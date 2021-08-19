Зеленський: Жодна країна не вільна від корупції, це не привід не брати нас в НАТО

Президент України Володимир Зеленський заявив, що членство в НАТО забезпечить Україні захист від нового наступу Росії.

Про це він сказав в інтерв'ю The Washington Post і чотирьом іншим ЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Зеленський не погодився з коментарем президента США Джозефа Байдена про те, що Україна все ще має "покінчити з корупцією" перед тим, як можна буде розглядати її для членства у військовому альянсі. "Дуже популярно звинувачувати Україну в корупції, і це не означає, що я дотримуюся цих поглядів лише відтоді, як став президентом - мене завжди це ображало. Тому що знаєте що? Жодна країна не вільна від корупції", - сказав президент.

"Зеленський заявив, що членство в НАТО забезпечить Україні захист від нового наступу Росії. Країни в альянсі мають пакт про взаємний захист, а це означає, що якщо одна країна піддасться нападу, інші приєднаються до дій у відповідь. Але визнання України ризикує спровокувати Москву - президент Володимир Путін назвав це "червоною лінією" і підняв це питання на червневому саміті з Байденом в Женеві", - йдеться в статті The Washington Post.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про другий президентський термін: Хочу деякі речі завершити

Зеленський попередив, що нарощування сил триває, оскільки Росія залишила деяке обладнання біля кордону і може швидко збільшити присутність там своїх військ "в будь-який момент".

За словами глави держави, невизначеність щодо вступу України в НАТО є "сигналом для інших країн, що вам тут не раді, а Росія вже не за горами, посилюючи свій вплив".