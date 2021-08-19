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Новини Політика України
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Головні новини 19 серпня: Зеленський про другий термін, Європа визнала українську вакцинацію

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Головні новини 19 серпня: Зеленський про другий термін, Європа визнала українську вакцинацію

Зеленський припустив, що може піти на другий термін, Єврокомісія визнала українські цифрові сертифікати про вакцинацію, у Харківської облради - нова очільниця, - головні новини України 19 серпня.

Зеленський про другий термін

"Я не зробив те, що хочу, просто. Я сам для себе повинен якісь речі, домовлятися ще з собою, з внутрішнім світом", - сказав Зеленський у відповідь на питання про те, чи збирається він балотуватися на другий термін. Додавши, що "дуже рано про це говорити". ""Я не просто розглядаю таку можливість, чесно кажучи, я хочу деякі речі закінчити", - зазначив президент.

Дата зустрічі з Байденом

Зустріч Зеленського і Байдена відбудеться не 30 серпня, як спочатку було задумано, а 31-го. Формат розширили: тепер передбачена зустріч не тільки у форматі делегацій, а й віч-на-віч.

Єврокомісія визнала українські цифрові сертифікати вакцинації

Цифровий COVID-сертифікат можуть отримати в додатку "Дія" українці, які пройшли повний курс вакцинації від коронавірусу. "Український цифровий Covid-сертифікат дозволяє вільно подорожувати до Європейського Союзу і відтепер визнається для пред'явлення всередині країн ЄС", - повідомив прем'єр-міністр Шмигаль. Міністр закордонних справ Кулеба, правда, додав, що рішення про те, чи визнавати українські цифрові сертифікати, тепер буде самостійно приймати кожна країна ЄС, а постанова Єврокомісії має не обов'язковий, а рекомендаційний характер.

Телеканал "НАШ" можуть закрити через суд

Нацрада з питань телебачення і радіомовлення збирається подати позов про закриття телеканалу "НАШ", який належить Євгену Мураєву. Причина - висловлювання колишнього глави нині забороненої в Україні Компартії Петра Симоненка, який розпалював ворожнечу щодо представників і віруючих ПЦУ.

Хто замість Товмасяна?

Харківська облрада на позачерговій сесії звільнила з посади голови підозрюваного у хабарництві Артура Товмасяна. Замість нього обрали Тетяну Єгорову-Луценко - "слугу народу", що працює в обладміністрації рік. Вона була єдиним кандидатом на цю посаду.

Україна купила криголам

Судно "Джеймс Кларк Росс" 30 років вірою і правдою прослужив британським дослідникам, а тепер допоможе українським полярникам вивчати океани і зміни клімату.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+2
Я не сделал то, что хочу просто. Я сам для себя должен какие-то вещи, договариваться еще с собой, с внутренним миром", - сказал ЗеленскийИсточник: https://censor.net/ru/n3283714

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Шизофреник
Главные новости 19 августа: Зеленский о втором сроке, Европа признала украинскую вакцинацию - Цензор.НЕТ 5326
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19.08.2021 22:54
+1
На всех 2-х (больше не 3-х не было) телеканалах ...30 лет назад
Главные новости 19 августа: Зеленский о втором сроке, Европа признала украинскую вакцинацию - Цензор.НЕТ 5501
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19.08.2021 22:47
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середа на п'ятницю?..








Hellis@13Hellis_13





если слух, что Кличко планируют, поправ конституцию, снять на заседании РНБО в пятницу, то рассчитали эти гниды идеально:
1. весь центр перекрыт - подготовка к параду. В центре куча войск
2. Киев в пятницу к обеду опустеет минимум на треть. Впереди 4 выходных.
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19.08.2021 22:44 Відповісти
Это будет начала конца режима зе-упырей
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20.08.2021 07:16 Відповісти
30 лет
Главные новости 19 августа: Зеленский о втором сроке, Европа признала украинскую вакцинацию - Цензор.НЕТ 8420
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19.08.2021 22:44 Відповісти
...нікого живого нєт
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19.08.2021 22:45 Відповісти
На всех 2-х (больше не 3-х не было) телеканалах ...30 лет назад
Главные новости 19 августа: Зеленский о втором сроке, Европа признала украинскую вакцинацию - Цензор.НЕТ 5501
показати весь коментар
19.08.2021 22:47 Відповісти
Я не сделал то, что хочу просто. Я сам для себя должен какие-то вещи, договариваться еще с собой, с внутренним миром", - сказал ЗеленскийИсточник: https://censor.net/ru/n3283714

=============
Шизофреник
Главные новости 19 августа: Зеленский о втором сроке, Европа признала украинскую вакцинацию - Цензор.НЕТ 5326
показати весь коментар
19.08.2021 22:54 Відповісти
Судно "Джеймс Кларк Росс" 30 лет верой и правдой прослужило британским исследователям, а теперь поможет украинским полярникам изучать океаны и изменения климата.Источник: https://censor.net/ru/n3283714
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Вот ледокола нам как раз и не хватало. Вот теперь заживём!
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19.08.2021 22:58 Відповісти
О втором сроке президентства , Зеленский еще не решил, но всякий случай, преследует политических оппонентов, Порошенко и Кличко ....
Зеленский должен задуматься, что будет , после окончания президентства, такие совковые преследования имеют продолжения...
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20.08.2021 02:05 Відповісти
Второй срок у зеленского может быть только в тюрьме!
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20.08.2021 07:14 Відповісти
КАЗАВ же піде на другий , якщо за перший не дамо доконать країну, хоча якщо ТАК будемо і ТАКІ будемо- вони переможуть ,вже зараз їх перемога по балам,
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20.08.2021 08:20 Відповісти
"Я не просто розглядаю таку можливість, чесно кажучи, я хочу деякі речі закінчити", - зазначив президент." - ну так поклич обратно Мендель, "закінч" уже нарешті, і з'** змийся з Банкової.
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20.08.2021 14:53 Відповісти
 
 