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Польща звинуватила режим Лукашенка у створенні гуманітарної кризи на кордоні з країнами Євросоюзу

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Польща звинуватила режим Лукашенка у створенні гуманітарної кризи на кордоні з країнами Євросоюзу

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький знову звинуватив офіційний Мінськ у навмисному використанні біженців із Сирії, Іраку та Афганістану для створення гуманітарної кризи на кордоні з країнами ЄС, і пообіцяв не пускати їх в країну.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє агентство Associated Press.

"Мігранти - люди, яким я щиро співчуваю, але вони - інструмент, засіб в руках Олександра Лукашенка", - заявив він.

При цьому Моравецький додав, що Польща не піддасться цьому "шантажу" і не допустить проникнення біженців на свою територію. Напередодні польські військові проклали кілька кілометрів колючого дроту вздовж кордону.

Польща звинувачує Мінськ у тому, що через дії Білорусі мігранти стовпилися на кордоні. Європейські країни зі свого боку їх також не приймають, тому люди розбивають табори в прикордонних зонах, нерідко там відбуваються бійки.

Також читайте: Польща встановлює колючий дріт на кордоні з Білоруссю для боротьби з нелегальною міграцією

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+2
Опять удмуртское чучело вылезло из бана, ну капец неугомонный чурбан😁😁😁😁😁
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19.08.2021 22:34
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Опять удмуртское чучело вылезло из бана, ну капец неугомонный чурбан😁😁😁😁😁
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19.08.2021 22:34 Відповісти
Чтобы попасть в зону Евросоюза надо посредникам заплатить минимум 3 000 евров...,откуда баблосы для быдла,Зин?правильно...из Мавзолея Путлера...у Лукашеску денег в кольхозе нет...от слова совсем и уже 27 лет...
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19.08.2021 22:34 Відповісти
А режисер сидить у кремлі
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19.08.2021 22:34 Відповісти
он же и сценарист и исполнитель главной роли...
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19.08.2021 22:35 Відповісти
Через Средиземное море в Европу на плотах,баржах,скутерах и прочих баркасах из Африки лезут десятки тысяч нелегалов,как сообщают власти Италии,спасают многих обессилевших гребцов на тех якобы яхтах...,мэр города Палермо говорит,что эту гуманитарную стихию остановить можно только применив Пандемию короны с вирусом...,другого варианта просто нет...
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19.08.2021 22:47 Відповісти
пока ЕС не закроет внешнюю границу на замок, ее так и будут шантажировать то Турция, то Беларусь и т.д. Идиотское положение.. когда граница проходной двор.Почему бы беженцам из Сирии, Афганистана и т.д. не эмигрировать в страны исламского мира к братьям по вере.. Афганцам в Пакистан, Иран, Среднюю Азию. Сирийцам в Саудовскую Аравию, Египет, Эмираты...
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19.08.2021 23:56 Відповісти
 
 