Поліція досі зберігає фекалії, вилучені 2 роки тому в осіб, які готували напад на Марш рівності. ДОКУМЕНТ
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Утилізувати речові докази не можна до рішення суду.
Про це сказано у відповіді поліції на запит видання LB.ua, повідомляє Цензор.НЕТ.
Управління поліції змушене зберігати такі речові докази:
- 15 пакетів з презервативами з речовиною мутнуватно-жовтого кольору з різким запахом;
- три пластикові бочки ємністю 55 літри з речовиною мутнуватно-жовтого кольору з різким запахом;
- 2 оприскувачі ємністю 5 літрів з речовиною мутнуватно жовтого кольору з різким запахом.
Під час досудового розслідування та до моменту дозволу судом утилізувати ці речові докази заборонено, вони зберігаються у Голосіївському управлінні поліції.
26 березня 2021 року обвинувальний акт скеровано до суду, після чого 31 березня відбувся єдиний суд, інформація про який є у Єдиному реєстрі судових рішень. На ньому ухвалили рішення про призначення підготовчого засідання суду на 16 липня.
Нагадаємо, 23 червня 2019 року дев'ятеро осіб були затримано на острові Жуків у зв'язку з підготовкою можливих дій для зриву Маршу рівності. Підозрюваним інкримінується замах на групове хуліганство, за що передбачена відповідальність відповідно до ч. 2 ст. 296 ККУ.
У поліції повідомляли, що на акцію проти Маршу рівності в Києві планували пронести 200 наповнених екскрементами презервативів, щоб закидати ними учасників Маршу і співробітників поліції.
Будь ласка, зачекайте...
зберігайте, хлопці-поліціянти, "ото" у надійному місці, восени знадобиться
Аптечні спостереження@pharmazzzevt
- У вас є таблетки від паразитів?
- Так, а які паразити? Що лікар прописав?
- Стоп. А до якого це лікаря???
- Ну, до сімейного, здати аналіз на ентеробіоз...
- Почекайте, мені отакі.
Показує на телефоні. .
..що тут скажеш...
...покажу вам ці таблетки і я...
у двух пакетах "За життя" ...
Такая служба у лягавых - хранить вещдоки
Я бы посмотрел на морду любого терпиоы в суде - когда пропадут вещдоки доказывающие вину их оппонента))) Визжали бы как сучки )))
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
некоторые народы презики с дерьмом в центре столицы держат и бесплатно.
Правильно, гімно і залізничну рейку.
Гімно не з'їсть, рейку - не зламає😀.