцеговине ПДЧ был предоставлен в 2010 году, когда уровень коррупции в этой стране составлял 3,2. В 1999 году ПДЧ был предоставлен Албании (индекс коррупции в ней тогда - 2,3), а также Болгарии, Румынии и Северной Македонии, тогдашние значения индекса коррупции в которых (3,3) точно соответствовали нынешнему украинскому уровню.
Иными словами, если соблюдать единые правила по отношению ко всем кандидатам (это базовое требование верховенства права, ключевого принципа деятельности НАТО), то по этому показателю Украина имеет не меньше оснований на получение ПДЧ и даже на членство в НАТО, чем ряд других стран.
К слову сказать, Грузия, имевшая в 2020 году значение индекса коррупции на уровне 5,6, по этому показателю находится в более благоприятной ситуации по состоянию коррупции, чем все страны, получившие ПДЧ и ставшие членами НАТО в 1999-2020 годах (за исключением Словении и трех стран Балтии), т.е. Словакия, Болгария, Румыния, Албания, Хорватия, Черногория, Северная Македония, а также Босния и Герцеговина (ей предоставлен только ПДЧ). Но Грузия, как и Украина, не получила не только приглашения в члены НАТО, но даже и ПДЧ.
Основополагающими документами для вступления страны в члены НАТО или получения ею ПДЧ являются Вашингтонский договор о создании организации от 4 апреля 1949 г. и специальное Исследование по расширению НАТО, утвержденное 3 сентября 1995 г. Как Договор, так и в особенности Исследование подробно излагают критерии и требования для страны - потенциального кандидата, необходимые для вступления в Альянс или получения ПДЧ. Требований по достижению страной определенного уровня коррупции, не говоря уже о требовании «полной ликвидации коррупции» в ней, в этих документах нет. Более того, ни в одном, ни в другом документе термин «коррупция» вообще не используется.
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Так что, ребятки, дело действительно не в коррупции, а в том, что США и западные страны боятся брать Украину в НАТО из-за недовольства России. И Зеленский не дипломатично, а прямо об этом и говорит. Мантры про коррупцию можно говорить вечно...
Вот такие у нас союзнички.
Тому перш за все натівці зачекають, коли нами, виборцями України, буде обране більш притомне керівництво держави, хоч би таке, яким були попередники! А вже потім подивляться, тормозити нас, чи ні...
В общем, лучше бы Вова поменьше ныл, а вместо этого поставил нормального министра обороны.
И да, союзники у нас далеки от совершенства (достаточно вспомнить Будапештский меморандум). Но надо исходить из реального положения дел, и не усугублять его безответственными заявлениями. Хотя если Зеленский хочет поссорить нас с Западом, он всё делает правильно. Надо почаще спрашивать, почему мы еще не в НАТО (особенно у Байдена, очень помогает), грозить разворотом на восток и рассказывать, как бы мы всех шантажировали, если б у нас было ядерное оружие.
Слухай, чувак, ти радше поясни всім тут присутнім які реально конкретні зусилля твоя зіц-Зєлупа доклала до наближення набуття Україною членства в NATO?
про що ви там шепочете? якє ще в біса "вступлєніє_в_ната", коли "президент", прости, Господи, зіц-Зєлупа завела відверту ФСБшну агентуру на майже всі найвищі державні посади в Україні? Це ваша зіц-Зєлупа є геть скомпрометованою та завербованою Путіним особою. Нахіба в NATO потрібні персонажі, які перебуваючи на держ-посадах, попереджають керманичів ворожіх до NATO країн про операції спецслужб країн NATO? Ви, там себе, добре почуваєте, коли верзете власну маячню?
"Таких не берут в космоНАвТЫ"©
и для остужения излишней прыти предложат ЗЕ-паяцу испить водицы у расположенного в непосредственной близости от Брюссельской штаб-квартиры Альянса "Писающего мальчика".
Говорила же Бундес-Фрау: "Хрен вам на штрудель, а не НАТО".
Пафосная бабища Витулька Нуланд гаркнула ещё категоричнее: "Завалку в вашу проктатку, а не НАТО"!
Осталось ещё ЗЕлёносопельному БлаЗЕню в Вашингтон прокатиться, Байденовский средний перст облобызать, а там ещё первый Блинкен комом, опосля как Волкера позорного - наЙоbанович, Болтон в сраку, пСаки в бельма и Ходжес на Хербст.
Вернётся ЗЕ-паяц не членом, а с членом НАТО в седалище.
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...* - дієслово, що означає дію, здійснювану в процесі інтимної близькості, в одне нецензурне слово з ідеоматичного вислову тюрко-татарського походження
"Нас устраивает любой, кроме Порошенко. Этот - откровенный враг, а нам нужен кто-то договороспособный." - пишет Чаплин.
"Не должно быть такого государства как Украина в принципе. Нам нужно отделить Новороссию - 8 областей от Харькова до Одессы, включить их в состав России. В 2014 году мы попытались это сделать, были близки к успеху, но к сожалению избрание Порошенко разрушило наши планы.Теперь попытка-2" - негодует протоиерей.
"Порошенко - единственный из кандидатов в президенты Украины, который открыто плюет в лицо РПЦ, плюет в лицо Президенту России, плюет в лицо Русскому Миру. Ни одного голоса господину Порошенко!!!" - призывает Чаплин.
"К сожалению,все идет к тому,что г-н Порошенко, учинивший погром Русского Мира, организовавший церковный раскол, может быть переизбран еще на 5 лет. Для нас-это катастрофа. Кто угодно,только не Порошенко!!!"
"Аргумент". 2019-03-30
@TarasBerezovets
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19 ч
Кстати, ДБР до сих пор расследует «дело Байдена». Какие вопросы ещё?
Так, корупція в сфері розподілу маршрутів серед перевізників міського сполучення є! І є - срізь, не тільки в Києві, а й в усьому світі! Проблема лише - у рівні тої корупції. Де більше її, де менше... І я чомусь вважаю, що в самому Києві - її менше, ніж в багатьох-багатьох містах України (ну, наприклад, ми тут читали, як в Київській області корупціонери билися за марршрути)... Інша справа, що тої корупції - скрізь в цивілізованому світі менше, ніж в Києві; але це вже проблена державного масштау України, не стільки самого Києва!
Але ж воно знову бреше... Клоун, наволоч така...
Хоча є й інші підстави - в основному Нашою Корупцією і спричинені. В загальному їх можна окреслити, як "рівень державної неспроможності", який якраз відповідає рівню корумпованості...