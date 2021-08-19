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G-7 (707) Афганістан (450) Талібан (136)

Країни G7 закликали талібів гарантувати безпечну евакуацію мирних жителів з аеропорту Кабула

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Країни G7 закликали талібів гарантувати безпечну евакуацію мирних жителів з аеропорту Кабула

Країни "групи семи" в четвер закликали рух "Талібан" гарантувати безпечну евакуацію іноземців та афганців, які бажають покинути Афганістан.

"Міністри (закордонних справ - ІФ) країн G7 закликали "Талібан" гарантувати безпеку іноземців та афганців, які бажають виїхати", - йдеться в заяві, опублікованій МЗС Великої Британії, яка головує в G7, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

У ній наголошується, що країни "групи семи" роблять усе можливе для евакуації з аеропорту Кабула тих, хто найбільше цього потребує.

Крім того, глави МЗС зазначили в спільній заяві, що Афганістан не повинен стати місцем поширення "терористичної загрози для міжнародної безпеки".

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Наразі рух "Талібан", згідно з повідомленнями ЗМІ, встановив контроль на майже всій території Афганістану. Аеропорт Кабула поки знаходиться під контролем сил США і їх союзників. Він використовується для евакуації іноземців, а також афганців, які отримали притулок за кордоном.

Нагадаємо, 15 серпня бойовики радикального ісламського руху "Талібан" увійшли до столиці Афганістану. Після цього уряд країни погодився мирно передати владу талібам, щоб уникнути штурму Кабула.

ЗМІ повідомили, що президент Афганістану Ашраф Гані подав у відставку і вилетів до Таджикистану. Пізніше він сам підтвердив цю інформацію.

16 серпня повітряний простір над Кабулом закрили для прольоту будь-яких цивільних літаків, літати там може тільки військова авіація.

Як повідомлялося, напередодні український літак вивіз 79 осіб з Афганістану: вісім громадян України, а також громадян Нідерландів, Хорватії, Білорусі, Афганістану. Тим часом, за інформацією МЗС, принаймні 50 громадян України продовжують залишатися в Афганістані.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+7
А, призвали? Ну это всё меняет.
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19.08.2021 20:43
+7
Страны G7 призвали талибов гарантировать безопасную эвакуацию мирных жителей из аэропорта Кабула - Цензор.НЕТ 4613
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19.08.2021 20:54
+6
С таким же успехом могут в Африке призывать крокодилов не жрать местное население
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19.08.2021 20:49
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А, призвали? Ну это всё меняет.
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19.08.2021 20:43 Відповісти
а то що , Чорні Яструби заберете ?
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19.08.2021 20:43 Відповісти
Пока за руки не возьмутся и свечки не зажгут, не сработает.
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19.08.2021 20:44 Відповісти
а озабоченность почему не выразили?
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19.08.2021 20:46 Відповісти
С таким же успехом могут в Африке призывать крокодилов не жрать местное население
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19.08.2021 20:49 Відповісти
Ого, невже аж закликали? Ну тепер таліби точно злякаються і все виконають. А що ці імпотентні країни G7 ще можуть, окрім як закликати та висловити стурбованість.
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19.08.2021 20:49 Відповісти
Призвали? Талибов? Пещерных дикарей-террористов? Мир совсем, видать, *****ся. Идиократия во всей красе. Страны G7 призвали талибов гарантировать безопасную эвакуацию мирных жителей из аэропорта Кабула - Цензор.НЕТ 3672
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19.08.2021 20:53 Відповісти
Страны G7 призвали талибов гарантировать безопасную эвакуацию мирных жителей из аэропорта Кабула - Цензор.НЕТ 4613
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19.08.2021 20:54 Відповісти
вышки G5 валят,а G7 почему то не валят... Країни G7 закликали талібів гарантувати безпечну евакуацію мирних жителів з аеропорту Кабула - Цензор.НЕТ 2620
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19.08.2021 20:57 Відповісти
Призвали, озабочились, сильно озабочились, а с пупкиным нужно договариваться
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19.08.2021 21:02 Відповісти
А самолеты свои послать слабо, ссыкуны европейские?!
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19.08.2021 21:02 Відповісти
А куди їх розсєляти будуть? Хто буде утримувати їх? Вони до роботи не приучені. Вони вміють тільки молитися, трахатись та дітей лупити...
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19.08.2021 21:05 Відповісти
они еще профессионально производят и торгуют наркотой
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19.08.2021 21:07 Відповісти
Ну хіба шо їм поля для маку виділять... Країни G7 закликали талібів гарантувати безпечну евакуацію мирних жителів з аеропорту Кабула - Цензор.НЕТ 5935
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19.08.2021 22:07 Відповісти
Если бы талибы хотел там всех перебить - уже бы это сделали и захватили бы кучу заложников.
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19.08.2021 21:22 Відповісти
Сочуйствующій?Чи правовєрний?
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19.08.2021 21:32 Відповісти
а призываемые тока уши оттопырилри и ждут очередного призывалова, шо бы проникнуться...
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19.08.2021 21:26 Відповісти
не сомневаюсь - кацапня с ними взасос будет сосаться - с одного поля мак...
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19.08.2021 21:28 Відповісти
Пусть оставляют это счастье себе . Накой их эвакуировать ? Мало сирийских . Пакистам Эмираты Турция Оман могут их всех принять , культура , религия близка .
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19.08.2021 21:44 Відповісти
глибока занепокоєнність...
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19.08.2021 21:56 Відповісти







Сергій Прач@sergey_prach 18 авг.

Населення Джелалабаду скинуло додолу прапор Талібану і вивісило чорно-червоно-зелений прапор. Щось мені шепче, що події в Афгані тільки починаються і коротеньким тізером про захоплення Кабулу і подій в аеропорті не закінчиться. Франшиза буде ще та
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19.08.2021 22:17 Відповісти
озабоченные твари
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19.08.2021 23:49 Відповісти
гомики
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19.08.2021 23:49 Відповісти
Представляете себе, что сделали бы ВСУ с талибами, если бы в течение последних 20 лет США закачали в них сотни миллиардов долларов?
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20.08.2021 05:45 Відповісти
Чудова робота ООН, ОБСЄ, країн G7.
Призивають, закликають, викликають стурбованості різних ступеней.
Назбирали армію чиновників - дармоїдів.
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20.08.2021 06:38 Відповісти
 
 