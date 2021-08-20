УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12925 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном
4 433 36
Путін (21449) нормандська четвірка (1523) Макрон Емманюель (1053)

Макрон і Путін провели переговори - під час бесіди обговорили виконання Мінських угод

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Макрон і Путін провели переговори - під час бесіди обговорили виконання Мінських угод

Президент Франції Еммануель Макрон провів телефонну розмову з російським лідером Володимиром Путіним. Вони обговорили ситуацію на Донбасі і кілька інших тем.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Кремля.

Зазначається, що Макрон і Путін обмінялися думками про врегулювання конфлікту на Донбасі. В ході бесіди Путін звинуватив Україну в загостренні ситуації на лінії розмежування, а також в "тиражуванні провокаційних законодавчих ініціатив, що суперечать Мінським угодам".

Пресслужба Кремля стверджує, що в ході розмови було наголошено на необхідності реалізації всіх раніше досягнутих угод. "У зв'язку з цим підтверджений настрій на координацію зусиль Росії і Франції в нормандському форматі", - уточнюється в розшифровці.

Макрон і Путін також обговорили ситуацію в Афганістані після приходу до влади представників радикального руху "Талібан". Крім того, вони торкнулися теми іранської ядерної програми і Нагірного Карабаху.

Також читайте: У Кремлі назвали теми переговорів Меркель із Путіним

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+17
хм.. перевожу с дипломатического на простой - "обсудили два дегенерата как бы им принудить Украину к капитуляции "...
показати весь коментар
19.08.2021 23:36
+12
Пашли на************************* оба. В Афгане свои минские переговоры обсуждайте.
показати весь коментар
19.08.2021 23:37
+11
макрон шестёрка путина.
показати весь коментар
19.08.2021 23:47
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
хм.. перевожу с дипломатического на простой - "обсудили два дегенерата как бы им принудить Украину к капитуляции "...
показати весь коментар
19.08.2021 23:36 Відповісти
Хло на украинскую десантуру жаловался ? Макрон і Путін провели переговори - під час бесіди обговорили виконання Мінських угод - Цензор.НЕТ 3085
показати весь коментар
20.08.2021 00:04 Відповісти
Нормандских встреч больше не будет !

На передаче скабеевой истерика и смертельная обида после вчерашней репеции парада с кричалкой "Путин... ла-ла-ла-ла" Макрон і Путін провели переговори - під час бесіди обговорили виконання Мінських угод - Цензор.НЕТ 5792
Кремлевский карлик ЗЕле этого не простит
показати весь коментар
20.08.2021 00:08 Відповісти
макаронина побалакала з ****** ! йому самому не бридко ?
показати весь коментар
19.08.2021 23:36 Відповісти
Пашли на************************* оба. В Афгане свои минские переговоры обсуждайте.
показати весь коментар
19.08.2021 23:37 Відповісти
кто с фуйлом дружен -
того он и закажет на ужин
показати весь коментар
19.08.2021 23:38 Відповісти
Макрон и Путин провели переговоры - в ходе беседы обсудили выполнение минских соглашений - Цензор.НЕТ 1109
показати весь коментар
19.08.2021 23:41 Відповісти
Обсудили хм а что именно как Х..ло очередных озабоченностях Макрона и Меркель положил болт с гайкой на Минские документы!?
показати весь коментар
19.08.2021 23:56 Відповісти
А пункт 1 "прекращение огня" Макрон не сказал пуйлу выполнить?
показати весь коментар
19.08.2021 23:42 Відповісти
***** не визнає себе агресором і окупантом; в ширшому сенсі - стороною війни з Україною. Якби навіть Макрон і сказав таке - то ***** би притворився, мовляв, нічого не зрозумів
показати весь коментар
20.08.2021 00:23 Відповісти
Макрон и Путин провели переговоры - в ходе беседы обсудили выполнение минских соглашений - Цензор.НЕТ 9694
показати весь коментар
19.08.2021 23:44 Відповісти
макрон шестёрка путина.
показати весь коментар
19.08.2021 23:47 Відповісти
"В связи с этим подтвержден настрой на координацию усилий России и Франции в нормандском формате" Источник: https://censor.net/ru/n3283718

Невже макарон сказав йухлу, що треба відновити кордони України закріплені в будапештському меморандумі?
показати весь коментар
19.08.2021 23:58 Відповісти
може, і сказав... Потрібно буде зачекати оф.інфи з Парижу. Інша справа, що ***** не визнає себе агресором і окупантом; в ширшому сенсі - стороною війни з Україною; і грає в ємелю-дурачка.
показати весь коментар
20.08.2021 00:25 Відповісти
_Микрон враг Украины, самой Франции и Запада, работает на путлера. Подлежит уничтожению.
показати весь коментар
19.08.2021 23:59 Відповісти
Цифровая эра людей настала, человек может заказать сайт и купить рекламу сайта .
показати весь коментар
20.08.2021 00:08 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=ObCNSWPsZfU

Юрій Бутусов Хто зливає Зеленського Росії?
СЮ_СЮ_СЮ вова, так що первинне у неприйнятті України до НАТО сьогодні з тобою та ТВОЇМ КРЕМЛІВСЬКИМ Єрмаком?

Президент Владимир Зеленский обиделся на слова президента США Джо Байдена о том, что Украина должна преодолеть коррупцию перед тем, как сможет стать членом НАТО.
Об этом он заявил в интервью The Washington Post.
«Я просто не люблю, когда та или иная страна имеет свои большие внутренние проблемы, чтобы закрывать свои внутренние проблемы, те или иные страны начинают говорить и показывать, что у тебя не так»,
Он уверен, что в Украине «»сложная ситуация для коррупционеров, потому что «»такого количества различных органов, различных правоохранительных систем, различных следователей, различных независимых антикоррупционных бюро и органов нет ни в одной стране в Европе.
Его главный месседж на встрече с Байденом будет следующий: «Безопасность, экономика. И действительно у нас большая программа по флоту. И относительно реноваций в целом, перезагрузки в целом экономики страны. Там большая программа на 270 млрд долларов. Это не значит, что нам нужны подарки от Соединенных Штатов... Я к тому, что мы готовы, нам надо привлекать дешевые деньги и так далее. И поддержка, поддержка», - рассказал Зеленский.
показати весь коментар
20.08.2021 00:20 Відповісти
А Вы сами, что думаете?
показати весь коментар
20.08.2021 00:48 Відповісти
Думаю, що корупція вічна проблема для усі країн , але не для усіх країн проблема з президентом , котрий напхав у свої служби зрадників з країни-ворого-вбивці.
Й що важливо по-клованськи грає невинного борця з корупцією, погано грає й виглядає непереконливо .
показати весь коментар
20.08.2021 00:54 Відповісти
В развитых странах с коррупцией иметь дело -- себе дороже. Не вписывайте сюда все страны. Не надо. Это Украинцев пытаются убедить, что коррупция это везде и норма жизни. Не надо. Это не так.
показати весь коментар
20.08.2021 01:06 Відповісти
Мы сами думаем что пора тебя насадить по-плотнее на бутылку Макрон і Путін провели переговори - під час бесіди обговорили виконання Мінських угод - Цензор.НЕТ 1385
показати весь коментар
20.08.2021 01:15 Відповісти
Каким боком здесь Макрон?
показати весь коментар
20.08.2021 00:47 Відповісти
Они если и обсуждали, то совсем другое.
показати весь коментар
20.08.2021 00:47 Відповісти
Я думаю, что они обсуждали преференции для Франции в обход Германии по газу.
показати весь коментар
20.08.2021 01:15 Відповісти
А что? Ветку можно пустиь прям на Францию, как дополнительную.
СП-3. Одну трубу. Французы договорятся со странами транзитерами по любому. У Макрнона уже есть список заинтересованых спонсоров, и не только французких.
показати весь коментар
20.08.2021 01:19 Відповісти
"Ты все пела - это дело, так пойди же" ...поскачи.
показати весь коментар
20.08.2021 01:22 Відповісти
зачем постоянно ссылаться на Кремль?? путин сказал, путин подчеркнул - да кому он нужен. Ведь получается, что распространяете пропаганду РФ. Не читайте московских газет и не повторяйте их вранье!!
показати весь коментар
20.08.2021 01:49 Відповісти
ну не два ушлепка обсуждают то чего нет.. имитация деятельности.. переговоры ? это все равно что обсуждать месячные кобаевой с зарубежным коллегой
показати весь коментар
20.08.2021 07:24 Відповісти
‎19.‎08.‎2021

Германские предложения, которые будут озвучены Зеленскому во время визита Меркель в Украину.
1. Украина не поднимает вопрос сертификации "Северного потока-2" во время визита Зеленского в США.
2. Украина не поднимает вопрос о работе германских компаний в Крыму
3. Украина получает 1,6 млрд. евро компенсации, 500 млн. евро на "реинтеграцию Донбасса" и кредитные гарантии на 3 млрд. евро.
4. Украина получает договорные гарантии обусловленного объема прокачки газа в Европу через свою газотранспортную систему в случае согласования российских требований. Содержание российских требований пока неизвестно.
А как известно нам , гражданам Украины - ***** хочет полной капитуляции и тела украинцев на столбах. ☝️☝️☝️
показати весь коментар
20.08.2021 07:58 Відповісти
Как мило , геронтофил и педофил обсуждают свои скрепы 🙄🙄🙄
показати весь коментар
20.08.2021 07:59 Відповісти
Переговоры?
Договаривались о деталях сматывания ***** из Украины?
показати весь коментар
20.08.2021 08:48 Відповісти
французская, застиранная проститутка с ху"лом - обсуждают УКРАИНУ....
показати весь коментар
20.08.2021 09:11 Відповісти
Купить права для вождения автомобилем решился так как устал ходить пешком. Сдал все документы в мрео и проходил обучение на категорию B легковой машины но рекомендую не тратить время
а заказать права всех категорий по почте и быстрее, дешевле, и экономит мое время так как с первого раза не сдал а каждый экзамен это деньги. Оформление и выдача прав и техпаспорта онлайн
намного проще чем раньше было.
показати весь коментар
12.01.2022 14:17 Відповісти
На сайте https://*****-sebya.com/люби себя нашла много информации.
показати весь коментар
25.02.2023 23:54 Відповісти
 
 