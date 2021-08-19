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Новини За кордоном Захоплення влади в Афганістані
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Афганістан (450) США (14495) евакуація (1928)

З початку евакуації ми вивезли з Кабула близько 7000 осіб, - Пентагон

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

З початку евакуації ми вивезли з Кабула близько 7000 осіб, - Пентагон

США з початку евакуації вивезли з Кабула близько 7000 осіб.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Європейська правда, з посиланням на AFP, яке цитує генерал-майора Хенка Тейлора на брифінгу Пентагону.

За його словами, з початку евакуації 14 серпня станом на четвер евакуювали близько 7000 осіб. З кінця липня, коли США прискорили вихід з країни, евакуювали вже близько 12 000 осіб.

Тейлор зазначив, що безпеку і порядок у аеропорту зараз забезпечують 5200 американських військових.

За останню добу в Кабул прибули 13 транспортних літаків і вилетіли назад - 12 з них, забравши понад 2000 осіб.

Читайте також: Заступник голови МЗС Єнін: Прорватися в аеропорт у Кабулі можна тільки в той момент, коли військові намагаються відштовхнути натовп

Загалом мова про евакуацію від 60 до 80 000 осіб, в тому числі понад 10 000 громадян США.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+13
Запад восхищен тем, как Украина эвакуирует своих граждан из Афганистана, - Кулеба

В количестве 8 человек...😀
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19.08.2021 21:05
+5
С начала эвакуации мы вывезли из Кабула около 7000 человек, - Пентагон - Цензор.НЕТ 5872
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19.08.2021 21:11
+3
Туфта...
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19.08.2021 21:08
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Запад восхищен тем, как Украина эвакуирует своих граждан из Афганистана, - Кулеба

В количестве 8 человек...😀
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19.08.2021 21:05 Відповісти
Из них только 300 человек американские граждане . остальные "беженцы" .
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19.08.2021 21:40 Відповісти
Последний указы талибов:
Все проценты по кредитам и долгам отменены. За взимание ссудного процента - смертная казнь.
За производство и продажу наркотиков смертная казнь.
Обычай бача-бази(педофилия) отменён, за него смертная казнь.
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19.08.2021 21:07 Відповісти
Туфта...
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19.08.2021 21:08 Відповісти
Аль-Джазира сообщила. Все в соответствии с шариатом
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19.08.2021 21:10 Відповісти
не країна , а мрія))) почти як совок)
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19.08.2021 21:20 Відповісти
И ссылочку предоставить можешь?? Или так сРу нете пишут??
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19.08.2021 21:25 Відповісти
КавказЦентр публиковал вчера . Зайди почитай .
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19.08.2021 21:41 Відповісти
https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2021/08/16/120102/vlasti-islamskogo-emirata-afganistan-oglasili-pervye-ukazy--zapreschen-ssudnyj-protsent--vse-dolgi-po-protsentam-annuliruyutsya--smertnaya-kazn-za-narkotiki-svoboda-smi-i-pr-.shtml
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19.08.2021 21:43 Відповісти
😀 Где огласили?? Как огласили??
Мулла с минарета орал??
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19.08.2021 21:45 Відповісти
Именно так все у них происходит . За неисполнение законов приговор один смерть .
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19.08.2021 21:51 Відповісти
😀 как так оно у них происходит?? И как ты узнал как оно у них происходит??😀
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19.08.2021 21:53 Відповісти
Вы уж для начала определитесь...альджазира или кавказцентр..😀 ну а потом ссылочку потрудитесь выложить..
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19.08.2021 21:43 Відповісти
Тут вчера постили сцылки на Кавказ Центр , потрудитесь найти . У нищих слуг нет .(ц)
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19.08.2021 21:49 Відповісти
Ну вон выше есть ссылка на кавказ центр и что?? Ссылки на источник информации там нет..
Повторяю вопрос..
Где талибы это огласили..??
Как талибы это огласили??
Мулла талибский с минарета орал??
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19.08.2021 21:52 Відповісти
God save America !
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19.08.2021 21:11 Відповісти
С начала эвакуации мы вывезли из Кабула около 7000 человек, - Пентагон - Цензор.НЕТ 5872
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19.08.2021 21:11 Відповісти
1988 год...Афганистан...,Знаменитый бандеровец Джон Рэмбо заходит в знаменитый ресторан Кабула "Le Jardin" и каже...,рюсские бараны из Нижнего Тагила есть?хозяин каже..есть пара баранов из Питирьбюрга...а один из Мацковии...,зажарить сичас,или Пан Рэмбо подождет?Нет пан Талибан...жарим усех крыс мавзолейных прямо сичас... С начала эвакуации мы вывезли из Кабула около 7000 человек, - Пентагон - Цензор.НЕТ 860мой пес Пентагон проголодался...
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19.08.2021 21:15 Відповісти
Не розумію чого це причепилися до цього Афганістану? Кому вигідно із мухи робити слона?
1. Америкоси помилилися не зараз, а 10 (чи 20) років потому, коли зайшли в цю країну.
2. Зараз не помилка, а системний провал із прогнозуванням ситуації та організації евакуації. Навіть дурню буде зрозуміло, що таліби будуть намагатися заволодіти американською зброєю, а робити це треба швидко, доки все не евакують.
3. Там війна, одні мусліми мочать інщих муслімів. Ну той що? Це в них такі рольові ігри, їх це влаштовує і не треба туди лізти. Полізли і мусліми які тільки шо стріляли один в одного об'єдналися, і стали мочити спільного ворога - америкосів.
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19.08.2021 21:18 Відповісти
Быдло Мавзолейное...знаете в чем ваша Беда,бараны обосранные?
Крым наш,а Ю.Осетию и Абхазию мы заберем у Саакашвили за сутки...
Паскуды вы позорные.... С начала эвакуации мы вывезли из Кабула около 7000 человек, - Пентагон - Цензор.НЕТ 974
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19.08.2021 21:22 Відповісти
Расскажи про чЛенина еще чего ни будь С начала эвакуации мы вывезли из Кабула около 7000 человек, - Пентагон - Цензор.НЕТ 564
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19.08.2021 21:24 Відповісти
К нынешним талибам сейчас гораздо больше доверия чем к предыдущей коррупционной, даже по меркам Афганистана, власти.
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19.08.2021 21:25 Відповісти
Более того, к талибам доверия больше, чем к моему собственному правительству.
НИ ОДНОМУ слову правительства Байдена я не верил и не верю.
А вот талибы что обещали -то и делают, нравится это нам или нет.
Люди слова и дела.
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19.08.2021 21:35 Відповісти
😀 смешные вы кацапы...и методички у вас тупые..
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19.08.2021 21:42 Відповісти
Галлюцинируешь похоже.
Кацапы тебе везде мерещатся.
Сходи к доброму дяде-доктору, желательно еврейскому, он тебе поможет.
Кiлька таких собi гарних пiгулок i тобi попустить...
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19.08.2021 21:47 Відповісти
Кацапа..попроси у куратора другой переводчик...тот которым ты пользуешься дерьмовый..
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19.08.2021 21:50 Відповісти
Не стоит отвлекаться на безмозглых ботов.
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19.08.2021 22:18 Відповісти
Пока так и есть что про старого маразматика байдена, что про талибов, какими бы кровожадными их сейчас не рисовали, думаю мулла Барадар своё дело сделает, у них просто нет другого пути, возрождать в наше время террористическую организацию 20ти летней давности смерти подобно.
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19.08.2021 22:22 Відповісти
Баранам про чЛенина рассказал Сралин с 1941 по 1945 год..50 миллионов трупов...Дебилы пля
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19.08.2021 21:28 Відповісти
Читайте Марка Солонина и Виктора Суворова...крысы Шариковские...,когда ж вы сцуки Поумнеете...
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19.08.2021 21:29 Відповісти
Ага...особенно когда они исполняют джаз и рок н ролл..😀
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19.08.2021 21:32 Відповісти
в том числе более 10 000 граждан США. С начала эвакуации мы вывезли из Кабула около 7000 человек, - Пентагон - Цензор.НЕТ 2316



ну вот этого, товарищи американцы, я совершенно не понимаю !
вы на что надеялись ?
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19.08.2021 21:32 Відповісти
Байден вчера предупредил Талибанское быдло..
Америка эвакуирует 20 000 человек...если хотя бы 1 выстрел будет...Талибану капздец..Время пошло..быдло тупое...
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19.08.2021 21:34 Відповісти
Все заценили кидок
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19.08.2021 21:48 Відповісти
кацапня скоро начнёт заполнять
вакуум , оставленный американцами
военно- политической поддержкой,
миротворческими миссиями,
спасательными операциями...
естественно за редкоземельные металлы, алмазы и золотишко и
держа свой пипл на останкинской игле
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19.08.2021 22:26 Відповісти
"миротворческими миссиями" от кацапни?
ето было сильно! З початку евакуації ми вивезли з Кабула близько 7000 осіб, - Пентагон - Цензор.НЕТ 5216
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19.08.2021 22:42 Відповісти
выход из афгана был организован и осуществлен никак - тут и вопросов нет и джо за ето еще отгребет на выборах.
но тока не от кацапских, читай, зеленых тролей....
кацапские претензии "Америка бросила союзников?" - тоже не принимаются...
никакой афган никогда не был Америке союзником.
кацапне сейчас прибыло - с чалматыми так 3 раза в бороду цем?
кацтвари - "хочу голову под секиру 2й раз?" - я бы не мешал им....
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19.08.2021 22:31 Відповісти
 
 