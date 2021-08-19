З початку евакуації ми вивезли з Кабула близько 7000 осіб, - Пентагон
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США з початку евакуації вивезли з Кабула близько 7000 осіб.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Європейська правда, з посиланням на AFP, яке цитує генерал-майора Хенка Тейлора на брифінгу Пентагону.
За його словами, з початку евакуації 14 серпня станом на четвер евакуювали близько 7000 осіб. З кінця липня, коли США прискорили вихід з країни, евакуювали вже близько 12 000 осіб.
Тейлор зазначив, що безпеку і порядок у аеропорту зараз забезпечують 5200 американських військових.
За останню добу в Кабул прибули 13 транспортних літаків і вилетіли назад - 12 з них, забравши понад 2000 осіб.
Загалом мова про евакуацію від 60 до 80 000 осіб, в тому числі понад 10 000 громадян США.
Топ коментарі
+13 Привет
показати весь коментар19.08.2021 21:05
+5 саша паламарчук
показати весь коментар19.08.2021 21:11
+3 Привет
показати весь коментар19.08.2021 21:08
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За производство и продажу наркотиков смертная казнь.
Обычай бача-бази(педофилия) отменён, за него смертная казнь.
Мулла с минарета орал??
Повторяю вопрос..
Где талибы это огласили..??
Как талибы это огласили??
Мулла талибский с минарета орал??
1. Америкоси помилилися не зараз, а 10 (чи 20) років потому, коли зайшли в цю країну.
2. Зараз не помилка, а системний провал із прогнозуванням ситуації та організації евакуації. Навіть дурню буде зрозуміло, що таліби будуть намагатися заволодіти американською зброєю, а робити це треба швидко, доки все не евакують.
3. Там війна, одні мусліми мочать інщих муслімів. Ну той що? Це в них такі рольові ігри, їх це влаштовує і не треба туди лізти. Полізли і мусліми які тільки шо стріляли один в одного об'єдналися, і стали мочити спільного ворога - америкосів.
Крым наш,а Ю.Осетию и Абхазию мы заберем у Саакашвили за сутки...
Паскуды вы позорные....
НИ ОДНОМУ слову правительства Байдена я не верил и не верю.
А вот талибы что обещали -то и делают, нравится это нам или нет.
Люди слова и дела.
Кацапы тебе везде мерещатся.
Сходи к доброму дяде-доктору, желательно еврейскому, он тебе поможет.
Кiлька таких собi гарних пiгулок i тобi попустить...
ну вот этого, товарищи американцы, я совершенно не понимаю !
вы на что надеялись ?
Америка эвакуирует 20 000 человек...если хотя бы 1 выстрел будет...Талибану капздец..Время пошло..быдло тупое...
вакуум , оставленный американцами
военно- политической поддержкой,
миротворческими миссиями,
спасательными операциями...
естественно за редкоземельные металлы, алмазы и золотишко и
держа свой пипл на останкинской игле
ето было сильно!
но тока не от кацапских, читай, зеленых тролей....
кацапские претензии "Америка бросила союзников?" - тоже не принимаются...
никакой афган никогда не был Америке союзником.
кацапне сейчас прибыло - с чалматыми так 3 раза в бороду цем?
кацтвари - "хочу голову под секиру 2й раз?" - я бы не мешал им....