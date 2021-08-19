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Новини За кордоном
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Заступник голови МЗС Єнін: Прорватися в аеропорт у Кабулі можна тільки в той момент, коли військові намагаються відштовхнути натовп

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Заступник голови МЗС Єнін: Прорватися в аеропорт у Кабулі можна тільки в той момент, коли військові намагаються відштовхнути натовп

Аеропорт у Кабулі оточений щільним кільцем людей, які намагаються потрапити всередину. Проникнути на його територію дуже складно. Український МЗС збирає громадян, яких планує евакуювати, у військовому секторі аеропорту.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів заступник міністра закордонних справ Євген Єнін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".

"Це надскладне завдання, тому що весь аеропорт оточений 200-метровим людським кордоном, через який протиснутися фактично неможливо. Ні про яке відкриття воріт не йдеться. Час від часу представники військової влади намагаються відштовхнути натовп від огорожі. І в цей час відбувається фізичне переправлення людей на територію аеропорту. Таким чином ми концентруємо наших громадян, яких ми плануємо евакуювати, у військовому секторі аеропорту, щоб щойно ми отримаємо всі узгодження, здійснити евакуаційний рейс", - заявив він.

За словами Єніна, всім українським громадянам намагаються надати доступ в аеропорт.

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"На цю мить усі ті, хто звернувся до нас і перебуває в доступній для огляду близькості до аеропорту, вже підтягнулися ближче до аеропорту. Ми намагаємося, щоб забезпечити їх потрапляння на територію аеропорту", - розповів Єнін.

Він додав, що Україна координує підготовку евакуації з усіма ключовими партнерами.

"Ми на прямому зв'язку з усіма нашими ключовими партнерами. Це і США, які контролюють військову частину Кабульського аеропорту, і з багатьма нашими іншими партнерами щодо погодження зупинок нашого евакуаційного літака, які планується зробити найближчим часом. Крім того, ми на контакті з тими силами, які позиціонують себе як такі, що гарантують певну безпеку, з тим, щоб сконцентрувати громадян, яких ми плануємо евакуювати, ближче до входу в аеропорт і забезпечити їх потрапляння на територію військового сектора аеропорту", - сказав заступник міністра.

Єнін назвав можливість потрапити в аеропорт "надскладним завданням".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+25
Замглавы МИД Енин: Прорваться в аэропорт в Кабуле можно только в тот момент, когда военные пытаются оттолкнуть толпу - Цензор.НЕТ 6889
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19.08.2021 20:56
+18
ВОевать не хотели, а драпать готовы..чисто наше малоросское быдло, сначала скоты лижут сраки кацапам мышебратьям, а потом когда кацапня приходит то малоросский скот сидя на подвале визжит . а нас за что???...ВОт и эти точно так же..сами хотели шариат и талибов, а теперь драпают..да идите вы нах беженцы хреновы сидите теперь в своём талибане дибилы - раньше думать надо было.
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19.08.2021 21:08
+12
а когда то это было фантастикой:
Замглавы МИД Енин: Прорваться в аэропорт в Кабуле можно только в тот момент, когда военные пытаются оттолкнуть толпу - Цензор.НЕТ 2088
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19.08.2021 21:01
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мобилкой пользоваться не пробовал ? Замглавы МИД Енин: Прорваться в аэропорт в Кабуле можно только в тот момент, когда военные пытаются оттолкнуть толпу - Цензор.НЕТ 886
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19.08.2021 20:55 Відповісти
Він це каже перебуваючи на шасі літака. Замглавы МИД Енин: Прорваться в аэропорт в Кабуле можно только в тот момент, когда военные пытаются оттолкнуть толпу - Цензор.НЕТ 2503
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19.08.2021 20:56 Відповісти
Да не, уже летит. Только не туда...
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19.08.2021 21:06 Відповісти
ШАЙТАНЫ !!!
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19.08.2021 20:54 Відповісти
Замглавы МИД Енин: Прорваться в аэропорт в Кабуле можно только в тот момент, когда военные пытаются оттолкнуть толпу - Цензор.НЕТ 6889
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19.08.2021 20:56 Відповісти
Ну, а сам то дрыснул не как трус, или себя не видно???
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19.08.2021 21:45 Відповісти
Ну он радуется, что он таки не последний Заступник голови МЗС Єнін: Прорватися в аеропорт у Кабулі можна тільки в той момент, коли військові намагаються відштовхнути натовп - Цензор.НЕТ 5271
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19.08.2021 21:48 Відповісти
Да ну нафиг, подумал Янык, Ростов не резиновый. Скоро нам всем тут места не хватит. Пусть п**дует в какой-нибудь Абу-Даби.
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19.08.2021 22:28 Відповісти
а когда то это было фантастикой:
Замглавы МИД Енин: Прорваться в аэропорт в Кабуле можно только в тот момент, когда военные пытаются оттолкнуть толпу - Цензор.НЕТ 2088
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19.08.2021 21:01 Відповісти
Ctyfnjhh ult cfybnfhs Чскнаиор глу чанитары то
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19.08.2021 21:02 Відповісти
ВОевать не хотели, а драпать готовы..чисто наше малоросское быдло, сначала скоты лижут сраки кацапам мышебратьям, а потом когда кацапня приходит то малоросский скот сидя на подвале визжит . а нас за что???...ВОт и эти точно так же..сами хотели шариат и талибов, а теперь драпают..да идите вы нах беженцы хреновы сидите теперь в своём талибане дибилы - раньше думать надо было.
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19.08.2021 21:08 Відповісти
жестко, но правда..
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19.08.2021 22:18 Відповісти
Но лидер по вывозу - наш министр Кулеба. Еврозоюз восхитился им и так и сказал.
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19.08.2021 21:38 Відповісти
Тільки в Америку вони не попадуть, тільки в Європу
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19.08.2021 21:39 Відповісти
Байден мабуть думає що зробив "многоходовочку" ....
Старість не радість Заступник голови МЗС Єнін: Прорватися в аеропорт у Кабулі можна тільки в той момент, коли військові намагаються відштовхнути натовп - Цензор.НЕТ 1579
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19.08.2021 21:42 Відповісти
Пусть Евгений Енин не рассказывает всякую ерунду. Лучше всех эвакуирует людей его начальник - Министр Кулеба. Евросоюз уже захлебывается от восторга от его способа, а тут - "когда военные пытаются оттолкнуть толпу". Дурачек какой-то.
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19.08.2021 21:48 Відповісти
Давай Джо (Дарагой Леонид Иллич Бидон-сплячий) топи так і далі! Може хоч хтось побачить руки обамки в сраці бідона, хоча не вірю.
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19.08.2021 21:54 Відповісти
Заступник голови МЗС Єнін: Прорватися в аеропорт у Кабулі можна тільки в той момент, коли військові намагаються відштовхнути натовп - Цензор.НЕТ 340
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19.08.2021 21:55 Відповісти
А байдену удалось прорваться и жене его :
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19.08.2021 21:56 Відповісти
спочатку афганці думали "какая разница" і "хуже не будет". Тепер гинуть, ціпляючись за злітаючі літаки.
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19.08.2021 22:22 Відповісти
Можно подумати ці бідні афганці щось вирішують в країні
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19.08.2021 22:36 Відповісти
ВСУ в 2014-м могла только мечтать иметь то, что имела армия "афганистана", но у ВСУ и добровольцев в кедах получилось решить.
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20.08.2021 00:56 Відповісти
То інший світ , від слова абсолютно . Вони поняття не мають що такє демократія , вільність , права людини . Самі вони ніколи нічого не рішали , що ім мулла ( або польовий командир) скаже то вони й робитимуть
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20.08.2021 06:55 Відповісти
Найема туда бы отправить - он язык знает , договорился бы с толпой
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19.08.2021 22:31 Відповісти
Талибы это новые Большевики, по сути.
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19.08.2021 23:25 Відповісти
Как и ЗЕленые. Большевиков спонсировали немцы для развала восточного фронта России. А ЗЕ спонсировала рашка чтоб остановить украинское "ползучее наступление" и рост имиджа на международной арене. Пропаганда в обоих случаях первоклассная и лягла в благодатный грунт 73% недалеких и недальновидных людей
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19.08.2021 23:46 Відповісти
енин , луценко, вы су*и отдали ингуша фсб
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19.08.2021 23:42 Відповісти
Вони Вас не чують.
Кричить голосніше!
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19.08.2021 23:57 Відповісти
 
 