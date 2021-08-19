Країни G7 закликали талібів гарантувати безпечну евакуацію мирних жителів з аеропорту Кабула

Країни "групи семи" в четвер закликали рух "Талібан" гарантувати безпечну евакуацію іноземців та афганців, які бажають покинути Афганістан.

"Міністри (закордонних справ - ІФ) країн G7 закликали "Талібан" гарантувати безпеку іноземців та афганців, які бажають виїхати", - йдеться в заяві, опублікованій МЗС Великої Британії, яка головує в G7, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

У ній наголошується, що країни "групи семи" роблять усе можливе для евакуації з аеропорту Кабула тих, хто найбільше цього потребує.

Крім того, глави МЗС зазначили в спільній заяві, що Афганістан не повинен стати місцем поширення "терористичної загрози для міжнародної безпеки".

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Наразі рух "Талібан", згідно з повідомленнями ЗМІ, встановив контроль на майже всій території Афганістану. Аеропорт Кабула поки знаходиться під контролем сил США і їх союзників. Він використовується для евакуації іноземців, а також афганців, які отримали притулок за кордоном.

Нагадаємо, 15 серпня бойовики радикального ісламського руху "Талібан" увійшли до столиці Афганістану. Після цього уряд країни погодився мирно передати владу талібам, щоб уникнути штурму Кабула.

ЗМІ повідомили, що президент Афганістану Ашраф Гані подав у відставку і вилетів до Таджикистану. Пізніше він сам підтвердив цю інформацію.

16 серпня повітряний простір над Кабулом закрили для прольоту будь-яких цивільних літаків, літати там може тільки військова авіація.

Як повідомлялося, напередодні український літак вивіз 79 осіб з Афганістану: вісім громадян України, а також громадян Нідерландів, Хорватії, Білорусі, Афганістану. Тим часом, за інформацією МЗС, принаймні 50 громадян України продовжують залишатися в Афганістані.