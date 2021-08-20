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Влада Іспанії не пустила у свій порт російські військові кораблі, - "El Confidencial"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Влада Іспанії не пустила у свій порт російські військові кораблі, - "El Confidencial"

Міністерство закордонних справ Іспанії не дозволило двом російським військовим кораблям зайти в порт міста Сеута.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє НВ з посиланням на видання El Confidencial.

Російська сторона запросила стоянку для великого протичовнового корабля "Віцеадмірал Кулаков" і рятувального буксирного судна "Алтай".

Стоянка суднам потрібна була на три дні з 18 серпня. За цей час вони повинні були дозаправитися і поповнити запаси їжі.

За даними видання, МЗС Іспанії відмовило російським кораблям, бо не отримало інформації про подальший маршрут їх слідування.

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Топ коментарі
+39
Нах, козлорьільіе
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20.08.2021 01:03
+22
Прикольна пара: великий протичовновий корабель та буксир. Кацапи вже сцять свої плавучі корита без буксирів кудись відправляти, бо самі можуть недопливсти...
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20.08.2021 02:07
+19
Нащадки конкістаторів. Що тут скажеш. Нефуй шастать.
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20.08.2021 01:11
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Нах, козлорьільіе
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20.08.2021 01:03 Відповісти
Может еще потому запретили что там рядом военно-морская база Великобритании !? Власти Испании не пустили в свой порт российские военные корабли, - "El Confidencial" - Цензор.НЕТ 1775
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20.08.2021 01:07 Відповісти
Ігор! "Сеута" - це основна військово-морська база НАТО в Іспанії!
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20.08.2021 06:27 Відповісти
І до того ж вона розташована на Африканському континенті.
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20.08.2021 08:09 Відповісти
Різниці не бачу - керують там іспанці
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20.08.2021 08:44 Відповісти
Мы там топливо и воду брали. И то и другое с одного же причала.
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20.08.2021 10:56 Відповісти
Нащадки конкістаторів. Що тут скажеш. Нефуй шастать.
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20.08.2021 01:11 Відповісти
Про "пополнить запасы еды" это вообще ржака Власти Испании не пустили в свой порт российские военные корабли, - "El Confidencial" - Цензор.НЕТ 7876 Из разряда "воды в Крым" Власти Испании не пустили в свой порт российские военные корабли, - "El Confidencial" - Цензор.НЕТ 7549
Бедные несчастные лишнехромосомные вояки теперь помрут с голоду Власти Испании не пустили в свой порт российские военные корабли, - "El Confidencial" - Цензор.НЕТ 3303
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20.08.2021 01:13 Відповісти
Нічого страшного. Вудочки є. Навкруги - море. Переб'ються. 😊
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20.08.2021 01:25 Відповісти
И переПьются , ну чтобы дважды не вставать ... на стоянку Власти Испании не пустили в свой порт российские военные корабли, - "El Confidencial" - Цензор.НЕТ 884
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20.08.2021 01:29 Відповісти
Влада Іспанії не пустила у свій порт російські військові кораблі, - "El Confidencial" - Цензор.НЕТ 6372
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20.08.2021 09:27 Відповісти
Всегда угорал с этой гифки.
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20.08.2021 09:37 Відповісти
Думаю, їм просто надоїло кільку в томаті жрати і нормальної їжі хотіли купить... Але дзуськи!
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20.08.2021 08:34 Відповісти
😂 Лапти забыли накосить достаточно ягеля и запрашивали стойбища аж на 3 дня.
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20.08.2021 03:49 Відповісти
В Біскайській затоці риба водиться!
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20.08.2021 06:31 Відповісти
В крайнем случае кацапьі с удовольствием сожрут друг друга.
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20.08.2021 07:12 Відповісти
У них после службы в ЦАР сали развиваться вредные привычки.
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20.08.2021 11:02 Відповісти
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Сеута и Малта обычные порты для кацапского военного металлолома. Хорошо, что испанцы пошли в отказку. Но потеря невелика - дозаправятся в Алжире.
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20.08.2021 01:18 Відповісти
А чего, испанцы до сих пор дуются на стыренное Советами золотишко Испанской Республики во время гражданской войны в Испании. Ой-йо-йой, какие мы буки. Они ж вам - "интербригады" и расстрелы политических оппонентов. взамен забрали себе чуть ли не весь "золотой запас". "на хранение, во временное пользование", ага.
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20.08.2021 01:19 Відповісти
Что, большой поклонник каудильйо Франсиско Франко?
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20.08.2021 08:13 Відповісти
Любая "правая" диктатура" В РАЗЫ гуманнее "левой". Всю историю так. Жертвы "правых режимов" - десятки тысяч, жертвы "левых" - десятки миллионов.
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20.08.2021 09:08 Відповісти
"Лучше расстрелять тысячу невиновных, чем упустить настоящего виновника" - В.И. Ленин.
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20.08.2021 09:14 Відповісти
И что, до сих пор хранят? Золотой запас?
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20.08.2021 08:21 Відповісти
Не, "истерся весь", наверное "моль трахнула".
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20.08.2021 09:09 Відповісти
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А пока Киев готовится к параду, по нему спокойно разъезжают сепары и называют парад ВСУ гейпарадом оккупантов: https://www.youtube.com/watch?v=wsvW7CYuRS0
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20.08.2021 01:20 Відповісти
Прикольна пара: великий протичовновий корабель та буксир. Кацапи вже сцять свої плавучі корита без буксирів кудись відправляти, бо самі можуть недопливсти...
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20.08.2021 02:07 Відповісти
Власти Испании не пустили в свой порт российские военные корабли, - "El Confidencial" - Цензор.НЕТ 736 буксир у них зараз як ЗІП, без нього ні шагу
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20.08.2021 02:45 Відповісти
так по испански и сказали - плывите нах. ихтиандры фуевы.
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20.08.2021 02:07 Відповісти
Потому что Испанцы соблюдают чистоту и порядок на своей территории
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20.08.2021 06:26 Відповісти
Ньет, Молотоф.
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20.08.2021 06:57 Відповісти
Нехай издують до Сіріі там приймуть брати поставлять , до стінки
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20.08.2021 06:59 Відповісти
Таких пусти, потом не отмоешься.
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20.08.2021 07:04 Відповісти
Нєхай шастать по морям!
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20.08.2021 07:17 Відповісти
Прапор Іспанії виглядав би доцільніше.
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20.08.2021 07:51 Відповісти
Боятся пускать. Ну правильно, мало ли чего. А то будет:" Дайте водички попить, а то так есть хочется, что переночевать негде" ☺️
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20.08.2021 08:19 Відповісти
Поповнити запаси їжі? Що, небось хамону підсанкційного захотілося, апельсинів і вина? Дулю вам з маком! Жріть свої консерви кільки в томаті з перловкою і запивайте технічним спиртом!
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20.08.2021 08:35 Відповісти
Раньше, остановка при маршруте в Сирию была в Танжере.
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20.08.2021 08:41 Відповісти
Нех*й шаст*ть !
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20.08.2021 08:56 Відповісти
Влада Іспанії не пустила у свій порт російські військові кораблі, - "El Confidencial" - Цензор.НЕТ 3756Влада Іспанії не пустила у свій порт російські військові кораблі, - "El Confidencial" - Цензор.НЕТ 4098
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20.08.2021 09:28 Відповісти
подарите им пару торпед.....
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20.08.2021 09:49 Відповісти
"большому кораблю - большую торпеду!"
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20.08.2021 10:05 Відповісти
Россияне бы захватили этот порт на африканском берегу и пользовались им как своей базой. Сказали бы, что это истинная мокшанская земля, а мароканцы и мокшанцы один нарот.
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20.08.2021 10:43 Відповісти
Бандерівці вже в Іспанії?
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20.08.2021 17:14 Відповісти
 
 