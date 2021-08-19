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Терориста Тимофєєва (Ташкента) в РФ відправили в СІЗО: підозрюють у великому шахрайстві

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Терориста Тимофєєва (Ташкента) в РФ відправили в СІЗО: підозрюють у великому шахрайстві

За версією слідства, Олександр Тимофєєв обіцяв колишньому главі "Рейлтрансхолдінгу" Сергію Шпаку, який звинувачується в розкраданні близько 1,8 млрд руб., за $ 5 млн домогтися припинення його кримінального переслідування.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російський "Коммерсант".

Олександр Тимофєєв займав на окупованій частині Донецької області "посаду міністра доходів і зборів". Після ліквідації одного з ватажків терористів Олександра Захарченка він втік до Росії.

Кримінальну справу проти Ташкента порушили в квітні цього року. Другий обвинувачений у справі - колишній радник експрем'єра України Миколи Азарова Ігор Сосновський.

Слідчі вважають, що Тимофєєв і Сосновський через Telegram зв'язалися з Сергієм Шпаком, якого в РФ звинувачують в шахрайстві і розтраті, і пообіцяли вирішити його проблеми з законом за $ 5 млн.

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З осені минулого року по весну нинішнього Тимофєєв і Сосновський не раз зустрічалися з представником Шпака в різних ресторанах на Рубльовці. Шпак запідозрив, що його хочуть обдурити, і звернувся в ФСБ. Незабаром Тимофєєва і Сосновського затримали при передачі частини грошей.

"Ташкента" відправили в СІЗО, а тепер Пресненський суд Москви продовжив йому термін утримання під вартою.

Під час обрання запобіжного заходу слідство зазначало, що Тимофєєв "має неабиякі зв'язки в державних і правоохоронних органах" Росії.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+15
Можете его даже расстрелять!! Говно не жалко!!
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19.08.2021 23:14
+11
Сподіваюся народ Дамбаса масово вийде на протестні акції! Террориста Тимофеева (Ташкента) в РФ отправили в СИЗО: подозревают в крупном мошенничестве - Цензор.НЕТ 2719
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19.08.2021 23:19
+7
чтобы за одноклеточных порадоваться. Он долго был их героем, пока не стало доходить, что их мародерит не Бандера, а Ташкент.
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19.08.2021 23:30
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Можете его даже расстрелять!! Говно не жалко!!
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19.08.2021 23:14 Відповісти
отдаст все ***** нажитое непомерным трудом и отпустят, если нет, то чайком напоят
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20.08.2021 08:35 Відповісти
... или повесить, потомучто утопить не получится
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20.08.2021 09:43 Відповісти
Ташкент - город хлебньій.
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19.08.2021 23:14 Відповісти
Крысы между собой грызутся, это хорошо.
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19.08.2021 23:15 Відповісти
Азаров тот который придурок взялись решать дела в Масквабаде...Шпак явно имел чуточку еврейской чуйки и не повелся на "детей отца Овощного"
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19.08.2021 23:54 Відповісти
Что только доказывает правильность концепции, о необходимости полного вытеснения криминального мусора из нынешнего Лугандона-будущего снова Донбасса на историческую Родину, на Рашу. Пусть там "зарабатывают" и Совок строят
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19.08.2021 23:18 Відповісти
и нахер нам такие новости ?
для разнообразия ?
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19.08.2021 23:18 Відповісти
чтобы за одноклеточных порадоваться. Он долго был их героем, пока не стало доходить, что их мародерит не Бандера, а Ташкент.
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19.08.2021 23:30 Відповісти
Сподіваюся народ Дамбаса масово вийде на протестні акції! Террориста Тимофеева (Ташкента) в РФ отправили в СИЗО: подозревают в крупном мошенничестве - Цензор.НЕТ 2719
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19.08.2021 23:19 Відповісти
вах-вах, этат сын булочника кинул бамбасских кармильцев пряма в маладых рецпублыках !!!
нет, он аставил их с ДыРкой ат бублыка...
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19.08.2021 23:22 Відповісти
Терориста Тимофєєва (Ташкента) в РФ відправили в СІЗО: підозрюють у великому шахрайстві - Цензор.НЕТ 2064
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20.08.2021 01:56 Відповісти
Они не знают кто это. Там память как у рыбки гупи.
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20.08.2021 06:42 Відповісти
подайте на экстрадицию
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19.08.2021 23:22 Відповісти
То десантура зі спецназом, що "вчера уволілісь", то вбивці з ґвалтівниками (при цьому на самій московії), то крадії та махінатори... Дивні патріоти "русскага міра" знаходять свої нагороди в "руськом мірє" і на самій московії... А для землі донеччини так потрібні органічні добрива! На жаль, не з цим верховним гавнокамандувачем...
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19.08.2021 23:23 Відповісти
Москалі плюндрують шляхетних даунбасян! Х¥йло, помоги!
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19.08.2021 23:25 Відповісти
Господи, что же это творится фашисты героя навососии обижают
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19.08.2021 23:55 Відповісти
Это ж генерал-лейтенант Новороссии, вторая фигура после президента МММщика.
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19.08.2021 23:59 Відповісти
Главное, он сын лейтенанта Шмидта!
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20.08.2021 08:23 Відповісти
Хорошая новость
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20.08.2021 00:01 Відповісти
Та и хер с ним...
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20.08.2021 00:01 Відповісти
Казань брал,Астрахань брал.Шпака не брал.
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20.08.2021 00:56 Відповісти
встечи были в разных ресторанах
а в ветерок так и не зашел...
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20.08.2021 06:36 Відповісти
Муйня якась. Хто вони такі щоб в РФ впливати на слідство чи суд. Чи той Шпак був дятлом щоб цього не розуміти.
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20.08.2021 06:58 Відповісти
 
 