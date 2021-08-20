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Влада Іспанії не пустила у свій порт російські військові кораблі, - "El Confidencial"
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Міністерство закордонних справ Іспанії не дозволило двом російським військовим кораблям зайти в порт міста Сеута.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє НВ з посиланням на видання El Confidencial.
Російська сторона запросила стоянку для великого протичовнового корабля "Віцеадмірал Кулаков" і рятувального буксирного судна "Алтай".
Стоянка суднам потрібна була на три дні з 18 серпня. За цей час вони повинні були дозаправитися і поповнити запаси їжі.
За даними видання, МЗС Іспанії відмовило російським кораблям, бо не отримало інформації про подальший маршрут їх слідування.
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