Влада Іспанії не пустила у свій порт російські військові кораблі, - "El Confidencial"

Міністерство закордонних справ Іспанії не дозволило двом російським військовим кораблям зайти в порт міста Сеута.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє НВ з посиланням на видання El Confidencial.

Російська сторона запросила стоянку для великого протичовнового корабля "Віцеадмірал Кулаков" і рятувального буксирного судна "Алтай".

Стоянка суднам потрібна була на три дні з 18 серпня. За цей час вони повинні були дозаправитися і поповнити запаси їжі.

За даними видання, МЗС Іспанії відмовило російським кораблям, бо не отримало інформації про подальший маршрут їх слідування.

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