Заступник голови МЗС Єнін: Прорватися в аеропорт у Кабулі можна тільки в той момент, коли військові намагаються відштовхнути натовп

Аеропорт у Кабулі оточений щільним кільцем людей, які намагаються потрапити всередину. Проникнути на його територію дуже складно. Український МЗС збирає громадян, яких планує евакуювати, у військовому секторі аеропорту.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів заступник міністра закордонних справ Євген Єнін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".

"Це надскладне завдання, тому що весь аеропорт оточений 200-метровим людським кордоном, через який протиснутися фактично неможливо. Ні про яке відкриття воріт не йдеться. Час від часу представники військової влади намагаються відштовхнути натовп від огорожі. І в цей час відбувається фізичне переправлення людей на територію аеропорту. Таким чином ми концентруємо наших громадян, яких ми плануємо евакуювати, у військовому секторі аеропорту, щоб щойно ми отримаємо всі узгодження, здійснити евакуаційний рейс", - заявив він.

За словами Єніна, всім українським громадянам намагаються надати доступ в аеропорт.

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"На цю мить усі ті, хто звернувся до нас і перебуває в доступній для огляду близькості до аеропорту, вже підтягнулися ближче до аеропорту. Ми намагаємося, щоб забезпечити їх потрапляння на територію аеропорту", - розповів Єнін.

Він додав, що Україна координує підготовку евакуації з усіма ключовими партнерами.

"Ми на прямому зв'язку з усіма нашими ключовими партнерами. Це і США, які контролюють військову частину Кабульського аеропорту, і з багатьма нашими іншими партнерами щодо погодження зупинок нашого евакуаційного літака, які планується зробити найближчим часом. Крім того, ми на контакті з тими силами, які позиціонують себе як такі, що гарантують певну безпеку, з тим, щоб сконцентрувати громадян, яких ми плануємо евакуювати, ближче до входу в аеропорт і забезпечити їх потрапляння на територію військового сектора аеропорту", - сказав заступник міністра.

Єнін назвав можливість потрапити в аеропорт "надскладним завданням".